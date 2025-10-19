O Γκουστάβο Πέτρο κατηγορεί τις ΗΠΑ για τη δολοφονία ψαρά στην Κολομβία

Την ώρα που οι ΗΠΑ σχεδιάζουν να απελάσουν δύο φερόμενους ως εμπόρους ναρκωτικών στην Κολομβία και τον Ισημερινό, μετά την επίθεση των στρατιωτικών δυνάμεων στο σκάφος τους στην Καραϊβική την Πέμπτη, ο πρόεδρος της Κολομβίας τους κατηγορεί για την δολοφονία του 40χρονου Κολομβιανού ψαρά Αλεχάντρο Καράνζα και απαιτεί εξηγήσεις.

Αντιμετωπίζοντας ερωτήματα σχετικά με τη νομιμότητα των επιθέσεων, η κυβέρνηση Τραμπ προσπάθησε να δικαιολογήσει τις δολοφονίες ισχυριζόμενη ότι οι ΗΠΑ βρίσκονται σε «ένοπλη σύγκρουση» με τα λατινοαμερικανικά καρτέλ ναρκωτικών και πως το πλοίο που χτύπησε ήταν ταχύπλοο εμπόρων ναρκωτικών.

Αντίθετα ο πρόεδρος της Κολομβίας Γκουστάβο Πέτρο ανέφερε πως το πλοίο ήταν στα κολομβιανά ύδατα και πως το σκάφος των ψαράδων ήταν ακυβέρνητο λόγω μηχανικής βλάβης, όπου στο βίντεο του χτυπήματος είναι εμφανές πως το πλοίο είναι ακίνητο με άτομα στις μηχανές του.

Οι φερόμενοι ως διακινητές ναρκωτικών αναμένεται να επαναπατριστούν αυτό το Σαββατοκύριακο, ανέφεραν οι πηγές, οι οποίες μίλησαν υπό τον όρο της ανωνυμίας στην Washington Post, η οποία προσθέτει πως «δεν είναι σαφές εάν οι δύο ύποπτοι έχουν οποιαδήποτε σχέση με εγκληματικές οργανώσεις της Βενεζουέλας». Το ερώτημα που τίθεται είναι πως αν είναι έμποροι ναρκωτικών, γιατί δεν συλλαμβάνονται και να δικαστούν στις ΗΠΑ αλλά «επαναπατρίζονται»;

Funcionarios del gobierno de los EEUU han cometido un asesinato y violado nuestra soberanía en aguas territoriales El pescador Alejandro Carranza no tenía vínculos con el narco y sus actividad diaria era pescar. La lancha colombiana estaba la deriva y con la señal de avería… — Gustavo Petro (@petrogustavo) October 19, 2025

Τι ισχυρίζεται η Κολομβία δια χειρός Γκουστάβο Πέτρο

O πρόεδρος της Κολομβίας, Γκουστάβο Πέτρο, ανέφερε σε ανάρτησή του ότι «αξιωματούχοι της αμερικανικής κυβέρνησης διέπραξαν φόνο και παραβίασαν την κυριαρχία μας στα χωρικά ύδατα».

Πρόσθεσε ότι «Ο ψαράς Αλεχάντρο Καράνζα (Alejandro Carranza) δεν είχε καμία σχέση με το εμπόριο ναρκωτικών και η καθημερινή του δραστηριότητα ήταν το ψάρεμα. Το κολομβιανό σκάφος ήταν ακυβέρνητο και είχε στείλει σήμα κινδύνου λόγω βλάβης στον κινητήρα. Αναμένουμε εξηγήσεις από την αμερικανική κυβέρνηση».

Συγγενής του που μίλησε σε τοπικό μέσο της Κολομβίας, η Αουντένις Μανιάρες, ανέφερε πως «έφυγαν από τη Λα Γκουαχίρα και δεν είναι δυνατόν να βρισκόταν σε διεθνή ύδατα». Κάτι το οποίο υιοθετεί και ο Γκουστάβο Πέτρο.

🚨💥#EXTRA | «Salieron de La Guajira y no es posible que haya sido en aguas internacionales» Audenis Manjarres, familiar de Alejandro Carranza, pescador presuntamente asesinado por bombardeo del ejército estadounidense. Noticia en desarrollo pic.twitter.com/hG2G6ZVzKr — RTVC Noticias (@RTVCnoticias) October 18, 2025

Το βίντεο με αγγλική μετάφραση