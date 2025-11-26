Πώς φτάσαμε ως εδώ; 26 χρόνια τεταμένων σχέσεων μεταξύ ΗΠΑ και Βενεζουέλας

Οι ήδη τεταμένες σχέσεις μεταξύ Βενεζουέλας και ΗΠΑ εισήλθαν σε ακόμη πιο επικίνδυνη φάση μέσα στο 2025, μετά τις αναφορές για πιθανή στρατιωτική δράση από πλευράς Ουάσινγκτον.

Η απόφαση των Ηνωμένων Πολιτιειών να χαρακτηρίσουν το «Cartel de los Soles» ως ξένη τρομοκρατική οργάνωση, υποστηρίζοντας — χωρίς αποδείξεις — ότι βρίσκεται υπό την ηγεσία του Προέδρου Νικολά Μαδούρο, αποτέλεσε την αφετηρία νέας όξυνσης.

Το «Cartel de los Soles», ωστόσο, δεν αποτελεί οργανωμένο καρτέλ· είναι ένας εσωτερικός βενεζουελάνικος όρος που αφορά διεφθαρμένους αξιωματούχους.

Για την κυβέρνηση του Μαδούρο, η αμερικανική κατηγορία αποτελεί «γελοίο ψέμα» και πρόσχημα για «παράνομη επέμβαση».

Η κλιμάκωση που ακολούθησε δεν είναι τυχαία, σύμφωνα με το Al Jazeera.

Εντάσσεται σε μια ιστορική διαδρομή έντασης που ξεκινά από το 1999 και κορυφώνεται σήμερα, μετά την επιστροφή του Ντόναλντ Τραμπ στην προεδρία.

Αεροπορικές προειδοποιήσεις και στρατιωτικές κινήσεις

Η Ομοσπονδιακή Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας των ΗΠΑ (FAA) εξέδωσε πρόσφατα προειδοποίηση για «δυνητικά επικίνδυνη κατάσταση» στον εναέριο χώρο της Βενεζουέλας.

Πολλές αεροπορικές εταιρείες ακύρωσαν πτήσεις, ενώ η Ουάσινγκτον ήδη ενίσχυε τη στρατιωτική της παρουσία στην Καραϊβική, επικαλούμενη επιχειρήσεις «κατά των ναρκωτικών».

The U.S. Federal Aviation Administration (FAA) has just issued a Notice to Airmen (NOTAM) for the entirety of the Maiquetía Flight Information Region (SVZM), which covers all of Venezuela and a large section of the Southern Caribbean, stating that operators should exercise… pic.twitter.com/dhynbRuZoi — OSINTdefender (@sentdefender) November 21, 2025

Την ίδια ώρα, ο ανώτατος στρατιωτικός αξιωματούχος των ΗΠΑ Νταν Κέιν πραγματοποίησε επίσκεψη στην περιοχή, ενισχύοντας τις υποψίες περί ευρύτερου σχεδιασμού.

Η κορύφωση ήρθε τον Νοέμβριο, όταν οι ΗΠΑ ανέπτυξαν στην Καραϊβική το μεγαλύτερο αεροπλανοφόρο στον κόσμο, το USS Gerald R. Ford, συνοδευόμενο από πολεμικά πλοία, στρατεύματα και αεροσκάφη F-35.

Το μυστικό πρόγραμμα της CIA

Τον Οκτώβριο, ο Ντόναλντ Τραμπ παραδέχτηκε δημόσια ότι έχει εξουσιοδοτήσει τη CIA να διεξάγει μυστικές επιχειρήσεις στη Βενεζουέλα. Η δήλωση αυτή προκάλεσε έντονες αντιδράσεις, καθώς αναβίωσε μνήμες από το ιστορικό των αμερικανικών επεμβάσεων στην περιοχή.

Οι ενέργειες αυτές συνοδεύτηκαν από έναν αυξανόμενο αριθμό επιθέσεων σε σκάφη, τα οποία οι ΗΠΑ χαρακτήριζαν «ναρκω-πλοία». Από τον Σεπτέμβριο έως τον Νοέμβριο 2025, τουλάχιστον 83 άνθρωποι σκοτώθηκαν σε τέτοιες επιχειρήσεις.

Venezuela’s Defense Minister Vladimir Padrino López: ‘We know that the CIA is present in Venezuela’ pic.twitter.com/mzZGs67Mvd — Open Source Intel (@Osint613) October 23, 2025

Ένα χρονολόγιο κλιμάκωσης: Από τον Ιανουάριο 2025 έως σήμερα

10 Ιανουαρίου 2025 – Η Τρίτη Θητεία του Μαδούρο

Ο Νικολά Μαδούρο ορκίζεται για τρίτη θητεία μετά από εκλογές που η αντιπολίτευση και οι ΗΠΑ κατήγγειλαν ως νοθευμένες. Η Ουάσινγκτον απορρίπτει το αποτέλεσμα.

Ιανουάριος 2025 – Επιστροφή Τραμπ & Μεταναστευτική πολιτική

Με την επιστροφή του Ντόναλντ Τραμπ στον Λευκό Οίκο, ακυρώνεται το προσωρινό καθεστώς προστασίας (TPS), εκθέτοντας περίπου 600.000 Βενεζουελάνους σε απέλαση.

20 Φεβρουαρίου 2025 – Χαρακτηρισμός του «Tren de Aragua»

Η κυβέρνηση Τραμπ χαρακτηρίζει τη συμμορία Tren de Aragua ως τρομοκρατική οργάνωση, παρά την έλλειψη αποδείξεων σύνδεσής της με τον Μαδούρο.

21–26 Φεβρουαρίου – Συντονισμός απελάσεων & Ακύρωση πετρελαϊκών παραχωρήσεων

Η Βενεζουέλα δέχεται τις πρώτες ομάδες απελαθέντων, ενώ ο Τραμπ ακυρώνει όλες τις παραχωρήσεις πετρελαίου που είχε χορηγήσει ο Τζο Μπάιντεν.

24 Μαρτίου 2025 – Δασμοί 25%

Οι ΗΠΑ επιβάλλουν βαρείς δασμούς σε χώρες που αγοράζουν βενεζουελάνικο πετρέλαιο.

Αύγουστος–Νοέμβριος 2025 – Στρατιωτική κλιμάκωση

Οι ΗΠΑ διπλασιάζουν το ποσό επικήρυξης για τον Μαδούρο, ξεκινούν θαλάσσια εκστρατεία και αναπτύσσουν αεροπλανοφόρο και πολεμικά πλοία στην Καραϊβική.

22 Νοεμβρίου 2025 – Προειδοποίηση FAA

Οι αεροπορικές εταιρείες παύουν τις πτήσεις λόγω «αυξημένης στρατιωτικής δραστηριότητας» και πιθανών παρεμβολών GPS.

Οι ιστορικές ρίζες της αντιπαλότητας

Για να γίνει κατανοητή η σημερινή κρίση, πρέπει να εξεταστεί η ιστορία των σχέσεων ΗΠΑ–Βενεζουέλας.

Η Περίοδος του Ούγκο Τσάβες (1999–2013)

Με την εκλογή του Ούγκο Τσάβες το 1999, η Βενεζουέλα υιοθετεί μια αντι-αμερικανική, σοσιαλιστική πολιτική.

Η εθνικοποίηση της πετρελαϊκής βιομηχανίας και η στενή συνεργασία με Ρωσία, Κίνα και Ιράν πυροδοτούν την πρώτη σοβαρή ρήξη με την Ουάσινγκτον.

Η προσπάθεια πραξικοπήματος του 2002 — την οποία η Βενεζουέλα κατηγορεί τις ΗΠΑ ότι στήριξαν — σηματοδοτεί το σημείο όπου η δυσπιστία παγιώνεται.

Venezuela’s🇻🇪 Former President Hugo Chavez in New York: «The media is deceiving the people of the United States. We are your friends and you are our friends… the people of the USA🇺🇸 have a very important task to give as a gift to humanity. From within the beast, defeat it and… https://t.co/q4cDEfcDbQ pic.twitter.com/m8pgbLHwRB — Afshin Rattansi (@afshinrattansi) November 8, 2025

Η Μετα-Τσάβες Εποχή: Μαδούρο, κρίση και κυρώσεις

Με τον θάνατο του Τσάβες, ο Νικολά Μαδούρο αναλαμβάνει την προεδρία το 2013. Από την πρώτη στιγμή, αντιμετωπίζει:

βαθιά οικονομική ύφεση

εκτίναξη του πληθωρισμού

επιδείνωση των σχέσεων με τις ΗΠΑ

μαζικές διαδηλώσεις και κατηγορίες για αυταρχισμό

Το 2014–2015 οι ΗΠΑ επιβάλλουν τις πρώτες σοβαρές κυρώσεις, στοχεύοντας αξιωματούχους και περιορίζοντας τη χορήγηση βίζας.

Από εκείνη τη στιγμή, η οικονομική κατάσταση επιδεινώνεται σταθερά.

Το 2018, η επανεκλογή του Μαδούρο οδηγεί σε έντονη αμφισβήτηση, με τον Χουάν Γκουαϊδό να αυτοανακηρύσσεται «προσωρινό πρόεδρο», κερδίζοντας την υποστήριξη των ΗΠΑ και αρκετών συμμάχων.

Η Κρίση του 2024 και η επιστροφή στην πόλωση

Το 2024, ο Μαδούρο κερδίζει ξανά αμφισβητούμενες εκλογές απέναντι στον ανεξάρτητο υποψήφιο Εντμούντο Γκονζάλες.

Η αντιπολίτευση παρουσιάζει στοιχεία που δείχνουν καθαρή νίκη του Γκονζάλες, ενώ τα Ηνωμένα Έθνη και πολλές κυβερνήσεις της Λατινικής Αμερικής ζητούν νέα καταμέτρηση.

Ο τότε Υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ Άντονι Μπλίνκεν υποστηρίζει πως υπάρχουν «συντριπτικές αποδείξεις» ότι ο Γκονζάλες επικράτησε.

Ένα επικίνδυνο σημείο καμπής

Η κατάσταση τον Νοέμβριο του 2025 θυμίζει τις πιο τεταμένες στιγμές της Ψυχροπολεμικής Λατινικής Αμερικής.

Η Βενεζουέλα πραγματοποιεί εθνικές στρατιωτικές ασκήσεις, ενώ οι ΗΠΑ έχουν μεταφέρει στην περιοχή τεράστια ισχύ πυρός.

Οι ανησυχίες για αμερικανική στρατιωτική δράση κλιμακώνονται, ενώ οι διπλωματικές σχέσεις βρίσκονται στο χαμηλότερο σημείο των τελευταίων δεκαετιών.

Μπροστά σε ένα άγνωστο αύριο

Η νέα κρίση Βενεζουέλας–ΗΠΑ δεν είναι μια στιγμιαία σύγκρουση. Είναι το αποκορύφωμα μιας μακροχρόνιας πορείας γεμάτης ιδεολογικές αντιπαραθέσεις, πολιτική πόλωση και διεθνείς γεωπολιτικές εντάσεις.

Καθώς η Ουάσινγκτον ενισχύει τη στρατιωτική της παρουσία και το Καράκας μιλά για «απειλή εισβολής», η περιοχή βρίσκεται μπροστά σε μια περίοδο εξαιρετικής αβεβαιότητας. Το επόμενο διάστημα θα καθορίσει αν η αντιπαράθεση θα παραμείνει σε διπλωματικό επίπεδο ή αν θα εξελιχθεί σε μια από τις σοβαρότερες κρίσεις της σύγχρονης Λατινικής Αμερικής.