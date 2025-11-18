newspaper
Τρίτη 18 Νοεμβρίου 2025
Βενεζουέλα: Ετοιμος να συνομιλήσει με τον Τραμπ, δηλώνει ο Μαδούρο
Κόσμος 18 Νοεμβρίου 2025

Βενεζουέλα: Ετοιμος να συνομιλήσει με τον Τραμπ, δηλώνει ο Μαδούρο

Ο Μαδούρο δηλώνει έτοιμος να συνομιλήσει με τον Τραμπ, και κάνει λόγο για «τομείς της εξουσίας» στις ΗΠΑ που ωθούν τον αμερικανό πρόεδρο να επιτεθεί στη Βενεζουέλα.

Ο Νικολάς Μαδούρο διαβεβαίωσε χθες Δευτέρα πως είναι έτοιμος να συζητήσει ανά πάσα στιγμή και «πρόσωπο με πρόσωπο» με τον Ντόναλντ Τραμπ, αφού ο πρόεδρος των ΗΠΑ άφησε ανοικτό το ενδεχόμενο συνομιλιών με τον ομόλογό του της Βενεζουέλας, την ώρα που η Ουάσιγκτον έχει αναπτύξει τους τελευταίους μήνες στρατιωτικά μέσα με εντυπωσιακή ισχύ πυρός στην Καραϊβική, επισήμως στο πλαίσιο επιχείρησης για την καταπολέμηση της διακίνησης ναρκωτικών (στη φωτογραφία αρχείου του Reuters/Leonardo Fernandez Viloria, επάνω, ο Νικολάς Μαδούρο).

«Με όποιον θέλει να μιλήσει με τη Βενεζουέλα, θα μιλήσουμε πρόσωπο με πρόσωπο. Χωρίς κανένα πρόβλημα. Αυτό που δεν μπορούμε να επιτρέψουμε (…) είναι ο χριστιανικός λαός της Βενεζουέλας να βομβαρδιστεί και σφαγιαστεί», ανέφερε ο αρχηγός του κράτους Μαδούρο, απαντώντας σε επιστολή αμερικανού πάστορα κατά τη διάρκεια εβδομαδιαίας τηλεοπτικής εκπομπής στην οποία εμφανίζεται.

Ο Μαδούρο μίλησε για «τομείς της εξουσίας» στις ΗΠΑ που θέλουν ο Τραμπ «να διαπράξει το πιο σοβαρό λάθος όλης του της ζωής»

Επανέλαβε πως «θέλει διάλογο», προσθέτοντας «ναι στην ειρήνη» και «όχι στον πόλεμο» κι επιμένοντας πως όποιος θέλει να κάνει διάλογο μαζί μας θα βρίσκει πάντα ανθρώπους να κουβεντιάσει».

Ο πρόεδρος της Βενεζουέλας μίλησε για «τομείς της εξουσίας» στις ΗΠΑ, χωρίς να αναφερθεί ονομαστικά σε κανέναν, που «θέλουν ο πρόεδρος Τραμπ να διαπράξει το πιο σοβαρό λάθος όλης του της ζωής διατάσσοντας στρατιωτική επιχείρηση εναντίον της Βενεζουέλας». Πρόσθεσε πως «αυτό θα ήταν το πολιτικό τέλος της ηγεσίας του (…) και τον πιέζουν, τον προκαλούν».

Η Ουάσιγκτον εναλλάσσει καυτό και παγωμένο για την πιθανότητα να εξαπολυθούν χερσαία πλήγματα στη Βενεζουέλα, όπως ανέφερε ο αμερικανός πρόεδρος επανειλημμένα τις τελευταίες εβδομάδες. Χθες, ο Ντόναλντ Τραμπ είπε σε δημοσιογράφους ότι «κάποια δεδομένη στιγμή θα του μιλήσω», προσθέτοντας ότι ο Νικολάς Μαδούρο «δεν είναι καλός για τις ΗΠΑ».

Ερωτηθείς αν αποκλείει τη δράση του αμερικανικού στρατού στη Βενεζουέλα, ο κ. Τραμπ απάντησε «όχι, δεν αποκλείω την πιθανότητα αυτή, δεν αποκλείω τίποτα».

«Αλλαγή καθεστώτος»

Από τον Αύγουστο, οι αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις αναπτύσσουν ολοένα πιο ισχυρά μέσα στην Καραϊβική, στα οποία προστέθηκε πλέον το μεγαλύτερο αεροπλανοφόρο στον κόσμο, κι έχουν εξαπολύσει κάπου είκοσι πλήγματα εναντίον ταχύπλοων που κατά την Ουάσιγκτον μετέφεραν ναρκωτικά, σκοτώνοντας τουλάχιστον 83 ανθρώπους.

Παρά τις αμερικανικές διαβεβαιώσεις πως πρόκειται για επιχείρηση κατά των ναρκωτικών, το Καράκας βλέπει «πρόσχημα» των ΗΠΑ για την επιβολή «αλλαγής καθεστώτος» στη Βενεζουέλα ώστε η Ουάσιγκτον να βάλει στο χέρι τα τεράστια κοιτάσματα πετρελαίου της λατινοαμερικάνικης χώρας.

Πηγή: ΑΠΕ

Πολιτική 17.11.25

Η σημασία της εξέγερσης του Πολυτεχνείου στην πτώση της Χούντας: Η επιρροή στα Συντάγματα του 1973 και 1975

Stories 17.11.25

«Πώς μπορείτε να κοιμάστε, Αθηναίοι;» – Πώς ο διεθνής Τύπος κατέγραψε το Πολυτεχνείο

inTickets 16.11.25

«Ελίζα» της Ξένιας Καλογεροπούλου: Μία περιπέτεια για όλη την οικογένεια, στο θέατρο Πόρτα

Ντιάνα Χρκα: Η μητέρα-σύμβολο του αγώνα για δικαιοσύνη στο Νόβι Σαντ, σταμάτησε την απεργία πείνας
«Δυνατοί ενωμένοι» 18.11.25

Ντιάνα Χρκα: Η μητέρα-σύμβολο του αγώνα για δικαιοσύνη στο Νόβι Σαντ, σταμάτησε την απεργία πείνας

Η Ντιάνα Χρκα έχασε τον γιο της στο Νόβι Σαντ, όταν κατέρρευσε το στέγαστρο του σιδηροδρομικού σταθμού. Η παρουσία της στις διαδηλώσεις των φοιτητών και η απεργία πείνας την ανέδειξαν σε σύμβολο.

Σύνταξη
ΗΠΑ: Τι χρειάζεται να δώσουν στη Ρωσία για να σταματήσουν τον πόλεμο
Κόσμος 18.11.25

Τι χρειάζεται να δώσουν οι ΗΠΑ στη Ρωσία για να σταματήσουν τον πόλεμο στην Ουκρανία

Η Ρωσία «θα συνεχίσει τον πόλεμο στην Ουκρανία, μέχρι να επιτύχει τους στόχους της ειδικής στρατιωτικής επιχείρησης». Τι θέλει η Ρωσία από τις ΗΠΑ περισσότερο από κάθε τι;

Σύνταξη
Η Μισέλ Ομπάμα βάζει τέλος στις φήμες περί υποψηφιότητας – «Η Αμερική δεν είναι έτοιμη για μία γυναίκα πρόεδρο»
ΗΠΑ 18.11.25

Η Μισέλ Ομπάμα βάζει τέλος στις φήμες περί υποψηφιότητας – «Η Αμερική δεν είναι έτοιμη για μία γυναίκα πρόεδρο»

Η Μισέλ Ομπάμα είναι από τις πιο δημοφιλείς εκπρόσωπους των Δημοκρατικών, γεγονός που για χρόνια έχει τροφοδοτήσει την επιθυμία των υποστηρικτών της να θέσει υποψηφιότητα για την προεδρία

Σύνταξη
Ισραήλ: Τουλάχιστον 98 παλαιστίνιοι κρατούμενοι «πέθαναν από βασανιστήρια και κακομεταχείριση»
Ισραήλ 18.11.25

Φρικτό θάνατο δεκάδων παλαιστίνιων κρατουμένων καταγγέλλει ισραηλινή ΜΚΟ

Ισραηλινή ΜΚΟ κάνει λόγο για φρικτούς θανάτους δεκάδων παλαιστίνιων κρατουμένων στο Ισραήλ, από βασανιστήρια ή παραμέληση της υγείας τους, και ζητεί τη διενέργεια διεθνούς έρευνας.

Σύνταξη
Ο Τραμπ θέλει να δώσει F-35 και πυρηνική ενέργεια στη Σαουδική Αραβία
Επίσκεψη Σαλμάν 18.11.25

Ο Τραμπ δίνει πυρηνική ενέργεια και F-35 στη Σαουδική Αραβία

Συμφωνία για την πυρηνική ενέργεια αναμένεται να υπογράψουν οι ΗΠΑ με τη Σαουδική Αραβία κατά την επίσκεψη στην Ουάσιγκτον του Μοχάμεντ μπιν Σαλμάν, στον οποίο ο Τραμπ θέλει να πουλήσει και F-35.

Σύνταξη
Γάζα: Η απόφαση του ΣΑ αποτελεί σημαντικό βήμα για την εδραίωση της κατάπαυσης του πυρός, λέει ο ΟΗΕ
Αντόνιο Γκουτέρες 18.11.25

Ο ΟΗΕ θεωρεί σημαντικό βήμα την απόφαση του ΣΑ για τη Γάζα

«Είναι πλέον ουσιώδες η διπλωματική δυναμική να μεταφραστεί σε συγκεκριμένα και επείγοντα βήματα επί του πεδίου», λέει ο εκπρόσωπος του ΓΓ του ΟΗΕ, αναφερόμενος στην απόφαση του ΣΑ για τη Γάζα.

Σύνταξη
«Η αντίσταση στην κατοχή με όλα τα μέσα είναι ένα νόμιμο δικαίωμα που εγγυάται το διεθνές δίκαιο» λέει η Χαμάς
Απορρίπτει το ψήφισμα 18.11.25

«Η αντίσταση στην κατοχή με όλα τα μέσα είναι ένα νόμιμο δικαίωμα που εγγυάται το διεθνές δίκαιο» λέει η Χαμάς

Η Χαμάς, όχι μόνο δεν καταθέτει τα όπλα, αλλά διαφωνεί με την ειρηνευτική δύναμη να αναλαμβάνει ρόλο εντός της Γάζας με ευθύνη τον αφοπλισμό των παλαιστινιακών οργανώσεων.

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Δανία: Φιλορώσοι χάκερ έκαναν κυβερνοεπίθεση σε πολιτικά κόμματα την παραμονή των εκλογών
DDoS 17.11.25

Δανία: Φιλορώσοι χάκερ έκαναν κυβερνοεπίθεση σε πολιτικά κόμματα την παραμονή των εκλογών

Την ευθύνη για την κυβερνοεπίθεση ανέλαβαν οι NoName057, φιλορωσική ομάδα χάκερ. Οι αρχές της Δανίας κάλεσαν τους πολίτες να μην ανησυχούν λέγοντας ότι οι εκλογές θα πραγματοποιηθούν κανονικά.

Σύνταξη
Λύθηκε το μυστήριο: Αυτό ψιθύρισε ο Μπάρον Τραμπ στον Τζο Μπάιντεν την ημέρα της ορκωμοσίας Τραμπ
Κόσμος 17.11.25

Λύθηκε το μυστήριο: Αυτό ψιθύρισε ο Μπάρον Τραμπ στον Τζο Μπάιντεν την ημέρα της ορκωμοσίας Τραμπ

Ο Ερικ Τραμπ βάζει τέλος στις φήμες και τις θεωρίες αποκαλύπτοντας σε τηλεοπτική εκπομπή ότι κάλεσε τον Μπάρον στο τηλέφωνο ένα βράδυ για να μάθει τι ακριβώς ειπώθηκε εκείνη τη στιγμή.

Σύνταξη
Νορβηγία: Αριθμός ρεκόρ πολιτών τάσσεται υπέρ της προοπτικής των υδρογονανθράκων
Ετήσιο βαρόμετρο 17.11.25

Αριθμός ρεκόρ Νορβηγών τάσσεται υπέρ της προοπτικής των υδρογονανθράκων

Η Νορβηγία στην Ευρώπη, εκτός της Ρωσίας, ο μεγαλύτερος παραγωγός πετρελαίου και φυσικού αερίου, πηγών ορυκτών καυσίμων που δημιούργησαν τον πλούτο του αλλά που συμβάλλουν στην υπερθέρμανση του πλανήτη

Σύνταξη
Ρουμανία: «Κόκκινος συναγερμός» για το τάνκερ με το LPG
Μεγάλη ανησυχία 17.11.25

«Κόκκινος συναγερμός» στη Ρουμανία: «Αν το τάνκερ με το LPG εκραγεί…» - Εκκένωση περιοχών

Ο επικεφαλής του Τμήματος Έκτακτων Αναγκών της Ρουμανίας (DSU) δήλωσε ότι ο κίνδυνος έκρηξης του τάνκερ που χτυπήθηκε από ρωσικά drones, στην ουκρανική όχθη του Δούναβη, είναι υψηλός. Εάν το πλοίο εκραγεί, ο αντίκτυπος θα είναι αισθητός σε ακτίνα 4,5-5 χιλιομέτρων, εξήγησε.

Σύνταξη
Ο Τραμπ ανεβάζει τους τόνους στην αντιπαράθεση με την Βενεζουέλα – Ο στόχος του όμως δεν είναι σαφής
Κόσμος 17.11.25

Ο Τραμπ ανεβάζει τους τόνους στην αντιπαράθεση με την Βενεζουέλα – Ο στόχος του όμως δεν είναι σαφής

Η εκστρατεία στρατιωτικής πίεσης του Λευκού Οίκου στη Βενεζουέλα φαίνεται να εντείνεται, ωστόσο δεν υπάρχει σαφήνεια σχετικά με τον τελικό στόχο

Νατάσα Ρουγγέρη
Νατάσα Ρουγγέρη
Μετά την «Ιθάκη» έρχεται η real politic – Σκληραίνει η σύγκρουση Τσίπρα – Μητσοτάκη
Πολιτική Γραμματεία 18.11.25

Μετά την «Ιθάκη» έρχεται η real politic – Σκληραίνει η σύγκρουση Τσίπρα – Μητσοτάκη

Η επανεκκίνηση του πρώην πρωθυπουργού Αλέξη Τσίπρα μετά το βιβλίο, το άγχος της γαλάζιας παράταξης για την αυτοδυναμία και η αναταράξεις στην κεντροαριστερά.

Σωτήρης Μπολάκης
Σωτήρης Μπολάκης
Selfies στα μουσεία: Να βγάλει κανείς ή να μην βγάλει;
Culture Live 18.11.25

Selfies στα μουσεία: Να βγάλει κανείς ή να μην βγάλει;

Οι selfies στα μουσεία διχάζουν: από ζημιές σε έργα και έλλειψη σεβασμού, έως καμπάνιες που φέρνουν νέο κοινό στην τέχνη. Είναι απειλή ή ένας σύγχρονος τρόπος σύνδεσης με τον πολιτισμό;

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευρώπη: Είναι η αύξηση της ηλικίας συνταξιοδότησης η μόνο λύση;
Διεθνής Οικονομία 18.11.25

Είναι η αύξηση της ηλικίας συνταξιοδότησης η μόνο λύση για τις ευρωπαϊκές χώρες;

Καθώς η Ευρώπη βρίσκεται αντιμέτωπη με τη γήρανση του πληθυσμού και την δημοσιονομική πίεση, το ζήτημα των συντάξεων μετατρέπεται σε μία από τις πιο κρίσιμες –και πολιτικά ευαίσθητες– προκλήσεις της δεκαετίας

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Βασίλισσα των Χριστουγέννων μέχρι να σβήσει ο ήλιος: Η Μαράια Κάρεϊ επέστρεψε στα charts με το All I Want for Christmas Is You
Εύκολα 18.11.25

Βασίλισσα των Χριστουγέννων μέχρι να σβήσει ο ήλιος: Η Μαράια Κάρεϊ επέστρεψε στα charts με το All I Want for Christmas Is You

Όπως συμβαίνει κάθε χρόνο τέτοια εποχή εδώ και τρεις δεκαετίες, η pop star Μαράια Κάρεϊ είδε το All I Want for Christmas Is You να εκτοξεύεται στο Billboard Hot 100 - πιο νωρίς από ποτέ φέτος.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
Δύο μέτρα και δύο σταθμά στις άδειες δόμησης
Οικονομία 18.11.25

Δύο μέτρα και δύο σταθμά στις άδειες δόμησης

Αλαλούμ με τις πολεοδομίες: άλλες εξακολουθούν να εκδίδουν οικοδομικές άδειες και άλλες όχι - Τι κρίνει τη δόμηση ανά περίπτωση - Ποιοι μπορούν να χτίσουν με τα σημερινά κριτήρια αρτιότητας

Προκόπης Γιόγιακας
Προς τα 920 ευρώ ο κατώτατος μισθός
Οικονομία 18.11.25

Προς τα 920 ευρώ ο κατώτατος μισθός

Πόσο θα αυξηθούν οι αποδοχές στον ιδιωτικό και τον δημόσιο τομέα το 2026 - Στην προτελευταία θέση στην ΕΕ το μέσο ετήσιο εισόδημα στην Ελλάδα

Ηλίας Γεωργάκης
Η Euronext συγκέντρωσε πάνω από το 60% των μετοχών της ΕΧΑΕ
Δημόσια πρόταση 18.11.25

Το ποσοστό της ΕΧΑΕ που συγκέντρωσε η Euronext

Το αποτέλεσμα της δημόσιας πρότασης θα ανακοινωθεί επίσημα την Τετάρτη, πληροφορίες ωστόσο αναφέρουν ότι η Euronext συγκέντρωσε πάνω από από το 60% των μετοχών της ΕΧΑΕ.

Σύνταξη
Προκριματικά Μουντιάλ 2026: Πρόκριση με «6άρα» η Γερμανία (6-0) και με «4άρα» η Ολλανδία (4-0)
Προκριματικά Μουντιάλ 2026 18.11.25

Πρόκριση με «6άρα» η Γερμανία (6-0) και με «4άρα» η Ολλανδία (4-0)

«Σφράγισαν» το «εισιτήριο» για την τελική φάση του Μουντιάλ 2026 ως πρώτες, Γερμανία κι Ολλανδία, ενώ η Πολωνία που κατετάγη δεύτερη στον όμιλό θα διεκδικήσει την πρόκρισή της στα πλέι οφ.

Σύνταξη
Η Σελένα Γκόμεζ και η Τέιλορ Σουίφτ κρατιούνται χέρι χέρι σε φωτογραφίες που μοιράστηκε ο Μπένι Μπλάνκο
Τρυφερότητα 17.11.25

Η Σελένα Γκόμεζ και η Τέιλορ Σουίφτ κρατιούνται χέρι χέρι σε φωτογραφίες που μοιράστηκε ο Μπένι Μπλάνκο

Με μουσική υπόκρουση το «Be My Baby», ο Μπένι Μπλάνκο μοιράστηκε φωτογραφίες από τον γάμο του με την Σελένα Γκόμεζ - στις οποίες συμπεριέλαβε και την φίλη της αγαπημένης του, Τέιλορ Σουίφτ.

Σύνταξη
