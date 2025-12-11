Η επικεφαλής της αντιπολίτευσης στη Βενεζουέλα, η Μαρία Κορίνα Ματσάδο, έκανε δημόσια εμφάνιση τις πρώτες μεταμεσονύχτιες ώρες σήμερα Πέμπτη στο Οσλο, την πρώτη έπειτα από σχεδόν έναν χρόνο, αφού απουσίασε την προηγουμένη από την τελετή στην οποία της απονεμήθηκε το βραβείο Νόμπελ Ειρήνης σε αναγνώριση για τις προσπάθειές της με σκοπό να «αποκατασταθεί η δημοκρατία» στη χώρα της (στη φωτογραφία από το Χ, επάνω, η Μαρία Κορίνα Ματσάδο στο Οσλο).

Η κ. Ματσάδο έφθασε τη νύχτα στο Grand Hotel, όπου διαμένουν κατά κανόνα οι νομπελίστες, και χαιρέτισε μερικές δεκάδες αγκαλιασμένους υποστηρικτές της που φώναζαν «Libertad!» («ελευθερία»), στον δρόμο, διαπίστωσαν δημοσιογράφοι του Γαλλικού Πρακτορείου επιτόπου. Προγραμματίζει να παραχωρήσει συνέντευξη Τύπου στη νορβηγική πρωτεύουσα στις 11:15 (ώρα Ελλάδας).

Η Ματσάδο χαιρέτισε μερικές δεκάδες αγκαλιασμένους υποστηρικτές της που φώναζαν «Libertad!», στο Οσλο

Η επανεμφάνισή της καταγράφηκε εν μέσω της συνεχιζόμενης κλιμάκωσης της κρίσης ΗΠΑ – Βενεζουέλας, καθώς η Ουάσιγκτον έχει αναπτύξει από τον Αύγουστο αρμάδα και στρατιωτικά αεροσκάφη στην Καραϊβική, επισήμως για την καταπολέμηση της διακίνησης ναρκωτικών, κι έχει εξαπολύσει σειρά είκοσι και πλέον πληγμάτων εναντίον ταχύπλοων που κατ’ αυτήν μετέφεραν ναρκωτικά, σκοτώνοντας τουλάχιστον 87 ανθρώπους.

Ο πρόεδρος της Βενεζουέλας Νικολάς Μαδούρο κατηγορεί τις ΗΠΑ πως θέλουν να τον ανατρέψουν για να αρπάξουν το πετρέλαιο της χώρας του.

Η Μαρία Κορίνα Ματσάδο, μαύρο πρόβατο της κυβέρνησης του κ. Μαδούρο, επικρίνεται από αρκετούς, ιδίως για την ιδεολογική εγγύτητά της με τον αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ— στον οποίο αφιέρωσε το Νόμπελ της, εν μέσω της ανάπτυξης δυνάμεων των ΗΠΑ.

«Διεθνής πειρατεία»

Ο ρεπουμπλικάνος ανακοίνωσε χθες την κατάσχεση δεξαμενόπλοιου που μετέφερε πετρέλαιο στα ανοικτά των ακτών της Βενεζουέλας. Το Καράκας κατήγγειλε «εγκληματική» ενέργεια και «διεθνή πειρατεία».

Η αντιπολιτευόμενη, 58 ετών, ζει κρυμμένη στη Βενεζουέλα από τον Αύγουστο του 2024, μερικές ημέρες μετά τις προεδρικές εκλογές στις οποίες δεν της επιτράπηκε να συμμετάσχει.

Χθες ήταν η κόρη της Ανα Κορίνα αυτή που παρέλαβε εξ ονόματός της το βραβείο και διάβασε αντ’ αυτής ομιλία ευχαριστιών. Η επιτροπή που απονέμει το Νόμπελ αναφέρθηκε σε «ακραία επικίνδυνο» ταξίδι για να δικαιολογήσει την απουσία της, προτού επιβεβαιώσει χθες βράδυ την άφιξή της στο Οσλο.

#MUNDO| A esta hora la Nobel de Paz, María Corina Machado, hace presencia en Oslo (Noruega). Esta es la primera aparición pública de Machado en once meses, tras vivir en clandestinidad ante las amenazas del chavismo. Machado logró salir de Venezuela en un barco que llegó a… pic.twitter.com/UgM5dbjHQP — ÚltimaHoraCaracol (@UltimaHoraCR) December 11, 2025

Η προηγούμενη δημόσια εμφάνιση της κ. Ματσάδο είχε γίνει την 9η Ιανουαρίου, σε διαδήλωση στο Καράκας. Δεν είναι γνωστό πώς μπόρεσε να φύγει από τη Βενεζουέλα, όπου η δικαιοσύνη την καταζητεί για «συνωμοσία, υποκίνηση μίσους και τρομοκρατία», ούτε είναι σαφές πώς σκοπεύει να επιστρέψει.

Θα επιστρέψει «πολύ σύντομα», θέλει «να ζήσει σε μια ελεύθερη Βενεζουέλα και δεν θα εγκαταλείψει ποτέ αυτόν τον σκοπό», διαβεβαίωσε η κόρη της Ανα Κορίνα Σόσα Ματσάδο.

Το Νόμπελ Ειρήνης δόθηκε στην κ. Ματσάδο τη 10η Οκτωβρίου σε αναγνώριση των προσπαθειών της για τη δημοκρατική μετάβαση στη Βενεζουέλα.

κ. Μαδούρο «αποσυρθείτε»

«Για να έχουμε δημοκρατία, πρέπει να είμαστε έτοιμοι να δώσουμε μάχη για την ελευθερία», είπε χθες η κόρη της στην ομιλία της με παρόντα μέλη της οικογένειάς της και στο ακροατήριο τον πρόεδρο της Αργεντινής Χαβιέρ Μιλέι και άλλους αρχηγούς κρατών της Λατινικής Αμερικής που ανήκουν στη δεξιά.

Κάνοντας λόγο για συλλήψεις, βασανισμούς και διωγμούς αντιπολιτευόμενων, κατήγγειλε «εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας, τεκμηριωμένα από τα Ηνωμένα Εθνη» και «κρατική τρομοκρατία» με σκοπό την καταστολή «της βούλησης του λαού».

Οι ΗΠΑ, η ΕΕ και κράτη της Λατινικής Αμερικής αρνήθηκαν να αναγνωρίσουν το αποτέλεσμα των εκλογών της περασμένης χρονιάς, όταν ο Νικολάς Μαδούρο εξασφάλισε τρίτη εξαετή θητεία. Η αντιπολίτευση κατήγγειλε απάτη και διεκδίκησε τη νίκη του δικού της υποψηφίου Εδμούνδο Γκονσάλες Ουρούτια, πλέον εξόριστου, ο οποίος ήταν παρών στο Οσλο χθες.

Η επιτροπή Νόμπελ κάλεσε τον πρόεδρο Μαδούρο να εγκαταλείψει την εξουσία: «κ. Μαδούρο, αποδεχτείτε τα αποτελέσματα των εκλογών και αποσυρθείτε» από το αξίωμα, είπε επευφημούμενος από το κοινό ο πρόεδρός της Γέργκεν Ουάτνε Φρίντες.

Πηγή: ΑΠΕ