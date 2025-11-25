Βενεζουέλα – ΗΠΑ: Σχεδιάζεται συνομιλία του Τραμπ με τον Μαδούρο, γράφει το Axios
Την περασμένη εβδομάδα ο Τραμπ δήλωνε ανοικτός στην πιθανότητα συνομιλιών με τον Μαδούρο και, σύμφωνα με το Axios, μια τέτοια επικοινωνία βρίσκεται υπό σχεδιασμό.
Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ είπε σε συνεργάτες του πως έχει σκοπό να διεξαγάγει απευθείας συνομιλίες με τον ομόλογό του της Βενεζουέλας Νικολάς Μαδούρο, ωστόσο δεν έχει ακόμη οριστεί ημερομηνία γι’ αυτό, ανέφερε ο ειδησεογραφικός ιστότοπος Axios χθες Δευτέρα, επικαλούμενος πηγές του στην αμερικανική κυβέρνηση τις οποίες δεν κατονόμασε (στις φωτογραφίες του Reuters, επάνω, Μαδούρο, αριστερά, και Τραμπ).
Ο Τραμπ εξέφρασε σε συνεργάτες του την πρόθεση να συνομιλήσει απευθείας με τον Μαδούρο, γράφει το Axios
Την περασμένη εβδομάδα ο κ. Τραμπ δήλωνε ανοικτός στην πιθανότητα συνομιλιών με τον κ. Μαδούρο «κάποια στιγμή».
Το ρεπορτάζ δημοσιεύθηκε την ημέρα που η Ουάσιγκτον χαρακτήρισε «ξένη τρομοκρατική οργάνωση» καρτέλ —η ύπαρξή του αμφισβητείται από ειδικούς— του οποίου κατ’ αυτήν ηγείται ο πρόεδρος Μαδούρο, κλιμακώνοντας περαιτέρω την πίεση στο Καράκας, όπως μεταδίδει το ΑΠΕ.
Νωρίτερα έγινε γνωστό ότι η γερμανική κυβέρνηση απηύθυνε σθεναρή σύσταση στους πολίτες της Γερμανίας να μην ταξιδεύουν στη Βενεζουέλα, επικαλούμενη την επιδεινούμενη κατάσταση ασφαλείας στην Καραϊβική και πρόσφατη ειδοποίηση της υπηρεσίας πολιτικής αεροπορίας των ΗΠΑ.
Η κατάσταση στο κράτος της νότιας Αμερικής είναι τεταμένη και θα μπορούσε να επιδεινωθεί περαιτέρω ξαφνικά, σύμφωνα με την ταξιδιωτική οδηγία.
Αναστολή πτήσεων
Οι αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις συγκεντρώνουν στοιχεία με μεγάλη ισχύ πυρός στην Καραϊβική και, από τον Σεπτέμβριο, κάπου είκοσι πλήγματά τους έχουν καταστρέψει ταχύπλοα τα οποία κατά την Ουάσιγκτον μετέφεραν ναρκωτικά. Σύμφωνα με τις ΗΠΑ, στους βομβαρδισμούς έχουν σκοτωθεί πάνω από 80 άνθρωποι.
Μετά την ειδοποίηση περί δυνητικών «κινδύνων» για τις αεροπορικές μεταφορές που εκδόθηκε από την FAA, αρκετές αεροπορικές εταιρείες αποφάσισαν να αναστείλουν τις πτήσεις τους προς και από τη Βενεζουέλα.
