newspaper
Κυριακή 23 Νοεμβρίου 2025
weather-icon 21o
Stream

in
newspaper

Σημαντική είδηση
22.11.2025 | 23:04
Διακοπή πτήσεων στο αεροδρόμιο του Αϊντχόφεν λόγω drones – Έρευνα σε εξέλιξη
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# ΒΟΡΙΖΙΑ
# ΤΕΜΠΗ
# ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΗ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΓΑΖΑ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
# ΚΑΙΡΟΣ
Έτοιμες οι ΗΠΑ για νέα φάση επιχειρήσεων στη Βενεζουέλα τις προσεχείς ημέρες
Κόσμος 23 Νοεμβρίου 2025 | 01:32

Έτοιμες οι ΗΠΑ για νέα φάση επιχειρήσεων στη Βενεζουέλα τις προσεχείς ημέρες

Σύμφωνα με πηγές του Reuters, οι ΗΠΑ είναι έτοιμες για να ξεκινήσουν νέα φάση επιχειρήσεων στη Βενεζουέλα, με σκοπό να εντείνουν την πίεση στον Νικολάς Μαδούρο, ώστε να παραιτηθεί.

Σύνταξη
A
A
Vita.gr
Υπνηλία: Ταλαιπωρεί το 72% των ενηλίκων

Υπνηλία: Ταλαιπωρεί το 72% των ενηλίκων

Spotlight

Οι Ηνωμένες Πολιτείες είναι έτοιμες να ξεκινήσουν μια νέα φάση επιχειρήσεων σχετικά με τη Βενεζουέλα τις επόμενες ημέρες, σύμφωνα με τέσσερις Αμερικανούς αξιωματούχους που μίλησαν στο Reuters, καθώς η κυβέρνηση Τραμπ εντείνει την πίεση προς την κυβέρνηση του προέδρου Νικολά Μαδούρο.

Οι αναφορές για επικείμενη δράση έχουν πολλαπλασιαστεί τις τελευταίες εβδομάδες, καθώς ο αμερικανικός στρατός έχει αναπτύξει δυνάμεις στην Καραϊβική εν μέσω της επιδείνωσης των σχέσεων με τη Βενεζουέλα.

Δύο από τους Αμερικανούς αξιωματούχους δήλωσαν ότι οι μυστικές επιχειρήσεις θα είναι πιθανώς το πρώτο μέρος της νέας δράσης κατά του Μαδούρο.

Ένας ανώτερος αξιωματούχος της κυβέρνησης δεν απέκλεισε τίποτα το Σάββατο όσον αφορά τη Βενεζουέλα. «Ο πρόεδρος Τραμπ είναι έτοιμος να χρησιμοποιήσει κάθε μέσο της αμερικανικής δύναμης για να σταματήσει την εισροή ναρκωτικών στη χώρα μας και να φέρει τους υπεύθυνους ενώπιον της δικαιοσύνης», δήλωσε ο αξιωματούχος, μιλώντας υπό τον όρο της ανωνυμίας.

Οι ΗΠΑ «εξετάζουν» την προσπάθεια ανατροπής του Μαδούρο

Η κυβέρνηση Τραμπ εξετάζει διάφορες επιλογές σχετικά με τη Βενεζουέλα για να καταπολεμήσει αυτό που έχει περιγράψει ως «τον ρόλο του Μαδούρο στην προμήθεια παράνομων ναρκωτικών που έχουν σκοτώσει Αμερικανούς». Ο ίδιος έχει αρνηθεί ότι έχει οποιαδήποτε σχέση με το παράνομο εμπόριο ναρκωτικών.

Δύο Αμερικανοί αξιωματούχοι δήλωσαν στο Reuters ότι οι επιλογές που εξετάζονται περιλαμβάνουν την προσπάθεια ανατροπής του Μαδούρο.

Ο Μαδούρο, που βρίσκεται στην εξουσία από το 2013, έχει υποστηρίξει ότι ο Τραμπ επιδιώκει να τον ανατρέψει και ότι οι πολίτες της Βενεζουέλας και ο στρατός θα αντισταθούν σε οποιαδήποτε τέτοια απόπειρα. Έχει επίσης χαρακτηρίσει τις ενέργειες των ΗΠΑ ως προσπάθεια να πάρουν τον έλεγχο του πετρελαίου της Βενεζουέλας.

Εδώ και μήνες βρίσκεται σε εξέλιξη στρατιωτική ενίσχυση στην Καραϊβική, ενώ ο Τραμπ έχει εγκρίνει μυστικές επιχειρήσεις της CIA στη Βενεζουέλα. Η Ομοσπονδιακή Διοίκηση Αεροπορίας των ΗΠΑ προειδοποίησε την Παρασκευή τις μεγάλες αεροπορικές εταιρείες για μια «δυνητικά επικίνδυνη κατάσταση» κατά την πτήση πάνω από τη Βενεζουέλα και τις προέτρεψε να είναι προσεκτικές.

Τρεις διεθνείς αεροπορικές εταιρείες ακύρωσαν τις πτήσεις τους από τη Βενεζουέλα το Σάββατο μετά την προειδοποίηση της FAA.

Οι Ηνωμένες Πολιτείες σχεδιάζουν να χαρακτηρίσουν τη Δευτέρα το Καρτέλ των Ήλιων (σ.σ. Δεν υπάρχει τέτοια οργάνωση) ως ξένη τρομοκρατική οργάνωση για τον υποτιθέμενο ρόλο της στην εισαγωγή παράνομων ναρκωτικών στις Ηνωμένες Πολιτείες, σύμφωνα με αξιωματούχους. Η κυβέρνηση Τραμπ έχει κατηγορήσει τον Μαδούρο ότι ηγείται του Καρτέλ των Ήλιων, κάτι που ο ίδιος αρνείται.

Ο Πιτ Χέγκσεθ λέει πως ανοίγονται νέες επιλογές μετά τον χαρακτηρισμό του Μαδούρο ως «τρομοκράτη»

Τον Αύγουστο, η Ουάσιγκτον διπλασίασε την αμοιβή για πληροφορίες που θα οδηγούσαν στη σύλληψη του Μαδούρο σε 50 εκατομμύρια δολάρια. Ωστόσο, ο υπουργός Άμυνας των ΗΠΑ, Πιτ Χέγκσεθ, δήλωσε την περασμένη εβδομάδα ότι η κατάταξη ως τρομοκράτης «προσφέρει μια σειρά από νέες επιλογές στις Ηνωμένες Πολιτείες».

Ο Τραμπ δήλωσε ότι ο χαρακτηρισμός θα επιτρέψει στις Ηνωμένες Πολιτείες να χτυπήσουν τα περιουσιακά στοιχεία και τις υποδομές του Μαδούρο στη Βενεζουέλα, αλλά εξέφρασε επίσης την προθυμία του να συνεχίσει τις συνομιλίες με την ελπίδα να βρεθεί μια διπλωματική λύση.

Ο Μαδούρο δήλωσε νωρίτερα αυτή την εβδομάδα ότι οι διαφορές μεταξύ των χωρών πρέπει να επιλυθούν με διπλωματικά μέσα και ότι είναι πρόθυμος να πραγματοποιήσει απευθείας συνομιλίες με όποιον ενδιαφέρεται.

Δύο αξιωματούχοι των ΗΠΑ επιβεβαίωσαν τις συνομιλίες μεταξύ Καράκας και Ουάσιγκτον. Δεν ήταν σαφές εάν αυτές οι συνομιλίες θα μπορούσαν να επηρεάσουν το χρονοδιάγραμμα ή την κλίμακα των πιθανών επιχειρήσεων των ΗΠΑ.

Το μεγαλύτερο αεροπλανοφόρο του Πολεμικού Ναυτικού των ΗΠΑ, το Gerald R. Ford, έφτασε στην Καραϊβική στις 16 Νοεμβρίου με την ομάδα κρούσης του, ενωμένο με τουλάχιστον επτά άλλα πολεμικά πλοία, ένα πυρηνικό υποβρύχιο και αεροσκάφη F-35.

Τι σχέση έχει η Βενεζουέλα με τα ναρκωτικά;

Οι αμερικανικές δυνάμεις στην περιοχή έχουν επικεντρωθεί μέχρι στιγμής σε «επιχειρήσεις καταπολέμησης των ναρκωτικών», παρόλο που η συγκεντρωμένη δύναμη πυρός υπερβαίνει κατά πολύ ό,τι απαιτείται για τον σκοπό αυτό.

Από τον Σεπτέμβριο, οι αμερικανικές δυνάμεις έχουν πραγματοποιήσει τουλάχιστον 21 επιθέσεις εναντίον σκαφών που φέρονται να μεταφέρουν ναρκωτικά, σκοτώνοντας τουλάχιστον 83 άτομα, κυρίως στην Καραϊβική, αν και έχουν στοχευθεί και σκάφη στον Ειρηνικό Ωκεανό.

Ομάδες για τα ανθρώπινα δικαιώματα έχουν καταδικάσει τις επιθέσεις ως παράνομες εξωδικαστικές εκτελέσεις αμάχων, ενώ ορισμένοι σύμμαχοι των ΗΠΑ έχουν εκφράσει την αυξανόμενη ανησυχία τους ότι η Ουάσιγκτον ενδέχεται να παραβιάζει το διεθνές δίκαιο.

Η κυβέρνηση Τραμπ δηλώνει εδώ και μήνες ότι οι επιθέσεις εναντίον σκαφών έχουν ως στόχο την καταπολέμηση της διακίνησης ναρκωτικών, η οποία, όπως υποστηρίζει, σκοτώνει εκατομμύρια Αμερικανούς. Ωστόσο, οι περισσότερες θάνατοι από υπερβολική δόση ναρκωτικών στις Ηνωμένες Πολιτείες προκαλούνται από την φαιντανύλη, η οποίο παράγεται κυρίως στο Μεξικό.

Το άγαλμα του Σιμόν Μπολιβάρ ο οποίος απελευθέρωσε τη Βενεζουέλα, την Κολομβία, τον Ισημερινό, το Περού, τη Βολιβία (πήρε το όνομά του) και τον Παναμά. Το άγαλμα βρίσκεται στην Ουάσινγκτον, δώρο από την κυβέρνηση της Βενεζουέλας.

Η Βενεζουέλα δηλώνει πως θα αντισταθεί

Σύμφωνα με διεθνείς οργανισμούς, οι έμποροι ναρκωτικών μεταφέρουν μέρος της κοκαΐνης μέσω της Καραϊβικής, αλλά το μεγαλύτερο μέρος της προμήθειας για τη Βόρεια Αμερική μεταφέρεται μέσω του Ειρηνικού.

Ο αμερικανικός στρατός επισκιάζει τον στρατό της Βενεζουέλας, ο οποίος είναι αποδυναμωμένος λόγω έλλειψης εκπαίδευσης, χαμηλών μισθών και απαρχαιωμένου εξοπλισμού.

Αυτή η πραγματικότητα έχει οδηγήσει την κυβέρνηση του Μαδούρο να εξετάσει εναλλακτικές στρατηγικές σε περίπτωση εισβολής των ΗΠΑ, συμπεριλαμβανομένης ενδεχομένως μιας αντίδρασης τύπου ανταρτοπολέμου, την οποία η κυβέρνηση έχει ονομάσει «παρατεταμένη αντίσταση» και έχει αναφέρει σε εκπομπές της κρατικής τηλεόρασης.

Αυτή η προσέγγιση θα περιλαμβάνει μικρές στρατιωτικές μονάδες σε περισσότερες από 280 τοποθεσίες που θα πραγματοποιούν πράξεις σαμποτάζ και άλλες τακτικές ανταρτοπολέμου, σύμφωνα με το Reuters, το οποίο επικαλείται πηγές και έγγραφα σχεδιασμού που χρονολογούνται εδώ και χρόνια.

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Ακίνητα
Στεγαστική κρίση: Στα «πράσινα» κτήρια η λύση – Τι «βλέπει» το Bruegel

Στεγαστική κρίση: Στα «πράσινα» κτήρια η λύση – Τι «βλέπει» το Bruegel

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Υπνηλία: Ταλαιπωρεί το 72% των ενηλίκων

Υπνηλία: Ταλαιπωρεί το 72% των ενηλίκων

OT FORUM
«Η επιχείρηση του μέλλοντος» – Το 6ο ΟΤ FORUM έρχεται…

«Η επιχείρηση του μέλλοντος» – Το 6ο ΟΤ FORUM έρχεται…

Economy
Ιδιοκατοίκηση: Πώς αύξησε τον πλούτο των Ελλήνων [γραφήματα]

Ιδιοκατοίκηση: Πώς αύξησε τον πλούτο των Ελλήνων [γραφήματα]

inWellness
Που κρύβεται η μακροζωία;
Μελέτη 22.11.25

Που κρύβεται η μακροζωία;

Πόσες πιθανότητες υπάρχουν η μακροζωία να κρύβεται μέσα μας; Περισσότερες από όσες νομίζαμε, σύμφωνα με τους επιστήμονες.

Σύνταξη
inTown
sp_banner_Desk
Stream newspaper
Ποιες είναι οι επιλογές της Ευρώπης στην Ουκρανία; Θα υποχωρήσει ή θα σαμποτάρει το σχέδιο ειρήνης;
Κόσμος 22.11.25

Ποιες είναι οι επιλογές της Ευρώπης στην Ουκρανία; Θα υποχωρήσει ή θα σαμποτάρει το σχέδιο ειρήνης;

Παρότι ο στόχος της Ευρώπης θεωρείται μια καλύτερη πρόταση για την Ουκρανία, τα «θέλω» της Ευρώπης μπλέκονται με τις «κόκκινες γραμμές» της Μόσχας

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Ολλανδία: Διακοπή πτήσεων στο αεροδρόμιο του Αϊντχόφεν λόγω drones – Έρευνα σε εξέλιξη
Υβριδικός πόλεμος 22.11.25

Ολλανδία: Διακοπή πτήσεων στο αεροδρόμιο του Αϊντχόφεν λόγω drones – Έρευνα σε εξέλιξη

Την Παρασκευή drones εντοπίστηκαν και πάνω από βάση της πολεμικής αεροπορίας. Ο υπουργός Άμυνας δήλωσε ότι «οι δυνατότητες καταπολέμησης drones του υπουργείου Άμυνας είναι έτοιμες να επέμβουν».

Σύνταξη
Θα συνεχίζουμε να εξοπλίζουμε την Ουκρανία λένε 8 χώρες της Βαλτικής και της Σκανδιναβίας
«NB8» 22.11.25

Θα συνεχίζουμε να εξοπλίζουμε την Ουκρανία λένε 8 χώρες της Βαλτικής και της Σκανδιναβίας

Οκτώ χώρες της Βαλτικής και της Σκανδιναβίας, οι NB8, με κοινό τους ανακοινωθέν υπόσχονται πως θα συνεχίσουν να εξοπλίζουν την Ουκρανία και να ενισχύουν την άμυνα της Ευρώπης

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Πυροβολισμοί στο Σικάγο κατά τη διάρκεια Χριστουγεννιάτικης γιορτής – Νεκρός 14χρονος και 8 τραυματίες [βίντεο]
Κόσμος 22.11.25

Πυροβολισμοί στο Σικάγο κατά τη διάρκεια Χριστουγεννιάτικης γιορτής - Νεκρός 14χρονος και 8 τραυματίες

Οι πυροβολισμοί στο Σικάγο έλαβαν χώρα μετά την τελετή φωταγώγησης του χριστουγεννιάτικου δέντρου της πόλης, με πληροφορίες να αναφέρουν πως εμπλέκονταν δεκάδες άτομα.

Σύνταξη
Ο Τραμπ παίζει με τις λέξεις: Λέει ότι η πρότασή του για την Ουκρανία «δεν είναι» η οριστική
«Ας πολεμήσει» 22.11.25

Ο Τραμπ παίζει με τις λέξεις: Λέει ότι η πρότασή του για την Ουκρανία «δεν είναι» η οριστική

Ακόμη μία παρελκυστική δήλωση από τον Τραμπ για την Ουκρανία. Σε ερώτηση αν το σχέδιο ειρήνευσης είναι η οριστική πρόταση, απάντησε «Όχι». Την ίδια ώρα οι ΗΠΑ απειλούν τον Ζελέσνκι με «χειρότερα».

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Στη φυλακή 38 χρόνια για έγκλημα που δεν έκανε – Τώρα παλεύει να ζήσει στον κόσμο των smartphones και της τεχνολογίας
Κόσμος 22.11.25

Στη φυλακή 38 χρόνια για έγκλημα που δεν έκανε – Τώρα παλεύει να ζήσει στον κόσμο των smartphones και της τεχνολογίας

Μετά από 38 που πέρασε άδικα στην φυλακή, ο Πίτερ Σάλιβαν αθωώθηκε όταν νέα στοιχεία DNA αποκάλυψαν ότι ο δολοφόνος της Ντάιαν Σίνταλ ήταν άλλος.

Σύνταξη
Σύνοδος κορυφής Πούτιν-Τραμπ – «Είναι στην ημερήσια διάταξη», λέει Ρώσος υφυπουργός Εξωτερικών
Υπάρχουν κανάλια 22.11.25

Σύνοδος κορυφής Πούτιν-Τραμπ – «Είναι στην ημερήσια διάταξη», λέει Ρώσος υφυπουργός Εξωτερικών

Ο Ρώσος υφυπουργός Εξωτερικών, Σεργκέι Ριαμπκόφ, δήλωσε ότι «δεν μπορεί να αποκλειστεί» σύνοδος κορυφής Πούτιν-Τραμπ και πως πρόοδος στην καθιέρωση του ρωσο-αμερικανικού διαλόγου είναι «εντυπωσιακή».

Σύνταξη
Γενεύη: Και οι Ευρωπαίοι στη συνάντηση Ουκρανών-Αμερικανών – Με δική τους πρόταση για την ειρήνη
Χωρίς τους Ρώσους 22.11.25

Γενεύη: Και οι Ευρωπαίοι στη συνάντηση Ουκρανών-Αμερικανών – Με δική τους πρόταση για την ειρήνη

Σύμβουλοι Γαλλίας, Γερμανίας και Βρετανίας θα συμμετάσχουν στη συνάντηση ΗΠΑ με τους Ουκρανούς στη Γενεύη για το σχέδιο Τραμπ. Οι Αμερικανοί θα συναντηθούν με τους Ρώσους «σε κοντινό χρονικό διάστημα»

Σύνταξη
Σχέδιο Τραμπ για την Ουκρανία: «Βάση για συνομιλίες, που θέλει δουλειά», λένε ΕΕ, Καναδάς και Ιαπωνία
Τι ζητούν 22.11.25

Σχέδιο Τραμπ για την Ουκρανία: «Βάση για συνομιλίες, που θέλει δουλειά», λένε ΕΕ, Καναδάς και Ιαπωνία

Σε κοινή δήλωσή τους, ΕΕ, Καναδάς και Ιαπωνία, απαντούν στο σχέδιο Τραμπ για την Ουκρανία. Υποστηρίζουν ότι μπορεί να είναι η βάση για συνομιλίες, αλλά χρειάζεται επεξεργασία για να διασφαλιστεί η ειρήνη.

Σύνταξη
Γάζα: Ο ισραηλινός στρατός σκότωσε ηγετικό στέλεχος της Χαμάς σε επιδρομή
Αεροπορική επιδρομή 22.11.25

Γάζα: Ο ισραηλινός στρατός σκότωσε ηγετικό στέλεχος της Χαμάς σε επιδρομή

Ο Χαντίντι ήταν, σύμφωνα με τα δημοσιεύματα, επικεφαλής εφοδιασμού στα κεντρικά γραφεία κατασκευής όπλων της Χαμά. Από την παλαιστινιακή πλευρά γίνεται αναφορά σε πέντε θανάτους

Σύνταξη
Έγγραφα αποκαλύπτουν μία στενή σχέση ανάμεσα στον Τσόμσκι και τον Έπσταϊν – Επιστολή αναφέρει «τακτική επαφή»
Κόσμος 22.11.25

Έγγραφα αποκαλύπτουν μία στενή σχέση ανάμεσα στον Τσόμσκι και τον Έπσταϊν – Επιστολή αναφέρει «τακτική επαφή»

Σύμφωνα με έγγραφα, ο Νόαμ Τσόμσκι φαίνεται ότι διατηρούσε μία πιο στενή φιλία με τον Τζέφρι Έπσταϊν, σε σχέση με όσα ήταν γνωστά μέχρι τώρα

Σύνταξη
Βρετανία: Έρευνα ανέδειξε την κακή διαχείριση του κορονοϊού από τον Μπόρις Τζόνσον – Την αποκάλεσε «ασυνάρτητη»
Κόσμος 22.11.25

Έρευνα ανέδειξε την κακή διαχείριση της πανδημίας Covid από τον Μπόρις Τζόνσον - Την αποκάλεσε «ασυνάρτητη»

Έρευνα αναφέρθηκε στις αποφάσεις που έλαβε ο πρώην πρωθυπουργός της Μεγάλης Βρετανίας, Μπόρις Τζόνσον, για την αντιμετώπιση της πανδημίας του κορονοϊού

Σύνταξη
Τομά Πικετί: Κάθε φορά που ένα κόμμα πιέζει για ισότητα και αναδιανομή, κάποια ελίτ προσπαθεί να το παρουσιάσει ως λαϊκιστικό
Πρέπει να επιλέξει 22.11.25

Τομά Πικετί: Κάθε φορά που ένα κόμμα πιέζει για ισότητα και αναδιανομή, κάποια ελίτ προσπαθεί να το παρουσιάσει ως λαϊκιστικό

Σε συνέντευξη - ποταμό στους FΤ, o Πικετί επαναπροσδιορίζει τους όρους Δεξιά - Αριστερά - Κέντρο. Εξηγεί γιατί το αίτημα για κοινωνική δικαιοσύνη είναι πιο ισχυρό από ποτέ. «Ο δεξιός αντικοινωνικός λόγος θα συμβάλει στην επιστροφή του διπόλου Αριστερά-Δεξιά - και αυτό είναι ελπιδοφόρο». Λάβρος κατά όσων ελέγχουν την τεχνητή νοημοσύνη: «Για μένα, είναι πλήρης δυστοπία, ένα είδος υπερκαπιταλιστικής συμπεριφοράς του πιο βάναυσου είδους».

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
inStream - Ροή Ειδήσεων
Νέο Ηράκλειο: Άγρια συμπλοκή μαθητών έξω από σχολείο – Τρεις συλλήψεις
Ελλάδα 23.11.25

Νέο Ηράκλειο: Άγρια συμπλοκή μαθητών έξω από σχολείο – Τρεις συλλήψεις

Το επεισόδιο σημειώθηκε το μεσημέρι της Παρασκευής σε σχολικό συγκρότημα στο Νέο Ηράκλειο - Μαχαίρι 14 εκατοστών βρέθηκε στην τσάντα 16χρονου - Στη δικογραφία περιλαμβάνονται άλλοι δύο ανήλικοι

Σύνταξη
Δ. Κουτσούμπας: Η Οκτωβριανή Επανάσταση συγκλόνισε τον κόσμο – Δεν υποχωρούμε μέχρι να ολοκληρώσουμε το έργο
Εκδήλωση στον Περισσό 22.11.25

Δ. Κουτσούμπας: Η Οκτωβριανή Επανάσταση συγκλόνισε τον κόσμο – Δεν υποχωρούμε μέχρι να ολοκληρώσουμε το έργο

Ο Δημήτρης Κουτσούμπας τόνισε ότι οι ιδέες που γέννησαν την Οκτωβριανή Επανάσταση, παρά την επιχείρηση συκοφάντησης τους, «είναι πιο επίκαιρες από ποτέ και επιβεβαιώνονται κάθε μέρα και περισσότερο».

Σύνταξη
Ώρα αποφάσεων για τους αγρότες – Πανελλαδική σύσκεψη στη Νίκαια Λάρισας
Ημέρα αποφάσεων 22.11.25

Ώρα αποφάσεων για τους αγρότες – Πανελλαδική σύσκεψη στη Νίκαια Λάρισας

Οι αγρότες και κτηνοτρόφοι εξετάζουν το ενδεχόμενο να στήσουν μπλόκο, κόβοντας τη χώρα στα δύο, καθώς υφίστανται τις συνέπειες της ευλογιάς των αιγοπροβάτων και του σκανδάλου ΟΠΕΚΕΠΕ.

Σύνταξη
Τζολάκης: «Να κοιτάξουμε στα μάτια τη Ρεάλ – Έχουμε παίξει με περισσότερη πίεση»
Ποδόσφαιρο 22.11.25

Τζολάκης: «Να κοιτάξουμε στα μάτια τη Ρεάλ – Έχουμε παίξει με περισσότερη πίεση»

Ο Κωνσταντίνος Τζολάκης έκανε δηλώσεις με το 3-0 του Ολυμπιακού επί του Ατρόμητου και μεταξύ άλλων αναφέρθηκε και στο μεγάλο παιχνίδι με τη Ρεάλ Μαδρίτης στο Champions League.

Σύνταξη
Ποιες είναι οι επιλογές της Ευρώπης στην Ουκρανία; Θα υποχωρήσει ή θα σαμποτάρει το σχέδιο ειρήνης;
Κόσμος 22.11.25

Ποιες είναι οι επιλογές της Ευρώπης στην Ουκρανία; Θα υποχωρήσει ή θα σαμποτάρει το σχέδιο ειρήνης;

Παρότι ο στόχος της Ευρώπης θεωρείται μια καλύτερη πρόταση για την Ουκρανία, τα «θέλω» της Ευρώπης μπλέκονται με τις «κόκκινες γραμμές» της Μόσχας

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Ολλανδία: Διακοπή πτήσεων στο αεροδρόμιο του Αϊντχόφεν λόγω drones – Έρευνα σε εξέλιξη
Υβριδικός πόλεμος 22.11.25

Ολλανδία: Διακοπή πτήσεων στο αεροδρόμιο του Αϊντχόφεν λόγω drones – Έρευνα σε εξέλιξη

Την Παρασκευή drones εντοπίστηκαν και πάνω από βάση της πολεμικής αεροπορίας. Ο υπουργός Άμυνας δήλωσε ότι «οι δυνατότητες καταπολέμησης drones του υπουργείου Άμυνας είναι έτοιμες να επέμβουν».

Σύνταξη
Απτόητοι οι οδηγοί παρά την αυστηροποίηση του ΚΟΚ – Σωρεία παραβάσεων και ασυδοσία
Ελλάδα 22.11.25

Απτόητοι οι οδηγοί παρά την αυστηροποίηση του ΚΟΚ – Σωρεία παραβάσεων και ασυδοσία

Ούτε οι κίνδυνοι αλλά ούτε όμως τα τσουχτερά πρόστιμα πτοούν τους ασυνείδητους. Μέσα σε λίγα λεπτά, μόνο σε ένα δρόμο που καταλήγει στην λεωφόρο Ποσειδώνος, η κάμερα του MEGA έχει καταγράψει τουλάχιστον πέντε παραβάσεις

Σύνταξη
«Αλαζονικά παραληρηματική, εντελώς ντελούλου»: Βάναυσος χλευασμός για τη «Δούκισσα» Μέγκαν Μαρκλ – Νέο εξώφυλλο
Ανελέητο 22.11.25

«Αλαζονικά παραληρηματική, εντελώς ντελούλου»: Βάναυσος χλευασμός για τη «Δούκισσα» Μέγκαν Μαρκλ – Νέο εξώφυλλο

Η Μέγκαν Μαρκλ βρίσκεται (ξανά) στο επίκεντρο μιας σφοδρής διαδικτυακής επίθεσης, με αφορμή μια φαινομενικά ασήμαντη, αλλά εξαιρετικά αποκαλυπτική, λεπτομέρεια που ήρθε στο φως από τη νέα της συνέντευξη στο Harper’s Bazaar

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Απασφάλισαν Γεωργιάδης – Κωνσταντοπούλου: «Ζούμε ένα σήριαλ μία Τόλμη και Γοητεία, παντού μιλάει για το μεγαλείο Καραναστάση» – «Συκοφάντες και ψεύτες»
Trash 22.11.25

Απασφάλισαν Γεωργιάδης – Κωνσταντοπούλου: «Ζούμε ένα σήριαλ μία Τόλμη και Γοητεία, παντού μιλάει για το μεγαλείο Καραναστάση» – «Συκοφάντες και ψεύτες»

Ζωή Κωνσταντοπούλου και Αδωνις Γεωργιάδης διαγκωνίζονται για το ποιος θα κατεβάσει περισσότερο το επίπεδο της πολιτικής μετατρέποντάς τη σε reality show. Πώςε η παραίτηση ενός άγνωστου σε πολλούς βουλευτή ανάγεται σε μέγα πολιτικό θέμα.

Σύνταξη
Μεντιλίμπαρ: «Δεν παίξαμε καλά»
Ποδόσφαιρο 22.11.25

Μεντιλίμπαρ: «Δεν παίξαμε καλά»

Πάντα τελειομανής και ειλικρινής ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ, δήλωσε ότι ο Ολυμπιακός μπορεί να νίκησε εύκολα 3-0 τον Ατρόμητο, ωστόσο λίγα πράγματα του άρεσαν από όσα είδε από τους παίκτες του σε αυτό το ματς.

Σύνταξη
Θα συνεχίζουμε να εξοπλίζουμε την Ουκρανία λένε 8 χώρες της Βαλτικής και της Σκανδιναβίας
«NB8» 22.11.25

Θα συνεχίζουμε να εξοπλίζουμε την Ουκρανία λένε 8 χώρες της Βαλτικής και της Σκανδιναβίας

Οκτώ χώρες της Βαλτικής και της Σκανδιναβίας, οι NB8, με κοινό τους ανακοινωθέν υπόσχονται πως θα συνεχίσουν να εξοπλίζουν την Ουκρανία και να ενισχύουν την άμυνα της Ευρώπης

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Πυροβολισμοί στο Σικάγο κατά τη διάρκεια Χριστουγεννιάτικης γιορτής – Νεκρός 14χρονος και 8 τραυματίες [βίντεο]
Κόσμος 22.11.25

Πυροβολισμοί στο Σικάγο κατά τη διάρκεια Χριστουγεννιάτικης γιορτής - Νεκρός 14χρονος και 8 τραυματίες

Οι πυροβολισμοί στο Σικάγο έλαβαν χώρα μετά την τελετή φωταγώγησης του χριστουγεννιάτικου δέντρου της πόλης, με πληροφορίες να αναφέρουν πως εμπλέκονταν δεκάδες άτομα.

Σύνταξη
Ολυμπιακός – Ατρόμητος 3-0: Ελ Κααμπί και Ταρέμι «καθάρισαν» πριν τη μάχη με τη Ρεάλ (vids)
Ποδόσφαιρο 22.11.25

Ολυμπιακός – Ατρόμητος 3-0: Ελ Κααμπί και Ταρέμι «καθάρισαν» πριν τη μάχη με τη Ρεάλ (vids)

Ο Ολυμπιακός καθάρισε εύκολα 3-0 τον Ατρόμητο για την 11η αγωνιστική της Super League με σκόρερ τους Ταρέμι (81′, 90′) και Ελ Κααμπί (36′) και τώρα στρέφει την προσοχή του στη μεγάλη μάχη με τη Ρεάλ Μαδρίτης για το Champions League.

Σύνταξη
Must Read
Πανηγύρια Μητσοτάκη στη Ροδόπη, στο… περίμενε οι ακρίτες για το ενεργειακό κόστος και ο ΑΔΜΗΕ για την ΑΜΚ, τα νοσοκομεία του ΑΒΑΞ, ανεβάζει (κατασκευαστικούς) ρυθμούς η LAMDA, τα υψηλά 8μήνου της Τιτάν, η «μεταγραφή» στην Intralot

Πανηγύρια Μητσοτάκη στη Ροδόπη, στο… περίμενε οι ακρίτες για το ενεργειακό κόστος και ο ΑΔΜΗΕ για την ΑΜΚ, τα νοσοκομεία του ΑΒΑΞ, ανεβάζει (κατασκευαστικούς) ρυθμούς η LAMDA, τα υψηλά 8μήνου της Τιτάν, η «μεταγραφή» στην Intralot

Ερντογάν: Λάβαμε θετικά μηνύματα από τις ΗΠΑ στο θέμα των F-35

Ερντογάν: Λάβαμε θετικά μηνύματα από τις ΗΠΑ στο θέμα των F-35

Νέο μισθολόγιο σε Ένοπλες δυνάμεις και Σώματα Ασφαλείας

Νέο μισθολόγιο σε Ένοπλες δυνάμεις και Σώματα Ασφαλείας

Το DOTS Festival μας έδωσε 36 τρόπους να δούμε την αλήθεια

Το DOTS Festival μας έδωσε 36 τρόπους να δούμε την αλήθεια

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Imane Khelif: H εντυπωσιακή εμφάνιση της 26χρονης πυγμάχου στη front row του οίκου Chanel

Imane Khelif: H εντυπωσιακή εμφάνιση της 26χρονης πυγμάχου στη front row του οίκου Chanel

Δοκίμασε το δροσιστικό «combo» που αυξάνει το προσδόκιμο ζωής

Δοκίμασε το δροσιστικό «combo» που αυξάνει το προσδόκιμο ζωής

Άγχος αποχωρισμού: Πώς να το αντιμετωπίσετε με αγάπη και υπομονή

Άγχος αποχωρισμού: Πώς να το αντιμετωπίσετε με αγάπη και υπομονή

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Κυριακή 23 Νοεμβρίου 2025
Απόρρητο