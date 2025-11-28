newspaper
Βενεζουέλα: Ο Τραμπ αναγγέλλει πλήγματα στο έδαφός της «πολύ σύντομα»
Κόσμος 28 Νοεμβρίου 2025 | 04:45

Βενεζουέλα: Ο Τραμπ αναγγέλλει πλήγματα στο έδαφός της «πολύ σύντομα»

Επιχειρήσεις «στο έδαφος» της Βενεζουέλας «πολύ σύντομα», αναγγέλλει ο Ντόναλντ Τραμπ, στο πλαίσιο, κατ' αυτόν, της καταπολέμησης των ναρκωτικών.

Spotlight

Οι ΗΠΑ «πολύ σύντομα» θα αρχίσουν να στοχοποιούν «διακινητές ναρκωτικών» στη Βενεζουέλα διεξάγοντας επιχειρήσεις «στο έδαφος», όχι μόνο στη θάλασσα, ανήγγειλε χθες Πέμπτη ο αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, εν μέσω κατακόρυφης ανόδου της έντασης ανάμεσα στην Ουάσιγκτον και το Καράκας (στη φωτογραφία του Reuters/Anna Rose Layden, επάνω, ο Ντόναλντ Τραμπ).

«Θα αρχίσουμε επίσης να τους σταματάμε στο έδαφος» της Βενεζουέλας «πολύ σύντομα», λέει ο Τραμπ

«Πιθανόν παρατηρήσατε πως ο κόσμος δεν θέλει πλέον να διακινεί (ναρκωτικά) διά θαλάσσης, και θα αρχίσουμε επίσης να τους σταματάμε στο έδαφος», διαβεβαίωσε ο ρεπουμπλικάνος δισεκατομμυριούχος σε βιντεοκλήση του με αμερικανούς στρατιωτικούς, με την ευκαιρία της γιορτής των ευχαριστιών, που αναμεταδόθηκε τηλεοπτικά. «Οι χερσαίες οδοί είναι πιο εύκολες, αλλά θα αρχίσουμε πολύ σύντομα», πρόσθεσε.

Από τις αρχές Σεπτεμβρίου, οι αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις έχουν εξαπολύσει πάνω από 20 πλήγματα εναντίον ταχύπλοων που κατά την Ουάσιγκτον μετέφεραν ναρκωτικά στην Καραϊβική και στον ανατολικό Ειρηνικό, σκοτώνοντας τουλάχιστον 83 ανθρώπους.

Η Ουάσιγκτον ανέπτυξε μεταξύ άλλων στην Καραϊβική στα μέσα του Νοεμβρίου το μεγαλύτερο αεροπλανοφόρο στον κόσμο, το USS Gerald Ford, με την αεροναυτική δύναμη κρούσης του, στο πλαίσιο αυτής που η κυβέρνηση Τραμπ διαβεβαιώνει πως είναι επιχείρηση για την καταπολέμηση της διακίνησης ναρκωτικών.

Μυστικές επιχειρήσεις

Από την άλλη, ο πρόεδρος της Βενεζουέλας Νικολάς Μαδούρο βλέπει πρόσχημα για να διεξαχθεί αμερικανική επιχείρηση ώστε να ανατραπεί η κυβέρνησή του κι οι ΗΠΑ να βάλουν στο χέρι τα κοιτάσματα πετρελαίου της χώρας του.

Ο κ. Τραμπ έχει εγκρίνει μυστικές επιχειρήσεις της CIA στη Βενεζουέλα και δεν αποκλείει στρατιωτική επιχείρηση, παρότι ταυτόχρονα διαβεβαιώνει πως σκοπεύει να συζητήσει με τον κ. Μαδούρο.

Πηγή: ΑΠΕ

Fed: Η οικονομία Κ «ξεπηδά» μέσα από τις σελίδες του Beige Book

Fed: Η οικονομία Κ «ξεπηδά» μέσα από τις σελίδες του Beige Book

Intralot: Γιατί θα βγει κερδισμένη στο ΗΒ – Σχέδια για εξαγορές και μέρισμα

Intralot: Γιατί θα βγει κερδισμένη στο ΗΒ – Σχέδια για εξαγορές και μέρισμα

Χονγκ Κονγκ: Στους 94 οι νεκροί, ανάμεσά τους πυροσβέστης, από την πύρινη κόλαση στο συγκρότημα πολυκατοικιών
Τρεις συλλήψεις 28.11.25

Στους 94 οι νεκροί, ανάμεσά τους πυροσβέστης, από την κόλαση στο Χονγκ Κονγκ

Στους 94 αυξήθηκαν οι νεκροί, ανάμεσά τους πυροσβέστης, από την πύρινη κόλαση σε συγκρότημα πολυκατοικιών στο Χονγκ Κονγκ, ενώ άλλοι 76 τραυματίστηκαν, συμπεριλαμβανομένων 11 πυροσβεστών.

Σύνταξη
Η εκτόξευση του Σογιούζ προκάλεσε ζημιές στην εξέδρα εκτόξευσης του Μπαϊκονούρ
Κόσμος 28.11.25

Η εκτόξευση του Σογιούζ προκάλεσε ζημιές στην εξέδρα εκτόξευσης του Μπαϊκονούρ

Η εξέδρα εκτόξευσης του Μπαϊκονούρ υπέστη ζημιές, άγνωστης έκτασης, κατά την εκτόξευση του ρωσικού Σογιούζ προς τον Διεθνή Διαστημικό Σταθμό - ISS σύμφωνα με τη ρωσική υπηρεσία διαστήματος

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Ο Τραμπ ανακοίνωσε τον θάνατο της μιας εκ των εθνοφρουρών που δέχτηκαν ένοπλη επίθεση
Ενοπλη επίθεση 28.11.25

Ο Τραμπ ανακοίνωσε τον θάνατο της εθνοφρουρού Μπέκστρομ

«Δεν είναι πλέον μαζί μας», είπε ο Ντόναλντ Τραμπ, σε τηλεοπτικό διάγγελμά του, για την εθνοφρουρό Σάρα Μπέκστρομ, η οποία είχε δεχτεί ένοπλη επίθεση, μαζί με συνάδελφό της, κοντά στον Λευκό Οίκο.

Σύνταξη
Ρωσία: ΝΑΤΟ και ΕΕ προετοιμάζονται για έναν μεγάλο πόλεμο, δηλώνει ρώσος διπλωμάτης
Ρώσος διπλωμάτης 28.11.25

«ΝΑΤΟ και ΕΕ προετοιμάζονται για έναν μεγάλο πόλεμο με τη Ρωσία»

«Εκφοβίζοντας τον λαό τους με τα ανύπαρκτα σχέδια του Κρεμλίνου να επιτεθεί σε μέλη της συμμαχίας, άρχισαν να προετοιμάζονται για έναν μεγάλο πόλεμο με τη Ρωσία», δηλώνει ρώσος διπλωμάτης για την ΕΕ.

Σύνταξη
Κηδεία για Νοτιοκορεάτη και Αμερικανό εθελοντή στην Ουκρανία στην πλατεία Μαϊντάν του Κιέβου
Κόσμος 28.11.25

Κηδεία για Νοτιοκορεάτη και Αμερικανό εθελοντή στην Ουκρανία στην πλατεία Μαϊντάν του Κιέβου

H Ουκρανία έκανε εξόδιο ακολουθία για έναν νοτιοκορεάτη και έναν αμερικανό εθελοντή στην πλατεία Μαϊντάν που πέθαναν νωρίτερα το 2025. Δεν είναι σαφές αν τώρα βρέθηκαν οι σοροί τους

Σύνταξη
Το Κίεβο απαντά στον Πούτιν: Ο Ζελένσκι δεν θα υπογράψει παραχώρηση εδαφών
Πόλεμος στην Ουκρανία 28.11.25

Το Κίεβο απαντά στον Πούτιν: Ο Ζελένσκι δεν θα υπογράψει παραχώρηση εδαφών

Ο Αντρίι Γέρμακ, επικεφαλής διαπραγματευτής της Ουκρανίας, δήλωσε η παραχώρηση εδαφών είναι απαγορευμένη στις ειρηνευτικές συνομιλίες. Με τον τρόπο αυτό απάντησε στον Πούτιν.

Σύνταξη
Le Soir: Μάρτυρας εμπλέκει άμεσα την Εύα Καϊλή στο Qatargate – Νέα στοιχεία στη βελγική δικαιοσύνη
Le Soir 27.11.25

Le Soir: Μάρτυρας εμπλέκει άμεσα την Εύα Καϊλή στο Qatargate – Νέα στοιχεία στη βελγική δικαιοσύνη

Μάρτυρας που κατέθεσε στους Βέλγους εισαγγελείς για το Qatargate ανέφερε ότι η Εύα Καϊλή ήταν παρούσα σε δωροδοκία. Τα χρήματα προορίζονταν για την αγορά διαμερίσματος με τον σύντροφό της.

Σύνταξη
Νέα καταδίκη πρώην προέδρου του Περού – 11,5 χρόνια φυλάκιση στον Πέδρο Καστίγιο για «εξέγερση»
Κόσμος 27.11.25

Νέα καταδίκη πρώην προέδρου του Περού – 11,5 χρόνια φυλάκιση στον Πέδρο Καστίγιο για «εξέγερση»

Ο πρώην πρόεδρος του Περού, Πέδρο Καστίγιο, επιχείρησε να διαλύσει το Κογκρέσο το οποίο ετοιμαζόταν να κινήσει διαδικασία καθαίρεσής του εξαιτίας κατηγοριών σε υπόθεση διαφθοράς

Σύνταξη
Εκτέλεση Παλαιστινίων στη Δυτική Όχθη από τον ισραηλινό στρατό κατά τη διάρκεια επιχείρησης [βίντεο]
Κόσμος 27.11.25

Εκτέλεση Παλαιστινίων στη Δυτική Όχθη από τον ισραηλινό στρατό κατά τη διάρκεια επιχείρησης [βίντεο]

Βίντεο-ντοκουμέντο από τη Δυτική Όχθη δείχνει την εκτέλεση άοπλων Παλαιστινίων από τον Ισραηλινό στρατό παρότι είχαν παραδοθεί. Το Ισραήλ στηρίζει τους στρατιώτες

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Γαλλία: Το Λούβρο αυξάνει κατά 10 ευρώ την τιμή εισόδου για τους επισκέπτες εκτός Ευρώπης
Γαλλία 27.11.25

Το Λούβρο αυξάνει κατά 10 ευρώ την τιμή εισόδου για τους επισκέπτες εκτός Ευρώπης

Το Λούβρο, που βρίσκεται στο «μάτι του κυκλώνα» μετά τη θεαματική διάρρηξη της 19ης Οκτωβρίου, ελπίζει πως θα αντλήσει από αυτήν την αύξηση μεταξύ «15-20 εκατομμύρια ευρώ» τον χρόνο

Σύνταξη
«Σταματήστε την οικοκτονία» – Παρέμβαση της Γκρέτα Τούνμπεργκ και άλλων ακτιβιστών στη Βενετία για την COP30
«Ασέβεια» 27.11.25

«Σταματήστε την οικοκτονία» – Παρέμβαση της Γκρέτα Τούνμπεργκ και άλλων ακτιβιστών στη Βενετία για την COP30

Η Γκρέτα Τούνμπεργκ και οι υπόλοιποι ακτιβιστές έβαλαν επίσης ένα πανό με τη φράση «Stop Ecocide» (Σταματήστε την οικοκτονία) στη γέφυρα Ριάλτο της Βενετίας.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Όλα έτοιμα για την συνάντηση Πάπα Λέοντα και του Οικουμενικού Πατριάρχη Βαρθολομαίου στη Νίκαια της Τουρκίας
1.700 χρόνια μετά 27.11.25

Όλα έτοιμα για την συνάντηση Πάπα Λέοντα και του Οικουμενικού Πατριάρχη Βαρθολομαίου στη Νίκαια της Τουρκίας

Ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος και ο Πάπας Λέων βρίσκεται η από κοινού παρουσία τους στην Νίκαια για να τιμήσουν την επέτειο των 1.700 ετών από την Α΄ Οικουμενική Σύνοδο

Σύνταξη
Η Αυστραλία χαρακτήρισε «τρομοκρατική οργάνωση» τους Φρουρούς της Επανάστασης – Σφοδρή αντίδραση του Ιράν
Μαύρη λίστα 27.11.25

Η Αυστραλία χαρακτήρισε «τρομοκρατική οργάνωση» τους Φρουρούς της Επανάστασης – Σφοδρή αντίδραση του Ιράν

Η αυστραλιανή διπλωματία δήλωσε ότι η κυβέρνησή της χαρακτήρισε τους Φρουρούς ως «κρατικό χρηματοδότη της τρομοκρατίας» - Απορρίπτει τους ισχυρισμούς το Ιράν

Σύνταξη
Το FBI κάνει έφοδο σε σπίτια μετά την επίθεση κατά μελών της Εθνοφρουράς
Ουάσινγκτον 27.11.25

Το FBI κάνει έφοδο σε σπίτια μετά την επίθεση κατά μελών της Εθνοφρουράς

Ο ύποπτος Αφγανός που συνελήφθη για την επίθεση εναντίον της Εθνοφρουράς, συνεργαζόταν με τη CIA στο Αφγανιστάν και έφυγε το 2021 με τον αμερικανικό στρατό. Το FBI ερευνά το κίνητρο της επίθεσης

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
