Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ διαβεβαίωσε χθες Τετάρτη πως η κυβέρνησή του έχει από νομική σκοπιά κάθε δικαίωμα να εξαπολύει πλήγματα εναντίον πλεούμενων σε μικρή απόσταση από τις ακτές της Βενεζουέλας, στην Καραϊβική, που κατ’ αυτόν μεταφέρουν ναρκωτικά, προσθέτοντας πως η κυβέρνησή του ίσως επιδώσει στο Κογκρέσο ειδοποίηση αν πάρει την απόφαση να αρχίσει να πλήττει στόχους στο έδαφος (στη φωτογραφία, επάνω, από βίντεο στο Χ, κάτω, ο Ντόναλντ Τραμπ).

«Μας επιτρέπεται να το κάνουμε αυτό», πάντως «αν το κάνουμε στο έδαφος, μπορεί να πάμε πίσω στο Κογκρέσο», είπε ο κ. Τραμπ σε δημοσιογράφους στο Οβάλ Γραφείο.

«Πιθανόν θα πάμε πίσω στο Κογκρέσο και θα εξηγήσουμε ακριβώς τι κάνουμε όταν πάμε στην ξηρά»

Πρόσθεσε πως η κυβέρνησή του είναι «απόλυτα προετοιμασμένη» να αρχίσει να εξαπολύει πλήγματα εναντίον αυτών που λέει πως είναι διακινητές ναρκωτικών στο έδαφος της Βενεζουέλας.

«Θα τους πλήξουμε πολύ σκληρά αν έρχονται μέσω ξηράς», είπε. «Πιθανόν θα πάμε πίσω στο Κογκρέσο και θα εξηγήσουμε ακριβώς τι κάνουμε όταν πάμε στην ξηρά. Δεν χρειάζεται να το κάνουμε, αλλά νομίζω (…) θα μου άρεσε να το κάνουμε».

BREAKING: President Trump says he will notify Congress of military strikes against land-based drug smuggling routes in Venezuela, stating “it needs to be done” in order to save lives. 🇺🇸🇻🇪 pic.twitter.com/IlQiwTJJl3 — Visegrád 24 (@visegrad24) October 22, 2025

Η νομιμότητα των πληγμάτων εναντίον πλεούμενων που κατά την κυβέρνηση Τραμπ διακινούν ναρκωτικά σε ξένα ή διεθνή ύδατα αμφισβητείται από ειδικούς.

Εξωδικαστικές δολοφονίες

Επικριτές της κυβέρνησής του κάνουν λόγο για εξωδικαστικές δολοφονίες και παραβιάσεις του διεθνούς δικαίου της θάλασσας.

Εξάλλου, στελέχη της δημοκρατικής αντιπολίτευσης θυμίζουν πως την αρμοδιότητα για την κήρυξη πολέμου – στον οποίο θα μπορούσαν να οδηγήσουν πλήγματα στο έδαφος της Βενεζουέλας – τυπικά την έχει το Κογκρέσο, όχι ο πρόεδρος των ΗΠΑ.

Πηγή: ΑΠΕ