«Ο χρόνος του Μαδούρο τελειώνει»: Η σκιά του πολέμου πάνω απ’ τη Βενεζουέλα – Ζήτημα ημερών ή ωρών η επίθεση των ΗΠΑ

Η κυβέρνηση Τραμπ έχει αποφασίσει να επιτεθεί σε στρατιωτικές εγκαταστάσεις εντός της Βενεζουέλας και οι επιθέσεις αυτές ενδέχεται να ξεκινήσουν ανά πάσα στιγμή, σύμφωνα με πληροφορίες που έδωσαν στο Miami Herald πηγές με γνώση της κατάστασης, καθώς οι ΗΠΑ ετοιμάζονται να ξεκινήσουν το επόμενο στάδιο της εκστρατείας τους κατά του καρτέλ de los Soles (καρτέλ των Ήλιων).

Οι προγραμματισμένες επιθέσεις, που αναφέρονται επίσης από την Wall Street Journal, θα έχουν ως στόχο την καταστροφή στρατιωτικών εγκαταστάσεων που χρησιμοποιούνται από την οργάνωση διακίνησης ναρκωτικών, η οποία όπως υποστηρίζουν οι ΗΠΑ, διευθύνεται από τον πρόεδρο της Βενεζουέλας Νικολά Μαδούρο και λειτουργεί υπό την ηγεσία κορυφαίων μελών του καθεστώτος του.

Πηγές ανέφεραν στην εφημερίδα Herald ότι οι στόχοι — οι οποίοι θα μπορούσαν να δεχθούν αεροπορικές επιθέσεις σε λίγες ημέρες ή ακόμη και ώρες — έχουν επίσης ως στόχο την «αποκεφαλισμό της ιεραρχίας του καρτέλ».

Αμερικανοί αξιωματούχοι πιστεύουν ότι το καρτέλ εξάγει περίπου 500 τόνους κοκαΐνης ετησίως, που μοιράζονται μεταξύ της Ευρώπης και των Ηνωμένων Πολιτειών.

Ωστόσο, δεν υπάρχουν επιβεβαιωμένα στοιχεία που να αποδεικνύουν αυτόν τον ισχυρισμό.

The US will attack Venezuela within hours or days, – Miami Herald The strikes will target military objectives to cripple the cartel’s leadership. Trump wants to become a real dictator – and that includes war. pic.twitter.com/spUrvwVCYJ — Jürgen Nauditt 🇩🇪🇺🇦 (@jurgen_nauditt) October 31, 2025

Ο Μαδούρο σε αδιέξοδο;

Αν και οι πηγές αρνήθηκαν να απαντήσουν στο ερώτημα αν ο ίδιος ο Μαδούρο αποτελεί στόχο, μία από αυτές ανέφερε ότι ο χρόνος του τελειώνει.

«Ο Μαδούρο βρίσκεται σε αδιέξοδο και σύντομα θα διαπιστώσει ότι δεν μπορεί να εγκαταλείψει τη χώρα, ακόμη και αν το αποφασίσει», ανέφερε η πηγή.

«Το χειρότερο για τον ίδιο είναι ότι πλέον υπάρχουν περισσότεροι από ένας στρατηγοί που είναι πρόθυμοι να τον συλλάβουν και να τον παραδώσουν, γνωρίζοντας πολύ καλά ότι άλλο είναι να μιλάς για θάνατο και άλλο να τον βλέπεις να πλησιάζει».

Παράλληλα, η Ουάσιγκτον διπλασίασε την αμοιβή για πληροφορίες που θα οδηγήσουν στη σύλληψη του Μαδούρο σε 50 εκατομμύρια δολάρια —η μεγαλύτερη αμοιβή που έχει προσφερθεί ποτέ— και προσφέρει επί του παρόντος 25 εκατομμύρια δολάρια για τη σύλληψη ορισμένων από τους κορυφαίους συνεργάτες του, συμπεριλαμβανομένου του υπουργού Εσωτερικών Ντιόσνταδο Καμπέλο, ο οποίος πιστεύεται ότι διευθύνει τις δραστηριότητες του καρτέλ.

Μια άλλη σημαντική προσωπικότητα του καθεστώτος που αντιμετωπίζει κατηγορίες για διακίνηση ναρκωτικών από τις ΗΠΑ είναι ο υπουργός Άμυνας Βλαντιμίρ Πάντρινο Λόπεζ.

Τι απαντά η κυβέρνηση των ΗΠΑ

Ο Λευκός οίκος έσπευσε την Παρασκευή το πρωί να διαψεύσει τις φήμες ότι οι αμερικανικές δυνάμεις είναι έτοιμες να αναλάβουν δράση στο έδαφος της Βενεζουέλας.

«Οι ανώνυμες πηγές δεν ξέρουν τι λένε. Οποιαδήποτε ανακοίνωση σχετικά με την πολιτική για τη Βενεζουέλα θα προέρχεται απευθείας από τον Πρόεδρο», δήλωσε η αναπληρώτρια εκπρόσωπος Τύπου του Λευκού Οίκου, Αν Κέλι,

Ωστόσο, ο αμερικανικός στρατός έχει αυξήσει σημαντικά την παρουσία του στα ανοικτά των ακτών της Βενεζουέλας, στο πλαίσιο μιας επιχείρησης που, σύμφωνα με το Λευκό Οίκο, έχει ως στόχο να διακόψει το εμπόριο ναρκωτικών και τα εγκληματικά δίκτυα που συνδέονται με το καθεστώς του Καράκας.

Ο Μαδούρο στο στόχαστρο του Τραμπ

Μία από τις πρώτες κινήσεις του Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ μετά την επιστροφή του στον Λευκό Οίκο τον Ιανουάριο του 2025 ήταν να δώσει εντολή στο Στέιτ Ντιπάρτμεντ να χαρακτηρίσει ορισμένα καρτέλ ναρκωτικών ως τρομοκρατικές και διακρατικές εγκληματικές οργανώσεις — συμπεριλαμβανομένου του Tren de Aragua και, αργότερα, του Καρτέλ των Ήλιων.

Τον Αύγουστο, οι Ηνωμένες Πολιτείες άρχισαν να συγκεντρώνουν μια μεγάλης κλίμακας δύναμη στο νότιο τμήμα της Καραϊβικής Θάλασσας, κοντά στη βόρεια Βενεζουέλα, δημιουργώντας μια Κοινή Δύναμη Δράσης που αρχικά περιλάμβανε τρία αντιτορπιλικά — εξοπλισμένα για αεροπορική, ανθυποβρυχιακή και αντιπυραυλική άμυνα — και μια αμφίβια ομάδα περίπου 4.500 στρατιωτών.

Η αποστολή περιλάμβανε θαλάσσιες περιπολίες με αεροσκάφη αναγνώρισης P-8 και πτήσεις μακράς εμβέλειας για την χαρτογράφηση των διαδρομών δια

Τον Σεπτέμβριο, η αποστολή ενισχύθηκε με 10 μαχητικά F-35B που εδρεύουν στην αεροπορική βάση Ceiba στο Πουέρτο Ρίκο και οπλισμένα drones MQ-9 Reaper στο αεροδρόμιο Rafael Hernández του νησιού.

Αμερικανοί αξιωματούχοι αναφέρουν ότι τα αεροσκάφη αυτά μπορούν να πραγματοποιήσουν επιθέσεις ακριβείας εναντίον εργαστηρίων, παράνομων αεροδιαδρόμων, οχημάτων ή σκαφών που συνδέονται με δραστηριότητες διακίνησης ναρκωτικών.

Η κλιμάκωση

Στις 24 Οκτωβρίου, ο υπουργός Άμυνας Πιτ Χέγκσεθ διέταξε το αεροπλανοφόρο USS Gerald R. Ford και την ομάδα κρούσης του —συμπεριλαμβανομένου του καταδρομικού USS Normandy και των αντιτορπιλικών USS Thomas Hudner, USS Ramage, USS Carney και USS Roosevelt— να μεταβούν στην Καραϊβική.

Η ομάδα κρούσης του αεροπλανοφόρου, με περισσότερα από 4.000 μέλη προσωπικού και περίπου 90 μαχητικά αεροσκάφη, περιγράφεται από συνταξιούχους αξιωματικούς της Βενεζουέλας που μίλησαν στην Herald ως το κεντρικό στοιχείο μιας «τελικής φάσης» που αποσκοπεί στην εξουδετέρωση των ηγετών του Καρτέλ των Ήλιων και του Tren de Aragua και στην επίθεση σε σταθερούς και κινητούς στόχους εντός της Βενεζουέλας.

Μέχρι στιγμής, η δύναμη έχει χρησιμοποιηθεί κυρίως σε θαλάσσιες επιχειρήσεις.

Από αυτή την εβδομάδα, οι επιθέσεις των ΗΠΑ έχουν στοχεύσει γρήγορα σκάφη που, σύμφωνα με την κυβέρνηση, μετέφεραν ναρκωτικά – τα περισσότερα από τα οποία παρεμποδίστηκαν στα ανοικτά των ακτών της Βενεζουέλας.

Οι επιθέσεις έχουν σκοτώσει μέχρι στιγμής 61 ανθρώπους.

Πλησιάζει χερσαία επίθεση

Αξιωματούχοι της κυβέρνησης αναφέρουν ότι η ειδική ομάδα θα μεταφέρει τις επιχειρήσεις της στην ξηρά, καθώς οι διακινητές είναι πλέον λιγότερο διατεθειμένοι να διακινδυνεύσουν ταξίδια που μπορούν να ανιχνευθούν και να στοχευθούν στη θάλασσα.

Η τεράστια κλίμακα της αποστολής έχει οδηγήσει πολλούς αναλυτές στο συμπέρασμα ότι ο τελικός στόχος της αποστολής είναι η ανατροπή του καθεστώτος Μαδούρο.

Οι περισσότεροι ειδικοί αμφιβάλλουν ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες σκοπεύουν να πραγματοποιήσουν μακροχρόνια κατοχή.

«Αυτό που προτιμά είναι στοχευμένες επιχειρήσεις, όπως η δολοφονία του Ιρανού στρατηγού Κασέμ Σολεϊμανί ή επιθέσεις σε πυρηνικές εγκαταστάσεις του Ιράν»,δήλωσε ο Έλιοτ Άμπραμς, ο οποίος υπηρέτησε ως ειδικός εκπρόσωπος των ΗΠΑ για τη Βενεζουέλα κατά την πρώτη θητεία του Τραμπ.

Η Βενεζουέλα απευθύνεται στη Ρωσία για στρατιωτική στήριξη

Καθώς η επίθεση φαίνεται να πλησιάζει, ο πρόεδρος της Βενεζουέλας, φαίνεται να έστειλε επιστολές προς τον Ρώσο ηγέτη Βλαντίμιρ Πούτιν, ζητώντας στρατιωτική βοήθεια για την ενίσχυση της άμυνας της χώρας, γράφει η Washington Post.

Σύμφωνα με εσωτερικά έγγραφα των ΗΠΑ, η Βενεζουέλα ζητά αναβάθμιση ραντάρ, επισκευές αεροσκαφών και πιθανώς πυραύλων.

Παράλληλα, η κυβέρνηση της χώρας απευθύνεται και στην Κίνα και στο Ιράν για στρατιωτική βοήθεια.

Ο Μαδούρο απηύθυνε επιστολή στον Κινέζο πρόεδρο Σι Ζιπίνγκ ζητώντας «διεύρυνση της στρατιωτικής συνεργασίας» για την αντιμετώπιση της έντασης με τις ΗΠΑ.

Παράλληλα, ο υπουργός Μεταφορών της Βενεζουέλας, Ραμόν Βελάσκουεζ, συντόνισε πρόσφατα την αποστολή στρατιωτικού εξοπλισμού και drones από το Ιράν, περιλαμβανομένων συσκευών ανίχνευσης, παρεμβολών GPS και drones μεγάλης εμβέλειας.

Η Ρωσία παραμένει βασικός σύμμαχος

Παρά τις διεθνείς επαφές, η Ρωσία συνεχίζει να αποτελεί τη βασική πηγή στρατιωτικής και οικονομικής στήριξης για τον Μαδούρο.

Πρόσφατα, ένα ρωσικό μεταγωγικό αεροσκάφος έφτασε στο Καράκας, ενώ η Μόσχα επικύρωσε νέα στρατηγική συνθήκη με τη Βενεζουέλα.

Η Ρωσία συμμετέχει επίσης σε μεγάλα έργα όπως το εργοστάσιο πυρομαχικών Kalashnikov και κατέχει δικαιώματα εξερεύνησης σε ανεκμετάλλευτα κοιτάσματα φυσικού αερίου και πετρελαίου.

Ωστόσο, παρά την χρόνια συνεργασία, αναλυτές σημειώνουν ότι η Ρωσία φαίνεται να έχει περιορίσει το ενδιαφέρον της για τη Βενεζουέλα, εστιάζοντας κυρίως στον πόλεμο στην Ουκρανία και τη συνεργασία με άλλες χώρες της Λατινικής Αμερικής.

Οι δηλώσεις του Κρεμλίνου για την κατάσταση στη Βενεζουέλα είναι συγκρατημένες, περιοριζόμενες σε εκφράσεις σεβασμού στην κυριαρχία της χώρας.

Γεωπολιτική αβεβαιότητα

Σε κάθε περίπτωση, η κατάσταση γύρω από τη Βενεζουέλα παραμένει ρευστή και επικίνδυνα τεταμένη. Παρά τις αυξανόμενες στρατιωτικές κινήσεις των Ηνωμένων Πολιτειών και την ενίσχυση της άμυνας από συμμάχους της Βενεζουέλας, οι τελικές αποφάσεις για οποιαδήποτε επίθεση ή χερσαία επέμβαση δεν έχουν ακόμη επιβεβαιωθεί.

Μέχρι στιγμής, όλα δείχνουν ότι η ένταση θα συνεχίσει να αυξάνεται, και μένει να φανεί αν η διεθνής διπλωματία ή οι στρατιωτικές κινήσεις θα καθορίσουν την επόμενη κρίσιμη εξέλιξη.