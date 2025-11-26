newspaper
26.11.2025 | 08:29
Κίνηση στους δρόμους: Στο «κόκκινο» ο Κηφισός – Πού αλλού υπάρχουν προβλήματα
Πώς φτάσαμε ως εδώ; 26 χρόνια τεταμένων σχέσεων μεταξύ ΗΠΑ και Βενεζουέλας
Κόσμος 26 Νοεμβρίου 2025 | 09:00

Πώς φτάσαμε ως εδώ; 26 χρόνια τεταμένων σχέσεων μεταξύ ΗΠΑ και Βενεζουέλας

Οι σχέσεις μεταξύ ΗΠΑ και Βενεζουέλας έχουν φτάσει σε ένα από τα πιο εύφλεκτα σημεία των τελευταίων δεκαετιών

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
ΕπιμέλειαΣιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Spotlight

Οι ήδη τεταμένες σχέσεις μεταξύ Βενεζουέλας και ΗΠΑ εισήλθαν σε ακόμη πιο επικίνδυνη φάση μέσα στο 2025, μετά τις αναφορές για πιθανή στρατιωτική δράση από πλευράς Ουάσινγκτον.

Η απόφαση των Ηνωμένων Πολιτιειών να χαρακτηρίσουν το «Cartel de los Soles» ως ξένη τρομοκρατική οργάνωση, υποστηρίζοντας — χωρίς αποδείξεις — ότι βρίσκεται υπό την ηγεσία του Προέδρου Νικολά Μαδούρο, αποτέλεσε την αφετηρία νέας όξυνσης.

Το «Cartel de los Soles», ωστόσο, δεν αποτελεί οργανωμένο καρτέλ· είναι ένας εσωτερικός βενεζουελάνικος όρος που αφορά διεφθαρμένους αξιωματούχους.

Για την κυβέρνηση του Μαδούρο, η αμερικανική κατηγορία αποτελεί «γελοίο ψέμα» και πρόσχημα για «παράνομη επέμβαση».

Η κλιμάκωση που ακολούθησε δεν είναι τυχαία, σύμφωνα με το Al Jazeera.

Εντάσσεται σε μια ιστορική διαδρομή έντασης που ξεκινά από το 1999 και κορυφώνεται σήμερα, μετά την επιστροφή του Ντόναλντ Τραμπ στην προεδρία.

Αεροπορικές προειδοποιήσεις και στρατιωτικές κινήσεις

Η Ομοσπονδιακή Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας των ΗΠΑ (FAA) εξέδωσε πρόσφατα προειδοποίηση για «δυνητικά επικίνδυνη κατάσταση» στον εναέριο χώρο της Βενεζουέλας.

Πολλές αεροπορικές εταιρείες ακύρωσαν πτήσεις, ενώ η Ουάσινγκτον ήδη ενίσχυε τη στρατιωτική της παρουσία στην Καραϊβική, επικαλούμενη επιχειρήσεις «κατά των ναρκωτικών».

Την ίδια ώρα, ο ανώτατος στρατιωτικός αξιωματούχος των ΗΠΑ Νταν Κέιν πραγματοποίησε επίσκεψη στην περιοχή, ενισχύοντας τις υποψίες περί ευρύτερου σχεδιασμού.

Η κορύφωση ήρθε τον Νοέμβριο, όταν οι ΗΠΑ ανέπτυξαν στην Καραϊβική το μεγαλύτερο αεροπλανοφόρο στον κόσμο, το USS Gerald R. Ford, συνοδευόμενο από πολεμικά πλοία, στρατεύματα και αεροσκάφη F-35.

Το μυστικό πρόγραμμα της CIA

Τον Οκτώβριο, ο Ντόναλντ Τραμπ παραδέχτηκε δημόσια ότι έχει εξουσιοδοτήσει τη CIA να διεξάγει μυστικές επιχειρήσεις στη Βενεζουέλα. Η δήλωση αυτή προκάλεσε έντονες αντιδράσεις, καθώς αναβίωσε μνήμες από το ιστορικό των αμερικανικών επεμβάσεων στην περιοχή.

Οι ενέργειες αυτές συνοδεύτηκαν από έναν αυξανόμενο αριθμό επιθέσεων σε σκάφη, τα οποία οι ΗΠΑ χαρακτήριζαν «ναρκω-πλοία». Από τον Σεπτέμβριο έως τον Νοέμβριο 2025, τουλάχιστον 83 άνθρωποι σκοτώθηκαν σε τέτοιες επιχειρήσεις.

Ένα χρονολόγιο κλιμάκωσης: Από τον Ιανουάριο 2025 έως σήμερα

10 Ιανουαρίου 2025 – Η Τρίτη Θητεία του Μαδούρο

Ο Νικολά Μαδούρο ορκίζεται για τρίτη θητεία μετά από εκλογές που η αντιπολίτευση και οι ΗΠΑ κατήγγειλαν ως νοθευμένες. Η Ουάσινγκτον απορρίπτει το αποτέλεσμα.

Ιανουάριος 2025 – Επιστροφή Τραμπ & Μεταναστευτική πολιτική

Με την επιστροφή του Ντόναλντ Τραμπ στον Λευκό Οίκο, ακυρώνεται το προσωρινό καθεστώς προστασίας (TPS), εκθέτοντας περίπου 600.000 Βενεζουελάνους σε απέλαση.

20 Φεβρουαρίου 2025 – Χαρακτηρισμός του «Tren de Aragua»

Η κυβέρνηση Τραμπ χαρακτηρίζει τη συμμορία Tren de Aragua ως τρομοκρατική οργάνωση, παρά την έλλειψη αποδείξεων σύνδεσής της με τον Μαδούρο.

21–26 Φεβρουαρίου – Συντονισμός απελάσεων & Ακύρωση πετρελαϊκών παραχωρήσεων

Η Βενεζουέλα δέχεται τις πρώτες ομάδες απελαθέντων, ενώ ο Τραμπ ακυρώνει όλες τις παραχωρήσεις πετρελαίου που είχε χορηγήσει ο Τζο Μπάιντεν.

24 Μαρτίου 2025 – Δασμοί 25%

Οι ΗΠΑ επιβάλλουν βαρείς δασμούς σε χώρες που αγοράζουν βενεζουελάνικο πετρέλαιο.

Αύγουστος–Νοέμβριος 2025 – Στρατιωτική κλιμάκωση

Οι ΗΠΑ διπλασιάζουν το ποσό επικήρυξης για τον Μαδούρο, ξεκινούν θαλάσσια εκστρατεία και αναπτύσσουν αεροπλανοφόρο και πολεμικά πλοία στην Καραϊβική.

22 Νοεμβρίου 2025 – Προειδοποίηση FAA

Οι αεροπορικές εταιρείες παύουν τις πτήσεις λόγω «αυξημένης στρατιωτικής δραστηριότητας» και πιθανών παρεμβολών GPS.

Οι ιστορικές ρίζες της αντιπαλότητας

Για να γίνει κατανοητή η σημερινή κρίση, πρέπει να εξεταστεί η ιστορία των σχέσεων ΗΠΑ–Βενεζουέλας.

Η Περίοδος του Ούγκο Τσάβες (1999–2013)

Με την εκλογή του Ούγκο Τσάβες το 1999, η Βενεζουέλα υιοθετεί μια αντι-αμερικανική, σοσιαλιστική πολιτική.

Η εθνικοποίηση της πετρελαϊκής βιομηχανίας και η στενή συνεργασία με Ρωσία, Κίνα και Ιράν πυροδοτούν την πρώτη σοβαρή ρήξη με την Ουάσινγκτον.

Η προσπάθεια πραξικοπήματος του 2002 — την οποία η Βενεζουέλα κατηγορεί τις ΗΠΑ ότι στήριξαν — σηματοδοτεί το σημείο όπου η δυσπιστία παγιώνεται.

Η Μετα-Τσάβες Εποχή: Μαδούρο, κρίση και κυρώσεις

Με τον θάνατο του Τσάβες, ο Νικολά Μαδούρο αναλαμβάνει την προεδρία το 2013. Από την πρώτη στιγμή, αντιμετωπίζει:

  • βαθιά οικονομική ύφεση
  • εκτίναξη του πληθωρισμού
  • επιδείνωση των σχέσεων με τις ΗΠΑ
  • μαζικές διαδηλώσεις και κατηγορίες για αυταρχισμό

Το 2014–2015 οι ΗΠΑ επιβάλλουν τις πρώτες σοβαρές κυρώσεις, στοχεύοντας αξιωματούχους και περιορίζοντας τη χορήγηση βίζας.

Από εκείνη τη στιγμή, η οικονομική κατάσταση επιδεινώνεται σταθερά.

Το 2018, η επανεκλογή του Μαδούρο οδηγεί σε έντονη αμφισβήτηση, με τον Χουάν Γκουαϊδό να αυτοανακηρύσσεται «προσωρινό πρόεδρο», κερδίζοντας την υποστήριξη των ΗΠΑ και αρκετών συμμάχων.

Η Κρίση του 2024 και η επιστροφή στην πόλωση

Το 2024, ο Μαδούρο κερδίζει ξανά αμφισβητούμενες εκλογές απέναντι στον ανεξάρτητο υποψήφιο Εντμούντο Γκονζάλες.

Η αντιπολίτευση παρουσιάζει στοιχεία που δείχνουν καθαρή νίκη του Γκονζάλες, ενώ τα Ηνωμένα Έθνη και πολλές κυβερνήσεις της Λατινικής Αμερικής ζητούν νέα καταμέτρηση.

Ο τότε Υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ Άντονι Μπλίνκεν υποστηρίζει πως υπάρχουν «συντριπτικές αποδείξεις» ότι ο Γκονζάλες επικράτησε.

Ένα επικίνδυνο σημείο καμπής

Η κατάσταση τον Νοέμβριο του 2025 θυμίζει τις πιο τεταμένες στιγμές της Ψυχροπολεμικής Λατινικής Αμερικής.

Η Βενεζουέλα πραγματοποιεί εθνικές στρατιωτικές ασκήσεις, ενώ οι ΗΠΑ έχουν μεταφέρει στην περιοχή τεράστια ισχύ πυρός.

Οι ανησυχίες για αμερικανική στρατιωτική δράση κλιμακώνονται, ενώ οι διπλωματικές σχέσεις βρίσκονται στο χαμηλότερο σημείο των τελευταίων δεκαετιών.

Μπροστά σε ένα άγνωστο αύριο

Η νέα κρίση Βενεζουέλας–ΗΠΑ δεν είναι μια στιγμιαία σύγκρουση. Είναι το αποκορύφωμα μιας μακροχρόνιας πορείας γεμάτης ιδεολογικές αντιπαραθέσεις, πολιτική πόλωση και διεθνείς γεωπολιτικές εντάσεις.

Καθώς η Ουάσινγκτον ενισχύει τη στρατιωτική της παρουσία και το Καράκας μιλά για «απειλή εισβολής», η περιοχή βρίσκεται μπροστά σε μια περίοδο εξαιρετικής αβεβαιότητας. Το επόμενο διάστημα θα καθορίσει αν η αντιπαράθεση θα παραμείνει σε διπλωματικό επίπεδο ή αν θα εξελιχθεί σε μια από τις σοβαρότερες κρίσεις της σύγχρονης Λατινικής Αμερικής.

Economy
Χρυσές λίρες: Πόσες έχουν αποταμιεύσει οι Έλληνες 

Χρυσές λίρες: Πόσες έχουν αποταμιεύσει οι Έλληνες 

Δυτική Όχθη: Νέα επιχείρηση ανακοίνωσε ο στρατός του Ισραήλ – Κλιμακώνεται η βία κατά των Παλαιστινίων
Στόχος η προσάρτηση 26.11.25

Ο στρατός του Ισραήλ ανακοίνωσε νέα επιχείρηση στη Δυτική Όχθη - Κλιμακώνεται η βία κατά των Παλαιστινίων

Το Ισραήλ δεν κρύβει ότι στόχος του είναι να προσαρτήσει τη Δυτική Όχθη - Οι επιχειρήσεις εκτοπισμού Παλαιστινίων από τα σπίτια τους έχουν ενταθεί το τελευταίο διάστημα

Σύνταξη
Ταϊβάν: Ο πρόεδρος Λάι προωθεί επιπλέον στρατιωτικές δαπάνες 40 δισεκατομμυρίων δολαρίων
Με παρότρυνση Τραμπ 26.11.25

Πρόβες πολέμου: Η Ταϊβάν σχεδιάζει να αυξήσει κατά 40 δισ. δολάρια τις στρατιωτικές δαπάνες με το βλέμμα στην Κίνα

Ο πρόεδρος της Ταϊβάν, προωθεί την αύξηση στρατιωτικών δαπανών μετά από παροτρύνσεις της κυβέρνησης του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ

Σύνταξη
Εισάγει η ΕΕ περισσότερα από την Ρωσία από όσα δίνει στην Ουκρανία σε βοήθεια;
Διεθνής Οικονομία 26.11.25

Εισάγει η ΕΕ περισσότερα από την Ρωσία από όσα δίνει στην Ουκρανία σε βοήθεια;

Η ΥΠΕΞ της Σουηδίας ισχυρίστηκε την περασμένη εβδομάδα ότι η ΕΕ εισήγαγε περισσότερα από την Ρωσία στη διάρκεια του πολέμου από όσα ξόδεψε για την υποστήριξη της Ουκρανίας - Τι δείχνουν τα νούμερα;

Νατάσα Ρουγγέρη
Νατάσα Ρουγγέρη
Ουκρανία: Ένα σαφές τελεσίγραφο και μια προειδοποίηση – Τι ζητά η Ρωσία για να τελειώσει τον πόλεμο
Ουκρανικό 26.11.25

Ένα σαφές τελεσίγραφο και μια προειδοποίηση - Τι ζητά η Ρωσία για να τελειώσει τον πόλεμο

Το ερώτημα είναι κατά πόσο το Κίεβο και η Ουάσιγκτον μπορούν -ή θέλουν- ν’ αποδεχθούν τους σκληρούς όρους που θέτει η Μόσχα προκειμένου να τελειώσει τον πόλεμο στην Ουκρανία

Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Από «CEO του στρατού» των ΗΠΑ, έμπιστος του Ντόναλντ Τραμπ για την Ουκρανία – Ο ρόλος του Νταν Ντρίσκολ
Προεδρικός «αγγελιοφόρος» 26.11.25

Από «CEO του στρατού» των ΗΠΑ, έμπιστος του Ντόναλντ Τραμπ για την Ουκρανία – Ο ρόλος του Νταν Ντρίσκολ

Πώς ο υπουργός Στρατού των ΗΠΑ έγινε άνθρωπος-κλειδί της κυβέρνησης Τραμπ για τις ειρηνευτικές διαπραγματεύσεις για την Ουκρανία, με φόντο έναν παρασκηνιακό πόλεμο εξουσίας στον Λευκό Οίκο

Μαργαρίτα Βεργολιά
Μαργαρίτα Βεργολιά
Βόρεια Μακεδονία: Ερευνα για τις επιθέσεις εναντίον Βουλγάρων, ζητά ο πρόεδρος της Βουλγαρίας
Βουλγαρία 26.11.25

Ο Ράντεφ ζητά έρευνα για τις επιθέσεις κατά Βουλγάρων στη Β. Μακεδονία

Προϋπόθεση για να επιτύχει η Βόρεια Μακεδονία την ευρωπαϊκή ολοκλήρωση είναι να προχωρήσει σε αποτελεσματική έρευνα για όλες τις επιθέσεις εναντίον των Βουλγάρων, δηλώνει ο Ρούμεν Ράντεφ.

Σύνταξη
Βραζιλία: Δημοσκοπικό προβάδισμα του Λούλα έναντι πιθανών αντιπάλων του στις εκλογές του 2026
Βραζιλία 26.11.25

Δημοσκοπικό προβάδισμα του Λούλα

Ο Λούλα προηγείται στις δημοσκοπήσεις έναντι πιθανών αντιπάλων του για τις εκλογές του 2026 στη Βραζιλία, ενώ αυξάνει τη δημοτικότητά του.

Σύνταξη
Ουκρανία: Την Κωνσταντινούπολη προτείνει ο Ερντογάν για τις απευθείας συνομιλίες με τη Ρωσία
Συμμαχία Προθύμων 26.11.25

Σφήνα Ερντογάν για συνομιλίες Ρωσίας - Ουκρανίας στην Κωνσταντινούπολη

Η Ερντογάν δηλώνει ότι η Αγκυρα θα συνεχίσει να εργάζεται για μια «δίκαιη και διαρκή ειρήνη», προτείνοντας την Τουρκία ως τόπο απευθείας συνομιλιών Ρωσίας και Ουκρανίας.

Σύνταξη
Ουκρανία: Προσβλέπει στην επίσκεψη Ντρίσκολ με στόχο την οριστικοποίηση του σχεδίου ειρήνευσης
Ουκρανία 26.11.25

Στην επίσκεψη Ντρίσκολ προσβλέπει το Κίεβο για τη συμφωνία ειρήνευσης

Η κυβέρνηση της Ουκρανίας αναμένει την επίσκεψη του Ντάνιελ Ντρίσκολ αυτήν την εβδομάδα στο Κίεβο προκειμένου να οριστικοποιηθούν «τα απαραίτητα βήματα για τον τερματισμό» του πολέμου.

Σύνταξη
Συμβούλιο Ασφαλείας: Εύθραυστη εκεχειρία στη Γάζα και ανησυχία για τη Δυτική Όχθη
Μέση Ανατολή 26.11.25

Συμβούλιο Ασφαλείας: Εύθραυστη εκεχειρία στη Γάζα και ανησυχία για τη Δυτική Όχθη

Οι πρόσφατες ισραηλινές αεροπορικές επιδρομές και οι σποραδικές επιθέσεις Παλαιστινίων μαχητών «θέτουν σε κίνδυνο την εύθραυστη εκεχειρία», αναφέρει στην έκθεσή του το Συμβούλιο Ασφαλείας.

Σύνταξη
Οι «ευρωκλέφτες», η απάντηση της Ζαχάροβα στον Μακρόν και τα «παγωμένα» ρωσικά περιουσιακά στοιχεία
Κόσμος 25.11.25

Οι «ευρωκλέφτες», η απάντηση της Ζαχάροβα στον Μακρόν και τα «παγωμένα» ρωσικά περιουσιακά στοιχεία

«Μόνο η Ρωσία έχει το δικαίωμα να αποφασίσει τι θα συμβεί με τα περιουσιακά στοιχεία της Ρωσικής Ομοσπονδίας», τονίζει σε αυστηρό τόνο η Μαρία Ζαχάροβα.

Σύνταξη
Δυτική Όχθη: Νέα επιχείρηση ανακοίνωσε ο στρατός του Ισραήλ – Κλιμακώνεται η βία κατά των Παλαιστινίων
Στόχος η προσάρτηση 26.11.25

Ο στρατός του Ισραήλ ανακοίνωσε νέα επιχείρηση στη Δυτική Όχθη - Κλιμακώνεται η βία κατά των Παλαιστινίων

Το Ισραήλ δεν κρύβει ότι στόχος του είναι να προσαρτήσει τη Δυτική Όχθη - Οι επιχειρήσεις εκτοπισμού Παλαιστινίων από τα σπίτια τους έχουν ενταθεί το τελευταίο διάστημα

Σύνταξη
«Πυλώνας» των φοροεσόδων ο ΦΠΑ – Η ακρίβεια τροφοδοτεί τα κρατικά ταμεία
ΦΠΑ 26.11.25

Ο αγαπημένος φόρος των… κρατικών ταμείων - Δέκα μήνες ανοδικής τροχιάς και έπεται συνέχεια

Η μεγέθυνση της οικονομίας αλλά και η ακρίβεια που πιέζει τους οικογενειακούς προϋπολογισμούς τροφοδοτούν με επιπλέον έσοδα τα κρατικά ταμεία. «Ατμομηχανή» των εσόδων ο ΦΠΑ το δεκάμηνο Ιανουαρίου – Οκτωβρίου 2025.

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
Λάρισα: Ποινές με αναστολή για τον θάνατο φοιτητή που καταπλακώθηκε από τοίχο – Ξεσπά η οικογένεια
Το 2022 στη Λάρισα 26.11.25

Ποινές με αναστολή για τον θάνατο φοιτητή που καταπλακώθηκε από τοίχο - Ξεσπά η οικογένεια

Το Τριμελές Πλημμελειοδικείο Λάρισας έκρινε ένοχους τον ιδιοκτήτη του ακινήτου και την πρώην προϊσταμένη της Πολεοδομίας, επιβάλλοντας ποινές φυλάκισης με αναστολή για τον θάνατο του φοιτητή.

Σύνταξη
Επιστροφή ενοικίου: Εντείνεται η στεγαστική κρίση εν αναμονή της ενίσχυσης την Παρασκευή – Καμπανάκι ΤτΕ
Εκτόξευση τιμών 26.11.25

Εντείνεται η στεγαστική κρίση εν αναμονή της επιστροφής ενοικίου την Παρασκευή - Καμπανάκι ΤτΕ

Παρά την επιστροφή ενοικίου σε πάνω από ένα εκατομμύριο νοικοκυριά, η ΤτΕ προειδοποιεί για επίμονη στεγαστική κρίση και ενδείξεις «φούσκας» ενώ κάνει λόγο για απαρχή συσσώρευσης συστημικών κινδύνων

Σύνταξη
Ποιος είναι ο Άλμα Άλεν που θα εκπροσωπήσει τις ΗΠΑ στη Μπιενάλε Βενετίας 2026;
«Αμερικανική αριστεία» 26.11.25

Ποιος είναι ο Άλμα Άλεν που θα εκπροσωπήσει τις ΗΠΑ στη Μπιενάλε Βενετίας 2026;

Οι ΗΠΑ επιλέγουν τον αυτοδίδακτο γλύπτη Άλμα Άλεν για τη Μπιενάλε 2026, μετά από μια ταραχώδη και πολιτικά φορτισμένη διαδικασία που φωτίζει τις νέες πολιτιστικές προτεραιότητες της κυβέρνησης Τραμπ

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
«Ενδιαφέρον από επιχειρηματία για την ΠΑΕ Άρης»
Ποδόσφαιρο 26.11.25

«Ενδιαφέρον από επιχειρηματία για την ΠΑΕ Άρης»

Ο σύνδεσμος οργανωμένων «Super-3» ανέφερε ότι έχει γίνει επαφή ανθρώπων του συλλόγου με ισχυρό επιχειρηματία, που είναι πιθανό να καταθέσει πρόταση στον Θόδωρο Καρυπίδη για την απόκτηση της ΠΑΕ Άρης.

Σύνταξη
Κρήτη: Σε επέμβαση στη μύτη θα υποβληθεί η δικυκλίστρια που δέχθηκε την ταμπέλα στο κεφάλι – Θα κινηθεί νομικά
Κρήτη 26.11.25

Στο χειρουργείο η δικυκλίστρια που δέχθηκε την ταμπέλα στο κεφάλι - Θα κινηθεί νομικά

Το σοκαριστικό ατύχημα σημειώθηκε στο Ηράκλειο στην Κρήτη στην περιοχή της Νέας Αλικαρνασσού. Ταμπέλα παρασύρθηκε από τον αέρα και προσγειώθηκε στο κεφάλι της δικυκλίστριας

Σύνταξη
Ταϊβάν: Ο πρόεδρος Λάι προωθεί επιπλέον στρατιωτικές δαπάνες 40 δισεκατομμυρίων δολαρίων
Με παρότρυνση Τραμπ 26.11.25

Πρόβες πολέμου: Η Ταϊβάν σχεδιάζει να αυξήσει κατά 40 δισ. δολάρια τις στρατιωτικές δαπάνες με το βλέμμα στην Κίνα

Ο πρόεδρος της Ταϊβάν, προωθεί την αύξηση στρατιωτικών δαπανών μετά από παροτρύνσεις της κυβέρνησης του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ

Σύνταξη
Καιρός: Πού θα χτυπήσει με σφοδρότητα η κακοκαιρία Adel – Κόκκινη προειδοποίηση από την ΕΜΥ [Live χάρτης]
Συναγερμός 26.11.25

Κόκκινη προειδοποίηση από την ΕΜΥ για την κακοκαιρία Adel - Πού θα χτυπήσει με σφοδρότητα, live η πορεία της

Σε ποιες περιοχές θα εκδηλωθούν σήμερα ισχυρές βροχές και καταιγίδες - Σε πλήρη ισχύ, το έκτακτο δελτίο της ΕΜΥ, για την κακοκαιρία - Πέμπτη και Παρασκευή οι πιο δύσκολες μέρες

Σύνταξη
Η απάντηση Τσίπρα στις 3 του Δεκέμβρη – Το μήνυμα του βιβλίου και το επόμενο βήμα μετά την «Ιθάκη»
Πολιτική Γραμματεία 26.11.25

Η απάντηση Τσίπρα στις 3 του Δεκέμβρη – Το μήνυμα του βιβλίου και το επόμενο βήμα μετά την «Ιθάκη»

Η πολιτική ομιλία στην παρουσίαση του βιβλίου, η διαχωριστική γραμμή από πρόσωπα με βεβαρημένο παρελθόν… και το κάλεσμα για νέες Ιθάκες.

Σωτήρης Μπολάκης
Σωτήρης Μπολάκης
Ποιος μπορεί να είναι incel; Οι επιστήμονες αποκαλύπτουν 6 χαρακτηριστικά που κρύβονται πίσω από το μίσος
Επιστημονικές & Τεχνολογικές Ειδήσεις 26.11.25

Ποιος μπορεί να είναι incel; Οι επιστήμονες αποκαλύπτουν 6 χαρακτηριστικά που κρύβονται πίσω από το μίσος

Μια νέα μελέτη ρίχνει φως στους incels και στο γιατί ακριβώς ορισμένοι άνδρες είναι πιο επιρρεπείς στο να γίνουν ερημίτες που μισούν τις γυναίκες

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Οι 5 μετοχές που πήραν «φωτιά» στο ΧΑ, πίσω από την πόρτα του Mid Cap Conference και το ενδιαφέρον για ΑΕΜ και ΑΒΑΞ, το παρασκήνιο για ΑΔΜΗΕ, τι ετοιμάζει η Βρεττού, η αγανάκτηση του Θεοδωρόπουλου

Οι 5 μετοχές που πήραν «φωτιά» στο ΧΑ, πίσω από την πόρτα του Mid Cap Conference και το ενδιαφέρον για ΑΕΜ και ΑΒΑΞ, το παρασκήνιο για ΑΔΜΗΕ, τι ετοιμάζει η Βρεττού, η αγανάκτηση του Θεοδωρόπουλου

Προσωπικός Αριθμός: Τι πρέπει να ξέρετε πριν εκδώσετε τη νέα αστυνομική ταυτότητα

Προσωπικός Αριθμός: Τι πρέπει να ξέρετε πριν εκδώσετε τη νέα αστυνομική ταυτότητα

Η λειψυδρία απειλεί το Ιράν – Σενάρια ακόμη και για εκκένωση της Τεχεράνης

Η λειψυδρία απειλεί το Ιράν – Σενάρια ακόμη και για εκκένωση της Τεχεράνης

Κτηματολόγιο – Δασικοί Χάρτες: Ποιες είναι οι νέες ρυθμίσεις για τη διάσωση ιδιοκτησιών σε κίνδυνο

Κτηματολόγιο – Δασικοί Χάρτες: Ποιες είναι οι νέες ρυθμίσεις για τη διάσωση ιδιοκτησιών σε κίνδυνο

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Γυναικείον Καφενείον: Στην Καλλιθέα υπάρχει ένα μέρος που καμία δεν χρειάζεται να είναι μόνη

Γυναικείον Καφενείον: Στην Καλλιθέα υπάρχει ένα μέρος που καμία δεν χρειάζεται να είναι μόνη

Ο εγκέφαλος κυριολεκτικά πονάει από τις αρνητικές σκέψεις και την κακή διάθεση

Ο εγκέφαλος κυριολεκτικά πονάει από τις αρνητικές σκέψεις και την κακή διάθεση

Η συνέπεια είναι η μεγαλύτερη απόδειξη αγάπης για το παιδί

Η συνέπεια είναι η μεγαλύτερη απόδειξη αγάπης για το παιδί

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

