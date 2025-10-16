Σύμφωνα με Αμερικανούς αξιωματούχους, η κυβέρνηση Τραμπ έχει εξουσιοδοτήσει κρυφά τη CIA να διεξάγει μυστικές επιχειρήσεις στη Βενεζουέλα, εντείνοντας την εκστρατεία κατά του Νικολά Μαδούρο, του αυταρχικού ηγέτη της χώρας, σύμφωνα με αποκλειστικό ρεπορτάζ των ΝΥΤ.

Η εξουσιοδότηση αυτή είναι το τελευταίο βήμα στην εντατική εκστρατεία πίεσης της κυβέρνησης Τραμπ κατά της Βενεζουέλας. Εδώ και εβδομάδες, ο αμερικανικός στρατός στοχεύει σκάφη στα ανοικτά των ακτών της Βενεζουέλας που, όπως ισχυρίζεται, μεταφέρουν ναρκωτικά, με αποτέλεσμα τον θάνατο 27 ανθρώπων. Αμερικανοί αξιωματούχοι έχουν δηλώσει ξεκάθαρα, ιδιωτικά, ότι ο τελικός στόχος είναι να εκδιώξουν τον κ. Μαδούρο από την εξουσία.

Ο κ. Τραμπ αναγνώρισε την Τετάρτη ότι είχε εξουσιοδοτήσει τη μυστική επιχείρηση και δήλωσε ότι οι ΗΠΑ εξετάζουν το ενδεχόμενο να πραγματοποιήσουν επιθέσεις στο έδαφος της Βενεζουέλας.

Πώς αιτιολόγησε ο Τραμπ την εντολή στην CIA

Πρώτον, ισχυρίστηκε ότι η Βενεζουέλα έχει απελευθερώσει μεγάλο αριθμό κρατουμένων, συμπεριλαμβανομένων ατόμων από ψυχιατρικές κλινικές, στις Ηνωμένες Πολιτείες, οι οποίοι συχνά διασχίζουν τα σύνορα λόγω της, όπως την περιέγραψε, πολιτικής ανοιχτών συνόρων. Ο Τραμπ δεν διευκρίνισε ποια σύνορα διασχίζουν.

Ο δεύτερος λόγος, είπε, ήταν η μεγάλη ποσότητα ναρκωτικών που εισέρχεται στις ΗΠΑ από τη Βενεζουέλα, μεγάλο μέρος των οποίων διακινείται δια θαλάσσης.

«Νομίζω ότι η Βενεζουέλα αισθάνεται την πίεση…», πρόσθεσε ο Τραμπ, αλλά αρνήθηκε να απαντήσει όταν ρωτήθηκε αν η CIA έχει την εξουσία να εκτελέσει τον Μαδούρο.

«Σίγουρα εξετάζουμε τώρα την ξηρά, επειδή έχουμε την θάλασσα υπό έλεγχο», δήλωσε ο πρόεδρος στους δημοσιογράφους λίγες ώρες μετά την δημοσίευση της μυστικής εξουσιοδότησης από την εφημερίδα The New York Times. Οποιαδήποτε επίθεση στο έδαφος της Βενεζουέλας θα αποτελούσε σημαντική κλιμάκωση της έντασης. Μετά από αρκετές επιθέσεις σε σκάφη, η κυβέρνηση τόνισε ότι οι επιχειρήσεις είχαν πραγματοποιηθεί σε διεθνή ύδατα.

Η νέα εξουσία θα επιτρέψει στη CIA να πραγματοποιήσει θανατηφόρες επιχειρήσεις στη Βενεζουέλα και να διεξάγει μια σειρά επιχειρήσεων στην Καραϊβική.

Τι περιλαμβάνει η εξουσιοδότηση Τραμπ στη CIA

Η υπηρεσία θα μπορεί να αναλάβει μυστικές ενέργειες εναντίον του κ. Μαδούρο ή της κυβέρνησής του, είτε μονομερώς είτε σε συνδυασμό με μια ευρύτερη στρατιωτική επιχείρηση. Δεν είναι γνωστό αν η CIA σχεδιάζει συγκεκριμένες επιχειρήσεις στη Βενεζουέλα.

Ωστόσο, η εξέλιξη αυτή έρχεται σε μια στιγμή που ο αμερικανικός στρατός σχεδιάζει τη δική του πιθανή κλιμάκωση, καταρτίζοντας επιλογές για να εξετάσει ο πρόεδρος Τραμπ, συμπεριλαμβανομένων επιθέσεων εντός της Βενεζουέλας.

Η κλίμακα της στρατιωτικής ενίσχυσης στην περιοχή είναι σημαντική: επί του παρόντος υπάρχουν 10.000 αμερικανοί στρατιώτες εκεί, οι περισσότεροι από τους οποίους βρίσκονται σε βάσεις στο Πουέρτο Ρίκο, αλλά και ένα απόσπασμα πεζοναυτών σε αμφίβια πλοία επίθεσης. Συνολικά, το Πολεμικό Ναυτικό διαθέτει οκτώ πολεμικά πλοία επιφανείας και ένα υποβρύχιο στην Καραϊβική.

Οι νέες εξουσίες, γνωστές στην ορολογία των μυστικών υπηρεσιών ως «προεδρική απόφαση», περιγράφηκαν από πολλούς Αμερικανούς αξιωματούχους που μίλησαν υπό τον όρο της ανωνυμίας για να συζητήσουν το άκρως απόρρητο έγγραφο.

«Απογοητευμένος» ο Τραμπ από τη μη παραίτηση Μαδούρο κατ’ εντολή του

Ο κ. Τραμπ διέταξε τον τερματισμό των διπλωματικών συνομιλιών με την κυβέρνηση Μαδούρο αυτό το μήνα, καθώς ένιωθε απογοητευμένος από την αποτυχία του ηγέτη της Βενεζουέλας να αποδεχθεί τις απαιτήσεις των ΗΠΑ να παραιτηθεί οικειοθελώς από την εξουσία και από τη συνεχή επιμονή των αξιωματούχων ότι δεν είχαν καμία συμμετοχή στο λαθρεμπόριο ναρκωτικών.

Η CIA έχει από καιρό την εξουσία να συνεργάζεται με κυβερνήσεις της Λατινικής Αμερικής σε θέματα ασφάλειας και ανταλλαγής πληροφοριών. Αυτό επέτρεψε στην υπηρεσία να συνεργαστεί με αξιωματούχους του Μεξικού για την καταπολέμηση των καρτέλ ναρκωτικών.

Ωστόσο, αυτές οι εξουσιοδοτήσεις δεν επιτρέπουν στην υπηρεσία να διεξάγει άμεσες θανατηφόρες επιχειρήσεις.

Στόχος το πραξικόπημα στη Βενεζουέλα

Η στρατηγική της κυβέρνησης Τραμπ για τη Βενεζουέλα, που αναπτύχθηκε από τον υπουργό Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο, με τη βοήθεια του Τζον Ράτκλιφ, διευθυντή της CIA, στοχεύει στην απομάκρυνση του Μαδούρο από την εξουσία.

Ο κ. Ράτκλιφ δεν έχει μιλήσει πολύ για τις δραστηριότητες της υπηρεσίας του στη Βενεζουέλα. Ωστόσο, έχει υποσχεθεί ότι η CIA υπό την ηγεσία του θα γίνει πιο επιθετική.

Κατά τη διάρκεια της ακρόασης για την επικύρωση του διορισμού του, ο κ. Ράτκλιφ δήλωσε ότι θα κάνει τη CIA λιγότερο απρόθυμη να αναλάβει κινδύνους και πιο πρόθυμη να διεξάγει μυστικές επιχειρήσεις όταν το διατάξει ο πρόεδρος, «πηγαίνοντας σε μέρη που κανείς άλλος δεν μπορεί να πάει και κάνοντας πράγματα που κανείς άλλος δεν μπορεί να κάνει».