Πέμπτη 16 Οκτωβρίου 2025
Ο Τραμπ επιβεβαίωσε ότι ενέκρινε φονικές επιχειρήσεις της CIA στη Βενεζουέλα – Εξετάζει χερσαία επέμβαση
Κόσμος 16 Οκτωβρίου 2025 | 07:20

Ο Τραμπ επιβεβαίωσε ότι ενέκρινε φονικές επιχειρήσεις της CIA στη Βενεζουέλα – Εξετάζει χερσαία επέμβαση

Τα περί καταπολέμησης της διακίνησης ναρκωτικών από τον Τραμπ θεωρούνται πρόσχημα για πιθανές επεμβάσεις στη Βενεζουέλα και γενικότερα στην Καραϊβική

Σύνταξη
Κορυφώνεται η ανησυχία για την κλιμάκωση της αμερικανικής εκστρατείας κατά του προέδρου της Βενεζουέλας Νικολάς Μαδούρο. Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ επιβεβαίωσε χθες Τετάρτη ότι ενέκρινε μυστικές και δυνητικά φονικές επιχειρήσεις της CIA στη Βενεζουέλα, ενώ τόνισε πως «εξετάζει» το ενδεχόμενο να διατάξει χερσαία πλήγματα του αμερικανικού στρατού. Το Καράκας αντέδρασε χαρακτηρίζοντας τις δηλώσεις του Τραμπ παραβίαση του διεθνούς δικαίου και απόπειρα νομιμοποίησης επιχείρησης «αλλαγής καθεστώτος», με σκοπό την υφαρπαγή του πετρελαϊκού πλούτου της χώρας.

«Η μόνιμη αντιπροσωπεία μας στον ΟΗΕ θα εκφράσει τη διαμαρτυρία μας για αυτό στο Συμβούλιο Ασφαλείας και στον Γενικό Γραμματέα (σ.σ. σήμερα Πέμπτη), απαιτώντας λογοδοσία από την κυβέρνηση των ΗΠΑ», τόνισε μέσω Telegram ο υπουργός Εξωτερικών της Βενεζουέλας Ιβάν Χιλ.

Ερωτηθείς  αν έχει διατάξει την «εξουδετέρωση» του κ. Μαδούρο, ο κ. Τραμπ απέφυγε να δώσει ξεκάθαρη απάντηση. «Αυτή που μου κάνετε είναι γελοία ερώτηση. Όχι στ’ αλήθεια γελοία (…), αλλά δεν θα ήταν γελοίο από πλευράς μου να απαντήσω;»

Σύμφωνα με πληροφορίες της εφημερίδας New York Times, που επικαλέστηκε αμερικανούς αξιωματούχους ενήμερους σχετικά, διαβαθμισμένο έγγραφο της κυβέρνησης Τραμπ εγκρίνει μυστικές επιχειρήσεις της CIA στη Βενεζουέλα και ευρύτερα στην Καραϊβική.

Εδώ και εβδομάδες οι ΗΠΑ έχουν προχωρήσει σε μια σειρά επιθέσεων στα ανοιχτά της Βενεζουέλας, με πρόσχημα τον πόλεμο κατά των ναρκωτικών, σκοτώνοντας 27 άτομα, όμως βασικός στόχος,  είναι να εκδιωχθεί ο Μαδούρο από την εξουσία. Η Ουάσιγκτον κατηγορεί τον πρόεδρο της Βενεζουέλας την κυβέρνησή του πως διευθύνουν καρτέλ διακίνησης ναρκωτικών με προορισμό την αγορά των ΗΠΑ και, νωρίτερα φέτος, διπλασίασε στα 50 εκατομμύρια δολάρια την αμοιβή που προσφέρει για πληροφορίες που θα οδηγούσαν στη σύλληψη του κ. Μαδούρο. Το Καράκας διαψεύδει κατηγορηματικά τους ισχυρισμούς αυτούς.

Ο Τραμπ επιβεβαιώνει ότι ενέκρινε φονικές επιχειρήσεις της CIA στη Βενεζουέλα – Εξετάζει χερσαία επέμβαση

Ερωτηθείς γιατί ενέκρινε επιχειρήσεις της αμερικανικής υπηρεσίας κατασκοπείας στη Βενεζουέλα, ο Ντόναλντ Τραμπ αναφέρθηκε στην παράνομη μετανάστευση και στη διακίνηση ναρκωτικών.

«Για δυο λόγους», είπε ο Τραμπ. «Πρώτον, άδειασαν τις φυλακές τους στις ΗΠΑ», υποστήριξε, προσθέτοντας πως εστάλησαν κρατούμενοι «μέσω των συνόρων», καθώς «είχαμε ανοικτά σύνορα». Και «το άλλο είναι τα ναρκωτικά», πρόσθεσε. Δεν παρουσίασε καμιά απόδειξη για τον ισχυρισμό ότι το Καράκας στέλνει πρώην κρατούμενους στη χώρα του.

Πρόσθεσε πως «εξετάζει» την έναρξη χερσαίων πληγμάτων εναντίον διακινητών ναρκωτικών στην επικράτεια της Βενεζουέλας. «Δεν θέλω να πω περισσότερα, αλλά εξετάζουμε το έδαφος επί του παρόντος, επειδή ελέγχουμε πολύ καλά τη θάλασσα», είπε.

Προχθές Τρίτη, ανακοίνωνε ότι ακόμη έξι φερόμενοι ως διακινητές ναρκωτικών σκοτώθηκαν σε νέο αμερικανικό πυραυλικό πλήγμα εναντίον πλεούμενου στα ανοικτά της Βενεζουέλας· επρόκειτο για τουλάχιστον το πέμπτο γνωστό τέτοιο πλήγμα από τις αρχές Σεπτεμβρίου.  Η νομιμότητα των επιχειρήσεων αυτών, σε ξένα ή διεθνή ύδατα, χωρίς οι ύποπτοι να συλληφθούν ή να ανακριθούν, εγείρει αμφισβητήσεις και προκαλεί αντεγκλήσεις.

Η νέα άδεια της κυβέρνηση Τραμπ προς την CIA μπορεί να περιλαμβάνει φονικές επιχειρήσεις στη Βενεζουέλα, αλλά και μια μεγάλη γκάμα δράσεων στην Καραϊβική. Η στρατιωτική συγκέντρωση, άλλωστε, στην περιοχή είναι σημαντική. Υπάρχουν ήδη 10.000 Αμερικανοί στρατιώτες, οι περισσότεροι σε βάσεις στο Πούερτο Ρίκο, αλλά και ένα σύνταγμα πεζοναυτών σε αμφίβια σκάφη. Επίσης το πολεμικό ναυτικό έχει έξι πολεμικά πλοία και ένα υποβρύχιο στην Καραϊβική. Η CIA εξάλλου, έχει μακρά ιστορία μυστικών επιχειρήσεων στη Λατινική Αμερική, ιδίως κατά τη διάρκεια του ψυχρού πολέμου.

Ερωτηθείς συγκεκριμένα αν έχει διατάξει την «εξουδετέρωση» του κ. Μαδούρο, ο κ. Τραμπ απέφυγε να δώσει ξεκάθαρη απάντηση. «Αυτή που μου κάνετε είναι γελοία ερώτηση. Όχι στ’ αλήθεια γελοία (…), αλλά δεν θα ήταν γελοίο από πλευράς μου να απαντήσω;».

Η αντίδραση Μαδούρο

Στο Καράκας, ο πρόεδρος της Βενεζουέλας Μαδούρο καταδίκασε «τα πραξικοπήματα» που ενορχηστρώνονται από τη CIA. «Όχι στον πόλεμο στην Καραϊβική (…) Όχι στην αλλαγή καθεστώτος, που μας θυμίζει τους ατελείωτους αποτυχημένους πολέμους στο Αφγανιστάν, στο Ιράν, στο Ιράκ (…) Όχι στα πραξικοπήματα που υποκινούνται από τη CIA», είπε ο κ. Μαδούρο,

Ο κ. Μαδούρο απαρίθμησε τα πραξικοπήματα με «30.000 εξαφανισμένους στην Αργεντινή», στο πραξικόπημα του Αουγκούστο Πινοτσέτ τη Χιλή «με 5.000 νέους δολοφονημένους κι εξαφανισμένους», προσθέτοντας, όπως μεταδίδει το ΑΠΕ: «ως πότε θα γίνονται πραξικοπήματα της CIA; Η Λατινική Αμερική δεν τα θέλει, δεν τα χρειάζεται και τα απορρίπτει».

Αντιδρώντας στην ανάπτυξη των αμερικανικών ενόπλων δυνάμεων, στην οποία βλέπει «στρατιωτική απειλή», το Καράκας διεξάγει γυμνάσια των δικών του ενόπλων δυνάμεων και έχει κινητοποιήσει εφεδρείες. Για τον πρόεδρο Μαδούρο, η Ουάσιγκτον χρησιμοποιεί τη διακίνηση ναρκωτικών ως πρόσχημα για την επιβολή «αλλαγής καθεστώτος» στη χώρα του, για να βάλει στο χέρι τα τεράστια αποθέματα πετρελαίου της χώρας του, που συγκαταλέγονται στα μεγαλύτερα στον πλανήτη.

