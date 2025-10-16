Ο πρόεδρος της Βενεζουέλας Νικολάς Μαδούρο εξεγέρθηκε εναντίον των «πραξικοπημάτων που υποκινούνται από τη CIA» χθες Τετάρτη, σε ομιλία του με φόντο την ανάπτυξη αμερικανικών πολεμικών πλοίων στην Καραϊβική, η οποία επισήμως παρουσιάζεται ως επιχείρηση κατά της διακίνησης ναρκωτικών (στη φωτογραφία αρχείου του Reuters/Leonardo Fernandez Viloria, επάνω, ο Νικολάς Μαδούρο).

Ο Μαδούρο εξεγέρθηκε εναντίον των «πραξικοπημάτων που υποκινούνται από τη CIA»

«Οχι στον πόλεμο στην Καραϊβική (…) Οχι στην αλλαγή καθεστώτος, που μας θυμίζει τους ατελείωτους αποτυχημένους πολέμους στο Αφγανιστάν, στο Ιράν, στο Ιράκ (…) Οχι στα πραξικοπήματα που υποκινούνται από τη CIA», είπε ο κ. Μαδούρο.

Οι δηλώσεις του έγιναν μερικές ώρες αφού ο αμερικανός πρόεδρος Τραμπ επιβεβαίωσε πως «εξετάζει» την έναρξη χερσαίων πληγμάτων στο έδαφος της χώρας της Λατινικής Αμερικής κι ενώ η εφημερίδα New York Times ανέφερε ότι ο ρεπουμπλικάνος έχει δώσει εντολή στην αμερικανική υπηρεσία κατασκοπείας να διεξαγάγει μυστικές επιχειρήσεις στο έδαφος της Βενεζουέλας, όπως μεταδίδει το ΑΠΕ.

«Εξετάζουμε τώρα την ξηρά»

Ο κ. Τραμπ αναγνώρισε χθες Τετάρτη ότι έχει δώσει την εξουσιοδότησή του για τη διεξαγωγή μυστικών επιχειρήσεων και δήλωσε ότι οι ΗΠΑ εξετάζουν το ενδεχόμενο να πραγματοποιήσουν επιθέσεις στο έδαφος της Βενεζουέλας.

«Σίγουρα εξετάζουμε τώρα την ξηρά, επειδή έχουμε την θάλασσα υπό έλεγχο», δήλωσε ο πρόεδρος στους δημοσιογράφους λίγες ώρες μετά την αποκάλυψη της μυστικής εξουσιοδότησης από την εφημερίδα The New York Times.