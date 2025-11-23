Έτοιμες οι ΗΠΑ για νέα φάση επιχειρήσεων στη Βενεζουέλα τις προσεχείς ημέρες

Οι Ηνωμένες Πολιτείες είναι έτοιμες να ξεκινήσουν μια νέα φάση επιχειρήσεων σχετικά με τη Βενεζουέλα τις επόμενες ημέρες, σύμφωνα με τέσσερις Αμερικανούς αξιωματούχους που μίλησαν στο Reuters, καθώς η κυβέρνηση Τραμπ εντείνει την πίεση προς την κυβέρνηση του προέδρου Νικολά Μαδούρο.

Οι αναφορές για επικείμενη δράση έχουν πολλαπλασιαστεί τις τελευταίες εβδομάδες, καθώς ο αμερικανικός στρατός έχει αναπτύξει δυνάμεις στην Καραϊβική εν μέσω της επιδείνωσης των σχέσεων με τη Βενεζουέλα.

Δύο από τους Αμερικανούς αξιωματούχους δήλωσαν ότι οι μυστικές επιχειρήσεις θα είναι πιθανώς το πρώτο μέρος της νέας δράσης κατά του Μαδούρο.

Ένας ανώτερος αξιωματούχος της κυβέρνησης δεν απέκλεισε τίποτα το Σάββατο όσον αφορά τη Βενεζουέλα. «Ο πρόεδρος Τραμπ είναι έτοιμος να χρησιμοποιήσει κάθε μέσο της αμερικανικής δύναμης για να σταματήσει την εισροή ναρκωτικών στη χώρα μας και να φέρει τους υπεύθυνους ενώπιον της δικαιοσύνης», δήλωσε ο αξιωματούχος, μιλώντας υπό τον όρο της ανωνυμίας.

Οι ΗΠΑ «εξετάζουν» την προσπάθεια ανατροπής του Μαδούρο

Η κυβέρνηση Τραμπ εξετάζει διάφορες επιλογές σχετικά με τη Βενεζουέλα για να καταπολεμήσει αυτό που έχει περιγράψει ως «τον ρόλο του Μαδούρο στην προμήθεια παράνομων ναρκωτικών που έχουν σκοτώσει Αμερικανούς». Ο ίδιος έχει αρνηθεί ότι έχει οποιαδήποτε σχέση με το παράνομο εμπόριο ναρκωτικών.

Δύο Αμερικανοί αξιωματούχοι δήλωσαν στο Reuters ότι οι επιλογές που εξετάζονται περιλαμβάνουν την προσπάθεια ανατροπής του Μαδούρο.

Ο Μαδούρο, που βρίσκεται στην εξουσία από το 2013, έχει υποστηρίξει ότι ο Τραμπ επιδιώκει να τον ανατρέψει και ότι οι πολίτες της Βενεζουέλας και ο στρατός θα αντισταθούν σε οποιαδήποτε τέτοια απόπειρα. Έχει επίσης χαρακτηρίσει τις ενέργειες των ΗΠΑ ως προσπάθεια να πάρουν τον έλεγχο του πετρελαίου της Βενεζουέλας.

Εδώ και μήνες βρίσκεται σε εξέλιξη στρατιωτική ενίσχυση στην Καραϊβική, ενώ ο Τραμπ έχει εγκρίνει μυστικές επιχειρήσεις της CIA στη Βενεζουέλα. Η Ομοσπονδιακή Διοίκηση Αεροπορίας των ΗΠΑ προειδοποίησε την Παρασκευή τις μεγάλες αεροπορικές εταιρείες για μια «δυνητικά επικίνδυνη κατάσταση» κατά την πτήση πάνω από τη Βενεζουέλα και τις προέτρεψε να είναι προσεκτικές.

Τρεις διεθνείς αεροπορικές εταιρείες ακύρωσαν τις πτήσεις τους από τη Βενεζουέλα το Σάββατο μετά την προειδοποίηση της FAA.

Οι Ηνωμένες Πολιτείες σχεδιάζουν να χαρακτηρίσουν τη Δευτέρα το Καρτέλ των Ήλιων (σ.σ. Δεν υπάρχει τέτοια οργάνωση) ως ξένη τρομοκρατική οργάνωση για τον υποτιθέμενο ρόλο της στην εισαγωγή παράνομων ναρκωτικών στις Ηνωμένες Πολιτείες, σύμφωνα με αξιωματούχους. Η κυβέρνηση Τραμπ έχει κατηγορήσει τον Μαδούρο ότι ηγείται του Καρτέλ των Ήλιων, κάτι που ο ίδιος αρνείται.

Ο Πιτ Χέγκσεθ λέει πως ανοίγονται νέες επιλογές μετά τον χαρακτηρισμό του Μαδούρο ως «τρομοκράτη»

Τον Αύγουστο, η Ουάσιγκτον διπλασίασε την αμοιβή για πληροφορίες που θα οδηγούσαν στη σύλληψη του Μαδούρο σε 50 εκατομμύρια δολάρια. Ωστόσο, ο υπουργός Άμυνας των ΗΠΑ, Πιτ Χέγκσεθ, δήλωσε την περασμένη εβδομάδα ότι η κατάταξη ως τρομοκράτης «προσφέρει μια σειρά από νέες επιλογές στις Ηνωμένες Πολιτείες».

Ο Τραμπ δήλωσε ότι ο χαρακτηρισμός θα επιτρέψει στις Ηνωμένες Πολιτείες να χτυπήσουν τα περιουσιακά στοιχεία και τις υποδομές του Μαδούρο στη Βενεζουέλα, αλλά εξέφρασε επίσης την προθυμία του να συνεχίσει τις συνομιλίες με την ελπίδα να βρεθεί μια διπλωματική λύση.

Ο Μαδούρο δήλωσε νωρίτερα αυτή την εβδομάδα ότι οι διαφορές μεταξύ των χωρών πρέπει να επιλυθούν με διπλωματικά μέσα και ότι είναι πρόθυμος να πραγματοποιήσει απευθείας συνομιλίες με όποιον ενδιαφέρεται.

Δύο αξιωματούχοι των ΗΠΑ επιβεβαίωσαν τις συνομιλίες μεταξύ Καράκας και Ουάσιγκτον. Δεν ήταν σαφές εάν αυτές οι συνομιλίες θα μπορούσαν να επηρεάσουν το χρονοδιάγραμμα ή την κλίμακα των πιθανών επιχειρήσεων των ΗΠΑ.

Το μεγαλύτερο αεροπλανοφόρο του Πολεμικού Ναυτικού των ΗΠΑ, το Gerald R. Ford, έφτασε στην Καραϊβική στις 16 Νοεμβρίου με την ομάδα κρούσης του, ενωμένο με τουλάχιστον επτά άλλα πολεμικά πλοία, ένα πυρηνικό υποβρύχιο και αεροσκάφη F-35.

Τι σχέση έχει η Βενεζουέλα με τα ναρκωτικά;

Οι αμερικανικές δυνάμεις στην περιοχή έχουν επικεντρωθεί μέχρι στιγμής σε «επιχειρήσεις καταπολέμησης των ναρκωτικών», παρόλο που η συγκεντρωμένη δύναμη πυρός υπερβαίνει κατά πολύ ό,τι απαιτείται για τον σκοπό αυτό.

Από τον Σεπτέμβριο, οι αμερικανικές δυνάμεις έχουν πραγματοποιήσει τουλάχιστον 21 επιθέσεις εναντίον σκαφών που φέρονται να μεταφέρουν ναρκωτικά, σκοτώνοντας τουλάχιστον 83 άτομα, κυρίως στην Καραϊβική, αν και έχουν στοχευθεί και σκάφη στον Ειρηνικό Ωκεανό.

Ομάδες για τα ανθρώπινα δικαιώματα έχουν καταδικάσει τις επιθέσεις ως παράνομες εξωδικαστικές εκτελέσεις αμάχων, ενώ ορισμένοι σύμμαχοι των ΗΠΑ έχουν εκφράσει την αυξανόμενη ανησυχία τους ότι η Ουάσιγκτον ενδέχεται να παραβιάζει το διεθνές δίκαιο.

Η κυβέρνηση Τραμπ δηλώνει εδώ και μήνες ότι οι επιθέσεις εναντίον σκαφών έχουν ως στόχο την καταπολέμηση της διακίνησης ναρκωτικών, η οποία, όπως υποστηρίζει, σκοτώνει εκατομμύρια Αμερικανούς. Ωστόσο, οι περισσότερες θάνατοι από υπερβολική δόση ναρκωτικών στις Ηνωμένες Πολιτείες προκαλούνται από την φαιντανύλη, η οποίο παράγεται κυρίως στο Μεξικό.

Η Βενεζουέλα δηλώνει πως θα αντισταθεί

Σύμφωνα με διεθνείς οργανισμούς, οι έμποροι ναρκωτικών μεταφέρουν μέρος της κοκαΐνης μέσω της Καραϊβικής, αλλά το μεγαλύτερο μέρος της προμήθειας για τη Βόρεια Αμερική μεταφέρεται μέσω του Ειρηνικού.

Ο αμερικανικός στρατός επισκιάζει τον στρατό της Βενεζουέλας, ο οποίος είναι αποδυναμωμένος λόγω έλλειψης εκπαίδευσης, χαμηλών μισθών και απαρχαιωμένου εξοπλισμού.

Αυτή η πραγματικότητα έχει οδηγήσει την κυβέρνηση του Μαδούρο να εξετάσει εναλλακτικές στρατηγικές σε περίπτωση εισβολής των ΗΠΑ, συμπεριλαμβανομένης ενδεχομένως μιας αντίδρασης τύπου ανταρτοπολέμου, την οποία η κυβέρνηση έχει ονομάσει «παρατεταμένη αντίσταση» και έχει αναφέρει σε εκπομπές της κρατικής τηλεόρασης.

Αυτή η προσέγγιση θα περιλαμβάνει μικρές στρατιωτικές μονάδες σε περισσότερες από 280 τοποθεσίες που θα πραγματοποιούν πράξεις σαμποτάζ και άλλες τακτικές ανταρτοπολέμου, σύμφωνα με το Reuters, το οποίο επικαλείται πηγές και έγγραφα σχεδιασμού που χρονολογούνται εδώ και χρόνια.