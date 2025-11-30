Η Βενεζουέλα κατηγόρησε τον πρόεδρο των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ ότι προέβη σε «αποικιοκρατική απειλή» αφού δήλωσε ότι ο εναέριος χώρος γύρω από τη χώρα της Νότιας Αμερικής πρέπει να θεωρείται κλειστός.

Τα σχόλια του Τραμπ έρχονται λίγες μέρες μετά την προειδοποίηση της Ομοσπονδιακής Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας των ΗΠΑ προς τις αεροπορικές εταιρείες

Το υπουργείο Εξωτερικών της χώρας χαρακτήρισε τα σχόλια του Τραμπ «άλλη μια υπερβολική, παράνομη και αδικαιολόγητη επίθεση εναντίον του λαού της Βενεζουέλας».

Το BBC σχολιάζει ότι δεν είναι σαφές τι σκόπευε να πετύχει ο Τραμπ με την ανάρτησή του στο διαδίκτυο, η οποία ενδέχεται να αποτρέψει τις αεροπορικές εταιρείες από το να πραγματοποιούν πτήσεις στη Βενεζουέλα.

Οι ΗΠΑ έχουν ενισχύσει τη στρατιωτική τους παρουσία στην περιοχή και έχουν πραγματοποιήσει τουλάχιστον 21 επιθέσεις εναντίον σκαφών που, σύμφωνα με τις δηλώσεις τους, μετέφεραν ναρκωτικά, χωρίς όμως να προσκομίσουν αποδεικτικά στοιχεία.

Πάνω από 80 άνθρωποι έχουν σκοτωθεί. Ο πρόεδρος της Βενεζουέλας, Νικολάς Μαδούρο, δηλώνει ότι οι ισχυρισμοί των ΗΠΑ για διακίνηση ναρκωτικών αποτελούν μια προσπάθεια να τον εκδιώξουν από την εξουσία.

Ο Τραμπ, σε μια ανάρτηση στο Truth Social, δήλωσε: «Προς όλες τις αεροπορικές εταιρείες, τους πιλότους, τους εμπόρους ναρκωτικών και τους εμπλεκόμενους με εμπορία ανθρώπων, παρακαλώ θεωρήστε ότι Ο ΕΝΑΕΡΙΟΣ ΧΩΡΟΣ ΠΑΝΩ ΚΑΙ ΓΥΡΩ ΑΠΟ ΤΗ ΒΕΝΕΖΟΥΕΛΑ ΕΙΝΑΙ ΚΛΕΙΣΤΟΣ ΕΞ ΟΛΟΚΛΗΡΟΥ».

Η ανάρτηση Τραμπ στο Truth Social:

Ο Λευκός Οίκος δεν απάντησε αμέσως στο αίτημα του BBC για σχόλιο.

Με τον Τραμπ να εντείνει τις απειλές του προς τη Βενεζουέλα, ορισμένοι Δημοκρατικοί και Ρεπουμπλικανοί μέλη του Κογκρέσου των ΗΠΑ έχουν εκφράσει την οργή τους για το γεγονός ότι δεν έχει ζητήσει τη νομοθετική έγκριση.

«Οι απερίσκεπτες ενέργειες του προέδρου Τραμπ έναντι της Βενεζουέλας ωθούν την Αμερική όλο και πιο κοντά σε έναν άλλο δαπανηρό πόλεμο στο εξωτερικό», έγραψε ο Τσακ Σούμερ από τους πιο επιφανείς Δημοκρατικούς στο X.

«Σύμφωνα με το Σύνταγμά μας, το Κογκρέσο έχει την αποκλειστική δικαιοδοσία να κηρύξει πόλεμο», πρόσθεσε.

Η ανάρτηση Σούμερ:

President Trump’s reckless actions towards Venezuela are pushing America closer and closer to another costly foreign war. Under our Constitution, Congress has the sole power to declare war — not the President — and Congress has not authorized the use of military force against… — Chuck Schumer (@SenSchumer) November 29, 2025

Η Ρεπουμπλικανή βουλευτής Μάρτζορι Τέιλορ Γκριν, μέχρι πρόσφατα στενή σύμμαχος του Τραμπ, δήλωσε: «Υπενθυμίζω ότι το Κογκρέσο έχει την αποκλειστική δικαιοδοσία να κηρύξει πόλεμο».

Προηγήθηκε η προειδοποίηση της FAA

Τα σχόλια του Τραμπ έρχονται λίγες μέρες μετά την προειδοποίηση της Ομοσπονδιακής Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας των ΗΠΑ (FAA) προς τις αεροπορικές εταιρείες για «αυξημένη στρατιωτική δραστηριότητα εντός και γύρω από τη Βενεζουέλα».

Με ανακοίνωση που εξέδωσε το Σάββατο, το υπουργείο Εξωτερικών της Βενεζουέλας κάλεσε «τη διεθνή κοινότητα, τις κυρίαρχες κυβερνήσεις του κόσμου, τον ΟΗΕ και τους αρμόδιους πολυμερείς οργανισμούς να απορρίψουν κατηγορηματικά αυτή την ανήθικη πράξη επιθετικότητας».

Επίσης, το Σάββατο, ο στρατός της Βενεζουέλας πραγματοποίησε ασκήσεις κατά μήκος των παράκτιων περιοχών, με την κρατική τηλεόραση να δείχνει τις ένοπλες δυνάμεις της χώρας να χειρίζονται αντιαεροπορικά συστήματα και άλλα όπλα του πυροβολικού.

Πόσες δυνάμεις έχουν αναπτύξει οι ΗΠΑ

Οι ΗΠΑ έχουν αναπτύξει το μεγαλύτερο αεροπλανοφόρο στον κόσμο, το USS Gerald Ford, και περίπου 15.000 στρατιώτες σε απόσταση βολής από τη Βενεζουέλα.

Η κυβέρνηση Τραμπ επιμένει ότι η αποστολή αυτή – η μεγαλύτερη των ΗΠΑ στην περιοχή από την εισβολή στον Παναμά το 1989 – έχει ως στόχο την καταπολέμηση του εμπορίου ναρκωτικών.

Την Πέμπτη, ο Αμερικανός πρόεδρος απείλησε ότι οι προσπάθειες των Ηνωμένων Πολιτειών να σταματήσουν τη διακίνηση ναρκωτικών από τη Βενεζουέλα «δια ξηράς» θα ξεκινήσουν «πολύ σύντομα».

Η κυβέρνηση της Βενεζουέλας πιστεύει ότι ο στόχος των ΗΠΑ είναι να ανατρέψουν τον Μαδούρο, ο οποίος επανεκλέχθηκε πέρσι με την αντιπολίτευση στη χώρα και πολλές ξένες χώρες να καταγγέλλουν νοθεία.

Οι ΗΠΑ έχουν επίσης χαρακτηρίσει το Cartel de los Soles ή Καρτέλ των Ήλιων – μια ομάδα που, όπως ισχυρίζονται, ηγείται ο Μαδούρο – ως «ξένη τρομοκρατική οργάνωση».

Ο χαρακτηρισμός ενός οργανισμού ως τρομοκρατικής οργάνωσης παρέχει στις αμερικανικές αρχές επιβολής του νόμου και στις στρατιωτικές υπηρεσίες ευρύτερες εξουσίες για να τον στοχοποιήσουν και να τον διαλύσουν, υπογραμμίζει το BBC.

Το υπουργείο Εξωτερικών της Βενεζουέλας «απέρριψε κατηγορηματικά, σθεναρά και απόλυτα» τον χαρακτηρισμό αυτό.