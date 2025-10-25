Ο πρόεδρος της Βενεζουέλας Νικολάς Μαδούρο κατηγόρησε χθες Παρασκευή την κυβέρνηση των ΗΠΑ ότι «μηχανεύεται πόλεμο» με τη χώρα του, καταγγέλλοντας τη συνεχιζόμενη ανάπτυξη αμερικανικών στρατιωτικών μέσων – συμπεριλαμβανομένου πλέον αεροπλανοφόρου – στην Καραϊβική, επισήμως στο πλαίσιο του αγώνα κατά της διακίνησης ναρκωτικών (στη φωτογραφία από βίντεο στο Χ, επάνω, ο Νικολάς Μαδούρο στη διάρκεια της ομιλίας του από την κρατική τηλεόραση).

«Μηχανεύονται νέο αιώνιο πόλεμο, υπόσχονταν πως δεν θα αρχίσουν ποτέ ξανά πόλεμο και κατασκευάζουν έναν πόλεμο τον οποίο θα αποτρέψουμε», τόνισε ο αρχηγός του κράτους της Λατινικής Αμερικής σε ομιλία του που μεταδόθηκε από την κρατική ραδιοφωνία και τηλεόραση.

Η Ουάσιγκτον εξαπολύει από τις αρχές Σεπτεμβρίου αεροπορικά πλήγματα εναντίον ταχύπλοων που παρουσιάζει ως σκάφη διακινητών, κυρίως στην Καραϊβική και πλέον και στον Ειρηνικό.

Οι ΗΠΑ έχουν αναπτύξει στην Καραϊβική και στον Κόλπο του Μεξικού αρμάδα πολεμικών πλοίων, χιλιάδες πεζοναύτες, μαχητικά αεροσκάφη τελευταίας τεχνολογίας και χθες ανήγγειλαν πως πλέει στην περιοχή το αεροπλανοφόρο USS Gerald R. Ford, το μεγαλύτερο στον κόσμο, με τη δύναμη κρούσης του.

Η κυβέρνηση του Ντόναλντ Τραμπ ερίζει ότι ο πρόεδρος Μαδούρο είναι επικεφαλής καρτέλ διακίνησης ναρκωτικών. Το Καράκας καταγγέλλει από την πλευρά του πρόσχημα για να ανατραπεί η κυβέρνηση και η Ουάσιγκτον να βάλει στο χέρι τον τεράστιο πετρελαϊκό πλούτο της νοτιοαμερικανικής χώρας.

Η αμερικανική κυβέρνηση έχει «εφεύρει αφήγημα παράλογο, χυδαίο, εγκληματικό και απολύτως ψευδές», είπε χθες ο Νικολάς Μαδούρο.

Επιδρομές των ΗΠΑ

«Η Βενεζουέλα είναι χώρα όπου επικρατεί ειρήνη, δεν υπάρχει παραγωγή φύλλων κόκας, δεν υπάρχει παραγωγή κοκαΐνης, και καταφέραμε να εξαλείψουμε κατά 100% τη διέλευση του μόλις 5% της διακίνησης ναρκωτικών με προέλευση την Κολομβία», ανέφερε ακόμη.

Οι αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις έχουν εξαπολύσει, εξ όσων είναι γνωστά, τουλάχιστον 10 επιδρομές, 9 στην Καραϊβική και μια στον Ειρηνικό.

Είχαν αποτέλεσμα να σκοτωθούν τουλάχιστον 43 άνθρωποι, σύμφωνα με καταμέτρηση του Γαλλικού Πρακτορείου βασισμένη στις επίσημες ανακοινώσεις της Ουάσιγκτον.