Ο υπουργός Άμυνας Πιτ Χέγκσεθ ανακοίνωσε την Παρασκευή ότι οι ΗΠΑ στέλνουν το ομώνυμο αεροπλανοφόρο και την αεροναυτική ομάδα του αεροπλανοφόρου Τζέραλντ Φορντ στη Λατινική Αμερική, στο πλαίσιο της κλιμάκωσης της στρατιωτικής παρουσίας στην περιοχή απειλώντας κυρίως τη Βενεζουέλα αλλά και την Κολομβία, όπως αναφέρουν το Stars and Stripes και το Αμερικανικό Ναυτικό Ινστιτούτο.

«Η ενισχυμένη παρουσία των αμερικανικών δυνάμεων στην περιοχή ευθύνης της Αμερικανικής Διοίκησης Νότου – USSOUTHCOM θα ενισχύσει την ικανότητα των ΗΠΑ να εντοπίζουν, να παρακολουθούν και να διακόπτουν παράνομες δραστηριότητες και παράνομους παράγοντες που θέτουν σε κίνδυνο την ασφάλεια και την ευημερία της αμερικανικής επικράτειας και την ασφάλειά μας στο Δυτικό Ημισφαίριο», έγραψε ο εκπρόσωπος του Πενταγώνου Σον Παρνέλ στο X.

STATEMENT: In support of the President’s directive to dismantle Transnational Criminal Organizations (TCOs) and counter narco-terrorism in defense of the Homeland, the Secretary of War has directed the Gerald R. Ford Carrier Strike Group and embarked carrier air wing to the U.S.… — Sean Parnell (@SeanParnellASW) October 24, 2025



«Αυτές οι δυνάμεις θα ενισχύσουν και θα αυξήσουν τις υπάρχουσες δυνατότητες για την αποτροπή της διακίνησης ναρκωτικών και την αποδυνάμωση και διάλυση (των διακρατικών εγκληματικών οργανώσεων)». Ούτε ο Παρνέλ, ούτε το Πεντάγωνο εξειδίκευσαν με ημερομηνίες και λεπτομέρειες πέραν της δήλωσης.

Το USS Ford, το οποίο διαθέτει πέντε αντιτορπιλικά στην ομάδα κρούσης του, βρίσκεται επί του παρόντος στη Μεσόγειο Θάλασσα. Ένα πρόσωπο που είναι εξοικειωμένο με την επιχείρηση δήλωσε στο Associated Press ότι ένα από αυτά τα αντιτορπιλικά βρίσκεται στην Αραβική Θάλασσα και ένα άλλο στην Ερυθρά Θάλασσα.

Ready and lethal:

Our military is the most capable fighting force in the world and ready to defend our shores. U.S. military forces are deployed to the Caribbean in support of the #SOUTHCOM mission, @DeptofWar-directed operations, and @POTUS‘ priorities to disrupt illicit drug… pic.twitter.com/Esvqjl2vC6 — U.S. Southern Command (@Southcom) October 24, 2025

Σημαντική κλιμάκωση σε Καραϊβική και Βενεζουέλα

Τη στιγμή της ανακοίνωσης, το USS Ford βρισκόταν στο λιμάνι της Κροατίας στην Αδριατική Θάλασσα. Η ανάπτυξη μιας αεροπλανοφόρου ομάδας σηματοδοτεί μια σημαντική κλιμάκωση των αμερικανικών δυνάμεων σε μια περιοχή που έχει ήδη δει μια ασυνήθιστα μεγάλη στρατιωτική συγκέντρωση στην Καραϊβική Θάλασσα και στα ύδατα της Βενεζουέλας.

Οι αμερικανικές δυνάμεις περιλαμβάνουν οκτώ πολεμικά πλοία, αεροσκάφη θαλάσσιας περιπολίας P-8, drones MQ-9 Reaper, μια μοίρα μαχητικών F-35 και περισσότερους από 6.000 ναύτες και πεζοναύτες. Έχει επίσης επιβεβαιωθεί ότι ένα υποβρύχιο επιχειρεί στα ύδατα της Νότιας Αμερικής.

Στο πλαίσιο της επίδειξης δύναμης, οι ΗΠΑ έστειλαν δύο υπερηχητικά βαριά βομβαρδιστικά αεροσκάφη στην ακτή της Βενεζουέλας την Πέμπτη, λίγο περισσότερο από μια εβδομάδα μετά την πραγματοποίηση παρόμοιας πτήσης από μια ομάδα αμερικανικών βομβαρδιστικών αεροσκαφών B-52H Stratofortress, στο πλαίσιο μιας άσκησης προσομοίωσης επίθεσης.

Οι ΗΠΑ αντιμετωπίζουν τις φερόμενες συμμορίες ως «ένοπλους μαχητές»

Νωρίτερα την Παρασκευή, ο Χέγκσεθ ανακοίνωσε ότι οι ΗΠΑ πραγματοποίησαν την πρώτη νυχτερινή επίθεσή τους σε ένα υποτιθέμενο πλοίο μεταφοράς ναρκωτικών, σκοτώνοντας έξι άτομα στην Καραϊβική Θάλασσα.

Οι ΗΠΑ έχουν πραγματοποιήσει τρεις συνεχόμενες επιθέσεις αυτή την εβδομάδα. Η τελευταία επιχείρηση είναι τουλάχιστον η δέκατη γνωστή επίθεση στην περιοχή ευθύνης της Αμερικανικής Διοίκησης Νότου από τον Σεπτέμβριο και έχει σκοτώσει τουλάχιστον 43 άτομα.

Η κυβέρνηση Τραμπ έχει υποστηρίξει ότι οι έμποροι ναρκωτικών είναι ένοπλοι μαχητές που απειλούν τις Ηνωμένες Πολιτείες, δημιουργώντας δικαιολογία για τη χρήση στρατιωτικής δύναμης. Ωστόσο, αυτή η δήλωση έχει προκαλέσει ανησυχία στο Καπιτώλιο.

Δεν είναι σαφές ποια αντιτορπιλικά θα ταξιδέψουν μαζί με το αεροπλανοφόρο Φόρντ στην περιοχή ευθύνης της SOUTHCOM, σύμφωνα με πηγή που είναι εξοικειωμένη με τις κινήσεις, όπως ανέφερε η υπηρεσία ειδήσεων του Αμερικανικού Ναυτικού Ινστιτούτο.