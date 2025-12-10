Ο Αμερικανός πρόεδρος, Ντόναλντ Τραμπ επιβεβαίωσε σήμερα Τετάρτη ότι οι ΗΠΑ κατέλαβαν τάνκερ κοντά στις ακτές της Βενεζουέλας.

Νέα κλιμάκωση της έντασης

«Όπως πιθανώς γνωρίζετε, μόλις καταλάβαμε ένα δεξαμενόπλοιο στα παράλια της Βενεζουέλας», δήλωσε ο Τραμπ.

Δείτε βίντεο με τις δηλώσεις του Αμερικανού προέδρου:

BREAKING: Trump: We have just seized a tanker on the coast of Venezuela. Large tanker, largest one ever seized actually. pic.twitter.com/9qmcwVWpQN — Clash Report (@clashreport) December 10, 2025

«Ένα μεγάλο δεξαμενόπλοιο, πολύ μεγάλο, το μεγαλύτερο που έχει καταληφθεί ποτέ, στην πραγματικότητα», υποστήριξε ο Αμερικανός πρόεδρος.

Όπως σημειώνει το Bloomberg, αυτή η κίνηση σηματοδοτεί μια σοβαρή κλιμάκωση στην ένταση που υπάρχει ανάμεσα στις δύο χώρες.

Δείτε σχετική ανάρτηση:

US forces have intercepted and seized a sanctioned oil tanker off the coast of Venezuela, a move that marks a serious escalation of tensions between the two countries https://t.co/6S6V6J0tEL — Bloomberg (@business) December 10, 2025

«Οι μέρες του ως προέδρου της Βενεζουέλας είναι μετρημένες», προειδοποίησε ο Ντόναλντ Τραμπ, αναφερόμενος στον Νικολάς Μαδούρο, στην πρόσφατη συνέντευξή του στο Politico.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ αρνήθηκε να αναφερθεί σε ενδεχόμενη αμερικανική εισβολή στη Βενεζουέλα, επαναλαμβάνοντας, όμως, την αποφασιστικότητά του για πάταξη του παράνομου εμπορίου ναρκωτικών προς τις ΗΠΑ, στο οποίο εμπλέκει προσωπικά τον Μαδούρο.

Η συνέντευξη του Τραμπ: