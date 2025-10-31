newspaper
Παρασκευή 31 Οκτωβρίου 2025
weather-icon 21o
Stream

in
newspaper

# ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΣΤΡΑΤΙΩΤΗΣ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΤΕΜΠΗ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΤΡΑΜΠ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΓΑΖΑ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
# ΚΑΙΡΟΣ
# COOKING
«Ο χρόνος του Μαδούρο τελειώνει»: Η σκιά του πολέμου πάνω απ’ τη Βενεζουέλα – Ζήτημα ημερών ή ωρών η επίθεση των ΗΠΑ
Κόσμος 31 Οκτωβρίου 2025 | 22:15

«Ο χρόνος του Μαδούρο τελειώνει»: Η σκιά του πολέμου πάνω απ’ τη Βενεζουέλα – Ζήτημα ημερών ή ωρών η επίθεση των ΗΠΑ

Ορισμένοι αναλυτές εκτιμούν ότι η κατάσταση στη Βενεζουέλα πλησιάζει σε κλιμάκωση που θα μπορούσε να οδηγήσει σε ένοπλη σύγκρουση. Ωστόσο οι ΗΠΑ διαψεύδουν ότι προετοιμάζουν χερσαία επίθεση

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
ΕπιμέλειαΣιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Ακρόαση άρθρου
A
A
Vita.gr
Ύπνος πιο βαθύς και ξεκούραστος με αυτές τις τροφές

Ύπνος πιο βαθύς και ξεκούραστος με αυτές τις τροφές

Spotlight

Η κυβέρνηση Τραμπ έχει αποφασίσει να επιτεθεί σε στρατιωτικές εγκαταστάσεις εντός της Βενεζουέλας και οι επιθέσεις αυτές ενδέχεται να ξεκινήσουν ανά πάσα στιγμή, σύμφωνα με πληροφορίες που έδωσαν στο Miami Herald πηγές με γνώση της κατάστασης, καθώς οι ΗΠΑ ετοιμάζονται να ξεκινήσουν το επόμενο στάδιο της εκστρατείας τους κατά του καρτέλ de los Soles (καρτέλ των Ήλιων).

Οι προγραμματισμένες επιθέσεις, που αναφέρονται επίσης από την Wall Street Journal, θα έχουν ως στόχο την καταστροφή στρατιωτικών εγκαταστάσεων που χρησιμοποιούνται από την οργάνωση διακίνησης ναρκωτικών, η οποία όπως υποστηρίζουν οι ΗΠΑ, διευθύνεται από τον πρόεδρο της Βενεζουέλας Νικολά Μαδούρο και λειτουργεί υπό την ηγεσία κορυφαίων μελών του καθεστώτος του.

Πηγές ανέφεραν στην εφημερίδα Herald ότι οι στόχοι — οι οποίοι θα μπορούσαν να δεχθούν αεροπορικές επιθέσεις σε λίγες ημέρες ή ακόμη και ώρες — έχουν επίσης ως στόχο την «αποκεφαλισμό της ιεραρχίας του καρτέλ».

Αμερικανοί αξιωματούχοι πιστεύουν ότι το καρτέλ εξάγει περίπου 500 τόνους κοκαΐνης ετησίως, που μοιράζονται μεταξύ της Ευρώπης και των Ηνωμένων Πολιτειών.

Ωστόσο, δεν υπάρχουν επιβεβαιωμένα στοιχεία που να αποδεικνύουν αυτόν τον ισχυρισμό.

 Ο Μαδούρο σε αδιέξοδο;

Αν και οι πηγές αρνήθηκαν να απαντήσουν στο ερώτημα αν ο ίδιος ο Μαδούρο αποτελεί στόχο, μία από αυτές ανέφερε ότι ο χρόνος του τελειώνει.

«Ο Μαδούρο βρίσκεται σε αδιέξοδο και σύντομα θα διαπιστώσει ότι δεν μπορεί να εγκαταλείψει τη χώρα, ακόμη και αν το αποφασίσει», ανέφερε η πηγή.

«Το χειρότερο για τον ίδιο είναι ότι πλέον υπάρχουν περισσότεροι από ένας στρατηγοί που είναι πρόθυμοι να τον συλλάβουν και να τον παραδώσουν, γνωρίζοντας πολύ καλά ότι άλλο είναι να μιλάς για θάνατο και άλλο να τον βλέπεις να πλησιάζει».

Παράλληλα, η Ουάσιγκτον διπλασίασε την αμοιβή για πληροφορίες που θα οδηγήσουν στη σύλληψη του Μαδούρο σε 50 εκατομμύρια δολάρια —η μεγαλύτερη αμοιβή που έχει προσφερθεί ποτέ— και προσφέρει επί του παρόντος 25 εκατομμύρια δολάρια για τη σύλληψη ορισμένων από τους κορυφαίους συνεργάτες του, συμπεριλαμβανομένου του υπουργού Εσωτερικών Ντιόσνταδο Καμπέλο, ο οποίος πιστεύεται ότι διευθύνει τις δραστηριότητες του καρτέλ.

Μια άλλη σημαντική προσωπικότητα του καθεστώτος που αντιμετωπίζει κατηγορίες για διακίνηση ναρκωτικών από τις ΗΠΑ είναι ο υπουργός Άμυνας Βλαντιμίρ Πάντρινο Λόπεζ.

Τι απαντά η κυβέρνηση των ΗΠΑ

Ο Λευκός οίκος έσπευσε την Παρασκευή το πρωί να διαψεύσει τις φήμες ότι οι αμερικανικές δυνάμεις είναι έτοιμες να αναλάβουν δράση στο έδαφος της Βενεζουέλας.

«Οι ανώνυμες πηγές δεν ξέρουν τι λένε. Οποιαδήποτε ανακοίνωση σχετικά με την πολιτική για τη Βενεζουέλα θα προέρχεται απευθείας από τον Πρόεδρο», δήλωσε η αναπληρώτρια εκπρόσωπος Τύπου του Λευκού Οίκου, Αν Κέλι,

Ωστόσο, ο αμερικανικός στρατός έχει αυξήσει σημαντικά την παρουσία του στα ανοικτά των ακτών της Βενεζουέλας, στο πλαίσιο μιας επιχείρησης που, σύμφωνα με το Λευκό Οίκο, έχει ως στόχο να διακόψει το εμπόριο ναρκωτικών και τα εγκληματικά δίκτυα που συνδέονται με το καθεστώς του Καράκας.

Ο Μαδούρο στο στόχαστρο του Τραμπ

Μία από τις πρώτες κινήσεις του Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ μετά την επιστροφή του στον Λευκό Οίκο τον Ιανουάριο του 2025 ήταν να δώσει εντολή στο Στέιτ Ντιπάρτμεντ να χαρακτηρίσει ορισμένα καρτέλ ναρκωτικών ως τρομοκρατικές και διακρατικές εγκληματικές οργανώσεις — συμπεριλαμβανομένου του Tren de Aragua και, αργότερα, του Καρτέλ των Ήλιων.

Τον Αύγουστο, οι Ηνωμένες Πολιτείες άρχισαν να συγκεντρώνουν μια μεγάλης κλίμακας δύναμη στο νότιο τμήμα της Καραϊβικής Θάλασσας, κοντά στη βόρεια Βενεζουέλα, δημιουργώντας μια Κοινή Δύναμη Δράσης που αρχικά περιλάμβανε τρία αντιτορπιλικά — εξοπλισμένα για αεροπορική, ανθυποβρυχιακή και αντιπυραυλική άμυνα — και μια αμφίβια ομάδα περίπου 4.500 στρατιωτών.

Η αποστολή περιλάμβανε θαλάσσιες περιπολίες με αεροσκάφη αναγνώρισης P-8 και πτήσεις μακράς εμβέλειας για την χαρτογράφηση των διαδρομών δια

Τον Σεπτέμβριο, η αποστολή ενισχύθηκε με 10 μαχητικά F-35B που εδρεύουν στην αεροπορική βάση Ceiba στο Πουέρτο Ρίκο και οπλισμένα drones MQ-9 Reaper στο αεροδρόμιο Rafael Hernández του νησιού.

Αμερικανοί αξιωματούχοι αναφέρουν ότι τα αεροσκάφη αυτά μπορούν να πραγματοποιήσουν επιθέσεις ακριβείας εναντίον εργαστηρίων, παράνομων αεροδιαδρόμων, οχημάτων ή σκαφών που συνδέονται με δραστηριότητες διακίνησης ναρκωτικών.

Η κλιμάκωση

Στις 24 Οκτωβρίου, ο υπουργός Άμυνας Πιτ Χέγκσεθ διέταξε το αεροπλανοφόρο USS Gerald R. Ford και την ομάδα κρούσης του —συμπεριλαμβανομένου του καταδρομικού USS Normandy και των αντιτορπιλικών USS Thomas Hudner, USS Ramage, USS Carney και USS Roosevelt— να μεταβούν στην Καραϊβική.

Η ομάδα κρούσης του αεροπλανοφόρου, με περισσότερα από 4.000 μέλη προσωπικού και περίπου 90 μαχητικά αεροσκάφη, περιγράφεται από συνταξιούχους αξιωματικούς της Βενεζουέλας που μίλησαν στην Herald ως το κεντρικό στοιχείο μιας «τελικής φάσης» που αποσκοπεί στην εξουδετέρωση των ηγετών του Καρτέλ των Ήλιων και του Tren de Aragua και στην επίθεση σε σταθερούς και κινητούς στόχους εντός της Βενεζουέλας.

Το αντιτορπιλικό USS Gravely (DDG-107) του Πολεμικού Ναυτικού των ΗΠΑ αποπλέει από το Πορτ οφ Σπέιν εν μέσω εντεινόμενων εντάσεων στην περιοχή μεταξύ των ΗΠΑ και της Βενεζουέλας, όπως φαίνεται από το Πορτ οφ Σπέιν, Τρινιντάντ και Τομπάγκο, 30 Οκτωβρίου 2025. REUTERS/Andrea de Silva

Μέχρι στιγμής, η δύναμη έχει χρησιμοποιηθεί κυρίως σε θαλάσσιες επιχειρήσεις.

Από αυτή την εβδομάδα, οι επιθέσεις των ΗΠΑ έχουν στοχεύσει γρήγορα σκάφη που, σύμφωνα με την κυβέρνηση, μετέφεραν ναρκωτικά – τα περισσότερα από τα οποία παρεμποδίστηκαν στα ανοικτά των ακτών της Βενεζουέλας.

Οι επιθέσεις έχουν σκοτώσει μέχρι στιγμής 61 ανθρώπους.

Πλησιάζει χερσαία επίθεση

Αξιωματούχοι της κυβέρνησης αναφέρουν ότι η ειδική ομάδα θα μεταφέρει τις επιχειρήσεις της στην ξηρά, καθώς οι διακινητές είναι πλέον λιγότερο διατεθειμένοι να διακινδυνεύσουν ταξίδια που μπορούν να ανιχνευθούν και να στοχευθούν στη θάλασσα.

Η τεράστια κλίμακα της αποστολής έχει οδηγήσει πολλούς αναλυτές στο συμπέρασμα ότι ο τελικός στόχος της αποστολής είναι η ανατροπή του καθεστώτος Μαδούρο.

Οι περισσότεροι ειδικοί αμφιβάλλουν ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες σκοπεύουν να πραγματοποιήσουν μακροχρόνια κατοχή.

«Αυτό που προτιμά είναι στοχευμένες επιχειρήσεις, όπως η δολοφονία του Ιρανού στρατηγού Κασέμ Σολεϊμανί ή επιθέσεις σε πυρηνικές εγκαταστάσεις του Ιράν»,δήλωσε ο Έλιοτ Άμπραμς, ο οποίος υπηρέτησε ως ειδικός εκπρόσωπος των ΗΠΑ για τη Βενεζουέλα κατά την πρώτη θητεία του Τραμπ.

Η Βενεζουέλα απευθύνεται στη Ρωσία για στρατιωτική στήριξη

Καθώς η επίθεση φαίνεται να πλησιάζει, ο πρόεδρος της Βενεζουέλας, φαίνεται να έστειλε επιστολές προς τον Ρώσο ηγέτη Βλαντίμιρ Πούτιν, ζητώντας στρατιωτική βοήθεια για την ενίσχυση της άμυνας της χώρας, γράφει η Washington Post.

Σύμφωνα με εσωτερικά έγγραφα των ΗΠΑ, η Βενεζουέλα ζητά αναβάθμιση ραντάρ, επισκευές αεροσκαφών και πιθανώς πυραύλων.

Παράλληλα, η κυβέρνηση της χώρας απευθύνεται και στην Κίνα και στο Ιράν για στρατιωτική βοήθεια.

Ο Μαδούρο απηύθυνε επιστολή στον Κινέζο πρόεδρο Σι Ζιπίνγκ ζητώντας «διεύρυνση της στρατιωτικής συνεργασίας» για την αντιμετώπιση της έντασης με τις ΗΠΑ.

Παράλληλα, ο υπουργός Μεταφορών της Βενεζουέλας, Ραμόν Βελάσκουεζ, συντόνισε πρόσφατα την αποστολή στρατιωτικού εξοπλισμού και drones από το Ιράν, περιλαμβανομένων συσκευών ανίχνευσης, παρεμβολών GPS και drones μεγάλης εμβέλειας.

Ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν σφίγγει το χέρι του προέδρου της Βενεζουέλας Νικολά Μαδούρο κατά τη διάρκεια τελετής υπογραφής μετά τις συνομιλίες τους στο Κρεμλίνο στη Μόσχα, Ρωσία, στις 7 Μαΐου 2025. REUTERS/Maxim Shemetov

Η Ρωσία παραμένει βασικός σύμμαχος

Παρά τις διεθνείς επαφές, η Ρωσία συνεχίζει να αποτελεί τη βασική πηγή στρατιωτικής και οικονομικής στήριξης για τον Μαδούρο.

Πρόσφατα, ένα ρωσικό μεταγωγικό αεροσκάφος έφτασε στο Καράκας, ενώ η Μόσχα επικύρωσε νέα στρατηγική συνθήκη με τη Βενεζουέλα.

Η Ρωσία συμμετέχει επίσης σε μεγάλα έργα όπως το εργοστάσιο πυρομαχικών Kalashnikov και κατέχει δικαιώματα εξερεύνησης σε ανεκμετάλλευτα κοιτάσματα φυσικού αερίου και πετρελαίου.

Ωστόσο, παρά την χρόνια συνεργασία, αναλυτές σημειώνουν ότι η Ρωσία φαίνεται να έχει περιορίσει το ενδιαφέρον της για τη Βενεζουέλα, εστιάζοντας κυρίως στον πόλεμο στην Ουκρανία και τη συνεργασία με άλλες χώρες της Λατινικής Αμερικής.

Οι δηλώσεις του Κρεμλίνου για την κατάσταση στη Βενεζουέλα είναι συγκρατημένες, περιοριζόμενες σε εκφράσεις σεβασμού στην κυριαρχία της χώρας.

Γεωπολιτική αβεβαιότητα

Σε κάθε περίπτωση, η κατάσταση γύρω από τη Βενεζουέλα παραμένει ρευστή και επικίνδυνα τεταμένη. Παρά τις αυξανόμενες στρατιωτικές κινήσεις των Ηνωμένων Πολιτειών και την ενίσχυση της άμυνας από συμμάχους της Βενεζουέλας, οι τελικές αποφάσεις για οποιαδήποτε επίθεση ή χερσαία επέμβαση δεν έχουν ακόμη επιβεβαιωθεί.

Μέχρι στιγμής, όλα δείχνουν ότι η ένταση θα συνεχίσει να αυξάνεται, και μένει να φανεί αν η διεθνής διπλωματία ή οι στρατιωτικές κινήσεις θα καθορίσουν την επόμενη κρίσιμη εξέλιξη.

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Markets
Τράπεζα Πειραιώς: Πώς να επενδύσετε στο δ΄ τρίμηνο

Τράπεζα Πειραιώς: Πώς να επενδύσετε στο δ΄ τρίμηνο

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Ύπνος πιο βαθύς και ξεκούραστος με αυτές τις τροφές

Ύπνος πιο βαθύς και ξεκούραστος με αυτές τις τροφές

Xρηματιστήριο Αθηνών
Χρηματιστήριο Αθηνών: Έσπασε το θετικό σερί ο «κόκκινος» Οκτώβρης

Χρηματιστήριο Αθηνών: Έσπασε το θετικό σερί ο «κόκκινος» Οκτώβρης

inWellness
inTown
sp_banner_Desk
Stream newspaper
Ο Βίλντερς στην Ολλανδία ηττήθηκε – Το εκλογικό αποτέλεσμα ίσως είναι ένα διπλό μήνυμα για την Ευρώπη
Ευρώπη κι Ακροδεξιά 31.10.25

Ο Βίλντερς στην Ολλανδία ηττήθηκε – Το εκλογικό αποτέλεσμα ίσως είναι ένα διπλό μήνυμα για την Ευρώπη

Οι εκλογές στην Ολλανδία έδειξαν ότι η σταθερότητα, οι σαφείς προτάσεις και η αισιοδοξία του D66, νίκησαν τον φανατισμό και την ακραία ρητορική του Βίλντερς. Αλλά το μήνυμα είναι νόμισμα με δύο όψεις

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Το δικαστήριο του Παρισιού θα εξετάσει την αίτηση αποφυλάκισης του Νικολά Σαρκοζί στις 10 Νοεμβρίου
Κόσμος 31.10.25

Το δικαστήριο του Παρισιού θα εξετάσει την αίτηση αποφυλάκισης του Νικολά Σαρκοζί στις 10 Νοεμβρίου

Ο Νικολά Σαρκοζί καταδικάστηκε στις 25 Σεπτεμβρίου σε πέντε χρόνια κάθειρξης, αφού κρίθηκε ένοχος για τη χρηματοδότηση της προεκλογικής εκστρατείας του από το καθεστώς του Μουάμαρ Καντάφι το 2007

Σύνταξη
Ουκρανία: Το Πεντάγωνο των ΗΠΑ άναψε πράσινο φως για Tomahawk στο Κίεβο
Κλιμάκωση 31.10.25

Το αμερικανικό Πεντάγωνο άναψε πράσινο φως για Tomahawk στην Ουκρανία

Στα χέρια του Τραμπ η τελική απόφαση για Tomahawk στην Ουκρανία. Ο Πούτιν έχει τονίζει πως η απάντηση της Μόσχας θα είναι «συντριπτική» σε ενδεχόμενη επίθεση με Tomahawk στη Ρωσία.

Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Ιταλία: Η Μελονί εξετάζει αλλαγή εκλογικού νόμου για διασφαλίσει την επανεκλογή της
Εκλογομαγειρέματα 31.10.25

Ιταλία: Η Μελονί εξετάζει αλλαγή εκλογικού νόμου για διασφαλίσει την επανεκλογή της

Καθώς οι δημοσκοπήσεις δείχνουν ότι η Τζόρτζια Μελόνι θα δυσκολευτεί να κερδίσει την πλειοψηφία στη Γερουσία στις επόμενες εκλογές, εξετάζει ένα «μπόνους εδρών» για το κόμμα που θα πλειοψηφήσει.

Σύνταξη
WSJ: Οι ΗΠΑ ετοιμάζονται να βομβαρδίσουν στόχους στη Βενεζουέλα – Διαψεύδει ο Τραμπ
«Μήνυμα στον Μαδούρο» 31.10.25

WSJ: Οι ΗΠΑ ετοιμάζονται να βομβαρδίσουν στόχους στη Βενεζουέλα – Διαψεύδει ο Τραμπ

Δύο αμερικανικές εφημερίδες υποστηρίζουν ότι η κυβέρνηση του Ντόναλντ Τραμπ έχει αποφασίσει να πλήξει στρατιωτικούς στόχους εντός της Βενεζουέλας, στο πλαίσιο της εκστρατείας κατά των ναρκωτικών.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Φόβοι στην Ουάσιγκτον για επιρροή Μασκ στην εθνική ασφάλεια – «Γιατί να καταλήξουμε σε μία εταιρεία;»
Δυσανάλογη ισχύς 31.10.25

Φόβοι στην Ουάσιγκτον για επιρροή Μασκ στην εθνική ασφάλεια – «Γιατί να καταλήξουμε σε μία εταιρεία;»

Η εταιρεία του Έλον Μασκ θα εμπλακεί ενεργά στη δημιουργία του αμερικανικού Golden Dome έχοντας καταφέρει μέχρι σήμερα να κλείσει δουλειές 32 δισ. δολ. με την Ουάσιγκτον.

Σύνταξη
Επικίνδυνα «παιχνίδια» νέου Ψυχρού Πολέμου – Ο Τραμπ, μια… μπερδεμένη ανάρτηση και τα πυρηνικά όπλα
Ισορροπίες τρόμου 31.10.25

Επικίνδυνα «παιχνίδια» νέου Ψυχρού Πολέμου – Ο Τραμπ, μια… μπερδεμένη ανάρτηση και τα πυρηνικά όπλα

Ανατρέποντας δεκαετίες πολιτικής των ΗΠΑ για τα πυρηνικά όπλα, ο πρόεδρος Τραμπ δίνει εντολή για νέες δοκιμές, ως μήνυμα γεωπολιτικής ισχύος σε Κίνα και Ρωσία, αλλά και περαιτέρω αποσταθεροποίησης

Μαργαρίτα Βεργολιά
Μαργαρίτα Βεργολιά
Ολλανδία: Νικητής των εκλογών το κεντρώο D66 – Έτοιμος για δύσκολες διαπραγματεύσεις ο Γέτεν
Νικητής με 26 έδρες 31.10.25

Ολλανδία: Νικητής των εκλογών το κεντρώο D66 – Έτοιμος για δύσκολες διαπραγματεύσεις ο Γέτεν

Επισήμως νικητής, με ισχνή διαφορά από τον ακροδεξιό Βίλντερς, είναι το κεντρώο D66 στην Ολλανδία. Ο ηγέτης του, Ρομπ Γέτεν, δηλώνει έτοιμος να προχωρήσει σε διαπραγματεύσεις για σχηματισμό κυβέρνησης

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
ΟΗΕ: Απαράδεκτες οι αμερικανικές επιχειρήσεις στην Καραϊβική – Οδηγούν σε εξωδικαστικές εκτελέσεις
Παραβίαση δικαίου 31.10.25

ΟΗΕ: Απαράδεκτες οι αμερικανικές επιχειρήσεις στην Καραϊβική – Οδηγούν σε εξωδικαστικές εκτελέσεις

Ο ΟΗΕ σημειώνει ότι οι επιθέσεις εναντίον σκαφών είναι απαράδεκτες. Οι φερόμενοι διακινητές ναρκωτικών «δεν επιτίθενται στις ΗΠΑ, επομένως δεν υπάρχει δικαίωμα επίκλησης του νόμου της άμυνας».

Σύνταξη
Ισραήλ: Η στρατιωτική γενική εισαγγελέας διέρρευσε βίντεο από βασανισμούς Παλαιστινίων και παραιτήθηκε
«Ακραία βία» 31.10.25

Ισραήλ: Η στρατιωτική γενική εισαγγελέας διέρρευσε βίντεο από βασανισμούς Παλαιστινίων και παραιτήθηκε

Στην επιστολή παραίτησής της, που δημοσιεύθηκε σήμερα από μέσα ενημέρωσης, η Τομέρ-Γερουσάλμι παραδέχθηκε ότι το βίντεο διέρρευσε από το γραφείο της σε μέσα ενημέρωσης.

Σύνταξη
Ισραήλ: Απάνθρωπο σόου του ακροδεξιού υπουργού Μπεν – Γκβιρ μπροστά σε αλυσοδεμένους Παλαιστίνιους
Εξοργιστικό βίντεο 31.10.25

Απάνθρωπο σόου του Ισραηλινού ακροδεξιού υπουργού Μπεν - Γκβιρ μπροστά σε αλυσοδεμένους Παλαιστίνιους

Ο ακροδεξιός υπουργός του Ισραήλ, Ιταμάρ Μπεν - Γκβιρ έκανε άλλο ένα απάνθρωπο σόου, όπως είχε κάνει και με τους ακτιβιστές του Global Sumud Flotilla

Σύνταξη
Λίβανος: Νέα παραβίαση της εκεχειρίας από το Ισραήλ – Ένας νεκρός μετά από πλήγμα στα νότια της χώρας
Τι λένε οι IDF 31.10.25

Νέα παραβίαση της εκεχειρίας στον Λίβανο από το Ισραήλ - Ένας νεκρός μετά από πλήγμα στα νότια της χώρας

Το Ισραήλ παραβιάζει τακτικά την εκεχειρία στον Λίβανο, όπως κάνει και στη Γάζα - Τουλάχιστον 25 οι νεκροί σε ισραηλινές επιδρομές στη διάρκεια του Οκτωβρίου

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
Οι επιστήμονες ανακαλύπτουν μία κοντινή «υπερ-Γη» που ίσως να φιλοξενεί εξωγήινη ζωή
Διάστημα 31.10.25

Οι επιστήμονες ανακαλύπτουν μία κοντινή «υπερ-Γη» που ίσως να φιλοξενεί εξωγήινη ζωή

Μια διεθνής ομάδα επιστημόνων ανακάλυψε έναν βραχώδη εξωπλανήτη σχεδόν τέσσερις φορές μεγαλύτερο από τη Γη, προσφέροντας νέα ελπίδα για την αναζήτηση ζωής εκτός του ηλιακού μας συστήματος

Σύνταξη
Ο Βίλντερς στην Ολλανδία ηττήθηκε – Το εκλογικό αποτέλεσμα ίσως είναι ένα διπλό μήνυμα για την Ευρώπη
Ευρώπη κι Ακροδεξιά 31.10.25

Ο Βίλντερς στην Ολλανδία ηττήθηκε – Το εκλογικό αποτέλεσμα ίσως είναι ένα διπλό μήνυμα για την Ευρώπη

Οι εκλογές στην Ολλανδία έδειξαν ότι η σταθερότητα, οι σαφείς προτάσεις και η αισιοδοξία του D66, νίκησαν τον φανατισμό και την ακραία ρητορική του Βίλντερς. Αλλά το μήνυμα είναι νόμισμα με δύο όψεις

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
ΕΛΤΑ: «Γράμμα» στο Μαξίμου μετά τα «λουκέτα» στα καταστήματα – Πληθαίνουν οι «γαλάζιες» φωνές
Πολιτική Γραμματεία 31.10.25

«Γράμμα» στο Μαξίμου μετά τα «λουκέτα» που έρχονται σε καταστήματα των ΕΛΤΑ - Πληθαίνουν οι «γαλάζιες» φωνές

«Γράμμα» και μάλιστα συστημένο στέλνουν «γαλάζιοι» βουλευτές στην κυβέρνηση μετά την απόφαση να μπει «λουκέτο» σε 204 ταχυδρομικά καταστήματα των ΕΛΤΑ. Αυξάνεται η πίεση εντός και εκτός Βουλής. Συνεδριάζουν άμεσα οι συναρμόδιες επιτροπές του Κοινοβουλίου.

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
«Τσιτσιολίνα για πάντα»: Η Ιρίνα Σάικ είναι η γυμνή (αναπάντεχη) βασίλισσα του Halloween 2025
Φόρος τιμής 31.10.25

«Τσιτσιολίνα για πάντα»: Η Ιρίνα Σάικ είναι η γυμνή (αναπάντεχη) βασίλισσα του Halloween 2025

Το top model από τη Ρωσία Ιρίνα Σάικ αποφάσισε να σκανδαλίσει το Instagram με ένα φόρο τιμής στην Τσιτσιολίνα που υπερασπίστηκε με ανορθόδοξο τρόπο το δικαίωμα στην αυτοδιάθεση κάνοντας το σεξ πολιτική πράξη

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Νέα αποθέωση για Τζόκοβιτς στο ΣΕΦ από τους φιλάθλους, τραγούδησε ξανά σύνθημα του Ολυμπιακού
Μπάσκετ 31.10.25

Νέα αποθέωση για Τζόκοβιτς στο ΣΕΦ από τους φιλάθλους, τραγούδησε ξανά σύνθημα του Ολυμπιακού

Ο Νόβακ Τζόκοβιτς δεν έχασε την ευκαιρία και πήγε ξανά στο ΣΕΦ για το παιχνίδι του Ολυμπιακού με τη Χάποελ και έγινε νέος χαμός, όπως και στο παιχνίδι με τη Μονακό

Σύνταξη
Το δικαστήριο του Παρισιού θα εξετάσει την αίτηση αποφυλάκισης του Νικολά Σαρκοζί στις 10 Νοεμβρίου
Κόσμος 31.10.25

Το δικαστήριο του Παρισιού θα εξετάσει την αίτηση αποφυλάκισης του Νικολά Σαρκοζί στις 10 Νοεμβρίου

Ο Νικολά Σαρκοζί καταδικάστηκε στις 25 Σεπτεμβρίου σε πέντε χρόνια κάθειρξης, αφού κρίθηκε ένοχος για τη χρηματοδότηση της προεκλογικής εκστρατείας του από το καθεστώς του Μουάμαρ Καντάφι το 2007

Σύνταξη
Ελληνικό ποδόσφαιρο: Αριθμεί τις περισσότερες απολύσεις προπονητών στη σεζόν, σε όλη την Ευρώπη
Ποδόσφαιρο 31.10.25

Ελληνικό ποδόσφαιρο: Αριθμεί τις περισσότερες απολύσεις προπονητών στη σεζόν, σε όλη την Ευρώπη

Με 25 απολύσεις προπονητών στις δύο μεγάλες κατηγορίες, το ελληνικό ποδόσφαιρο μετράει τις περισσότερες ως τώρα στη σεζόν, σε όλη την Ευρώπη! Στη δεύτερη θέση η Τουρκία με 22.

Αλέξανδρος Κωτάκης
Σοκάρουν οι νέες πληροφορίες για τον θάνατο του Σαμ Ρίβερς: Σε «λουτρό αίματος» εντοπίστηκε το νεκρό σώμα του μπασίστα
RIP legend 31.10.25

Σοκάρουν οι νέες πληροφορίες για τον θάνατο του Σαμ Ρίβερς: Σε «λουτρό αίματος» εντοπίστηκε το νεκρό σώμα του μπασίστα

Ο Σαμ Ρίβερς, μπασίστας και ιδρυτικό μέλος των Limp Bizkit, βρέθηκε νεκρός στο σπίτι του στη Φλόριντα. Η Αστυνομία ερευνά τις συνθήκες, ενώ η επίσημη αιτία θανάτου παραμένει άγνωστη.

Σύνταξη
Ουκρανία: Το Πεντάγωνο των ΗΠΑ άναψε πράσινο φως για Tomahawk στο Κίεβο
Κλιμάκωση 31.10.25

Το αμερικανικό Πεντάγωνο άναψε πράσινο φως για Tomahawk στην Ουκρανία

Στα χέρια του Τραμπ η τελική απόφαση για Tomahawk στην Ουκρανία. Ο Πούτιν έχει τονίζει πως η απάντηση της Μόσχας θα είναι «συντριπτική» σε ενδεχόμενη επίθεση με Tomahawk στη Ρωσία.

Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
LIVE: Ολυμπιακός – Χάποελ Τελ Αβίβ
Euroleague 31.10.25

LIVE: Ολυμπιακός – Χάποελ Τελ Αβίβ

LIVE: Ολυμπιακός – Χάποελ Τελ Αβίβ. Παρακολουθήστε live στις 21:15 την αναμέτρηση Ολυμπιακός – Χάποελ Τελ Αβίβ για την 8η αγωνιστική της Euroleague. Τηλεοπτικά από Novasports Prime.

Σύνταξη
Ιταλία: Η Μελονί εξετάζει αλλαγή εκλογικού νόμου για διασφαλίσει την επανεκλογή της
Εκλογομαγειρέματα 31.10.25

Ιταλία: Η Μελονί εξετάζει αλλαγή εκλογικού νόμου για διασφαλίσει την επανεκλογή της

Καθώς οι δημοσκοπήσεις δείχνουν ότι η Τζόρτζια Μελόνι θα δυσκολευτεί να κερδίσει την πλειοψηφία στη Γερουσία στις επόμενες εκλογές, εξετάζει ένα «μπόνους εδρών» για το κόμμα που θα πλειοψηφήσει.

Σύνταξη
Συγκλονίζει ο Ντουράντ: «Πέρασα κατάθλιψη για έξι χρόνια, είχα ανασφάλεια για την εμφάνισή μου» (vid)
Μπάσκετ 31.10.25

Συγκλονίζει ο Ντουράντ: «Πέρασα κατάθλιψη για έξι χρόνια, είχα ανασφάλεια για την εμφάνισή μου» (vid)

Κατάθεση ψυχής από τον Κέβιν Ντουραντ σε podcast, καθώς αποκάλυψε ότι βίωσε περίοδο στη ζωή του που ένιωθε μεγάλες ανασφάλειες σχετικά με την εμφάνισή του.

Αλέξανδρος Κωτάκης
«Δεν ήμουν ποτέ η Σαμάνθα Τζόουνς»: Η Κιμ Κατράλ αποκηρύσσει για πάντα το Sex and the City
Go Fun 31.10.25

«Δεν ήμουν ποτέ η Σαμάνθα Τζόουνς»: Η Κιμ Κατράλ αποκηρύσσει για πάντα το Sex and the City

Η Κιμ Κατράλ, η ηθοποιός που συνδέθηκε άρρηκτα με τον ρόλο της αθυρόστομης και ακαταμάχητης Σαμάνθα Τζόουνς στη σειρά Sex And The City, θέλει να βάλει τα πράγματα στη θέση τους μια και καλή

Σύνταξη
Χειρουργείο ή όχι; Το δίλημμα για τον Γιαμάλ
Ποδόσφαιρο 31.10.25

Χειρουργείο ή όχι; Το δίλημμα για τον Γιαμάλ

Ο Λαμίλ Γιαμάλ αναζήτησε και εξωτερικές γνώμες γιατρών για πιθανή χειρουργική επέμβαση σε πρόβλημα στη βουβωνική χώρα. Προς το παρόν διαχειρίζεται την κατάσταση με ξεκούραση και φυσιοθεραπείες

Βάιος Μπαλάφας
Άρης: Με Κάρλες Πέρεθ και Κώστα Γαλανόπουλο η αποστολή για τον Ολυμπιακό
Ποδόσφαιρο 31.10.25

Άρης: Με Κάρλες Πέρεθ και Κώστα Γαλανόπουλο η αποστολή για τον Ολυμπιακό

Με εννέα απουσίες η αποστολή που ανακοίνωσε ο Χιμένεθ για το ντέρμπι με τον Ολυμπιακό (1/11, 20:00). Εκτός Δώνης, Μισεουί, Διούδης, Φρίντεκ, Μεντίλ, Φαμπιάνο, Καντεβέρε, Ντούντου και Βοριαζίδης.

Σύνταξη
LIVE: Μονακό – Παναθηναϊκός
Μπάσκετ 31.10.25

LIVE: Μονακό – Παναθηναϊκός

LIVE: Μονακό – Παναθηναϊκός. Παρακολουθήστε live στις 20:00 την αναμέτρηση Μονακό – Παναθηναϊκός για την 8η αγωνιστική της Euroleague. Τηλεοπτικά από Novasports 4.

Σύνταξη
Must Read
Η ταλαιπωρία του ΧΑ, τι περιμένουν οι ξένοι από τις τράπεζες, παίρνει ανάσες η οικοδομή, η πρόταση για την ενέργεια που… πάει και έρχεται, τι συμβαίνει με την Avramar

Η ταλαιπωρία του ΧΑ, τι περιμένουν οι ξένοι από τις τράπεζες, παίρνει ανάσες η οικοδομή, η πρόταση για την ενέργεια που… πάει και έρχεται, τι συμβαίνει με την Avramar

Ερντογάν: Λάβαμε θετικά μηνύματα από τις ΗΠΑ στο θέμα των F-35

Ερντογάν: Λάβαμε θετικά μηνύματα από τις ΗΠΑ στο θέμα των F-35

Νέο μισθολόγιο σε Ένοπλες δυνάμεις και Σώματα Ασφαλείας

Νέο μισθολόγιο σε Ένοπλες δυνάμεις και Σώματα Ασφαλείας

Το DOTS Festival μας έδωσε 36 τρόπους να δούμε την αλήθεια

Το DOTS Festival μας έδωσε 36 τρόπους να δούμε την αλήθεια

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Imane Khelif: H εντυπωσιακή εμφάνιση της 26χρονης πυγμάχου στη front row του οίκου Chanel

Imane Khelif: H εντυπωσιακή εμφάνιση της 26χρονης πυγμάχου στη front row του οίκου Chanel

Δοκίμασε το δροσιστικό «combo» που αυξάνει το προσδόκιμο ζωής

Δοκίμασε το δροσιστικό «combo» που αυξάνει το προσδόκιμο ζωής

Άγχος αποχωρισμού: Πώς να το αντιμετωπίσετε με αγάπη και υπομονή

Άγχος αποχωρισμού: Πώς να το αντιμετωπίσετε με αγάπη και υπομονή

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Παρασκευή 31 Οκτωβρίου 2025
Απόρρητο