ΟΗΕ: Οι απειλές και οι μυστικές ενέργειες των ΗΠΑ «παραβιάζουν την κυριαρχία της Βενεζουέλας»

Οι «μυστικές ενέργειες και οι απειλές με τη χρήση στρατιωτικής βίας» στη Βενεζουέλα από τις ΗΠΑ, «παραβιάζουν την κυριαρχία» της χώρας αυτής και του Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών, δήλωσαν σήμερα εμπειρογνώμονες του ΟΗΕ, σύμφωνα με το ΑΠΕ.

«Οι ενέργειες αυτές παραβιάζουν επίσης τις θεμελιώδεις διεθνείς υποχρεώσεις της μη ανάμιξης στις εσωτερικές υποθέσεις ή της μη απειλής με τη χρήση στρατιωτικής βίας κατά μιας άλλης χώρας», δήλωσαν τρεις ανεξάρτητοι εμπειρογνώμονες του ΟΗΕ, προειδοποιώντας για «μια εξαιρετικά επικίνδυνη κλιμάκωση, με σοβαρές συνέπειες για την ειρήνη και την ασφάλεια» στην Καραϊβική.

Λαμβάνοντας υπόψη πληροφορίες που κάνουν λόγο για «μεγάλη αμερικανική στρατιωτική ενίσχυση που είναι σε εξέλιξη στην Καραϊβική» η οποία αποδίδεται στην καταπολέμηση του λαθρεμπορίου ναρκωτικών, οι εμπειρογνώμονες που έχουν λάβει εντολή από το Συμβούλιο Δικαιωμάτων του Ανθρώπου του ΟΗΕ εκτιμούν ότι «η προσφυγή στην αιματηρή βία στα διεθνή ύδατα χωρίς ισχυρή νομική βάση παραβιάζει το διεθνές δίκαιο της θάλασσας και προσιδιάζει σε εξωδικαστικές εκτελέσεις».

Οι ΗΠΑ κινητοποίησαν επτά πολεμικά πλοία και μαχητικά αεροσκάφη σε αυτό που αποκαλούν καταπολέμηση του λαθρεμπορίου ναρκωτικών στη θάλασσα της Καραϊβικής, όπου πραγματοποίησαν από τις αρχές Σεπτεμβρίου τουλάχιστον έξι πλήγματα τα οποία προκάλεσαν τον θάνατο τουλάχιστον 27 ανθρώπων. Ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ έκανε γνωστό επίσης ότι ενέκρινε μυστικές επιχειρήσεις της CIA ενάντια στη Βενεζουέλα.

Διαψεύδει η Βενεζουέλα εμπλοκή στο λαθρεμπόριο ναρκωτικών

Οι αρχές της Βενεζουέλας διαψεύδουν κατηγορηματικά κάθε εμπλοκή στο λαθρεμπόριο ναρκωτικών και δηλώνουν ότι η Ουάσινγκτον επιδιώκει την αλλαγή καθεστώτος στο Καράκας και την αρπαγή σημαντικών αποθεμάτων πετρελαίου που διαθέτει η Βενεζουέλα.

«Η προετοιμασία μιας μυστικής ή απευθείας στρατιωτικής δράσης κατά ενός άλλου κυρίαρχου κράτους συνιστά ακόμη πιο σοβαρή παραβίαση του Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών», έκριναν οι εμπειρογνώμονες, εκτιμώντας ότι οι διακινητές ναρκωτικών που κατηγορούνται από τους Αμερικανούς «δεν επιτίθενται στις Ηνωμένες Πολιτείες, επομένως δεν υπάρχει κανένα δικαίωμα νόμιμης άμυνας».

«Η μακρά ιστορία παρεμβάσεων από το εξωτερικό στη Λατινική Αμερική δεν πρέπει να επαναληφθεί», πρόσθεσαν οι εμπειρογνώμονες, καλώντας τη διεθνή κοινότητα να «υπερασπιστεί με σθένος το κράτος δικαίου, τον διάλογο και την ειρηνική διευθέτηση των διαφορών».

Οι εμπειρογνώμονες δήλωσαν επίσης ότι «ήρθαν σε επαφή με την αμερικανική κυβέρνηση» και κάλεσαν τις ΗΠΑ να «σταματήσουν τις παράνομες επιθέσεις και απειλές τους».

Μετά τον θάνατο ενός Κολομβιανού ψαρά σε αμερικανικό πλήγμα, η Μπογοτά διαμαρτυρήθηκε επίσης το Σάββατο κατηγορώντας την Ουάσινγκτον ότι παραβίασε τον θαλάσσιο χώρο της Κολομβίας και διέπραξε «δολοφονία».