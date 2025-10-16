Βενεζουέλα: «Οχι στα πραξικοπήματα που υποκινούνται από τη CIA», εξεγείρεται ο Μαδούρο
«Οχι στην αλλαγή καθεστώτος» δηλώνει οργισμένος ο Νικολάς Μαδούρο, έπειτα από την επιβεβαίωση του Ντόναλντ Τραμπ της εξουσιοδότησης που έχει δώσει στη CIA για μυστικές επιχειρήσεις στη Βενεζουέλα.
- Ο 22χρονος επιστρέφει στο σπίτι του στην Καλλιθέα μετά τη διπλή δολοφονία στη Φοινικούντα – Βίντεο ντοκουμέντο
- Τραμπ: Μπορεί να επιτρέψω στο Ισραήλ να ξαναρχίσει τις μάχες στη Γάζα αν η Χαμάς δεν συμμορφωθεί
- Αναγκαστική προσγείωση για το αεροπλάνο που μετέφερε τον Αμερικανό υπουργό Άμυνας
- Ένας νεκρός σε συμπλοκή με πυροβολισμούς στους Ευζώνους Κιλκίς
Ο πρόεδρος της Βενεζουέλας Νικολάς Μαδούρο εξεγέρθηκε εναντίον των «πραξικοπημάτων που υποκινούνται από τη CIA» χθες Τετάρτη, σε ομιλία του με φόντο την ανάπτυξη αμερικανικών πολεμικών πλοίων στην Καραϊβική, η οποία επισήμως παρουσιάζεται ως επιχείρηση κατά της διακίνησης ναρκωτικών (στη φωτογραφία αρχείου του Reuters/Leonardo Fernandez Viloria, επάνω, ο Νικολάς Μαδούρο).
Ο Μαδούρο εξεγέρθηκε εναντίον των «πραξικοπημάτων που υποκινούνται από τη CIA»
«Οχι στον πόλεμο στην Καραϊβική (…) Οχι στην αλλαγή καθεστώτος, που μας θυμίζει τους ατελείωτους αποτυχημένους πολέμους στο Αφγανιστάν, στο Ιράν, στο Ιράκ (…) Οχι στα πραξικοπήματα που υποκινούνται από τη CIA», είπε ο κ. Μαδούρο.
Οι δηλώσεις του έγιναν μερικές ώρες αφού ο αμερικανός πρόεδρος Τραμπ επιβεβαίωσε πως «εξετάζει» την έναρξη χερσαίων πληγμάτων στο έδαφος της χώρας της Λατινικής Αμερικής κι ενώ η εφημερίδα New York Times ανέφερε ότι ο ρεπουμπλικάνος έχει δώσει εντολή στην αμερικανική υπηρεσία κατασκοπείας να διεξαγάγει μυστικές επιχειρήσεις στο έδαφος της Βενεζουέλας, όπως μεταδίδει το ΑΠΕ.
«Εξετάζουμε τώρα την ξηρά»
Ο κ. Τραμπ αναγνώρισε χθες Τετάρτη ότι έχει δώσει την εξουσιοδότησή του για τη διεξαγωγή μυστικών επιχειρήσεων και δήλωσε ότι οι ΗΠΑ εξετάζουν το ενδεχόμενο να πραγματοποιήσουν επιθέσεις στο έδαφος της Βενεζουέλας.
«Σίγουρα εξετάζουμε τώρα την ξηρά, επειδή έχουμε την θάλασσα υπό έλεγχο», δήλωσε ο πρόεδρος στους δημοσιογράφους λίγες ώρες μετά την αποκάλυψη της μυστικής εξουσιοδότησης από την εφημερίδα The New York Times.
- Μισισιπή: Τρίτη εκτέλεση θανατοποινίτη μέσα στην εβδομάδα
- Βενεζουέλα: «Οχι στα πραξικοπήματα που υποκινούνται από τη CIA», εξεγείρεται ο Μαδούρο
- Τραμπ: Ο Μόντι υποσχέθηκε ότι θα πάψει να αγοράζει πετρέλεο από τη Ρωσία
- Οι ΗΠΑ κινούνται για να συστήσουν την διεθνή δύναμη στη Γάζα
- Γάζα: Ο ΟΗΕ ζητά από το Ισραήλ να ανοίξει αμέσως κάθε πρόσβαση στην ανθρωπιστική βοήθεια
- Βενεζουέλα: Ο Τραμπ εξουσιοδότησε την CIA για μυστικές επιχειρήσεις
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις