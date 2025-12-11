newspaper
10.12.2025
Νέος ισχυρός σεισμός στην Ιαπωνία
Βενεζουέλα: «Θρασεία κλοπή και ενέργεια διεθνούς πειρατείας» το ρεσάλτο των ΗΠΑ
11 Δεκεμβρίου 2025

Βενεζουέλα: «Θρασεία κλοπή και ενέργεια διεθνούς πειρατείας» το ρεσάλτο των ΗΠΑ

Αναφερόμενη στην κατάληψη τάνκερ από τις ΗΠΑ, η κυβέρνηση της Βενεζουέλας «καταγγέλλει σθεναρά και καταδικάζει αυτήν που αποτελεί θρασεία κλοπή και ενέργεια διεθνούς πειρατείας».

Spotlight

Η κυβέρνηση της Βενεζουέλας κατηγόρησε χθες Τετάρτη τις ΗΠΑ για «θρασεία κλοπή» και «διεθνή πειρατεία», μετά την κατάσχεση από τις αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις πετρελαιοφόρου δεξαμενόπλοιου στο πλαίσιο της ανάπτυξής τους στην Καραϊβική, με ανακοίνωση που δημοσιοποιήθηκε από τον υπουργό Εξωτερικών Ιβάν Χιλ (φωτογραφία, επάνω, από βίντεο στο Χ, κάτω).

Το Καράκας «καταγγέλλει σθεναρά και καταδικάζει αυτήν που αποτελεί θρασεία κλοπή και ενέργεια διεθνούς πειρατείας, που ανακοινώθηκε δημόσια από τον πρόεδρο των ΗΠΑ (σ.σ. Ντόναλντ Τραμπ), ο οποίος ομολόγησε την επίθεση σε πετρελαιοφόρο δεξαμενόπλοιο στην Καραϊβική θάλασσα», σύμφωνα με το κείμενο.

Ο Τραμπ επιβεβαιώνει πως «ο σκοπός πάντα ήταν να αρπάξει το πετρέλαιο της Βενεζουέλας χωρίς να πληρώσει τίποτα»

Στην ανακοίνωση τονίζεται πως με αυτήν την «εγκληματική ενέργεια», ο αμερικανός πρόεδρος επιβεβαιώνει πως «ο σκοπός πάντα ήταν να αρπάξει το πετρέλαιο της Βενεζουέλας χωρίς να πληρώσει τίποτα» και ότι «η επιθετική πολιτική του έναντι της χώρας μας είναι μέρος (…) σχεδίου για να μας αφαιρεθούν τα ενεργειακά πλούτη μας».

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Τραμπ ανακοίνωνε νωρίτερα πως «μόλις κατασχέσαμε πετρελαιοφόρο στα ανοικτά της Βενεζουέλας, μεγάλο πετρελαιοφόρο, το πιο μεγάλο που έχει κατασχεθεί ποτέ», χωρίς να δώσει λεπτομέρειες για το σκάφος, την πλοιοκτήτρια ή τον προορισμό του.

Η αμερικανίδα υπουργός Δικαιοσύνης Παμ Μπόντι ανέφερε κατόπιν μέσω X ότι το πλοίο μετέφερε πετρέλαιο στο οποίο επιβάλλονται κυρώσεις, προερχόμενο «από τη Βενεζουέλα και το Ιράν».

Εκανε λόγο για επιχείρηση της ομοσπονδιακής αστυνομίας (FBI) με «υποστήριξη» του υπουργείου Αμυνας, δημοσιοποιώντας βίντεο στο οποίο εικονίζονται οπλισμένοι στρατιωτικοί να αποβιβάζονται στο κατάστρωμα και να απειλούν με τουφέκια το πλήρωμα στη γέφυρα.

Η κατάσχεση του δεξαμενόπλοιου — σύμφωνα με ρεπόρτερ του CBS News, πρόκειται για το σκάφος The Skipper, στο οποίο επιβάλλονται κυρώσεις από το 2022 λόγω φερόμενων σχέσεών του με το Ιράν και τη λιβανική Χεζμπολά — καταγράφηκε καθώς η Ουάσιγκτον, επισήμως στο πλαίσιο επιχείρησης για την καταπολέμηση της διακίνησης ναρκωτικών, δεν σταματά να ενισχύει τις δυνάμεις που έχει αναπτύξει στην Καραϊβική και συνεχίζει να εξαπολύει από τον Σεπτέμβριο πλήγματα εναντίον ταχύπλοων που κατ’ αυτήν μεταφέρουν παράνομες ουσίες.

Εμπάργκο

Ο κυριότερος πόρος της Βενεζουέλας είναι το αργό πετρέλαιο, στο οποίο οι ΗΠΑ επέβαλαν εμπάργκο το 2019.

Το Καράκας υποχρεώθηκε έτσι να διαθέτει μεγάλο μέρος της παραγωγής της στη μαύρη αγορά, σε πολύ χαμηλότερες τιμές, ιδίως σε αγοραστές που το πωλούν στην Κίνα.

Η κατάσχεση του δεξαμενόπλοιου αναμένεται να πλήξει τις εξαγωγές αυτές, αποθαρρύνοντας δυνητικούς αγοραστές.

Ο πρόεδρος της Βενεζουέλας Νικολάς Μαδούρο τόνισε χθες, κατά τη διάρκεια διαδήλωσης που οργανώθηκε την ίδια ημέρα με την τελετή απονομής του βραβείου Νόμπελ Ειρήνης στην αρχηγό της αντιπολίτευσης Μαρία Κορίνα Ματσάδο, πως «απαιτούμε (…) να τερματιστεί η παράνομη και βάρβαρη ανάμιξη των ΗΠΑ στη Βενεζουέλα και στη Λατινική Αμερική».

Πηγή: ΑΠΕ

World
Stream newspaper
Βολιβία: Η νέα δεξιά κυβέρνηση συνέλαβε τον τέως αριστερό πρόεδρο Αρσε για διαφθορά
Βολιβία 11.12.25

Η νέα δεξιά κυβέρνηση πέρασε χειροπέδες στον τέως αριστερό πρόεδρο Αρσε

«Το είχαμε πει: ο Λουίς Αρσε θα είναι ο πρώτος που θα πάει φυλακή. Και τηρούμε τον λόγο μας», δήλωσε ο νέος δεξιός αντιπρόεδρος της Βολιβίας για τη σύλληψη του τέως αριστερού προέδρου της χώρας.

Σύνταξη
Ουκρανία: Ανταλάσσει drones, πυραύλους και συναφείς τεχνολογίες με MiG-29 από την Πολωνία
Πόλεμος 11.12.25

Η Πολωνία δίνει τα τελευταία της MiG-29 στην Ουκρανία έναντι drones και τεχνολογίας

Η Πολωνία αντικατέστησε τα σοβιετικής κατασκευής μαχητικά της με δυτικά αεροσκάφη και δίνει τα τελευταία της MiG-29 στην Ουκρανία, από την οποία θα πάρει drones, πυραύλους και συναφή τεχνολογία.

Σύνταξη
Ουκρανία: Έστειλε το αναθεωρημένο ειρηνευτικό σχέδιο στις ΗΠΑ – Τα τρία έγγραφα που βρίσκονται στο τραπέζι
Κόσμος 10.12.25

Η Ουκρανία έστειλε το αναθεωρημένο ειρηνευτικό σχέδιο στις ΗΠΑ - Τα τρία έγγραφα που βρίσκονται στο τραπέζι

Η Ουκρανία έστειλε την πρότασή της στον Ντόναλντ Τραμπ, την ώρα που ο Αμερικανός πρόεδρος είχε τηλεδιάσκεψη με τους ηγέτες της Αγγλίας, της Γαλλίας και της Γερμανίας

Σύνταξη
ΗΠΑ: Ίσως να ζητούν από τουρίστες το ιστορικό τους στα social media τα τελευταία πέντε χρόνια για να εισέλθουν
Αυστηροποίηση 10.12.25

ΗΠΑ: Ίσως να ζητούν από τουρίστες το ιστορικό τους στα social media τα τελευταία πέντε χρόνια για να εισέλθουν

Ακραία πρόταση - Η νέα προϋπόθεση θα επηρεάσει ανθρώπους από δεκάδες χώρες που έχουν το δικαίωμα να επισκεφθούν τις ΗΠΑ για 90 ημέρες χωρίς βίζα, αρκεί να έχουν συμπληρώσει το έντυπο ESTA

Σύνταξη
Ουκρανία: Ποιοι θα ήταν υποψήφιοι αν γίνονταν τώρα εκλογές – Ποιος θα ήταν το φαβορί
Η δημοτικότητα Ζελένσκι 10.12.25

Ποιοι θα ήταν υποψήφιοι αν γίνονταν τώρα εκλογές στην Ουκρανία - Ποιος θα ήταν το φαβορί

Ο Ντόναλντ Τραμπ ζήτησε από την Ουκρανία να κάνει εκλογές - Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε έτοιμος, υπό προϋποθέσεις - Τι δείχνουν οι δημοσκοπήσεις

Νεκτάριος Δαργάκης
Νεκτάριος Δαργάκης
Καμπανάκι Ισραηλινού αναλυτή για Τουρκία: Πρώτη φορά μέλος του ΝΑΤΟ έχει δικό του στρατηγικό «οικοσύστημα»
«Γελιέστε» 10.12.25

Καμπανάκι Ισραηλινού αναλυτή για Τουρκία: Πρώτη φορά μέλος του ΝΑΤΟ έχει δικό του στρατηγικό «οικοσύστημα»

Για μια δεκαετία η Τουρκία προωθεί επιδέξια ένα φιλόδοξο πρότζεκ στη Σομαλία που θα τη βοηθήσει να αναδειχθεί σε... πυρηνική δύναμη.

Βαγγέλης Γεωργίου
Βαγγέλης Γεωργίου
Δικαστικό «πράσινο φως» για το άνοιγμα των αρχείων Έπσταϊν — Ξεκινά η δημοσιοποίηση χιλιάδων σελίδων
Transparency Act 10.12.25

Δικαστικό «πράσινο φως» για το άνοιγμα των αρχείων Έπσταϊν — Ξεκινά η δημοσιοποίηση χιλιάδων σελίδων

Η αμερικανική Δικαιοσύνη εγκρίνει το άνοιγμα των αρχείων Έπσταϊν και Μάξγουελ, προχωρώντας στη μεγαλύτερη δημοσιοποίηση υλικού έως σήμερα, με αυστηρές εγγυήσεις προστασίας των θυμάτων

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Ουγγαρία: Δεν θα δεχτούμε «ούτε έναν μετανάστη», απειλεί ο Όρμπαν – Αψηφά τη νέα συμφωνία της ΕΕ
Ακροδεξιά πολιτική 10.12.25

Δεν θα δεχτούμε «ούτε έναν μετανάστη», απειλεί ο Όρμπαν - Αψηφά τη νέα συμφωνία της ΕΕ

Η ΕΕ «δεν έχει καμία εξουσία να αποφασίζει με ποιον θα πρέπει να ζουν οι Ούγγροι», δήλωσε ο προσωπάρχης του ακροδεξιού πρωθυπουργού Βίκτορ Όρμπαν στην Ουγγαρία

Σύνταξη
Ο Τραμπ θέλει να εξασφαλιστεί ότι το τηλεοπτικό δίκτυο CNN θα αλλάξει ιδιοκτήτη
Πώληση μητρικής 11.12.25

Ο Τραμπ θέλει το CNN να αλλάξει χέρια

Ο Τραμπ πήρε θέση στη διαδικασία πώλησης της μητρικής του CNN, δηλώνοντας τη θέλησή του το τηλεοπτικό δίκτυο να αποτελέσει μέρος της συμφωνίας εξαγοράς ή να πουληθεί χωριστά.

Σύνταξη
Βολιβία: Η νέα δεξιά κυβέρνηση συνέλαβε τον τέως αριστερό πρόεδρο Αρσε για διαφθορά
Βολιβία 11.12.25

Η νέα δεξιά κυβέρνηση πέρασε χειροπέδες στον τέως αριστερό πρόεδρο Αρσε

«Το είχαμε πει: ο Λουίς Αρσε θα είναι ο πρώτος που θα πάει φυλακή. Και τηρούμε τον λόγο μας», δήλωσε ο νέος δεξιός αντιπρόεδρος της Βολιβίας για τη σύλληψη του τέως αριστερού προέδρου της χώρας.

Σύνταξη
Ουκρανία: Ανταλάσσει drones, πυραύλους και συναφείς τεχνολογίες με MiG-29 από την Πολωνία
Πόλεμος 11.12.25

Η Πολωνία δίνει τα τελευταία της MiG-29 στην Ουκρανία έναντι drones και τεχνολογίας

Η Πολωνία αντικατέστησε τα σοβιετικής κατασκευής μαχητικά της με δυτικά αεροσκάφη και δίνει τα τελευταία της MiG-29 στην Ουκρανία, από την οποία θα πάρει drones, πυραύλους και συναφή τεχνολογία.

Σύνταξη
Πολιτική Γραμματεία 11.12.25

O ΣΥΡΙΖΑ καλεί την Ελλάδα να αποχωρήσει από τη Eurovision

Την ώρα που μια σειρά από χώρες της Ευρώπης -Ιρλανδία, Ισπανία, Ολλανδία και Σλοβενία- αποσύρουν τη συμμετοχή τους από τον προσεχή διαγωνισμό της Eurovision για το 2026, ο ΣΥΡΙΖΑ καλεί και την Ελλάδα να αποσυρθεί.

Σύνταξη
Γιουβέντους – Πάφος FC 2-0: Οι μαχητικοί Κύπριοι «λύγισαν» από δύο γκολ σε έξι λεπτά (vid)
Champions League 11.12.25

Γιουβέντους – Πάφος FC 2-0: Οι μαχητικοί Κύπριοι «λύγισαν» από δύο γκολ σε έξι λεπτά (vid)

Εξαιρετική προσπάθεια από την Πάφο που είχε δοκάρι κι ευκαιρίες στο 0-0, με τη Γιουβέντους να επικρατεί τελικά με 2-0, σκοράροντας δύο φορές μέσα σε 6 λεπτά με ΜακΚένι (67΄) και Ντέιβιντ (73').

Σύνταξη
Ντόρτμουντ – Μπόντο Γκλιμτ 2-2: Οι Νορβηγοί έριξαν «βόμβα» στη Γερμανία (vid)
Ποδόσφαιρο 10.12.25

Ντόρτμουντ – Μπόντο Γκλιμτ 2-2: Οι Νορβηγοί έριξαν «βόμβα» στη Γερμανία (vid)

Μεγάλη γκέλα για την Ντόρτμουντ καθώς δεν έφτασαν τα δυο γκολ του Μπραντ και με το 2-2 βρέθηκε εκτός οκτάδας. Η Μπόντο πήρε την τρίτη της ισοπαλία με ήρωα τον Ρώσο γκολκίπερ Νικίτα Χάικιν.

Βάιος Μπαλάφας
Ρεάλ Μαδρίτης – Μάντσεστερ Σίτι 1-2: Τεράστιο «διπλό» με ανατροπή, γα την αρμάδα του Γκουαρντιόλα (vid)
Champions League 10.12.25

Ρεάλ Μαδρίτης – Μάντσεστερ Σίτι 1-2: Τεράστιο «διπλό» με ανατροπή, γα την αρμάδα του Γκουαρντιόλα (vid)

Η Σίτι πέρασε από το Μπερναμπέου κατακτώντας σημαντική νίκη επί της Ρεάλ με 2-1. Σε πολύ δύσκολη θέση ο τεχνικός της «βασίλισσας», Τσάμπι Αλόνσο μετά την αποψινή ήττα των μερένχες

Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Ουκρανία: Έστειλε το αναθεωρημένο ειρηνευτικό σχέδιο στις ΗΠΑ – Τα τρία έγγραφα που βρίσκονται στο τραπέζι
Κόσμος 10.12.25

Η Ουκρανία έστειλε το αναθεωρημένο ειρηνευτικό σχέδιο στις ΗΠΑ - Τα τρία έγγραφα που βρίσκονται στο τραπέζι

Η Ουκρανία έστειλε την πρότασή της στον Ντόναλντ Τραμπ, την ώρα που ο Αμερικανός πρόεδρος είχε τηλεδιάσκεψη με τους ηγέτες της Αγγλίας, της Γαλλίας και της Γερμανίας

Σύνταξη
Ν. Ανδρουλάκης: Η κυβέρνηση υποτιμά την νοημοσύνη των αγροτών, επενδύει στον κοινωνικό αυτοματισμό – Βαθιά θεσμική κρίση
Πολιτική Γραμματεία 10.12.25

Ν. Ανδρουλάκης: Η κυβέρνηση υποτιμά την νοημοσύνη των αγροτών, επενδύει στον κοινωνικό αυτοματισμό – Βαθιά θεσμική κρίση

Επίθεση στην κυβέρνηση για το αγροτικό εξαπέλυσε ο Νίκος Ανδρουλάκης ενώ σημείωσε πως «η κοινωνία είναι στο πλευρό των αγροτών».

Σύνταξη
Μπιανκόν: «Στον Ολυμπιακό είμαστε μια μεγάλη οικογένεια» (vid)
Ποδόσφαιρο 10.12.25

Μπιανκόν: «Στον Ολυμπιακό είμαστε μια μεγάλη οικογένεια» (vid)

Ο Ζουλιάν Μπιανκόν μίλησε μετά τη νίκη του Ολυμπιακού με την Καϊράτ και υπογράμμισε πως οι Πειραιώτες θα τα δώσουν όλα προκειμένου να εξαντλήσουν τις πιθανότητες πρόκρισης στο Champions League.

Σύνταξη
Starbucks: Σε «ομηρία» η πρώτη συλλογική σύμβαση
Διεθνής Οικονομία 10.12.25

Starbucks: Σε «ομηρία» η πρώτη συλλογική σύμβαση

Τέσσερα χρόνια μετά το πρώτο συνδικαλιστικό «ναι», οι εργαζόμενοι της Starbucks παραμένουν χωρίς σύμβαση, σε μια μάχη που εξελίσσεται σε σύμβολο για ολόκληρο το αμερικανικό εργατικό κίνημα

Νατάσα Σινιώρη
