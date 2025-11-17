newspaper
17.11.2025 | 13:18
Αστυνομικοί στη Γερμανία πυροβόλησαν 12χρονο κορίτσι - Νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση
Σημαντική είδηση:
17.11.2025 | 13:09
Έκρηξη σε πολωνική σιδηροδρομική γραμμή - «Άνευ προηγουμένου ενέργεια δολοφθιοράς» λέει ο Τουσκ
Ο Τραμπ ανεβάζει τους τόνους στην αντιπαράθεση με την Βενεζουέλα – Ο στόχος του όμως δεν είναι σαφής
Κόσμος 17 Νοεμβρίου 2025 | 20:49

Ο Τραμπ ανεβάζει τους τόνους στην αντιπαράθεση με την Βενεζουέλα – Ο στόχος του όμως δεν είναι σαφής

Η εκστρατεία στρατιωτικής πίεσης του Λευκού Οίκου στη Βενεζουέλα φαίνεται να εντείνεται, ωστόσο δεν υπάρχει σαφήνεια σχετικά με τον τελικό στόχο

Νατάσα Ρουγγέρη
ΕπιμέλειαΝατάσα Ρουγγέρη
Spotlight

Ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ ήταν ασαφής όταν οι δημοσιογράφοι τον πίεσαν για το εάν έχει πάρει κάποια απόφαση για τη Βενεζουέλα. Στο Air Force One, είπε ότι είχε «κάπως αποφασίσει», μετά από μια σειρά συναντήσεων την περασμένη εβδομάδα με κορυφαίους συμβούλους, οι οποίοι είχαν ενημερώσει τον πρόεδρο για πιθανά σχέδια δράσης κατά του καθεστώτος του προέδρου Νικολάς Μαδούρο.

Ο γραμματέας Στρατού Νταν Ντρίσκολ δήλωσε πως ο στρατός «θα ήταν έτοιμος να δράσει για ό,τι χρειαζόταν ο πρόεδρος και ο δεύτερος πόλεμος», την Κυριακή στο «Face the Nation». Η εκστρατεία στρατιωτικής πίεσης του Λευκού Οίκου φαίνεται να εντείνεται, ωστόσο δεν υπάρχει σαφήνεια σχετικά με τον τελικό στόχο του, σχολιάζει η αμερικανική εφημερίδα Washington Post και αναρωτιέται: «Επιδιώκει αλλαγή καθεστώτος; Θα εξετάσει το ενδεχόμενο να πραγματοποιήσει μια πλήρη εισβολή;».

Η μεγαλύτερη στρατιωτική παρουσία ΗΠΑ στην Καραϊβική

Αξιωματούχοι του Τραμπ λένε πως οι αμερικανικές επιχειρήσεις στοχεύουν «ναρκοτρομοκράτες» και έχουν καταστρέψει πολλά πλοία στα ανοιχτά των ακτών της Βενεζουέλας, που μετέφεραν φερόμενους διακινητές ναρκωτικών. Μια πρόσφατη δημοσκόπηση διαπίστωσε ότι μόνο μια μειοψηφία Αμερικανών υποστηρίζει τη δολοφονία αυτών των υποτιθέμενων εγκληματιών από τον Τραμπ χωρίς δικαστική ή δικαστική απόφαση.

Απτόητος, ο ίδιος πρόβαλε τη δυνατότητα να επεκτείνει την αποστολή και να χτυπήσει στόχους στο έδαφος της Βενεζουέλας. Οι προσπάθειες του Κογκρέσου να περιορίσει την ικανότητα του Λευκού Οίκου να εξαπολύσει αυτά τα χτυπήματα απέτυχαν στη Γερουσία την περασμένη εβδομάδα.

Οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν συγκεντρώσει τη μεγαλύτερη στρατιωτική παρουσία τους στην Καραϊβική εδώ και δεκαετίες, που περιλαμβάνει τώρα το USS Gerald R. Ford, το μεγαλύτερο αεροπλανοφόρο στον κόσμο. Η άφιξή του ανεβάζει τον αριθμό των αμερικανικών στρατευμάτων στην περιοχή σε περίπου 15.000, μια ανάπτυξη που υποδηλώνει πολύ περισσότερη φιλοδοξία από την υπονόμευση εγκληματικών δικτύων ή την εξαπόλυση μεμονωμένων επιδρομών σε μικρά σκάφη.

Μαδούρο: Όχι άλλοι άδικοι πόλεμοι

Ο Μαδούρο, ο οποίος είναι βαθιά αντιδημοφιλής και θεωρείται ευρέως ότι «έκλεψε» τις προεδρικές εκλογές της χώρας του το 2024, κρούει τον κώδωνα του κινδύνου, κινητοποιώντας περίπου 200.000 στρατιωτικούς της Βενεζουέλας ως απάντηση στην απειλή των ΗΠΑ. Έχει ορίσει τη χώρα του ως το επόμενο πιθανό θύμα στην ιστορία της ιμπεριαλιστικής ανάμειξης της Ουάσισγκτον. «Όχι άλλοι πόλεμοι για πάντα. Όχι άλλοι άδικοι πόλεμοι», διεμήνυσε ο Μαδούρο την Πέμπτη, αναφέροντας τα λάθη του πολέμου των ΗΠΑ κατά της τρομοκρατίας. «Όχι πια Λιβύη, Όχι άλλο Αφγανιστάν!», είπε χαρακτηριστικά.

Αυτό είναι ένα φάντασμα που ο Τραμπ επιχείρησε ρητά να διαλύσει φέτος. Κατά τη διάρκεια μιας ομιλίας τον Μάιο στη Σαουδική Αραβία, απέρριψε τις ατζέντες μιας προηγούμενης γενιάς Ρεπουμπλικανών υπευθύνων χάραξης πολιτικής. «Οι λεγόμενοι ‘οικοδόμοι εθνών’ κατέστρεψαν πολύ περισσότερα έθνη από όσα έχτισαν – και οι παρεμβατικοί επενέβαιναν σε περίπλοκες κοινωνίες που ούτε οι ίδιοι δεν καταλάβαιναν», υποστήριξε.

Ίσως αυτή η σκέψη να εξαφανιστεί πιο κοντά «στο σπίτι» (σ.σ. τις ΗΠΑ). Την περασμένη εβδομάδα, ο υπουργός Άμυνας Πιτ Χέγκσεθ επέμεινε ότι «το δυτικό ημισφαίριο είναι η γειτονιά της Αμερικής», μια δήλωση που απηχεί τις επεκτατικές διεκδικήσεις του Τραμπ για εδάφη τόσο ανόμοια όπως η Γροιλανδία και η Διώρυγα του Παναμά και συμβαδίζει με την προφανή στροφή της κυβέρνησης να δώσει προτεραιότητα στη στάση ασφαλείας της πιο κοντά στο έδαφός της.

«Πέρα από τις συνεχιζόμενες επιθέσεις, η διοίκηση έχει προχωρήσει προς μια πιο μόνιμη στρατιωτική παρουσία των ΗΠΑ στην περιοχή, με σχέδια για μια αεροπορική βάση στον Ισημερινό, ισχυρές προσωρινές εναλλαγές στρατευμάτων στον Παναμά, πρόσφατα ενεργή χρήση αεροδρομίου στο Ελ Σαλβαδόρ, με το οποίο η Νότια Διοίκηση των ΗΠΑ έχει μια μακροχρόνια συμφωνία συνεργασίας, και την επαναλειτουργία μιας ανενεργούς ναυτικής βάσης στο Πουέρτο Ρίκο».

Ντα Σίλβα: Είμαστε μια ζώνη ειρήνης. Δεν χρειαζόμαστε πόλεμο εδώ

Οι κινήσεις αυτές προκαλούν την ανησυχία άλλων ηγετών στην περιοχή. «Είμαστε μια ζώνη ειρήνης. Δεν χρειαζόμαστε πόλεμο εδώ», δήλωσε ο Πρόεδρος της Βραζιλίας Λούλα ντα Σίλβα, ο οποίος βρίσκεται στη μέση μιας περίπλοκης διαπραγμάτευσης με την κυβέρνηση Τραμπ σχετικά με την εκφοβιστική χρήση των δασμών στις εξαγωγές της Βραζιλίας. «Το πρόβλημα στη Βενεζουέλα είναι πολιτικό και πρέπει να επιλυθεί μέσω της πολιτικής», υπογράμμισε.

Ο πρόεδρος της Κολομβίας Γκουστάβο Πέτρο, ένας αριστερός που διαφωνεί περισσότερο με τον Λευκό Οίκο, ανέστειλε την ανταλλαγή πληροφοριών της κυβέρνησής του με τις Ηνωμένες Πολιτείες λόγω των βομβαρδισμών στα σκάφη, περιγράφοντας τον Τραμπ ως «βάρβαρο».

Υπάρχει ένα σενάριο ότι ο Τραμπ βλέπει μπλόφα του Μαδούρο και μπορεί να δει την εκστρατεία πίεσης ως τακτική για να εξαναγκάσει μια έκρηξη στο Καράκας. «Οι Ηνωμένες Πολιτείες είναι πολύ συνδεδεμένες με αυτό που συμβαίνει στη Βενεζουέλα, τη φλυαρία μεταξύ των ανθρώπων του Μαδούρο και τα υψηλότερα επίπεδα του καθεστώτος του», είπε ένας αξιωματούχος της κυβέρνησης Τραμπ, τονίζοντας πως «ο Μαδούρο είναι πολύ φοβισμένος και θα έπρεπε να φοβάται. Ο πρόεδρος έχει επιλογές στο τραπέζι που είναι πολύ κακές για τον Μαδούρο και το παράνομο καθεστώς του… Θεωρούμε αυτό το καθεστώς ως παράνομο και δεν εξυπηρετεί καλά το Δυτικό Ημισφαίριο».

Θα φέρουν οι κινήσεις Τραμπ το τέλος του Μαδούρο;

Τα στοχευμένα πλήγματα των ΗΠΑ στο έδαφος της Βενεζουέλας, τα οποία πλαισιώνονται ως ενέργειες εξάλειψης υποδομών που σχετίζονται με εγκληματικά δίκτυα ναρκωτικών, μπορεί να δημιουργήσουν ρωγμές στο καθεστώς του Μαδούρο και στον στρατό της Βενεζουέλας, υποστήριξε ο Benigno Alarcón Deza, πολιτικός αναλυτής με έδρα το Καράκας.

«Αυτή η αναταραχή θα μπορούσε κάλλιστα να προκαλέσει ανακατατάξεις εντός του καθεστώτος, καθώς οι ελίτ φατρίες αγωνίζονται για να προστατεύσουν τη δική τους προσωπική ασφάλεια, τον πλούτο και άλλα προνόμιά τους», έγραψε στο Americas Quarterly. «Όταν η πίστη αρκετών βασικών προσωπικοτήτων αρχίσει να αμφιταλαντεύεται, ο Μαδούρο μπορεί να ανακαλύψει ότι ο καλύτερος τρόπος για να διατηρήσει τη ζωή και την ελευθερία του είναι να αναζητήσει μια έξοδο μέσω διαπραγματεύσεων με πολυμερή επαλήθευση και μια σταδιακή διαδικασία μεταβατικής δικαιοσύνης».

Αυτό θα ήταν ένα ονειρικό σενάριο για ορισμένους κορυφαίους αξιωματούχους της κυβέρνησης Τραμπ, που βλέπουν την αποχώρηση του Μαδούρο ως το πρώτο ντόμινο που πέφτει, σε μια σειρά που θα έφερνε επίσης την κατάρρευση στα καθεστώτα στην Κούβα και τη Νικαράγουα. Ορισμένοι αναλυτές αναφέρουν την εισβολή των ΗΠΑ στον Παναμά το 1989, όπου ανέτρεψε τον δικτάτορα Μανουέλ Αντόνιο Νοριέγκα εν μέσω ισχυρισμών ότι είχε επιτρέψει στο έθνος του να αποτελέσει βάση για καρτέλ ναρκωτικών, ως χρήσιμο προηγούμενο.

Ως συνήθως, θα την πληρώσουν οι λαοί

Άλλοι ειδικοί είναι λιγότερο σίγουροι. «Η Βενεζουέλα είναι περισσότερο από 12 φορές μεγαλύτερη και έχει περίπου δέκα φορές περισσότερους ανθρώπους από τον Παναμά το 1989», έγραψαν οι Alexander Downes και Lindsey O’Rourke στο Foreign Affairs. «Σε αντίθεση με τον Παναμά, η Βενεζουέλα δεν είναι ένα μικρό κράτος με επίκεντρο μια πρωτεύουσα, αλλά μια τεράστια, ορεινή χώρα με πολλά αστικά κέντρα, τραχύ έδαφος ζούγκλας και πορώδη σύνορα που οι αντάρτες και οι παράτυπες δυνάμεις θα μπορούσαν να εκμεταλλευτούν».

Το πολιτικό κίνημα του Τραμπ στοιχειώνεται από τις αποτυχίες των πολέμων των ΗΠΑ στο Ιράκ και το Αφγανιστάν και οι δημοσκοπήσεις δείχνουν εκτεταμένο δημόσιο σκεπτικισμό σχετικά με τις δαπανηρές στρατιωτικές εμπλοκές στο εξωτερικό. Για αυτό τον λόγο, μεταξύ πολλών άλλων, μια εισβολή των ΗΠΑ στην Βενεζουέλα είναι απίθανη. Αλλά δεν υπάρχει καμία εγγύηση ότι το σημερινό παιχνίδι θα αναγκάσει τον Μαδούρο να παραιτηθεί αθόρυβα.

Ένα πιο σκοτεινό σενάριο περιλαμβάνει περισσότερο χάος για τους απλούς πολίτες της χώρας και είναι εξίσου πιθανό: «Η εναλλακτική είναι ένας χειρότερος αυταρχισμός, με πρωτοφανή επίπεδα φτώχειας που θα αναβάλει την κατάρρευση [του καθεστώτος], με κόστος μεγαλύτερης καταστολής, περισσότερης μετανάστευσης, θεσμικής διάβρωσης και ανθρωπιστικού κόστους», έγραψε ο Alarcon.

Economy
HSBC: Ποιος κινδυνεύει στην εποχή μετά το τέλος του Ταμείου Ανάκαμψης

HSBC: Ποιος κινδυνεύει στην εποχή μετά το τέλος του Ταμείου Ανάκαμψης

OT FORUM
«Η επιχείρηση του μέλλοντος» – Το 6ο ΟΤ FORUM έρχεται…

«Η επιχείρηση του μέλλοντος» – Το 6ο ΟΤ FORUM έρχεται…

Business
Euronext: Έπεσε η αυλαία της δημόσιας προσφοράς για την ΕΧΑΕ – Πότε αναμένονται οι ανακοινώσεις

Euronext: Έπεσε η αυλαία της δημόσιας προσφοράς για την ΕΧΑΕ – Πότε αναμένονται οι ανακοινώσεις

Εδώ Πολυτεχνείο
Η σημασία της εξέγερσης του Πολυτεχνείου στην πτώση της Χούντας: Η επιρροή στα Συντάγματα του 1973 και 1975
Πολιτική 17.11.25

Η σημασία της εξέγερσης του Πολυτεχνείου στην πτώση της Χούντας: Η επιρροή στα Συντάγματα του 1973 και 1975

Όσο και αν υπάρχουν αρκετοί πρόθυμοι που επιχειρούν να μειώσουν τη σημασία της εξέγερσης του Πολυτεχνείου, η πραγματικότητα λέει πως τα γεγονότα του Νοέμβρη του 73 αποτέλεσαν την αρχή του τέλους για την πτώση της Χούντας

Δημήτρης Τερζής
Δημήτρης Τερζής
«Πώς μπορείτε να κοιμάστε, Αθηναίοι;» – Πώς ο διεθνής Τύπος κατέγραψε το Πολυτεχνείο
Stories 17.11.25

«Πώς μπορείτε να κοιμάστε, Αθηναίοι;» – Πώς ο διεθνής Τύπος κατέγραψε το Πολυτεχνείο

Από τη «ψύχραιμη» προσέγγιση των mainstream διεθνών Μέσων μέχρι τα ξένα φοιτητικά και επαναστατικά έντυπα, το Πολυτεχνείο αναδεικνύεται στο σημαντικότερο γεγονός αντιδικτατορικής αντίστασης μετά το 1967.

Βαγγέλης Γεωργίου
Βαγγέλης Γεωργίου
inTown
«Ελίζα» της Ξένιας Καλογεροπούλου: Μία περιπέτεια για όλη την οικογένεια, στο θέατρο Πόρτα
inTickets 16.11.25

«Ελίζα» της Ξένιας Καλογεροπούλου: Μία περιπέτεια για όλη την οικογένεια, στο θέατρο Πόρτα

Η παράσταση μετατρέπει την ιστορία της Ελίζας σε ένα ευφάνταστο ταξίδι μέσα στον χρόνο και τον χώρο, όπου το χιούμορ, η δημιουργικότητα και η μουσική συναντούν την επιστημονική φαντασία

Σύνταξη
Stream newspaper
O Μόργκαν Φρίμαν δεν σκοπεύει να βγει στη σύνταξη σύντομα – Το μυστικό του για μια ζωή χωρίς «φρένο»
Shhh 17.11.25

O Μόργκαν Φρίμαν δεν σκοπεύει να βγει στη σύνταξη σύντομα – Το μυστικό του για μια ζωή χωρίς «φρένο»

Παρά τα 87 του χρόνια, ο Μόργκαν Φρίμαν δηλώνει έτοιμος για νέες προκλήσεις και αποκαλύπτει ότι το «κλειδί» για να μένει δραστήριος είναι να μην σταματά ποτέ να κινείται — ούτε στη ζωή ούτε στη δουλειά

Σύνταξη
Η Μπρίτνεϊ Σπίαρς μοιράζεται στιγμιότυπα με τις Κλόε και Κιμ Καρντάσιαν – «Μια τόσο ευγενική οικογένεια»
«Ήταν τιμή μου» 16.11.25

Η Μπρίτνεϊ Σπίαρς μοιράζεται στιγμιότυπα με τις Κλόε και Κιμ Καρντάσιαν – «Μια τόσο ευγενική οικογένεια»

Το Σάββατο 15 Νοεμβρίου, η Μπρίτνεϊ Σπίαρς μοιράστηκε ένα βίντεο στο Instagram από μια πρόσφατη συνάντησή της με τις αδερφές Καρντάσιαν στην Καλιφόρνια.

Σύνταξη
Ένα κουτάβι και απεριόριστο χαρτί υγείας; Η ζωή της Γκιλέν Μάξγουελ στη φυλακή είναι προκλητικά ασυνήθιστη
Υποταγή και δουλοπρέπεια 16.11.25

Ένα κουτάβι και απεριόριστο χαρτί υγείας; Η ζωή της Γκιλέν Μάξγουελ στη φυλακή είναι προκλητικά ασυνήθιστη

Η Γκιλέν Μάξγουελ εκτίει ποινή είκοσι ετών για τον ρόλο της στην εμπορία εφήβων κοριτσιών για σεξουαλικούς σκοπούς από τον Τζέφρι Έπσταϊν – και η ειδική μεταχείρισή της προκαλεί έναν χορό εικασιών.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Ο Μάικλ Τζ. Φοξ ευχαριστεί την «υπέροχη» οικογένεια του που τον στηρίζει στον αγώνα με το Πάρκινσον
«Είναι δύσκολο» 16.11.25

Ο Μάικλ Τζ. Φοξ ευχαριστεί την «υπέροχη» οικογένεια του που τον στηρίζει στον αγώνα με το Πάρκινσον

«Είναι τόσο υποστηρικτικοί και υπέροχοι», δήλωσε ο Μάικλ Τζ. Φοξ σε πρόσφατη συνέντευξη του για τη σύζυγό του Τρέισι Πόλαν και τα τέσσερα παιδιά τους.

Σύνταξη
«Αόρατη αναπηρία» – Η Μπέλα Χαντίντ μιλάει για τη διαρκή «ιατρική ανησυχία» στη μάχη της με τη νόσο του Lyme
Ο αγώνας της 16.11.25

«Αόρατη αναπηρία» - Η Μπέλα Χαντίντ μιλάει για τη διαρκή «ιατρική ανησυχία» στη μάχη της με τη νόσο του Lyme

Η Μπέλα Χαντίντ μοιράζεται τις σκέψεις της για τον συνεχιζόμενο αγώνα της με τη νόσο του Lyme έχοντας πάντα τη μητέρα της, Γιολάντα, στο πλάι της.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Η Τζένιφερ Λόρενς λέει ότι «είναι απαίσιο» να δουλεύεις σκληρά για μια ταινία και μετά ο κόσμος να την θάβει
Persona 15.11.25

Η Τζένιφερ Λόρενς λέει ότι «είναι απαίσιο» να δουλεύεις σκληρά για μια ταινία και μετά ο κόσμος να την θάβει

«Η εμπειρία αυτή ενισχύει τις φοβίες μου, γιατί πολλές φορές δουλεύω σκληρά για κάτι και το αγαπώ βαθιά», δήλωσε σε πρόσφατη συνέντευξη της η Τζένιφερ Λόρενς.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ο Γιον Βόιτ αφρενάριστος για Ζοχράν Μαμντάνι – Λέει στον Τραμπ να «ακυρώσει» τη νίκη του εκλεγμένου δημάρχου της ΝΥ
Παραλήρημα 15.11.25

Ο Γιον Βόιτ αφρενάριστος για Ζοχράν Μαμντάνι - Λέει στον Τραμπ να «ακυρώσει» τη νίκη του εκλεγμένου δημάρχου της ΝΥ

Ο Αμερικανός ηθοποιός Γιον Βόιτ δεν θέλει απλώς να βοηθήσει τον Ντόναλντ Τραμπ να κάνει το Χόλιγουντ ξανά μεγάλο, ο πρωταγωνιστής της ταινίας «Δημόσιος Κίνδυνος» θέλει τώρα ο πρώην παρουσιαστής του «The Apprentice» να σώσει μια Νέα Υόρκη που φαίνεται να βρίσκεται σε κίνδυνο.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Η Ρούμπι Ρόουζ ρίχνει ευθείες βολές προς την Σίντνεϊ Σουίνι – «Είσαι ηλίθια, κατέστρεψες την ταινία Christy»
Για τον λαό; 15.11.25

Η Ρούμπι Ρόουζ ρίχνει ευθείες βολές προς την Σίντνεϊ Σουίνι – «Είσαι ηλίθια, κατέστρεψες την ταινία Christy»

Η ηθοποιός Ρούμπι Ρόουζ άφησε αιχμές για την συμμετοχή της Σίντνεϊ Σουίνι στην ταινία «Christy», δεδομένου ότι η ηθοποιός φέρεται να έχει πολιτικές σχέσεις με το Ρεπουμπλικανικό Κόμμα.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
O γιος του Biggie μηνύει μουσικό παραγωγό που ισχυρίστηκε ότι συμμετείχε στα «Freak Off» με τον Diddy
Η υπόθεση 15.11.25

O γιος του Biggie μηνύει μουσικό παραγωγό που ισχυρίστηκε ότι συμμετείχε στα «Freak Off» με τον Diddy

Ο γιος του Biggie, C.J Wallace, ισχυρίστηκε ότι ο παραγωγός διέδωσε τη φήμη ότι συμμετείχε στα «freak offs» με τον Diddy, ο οποίος βρίσκεται επί του παρόντος στη φυλακή.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Λύθηκε το μυστήριο: Αυτό ψιθύρισε ο Μπάρον Τραμπ στον Τζο Μπάιντεν την ημέρα της ορκωμοσίας Τραμπ
Κόσμος 17.11.25

Λύθηκε το μυστήριο: Αυτό ψιθύρισε ο Μπάρον Τραμπ στον Τζο Μπάιντεν την ημέρα της ορκωμοσίας Τραμπ

Ο Ερικ Τραμπ βάζει τέλος στις φήμες και τις θεωρίες αποκαλύπτοντας σε τηλεοπτική εκπομπή ότι κάλεσε τον Μπάρον στο τηλέφωνο ένα βράδυ για να μάθει τι ακριβώς ειπώθηκε εκείνη τη στιγμή.

Σύνταξη
Χαρίτσης: Σήμερα που ο φασισμός επελαύνει, το μήνυμα του Πολυτεχνείου είναι ανατριχιαστικά επίκαιρο
Νέα Αριστερά 17.11.25

Χαρίτσης: Σήμερα που ο φασισμός επελαύνει, το μήνυμα του Πολυτεχνείου είναι ανατριχιαστικά επίκαιρο

Ο πρόεδρος της Νέας Αριστεράς, Αλέξης Χαρίτσης, επισήμανε ότι το Πολυτεχνείο είναι «όχι ως μια ακόμα επετειακή υποχρέωση, αλλά ως μια ανεξίτηλη υπόμνηση του χρέους που έχουμε απέναντι στα παιδιά μας»

Σύνταξη
«Πέντε σημαντικές ομάδες της Ευρώπης παρακολουθούν τον Χρήστο Τζόλη»
Ποδόσφαιρο 17.11.25

«Πέντε σημαντικές ομάδες της Ευρώπης παρακολουθούν τον Χρήστο Τζόλη»

Ο Χρήστος Τζόλης πραγματοποιεί πολύ καλές εμφανίσεις φέτος με την Κλαμπ Μπριζ, αλλά και την Εθνική, με αποτέλεσμα αρκετές ευρωπαϊκές ομάδες να παρακολουθούν «στενά» την πορεία του.

Σύνταξη
«Έτσι έγινα το Τέρας» – Ο Τζέικομπ Ελόρντι για τον Φράνκενσταϊν που του άλλαξε τη ζωή
42 κομμάτια μετά 17.11.25

«Έτσι έγινα το Τέρας» – Ο Τζέικομπ Ελόρντι για τον Φράνκενσταϊν που του άλλαξε τη ζωή

Το Netflix ανασταίνει το εμβληματικό Τέρας του Φράνκενσταϊν με τη νέα, λυρική μεταφορά του από τον Γκιγιέρμο ντελ Τόρο. Σε αυτή, ο Τζέικομπ Ελόρντι, βρήκε πολλά περισσότερα από όσα περίμενε

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Νορβηγία: Αριθμός ρεκόρ πολιτών τάσσεται υπέρ της προοπτικής των υδρογονανθράκων
Ετήσιο βαρόμετρο 17.11.25

Αριθμός ρεκόρ Νορβηγών τάσσεται υπέρ της προοπτικής των υδρογονανθράκων

Η Νορβηγία στην Ευρώπη, εκτός της Ρωσίας, ο μεγαλύτερος παραγωγός πετρελαίου και φυσικού αερίου, πηγών ορυκτών καυσίμων που δημιούργησαν τον πλούτο του αλλά που συμβάλλουν στην υπερθέρμανση του πλανήτη

Σύνταξη
Ρουμανία: «Κόκκινος συναγερμός» για το τάνκερ με το LPG
Μεγάλη ανησυχία 17.11.25

«Κόκκινος συναγερμός» στη Ρουμανία: «Αν το τάνκερ με το LPG εκραγεί…» - Εκκένωση περιοχών

Ο επικεφαλής του Τμήματος Έκτακτων Αναγκών της Ρουμανίας (DSU) δήλωσε ότι ο κίνδυνος έκρηξης του τάνκερ που χτυπήθηκε από ρωσικά drones, στην ουκρανική όχθη του Δούναβη, είναι υψηλός. Εάν το πλοίο εκραγεί, ο αντίκτυπος θα είναι αισθητός σε ακτίνα 4,5-5 χιλιομέτρων, εξήγησε.

Σύνταξη
Ολυμπιακός: Προς την «έξοδο» ο Γκαρντίνι
Βόλεϊ 17.11.25

Ολυμπιακός: Προς την «έξοδο» ο Γκαρντίνι

Ο Αντρέα Γκαρντίνι αναμένεται να αποτελέσει να παρελθόν από την τεχνική ηγεσία του Ολυμπιακού, μετά και την αναπάντεχη ήττα των Πειραιωτών στην Καλαμάτα από την τοπική ομάδα.

Σύνταξη
Κυπριακό: Ο Ερντογάν προκρίνει την λύση των δύο κρατών – Ανακοινώθηκε συνάντηση Χριστοδουλίδη – Ερχιούρμαν
Κυπριακό 17.11.25

Ο Ερντογάν προκρίνει την λύση των δύο κρατών - Ανακοινώθηκε συνάντηση Χριστοδουλίδη - Ερχιούρμαν

Μετά το υπουργικό συμβούλιο της Δευτέρας, ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, κατηγόρησε την ελληνοκυπριακή πλευρά για το αδιέξοδο και πρόκρινε την λύση των δύο κρατών

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Νέα Υόρκη: «Influencer» έτρωγε σε ακριβά εστιατόρια χωρίς να πληρώσει – Συνελήφθη επ’ αυτοφώρω
Απατεώνας 17.11.25

«Influencer» έτρωγε σε ακριβά εστιατόρια χωρίς να πληρώσει – Συνελήφθη επ’ αυτοφώρω

Η 34χρονη υποστήριζε ότι ήταν food influencer. Ωστόσο έφευγε από τα εστιατόρια χωρίς να πληρώσει. Σε μια περίπτωση, όταν της ζητήθηκε να καταβάλει τον λογαριασμό, φέρεται ότι προσέφερε σεξουαλικές υπηρεσίες.

Σύνταξη
H δημιουργός της ΑΙ ηθοπoιού «Tilly Norwood» παρουσιάζει νέα σειρά για τις ιστορικές συνοικίες της Ολλανδίας
Culture Live 17.11.25

H δημιουργός της ΑΙ ηθοπoιού «Tilly Norwood» παρουσιάζει νέα σειρά για τις ιστορικές συνοικίες της Ολλανδίας

Το «Straten van Toen» είναι μια σειρά 10 επεισοδίων μικρού μήκους με ιστορικό περιεχόμενο, που δημιουργήθηκε για το The History Channel και στηρίζεται σε εργαλεία ΑΙ.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Μιλλιέτ: Η Κύπρος βαδίζει προς πόλεμο
Διπλωματία 17.11.25

Μιλλιέτ: Η Κύπρος βαδίζει προς πόλεμο

Η Μιλλιέτ υποστηρίζει ότι το Ισραήλ καλλιεργεί συνθήκες πολέμου στην Κύπρο, με όργανο ακροδεξιές ομάδες και στόχο τον έλεγχο της Μέσης Ανατολής, μέσω πλήγματος εναντίον της Τουρκίας.

Αλεξάνδρα Φωτάκη
Αλεξάνδρα Φωτάκη
Η σημασία της εξέγερσης του Πολυτεχνείου στην πτώση της Χούντας: Η επιρροή στα Συντάγματα του 1973 και 1975
Πολιτική 17.11.25

Η σημασία της εξέγερσης του Πολυτεχνείου στην πτώση της Χούντας: Η επιρροή στα Συντάγματα του 1973 και 1975

Όσο και αν υπάρχουν αρκετοί πρόθυμοι που επιχειρούν να μειώσουν τη σημασία της εξέγερσης του Πολυτεχνείου, η πραγματικότητα λέει πως τα γεγονότα του Νοέμβρη του 73 αποτέλεσαν την αρχή του τέλους για την πτώση της Χούντας

Δημήτρης Τερζής
Δημήτρης Τερζής
Ρέτσος: «Ο αποκλεισμός μας αφήνει αίσθημα δυσαρέσκειας, σοβαροί και με την Λευκορωσία»
Ποδόσφαιρο 17.11.25

Ρέτσος: «Ο αποκλεισμός μας αφήνει αίσθημα δυσαρέσκειας, σοβαροί και με την Λευκορωσία»

Ο Παναγιώτης Ρέτσος μίλησε για τον αποκλεισμό της Ελλάδας από την τελική φάση του Μουντιάλ, για το τι χρειάζεται η Εθνική, αλλά και για το ματς με τη Λευκορωσία.

Σύνταξη
«Πώς μπορείτε να κοιμάστε, Αθηναίοι;» – Πώς ο διεθνής Τύπος κατέγραψε το Πολυτεχνείο
Stories 17.11.25

«Πώς μπορείτε να κοιμάστε, Αθηναίοι;» – Πώς ο διεθνής Τύπος κατέγραψε το Πολυτεχνείο

Από τη «ψύχραιμη» προσέγγιση των mainstream διεθνών Μέσων μέχρι τα ξένα φοιτητικά και επαναστατικά έντυπα, το Πολυτεχνείο αναδεικνύεται στο σημαντικότερο γεγονός αντιδικτατορικής αντίστασης μετά το 1967.

Βαγγέλης Γεωργίου
Βαγγέλης Γεωργίου
Μπόρις Πιστόριους: Η απάντηση της Μόσχας στην εκτίμηση ότι «η Ευρώπη ίσως έζησε το τελευταίο ειρηνικό καλοκαίρι»
«Παιχνίδια» με τη «φωτιά» 17.11.25

Η απάντηση της Μόσχας στην εκτίμηση ότι «η Ευρώπη ίσως έζησε το τελευταίο ειρηνικό καλοκαίρι»

Η προειδοποίηση - εκτίμηση του Γερμανού υπουργού Άμυνας, Μπόρις Πιστόριους, ότι το περασμένο καλοκαίρι μπορεί να ήταν «το τελευταίο ειρηνικό» για την Ευρώπη δεν πέρασε άνευ σχολιασμού από τη Μόσχα.

Σύνταξη
Τέσσερα μηνύματα από τις φθινοπωρινές προβλέψεις της Κομισιόν – Οι δύο δείκτες που φέρνουν ανάπτυξη
Ευρωπαϊκή Επιτροπή 17.11.25

Τέσσερα μηνύματα από τις φθινοπωρινές προβλέψεις της Κομισιόν – Οι δύο δείκτες που φέρνουν ανάπτυξη

Οι φθινοπωρινές οικονομικές προβλέψεις της Κομισιόν για το 2025 δείχνουν ότι η ανάπτυξη κατά τα τρία πρώτα τρίμηνα του 2025 υπερέβη τις προσδοκίες

Ναταλία Δανδόλου
Ναταλία Δανδόλου
Ματέους: «Ο Μαραντόνα κι εγώ ήμασταν όπως οι Μέσι και Ρονάλντο, αλλά εμείς κάναμε πάρτι μαζί»
Ποδόσφαιρο 17.11.25

Ματέους: «Ο Μαραντόνα κι εγώ ήμασταν όπως οι Μέσι και Ρονάλντο, αλλά εμείς κάναμε πάρτι μαζί»

Ο Λόταρ Ματέους έκανε τη σύγκριση της δικής του εποχής και τις «κόν» αναφέρθηκε στις… μάχες του Μέσι με τον Ρονάλντο, θυμήθηκε τη δική του εποχή, ενώ στάθηκε και στην Εθνική Γερμανίας.

Σύνταξη
Λούβρο: Βέλγοι TikTokers κρέμασαν «έργο τέχνης» κοντά στη Μόνα Λίζα – Δεν τους ενόχλησε κανείς
Νέο φιάσκο 17.11.25

Λούβρο: Βέλγοι TikTokers κρέμασαν «έργο τέχνης» κοντά στη Μόνα Λίζα – Δεν τους ενόχλησε κανείς

Η ασφάλεια στο Λούβρο δέχθηκε ακόμη ένα πλήγμα, μετά την κλοπή των κοσμημάτων. Δύο Βέλγοι TikTokers κατόρθωσαν ανενόχλητοι να κρεμάσουν δικό τους «έργο τέχνης» κοντά στη Μόνα Λίζα.

Σύνταξη
Φωτιά άναψε μεταξύ ΠΑΣΟΚ – ΝΔ η Ράνια Θρασκιά με δήλωση για διάλογο με Τσίπρα – Ατζέντα «Τσιπρολογία» έχει το Μαξίμου, λέει η Χ. Τρικούπη
Πολιτική Γραμματεία 17.11.25

Φωτιά άναψε μεταξύ ΠΑΣΟΚ – ΝΔ η Ράνια Θρασκιά με δήλωση για διάλογο με Τσίπρα – Ατζέντα «Τσιπρολογία» έχει το Μαξίμου, λέει η Χ. Τρικούπη

«Ο κ. Μαρινάκης έδειξε την ατζέντα της κυβέρνησης: Τσιπρολογία και άγιος ο Θεός! Που να συζητάμε τώρα για τα καθημερινά προβλήματα, τα σκάνδαλα, το μνημόνιο στον πρωτογενή τομέα!», σχολιάζει το ΠΑΣΟΚ

Σύνταξη
Εβελίνα Σκίτσκο: Συγκινητική ανάρτηση για τη διάγνωση με καρκίνο από το μοντέλο – «Το μυαλό είναι εχθρός»
«Εϊμαστε πολλοί» 17.11.25

Εβελίνα Σκίτσκο: Συγκινητική ανάρτηση για τη διάγνωση με καρκίνο από το μοντέλο – «Το μυαλό είναι εχθρός»

Σε μια βαθιά προσωπική εξομολόγηση προχώρησε το μοντέλο και πρώην παίκτρια σε ριάλιτι Εβελίνα Σκίτσκο, αποκαλύπτοντας πως δίνει μάχη με τον καρκίνο

Σύνταξη
Δίκη για υποκλοπές: «Οι στόχοι παρακολουθήθηκαν πρώτα από ΕΥΠ και μετά από Predator» κατέθεσε ο Θ. Κουκάκης
Ελλάδα 17.11.25

Δίκη για υποκλοπές: «Οι στόχοι παρακολουθήθηκαν πρώτα από ΕΥΠ και μετά από Predator» κατέθεσε ο Θ. Κουκάκης

Υπήρχε ενιαίο κέντρο παρακολουθήσεων είπε στην εξάωρη κατάθεση του στη δίκη για τις υποκλοπές ο δημοσιογράφος Θανάσης Κουκάκης. Αναφέρθηκε στη σχέση των κατηγορουμένων με τις εταιρείες που φέρονται να εμπορεύονται το Predator και τόνισε τον ρόλο που φέρονται να είχαν στην υπόθεση ο τότε διοικητής της ΕΥΠ Π.Κοντολέων και ο τότε Γενικός Διευθυντής του Πρωθυπουργικού Γραφείου Γρηγόρης Δημητριάδης

Μίνα Μουστάκα
Μίνα Μουστάκα
Zelensky’s Athens Visit Seals Seven-Point Strategic Pact
English edition 17.11.25

Zelensky’s Athens Visit Seals Seven-Point Strategic Pact

Ukraine and Greece reached a wide-ranging seven-point agreement during President Volodymyr Zelensky’s six-hour visit to Athens, covering ceasefire terms, security guarantees, energy cooperation, cyber resilience, reconstruction—and a new deal on maritime drones

Σύνταξη
Πανηγύρια Μητσοτάκη στη Ροδόπη, στο… περίμενε οι ακρίτες για το ενεργειακό κόστος και ο ΑΔΜΗΕ για την ΑΜΚ, τα νοσοκομεία του ΑΒΑΞ, ανεβάζει (κατασκευαστικούς) ρυθμούς η LAMDA, τα υψηλά 8μήνου της Τιτάν, η «μεταγραφή» στην Intralot

Πανηγύρια Μητσοτάκη στη Ροδόπη, στο… περίμενε οι ακρίτες για το ενεργειακό κόστος και ο ΑΔΜΗΕ για την ΑΜΚ, τα νοσοκομεία του ΑΒΑΞ, ανεβάζει (κατασκευαστικούς) ρυθμούς η LAMDA, τα υψηλά 8μήνου της Τιτάν, η «μεταγραφή» στην Intralot

Ερντογάν: Λάβαμε θετικά μηνύματα από τις ΗΠΑ στο θέμα των F-35

Ερντογάν: Λάβαμε θετικά μηνύματα από τις ΗΠΑ στο θέμα των F-35

Νέο μισθολόγιο σε Ένοπλες δυνάμεις και Σώματα Ασφαλείας

Νέο μισθολόγιο σε Ένοπλες δυνάμεις και Σώματα Ασφαλείας

Το DOTS Festival μας έδωσε 36 τρόπους να δούμε την αλήθεια

Το DOTS Festival μας έδωσε 36 τρόπους να δούμε την αλήθεια

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Imane Khelif: H εντυπωσιακή εμφάνιση της 26χρονης πυγμάχου στη front row του οίκου Chanel

Imane Khelif: H εντυπωσιακή εμφάνιση της 26χρονης πυγμάχου στη front row του οίκου Chanel

Δοκίμασε το δροσιστικό «combo» που αυξάνει το προσδόκιμο ζωής

Δοκίμασε το δροσιστικό «combo» που αυξάνει το προσδόκιμο ζωής

Άγχος αποχωρισμού: Πώς να το αντιμετωπίσετε με αγάπη και υπομονή

Άγχος αποχωρισμού: Πώς να το αντιμετωπίσετε με αγάπη και υπομονή

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

