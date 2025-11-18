newspaper
Τρίτη 18 Νοεμβρίου 2025
Βενεζουέλα: Ο Τραμπ λέει ότι «κάποια στιγμή» θα μιλήσει με τον Μαδούρο
Κόσμος 18 Νοεμβρίου 2025 | 01:15

Βενεζουέλα: Ο Τραμπ λέει ότι «κάποια στιγμή» θα μιλήσει με τον Μαδούρο

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ ανέφερε πως κάποια στιγμή θα μιλήσει με τον Νικολάς Μαδούρο τον πρόεδρο της Βενεζουέλας, «καθώς άλλωστε, μιλάει με όλους».

Ο αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε σήμερα ότι «κάποια στιγμή» θα μιλήσει με τον βενεζουελάνο ομόλογό του Νικολάς Μαδούρο, σε μια περίοδο κατά την οποία η ανάπτυξη ισχυρής στρατιωτικής δύναμης των ΗΠΑ στα ανοικτά των ακτών της Βενεζουέλας έχει κλιμακώσει την κρίση μεταξύ Ουάσινγκτον και Καράκας.

«Κάποια στιγμή, θα μιλήσω μαζί του», είπε ο πρόεδρος Τραμπ σε δημοσιογράφους στο Οβάλ Γραφείο του Λευκού Οίκου, συμπληρώνοντας ότι ο Μαδούρο «δεν ήταν καλός με τις Ηνωμένες Πολιτείες». Ερωτηθείς εάν θα απέκλειε την αποστολή αμερικανικών στρατευμάτων στη Βενεζουέλα, ο Τραμπ απάντησε: «Όχι, δεν το αποκλείω αυτό, δεν αποκλείω τίποτα».

Πρέπει να αντιμετωπίσουμε το ζήτημα της Βενεζουέλας, είπε ο Τραμπ, κατηγορώντας την ηγεσία της χώρας ότι ξεφορτώθηκε στις ΗΠΑ «χιλιάδες (εγκληματίες) που ήταν έγκλειστοι σε φυλακές», σύμφωνα με το ΑΠΕ.

Ο Τραμπ κατηγορεί τον Μαδούρο για ως αρχηγό του Καρτέλ των Ήλιων

Η Ουάσιγκτον κατηγορεί τον πρόεδρο της Βενεζουέλας και την κυβέρνησή του πως διευθύνουν καρτέλ διακίνησης ναρκωτικών με προορισμό την αγορά των ΗΠΑ και, νωρίτερα φέτος, διπλασίασε στα 50 εκατομμύρια δολάρια την αμοιβή που προσφέρει για πληροφορίες που θα οδηγούσαν στη σύλληψη του Μαδούρο.

Το Καράκας διαψεύδει κατηγορηματικά τους ισχυρισμούς της Ουάσινγκτον και την κατηγορεί πως χρησιμοποιεί την πάταξη της διακίνησης ναρκωτικών ως πρόσχημα «για να επιβάλει αλλαγή καθεστώτος» στη Βενεζουέλα και να αρπάξει τα τεράστια πετρελαϊκά αποθέματα της χώρας.

Είναι η δεύτερη φορά που ο Τραμπ έκανε σαφές πως διατίθεται να μιλήσει με τον Μαδούρο

«Θα μπορούσαμε να έχουμε συνομιλίες με τον Μαδούρο και θα δούμε πώς θα πάει αυτό», είπε χθες ο ρεπουμπλικάνος πρόεδρος στον Τύπο στο διεθνές αεροδρόμιο του Παλμ Μπιτς, στη Φλόριντα, προσθέτοντας χωρίς λεπτομέρειες πως «θα ήθελαν να συζητήσουμε».

Τρίτη 18 Νοεμβρίου 2025
