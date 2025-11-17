Ο Τραμπ ανεβάζει τους τόνους στην αντιπαράθεση με την Βενεζουέλα – Ο στόχος του όμως δεν είναι σαφής

Ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ ήταν ασαφής όταν οι δημοσιογράφοι τον πίεσαν για το εάν έχει πάρει κάποια απόφαση για τη Βενεζουέλα. Στο Air Force One, είπε ότι είχε «κάπως αποφασίσει», μετά από μια σειρά συναντήσεων την περασμένη εβδομάδα με κορυφαίους συμβούλους, οι οποίοι είχαν ενημερώσει τον πρόεδρο για πιθανά σχέδια δράσης κατά του καθεστώτος του προέδρου Νικολάς Μαδούρο.

Ο γραμματέας Στρατού Νταν Ντρίσκολ δήλωσε πως ο στρατός «θα ήταν έτοιμος να δράσει για ό,τι χρειαζόταν ο πρόεδρος και ο δεύτερος πόλεμος», την Κυριακή στο «Face the Nation». Η εκστρατεία στρατιωτικής πίεσης του Λευκού Οίκου φαίνεται να εντείνεται, ωστόσο δεν υπάρχει σαφήνεια σχετικά με τον τελικό στόχο του, σχολιάζει η αμερικανική εφημερίδα Washington Post και αναρωτιέται: «Επιδιώκει αλλαγή καθεστώτος; Θα εξετάσει το ενδεχόμενο να πραγματοποιήσει μια πλήρη εισβολή;».

Η μεγαλύτερη στρατιωτική παρουσία ΗΠΑ στην Καραϊβική

Αξιωματούχοι του Τραμπ λένε πως οι αμερικανικές επιχειρήσεις στοχεύουν «ναρκοτρομοκράτες» και έχουν καταστρέψει πολλά πλοία στα ανοιχτά των ακτών της Βενεζουέλας, που μετέφεραν φερόμενους διακινητές ναρκωτικών. Μια πρόσφατη δημοσκόπηση διαπίστωσε ότι μόνο μια μειοψηφία Αμερικανών υποστηρίζει τη δολοφονία αυτών των υποτιθέμενων εγκληματιών από τον Τραμπ χωρίς δικαστική ή δικαστική απόφαση.

Απτόητος, ο ίδιος πρόβαλε τη δυνατότητα να επεκτείνει την αποστολή και να χτυπήσει στόχους στο έδαφος της Βενεζουέλας. Οι προσπάθειες του Κογκρέσου να περιορίσει την ικανότητα του Λευκού Οίκου να εξαπολύσει αυτά τα χτυπήματα απέτυχαν στη Γερουσία την περασμένη εβδομάδα.

Οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν συγκεντρώσει τη μεγαλύτερη στρατιωτική παρουσία τους στην Καραϊβική εδώ και δεκαετίες, που περιλαμβάνει τώρα το USS Gerald R. Ford, το μεγαλύτερο αεροπλανοφόρο στον κόσμο. Η άφιξή του ανεβάζει τον αριθμό των αμερικανικών στρατευμάτων στην περιοχή σε περίπου 15.000, μια ανάπτυξη που υποδηλώνει πολύ περισσότερη φιλοδοξία από την υπονόμευση εγκληματικών δικτύων ή την εξαπόλυση μεμονωμένων επιδρομών σε μικρά σκάφη.

Μαδούρο: Όχι άλλοι άδικοι πόλεμοι

Ο Μαδούρο, ο οποίος είναι βαθιά αντιδημοφιλής και θεωρείται ευρέως ότι «έκλεψε» τις προεδρικές εκλογές της χώρας του το 2024, κρούει τον κώδωνα του κινδύνου, κινητοποιώντας περίπου 200.000 στρατιωτικούς της Βενεζουέλας ως απάντηση στην απειλή των ΗΠΑ. Έχει ορίσει τη χώρα του ως το επόμενο πιθανό θύμα στην ιστορία της ιμπεριαλιστικής ανάμειξης της Ουάσισγκτον. «Όχι άλλοι πόλεμοι για πάντα. Όχι άλλοι άδικοι πόλεμοι», διεμήνυσε ο Μαδούρο την Πέμπτη, αναφέροντας τα λάθη του πολέμου των ΗΠΑ κατά της τρομοκρατίας. «Όχι πια Λιβύη, Όχι άλλο Αφγανιστάν!», είπε χαρακτηριστικά.

Αυτό είναι ένα φάντασμα που ο Τραμπ επιχείρησε ρητά να διαλύσει φέτος. Κατά τη διάρκεια μιας ομιλίας τον Μάιο στη Σαουδική Αραβία, απέρριψε τις ατζέντες μιας προηγούμενης γενιάς Ρεπουμπλικανών υπευθύνων χάραξης πολιτικής. «Οι λεγόμενοι ‘οικοδόμοι εθνών’ κατέστρεψαν πολύ περισσότερα έθνη από όσα έχτισαν – και οι παρεμβατικοί επενέβαιναν σε περίπλοκες κοινωνίες που ούτε οι ίδιοι δεν καταλάβαιναν», υποστήριξε.

Ίσως αυτή η σκέψη να εξαφανιστεί πιο κοντά «στο σπίτι» (σ.σ. τις ΗΠΑ). Την περασμένη εβδομάδα, ο υπουργός Άμυνας Πιτ Χέγκσεθ επέμεινε ότι «το δυτικό ημισφαίριο είναι η γειτονιά της Αμερικής», μια δήλωση που απηχεί τις επεκτατικές διεκδικήσεις του Τραμπ για εδάφη τόσο ανόμοια όπως η Γροιλανδία και η Διώρυγα του Παναμά και συμβαδίζει με την προφανή στροφή της κυβέρνησης να δώσει προτεραιότητα στη στάση ασφαλείας της πιο κοντά στο έδαφός της.

«Πέρα από τις συνεχιζόμενες επιθέσεις, η διοίκηση έχει προχωρήσει προς μια πιο μόνιμη στρατιωτική παρουσία των ΗΠΑ στην περιοχή, με σχέδια για μια αεροπορική βάση στον Ισημερινό, ισχυρές προσωρινές εναλλαγές στρατευμάτων στον Παναμά, πρόσφατα ενεργή χρήση αεροδρομίου στο Ελ Σαλβαδόρ, με το οποίο η Νότια Διοίκηση των ΗΠΑ έχει μια μακροχρόνια συμφωνία συνεργασίας, και την επαναλειτουργία μιας ανενεργούς ναυτικής βάσης στο Πουέρτο Ρίκο».

Ντα Σίλβα: Είμαστε μια ζώνη ειρήνης. Δεν χρειαζόμαστε πόλεμο εδώ

Οι κινήσεις αυτές προκαλούν την ανησυχία άλλων ηγετών στην περιοχή. «Είμαστε μια ζώνη ειρήνης. Δεν χρειαζόμαστε πόλεμο εδώ», δήλωσε ο Πρόεδρος της Βραζιλίας Λούλα ντα Σίλβα, ο οποίος βρίσκεται στη μέση μιας περίπλοκης διαπραγμάτευσης με την κυβέρνηση Τραμπ σχετικά με την εκφοβιστική χρήση των δασμών στις εξαγωγές της Βραζιλίας. «Το πρόβλημα στη Βενεζουέλα είναι πολιτικό και πρέπει να επιλυθεί μέσω της πολιτικής», υπογράμμισε.

Ο πρόεδρος της Κολομβίας Γκουστάβο Πέτρο, ένας αριστερός που διαφωνεί περισσότερο με τον Λευκό Οίκο, ανέστειλε την ανταλλαγή πληροφοριών της κυβέρνησής του με τις Ηνωμένες Πολιτείες λόγω των βομβαρδισμών στα σκάφη, περιγράφοντας τον Τραμπ ως «βάρβαρο».

Υπάρχει ένα σενάριο ότι ο Τραμπ βλέπει μπλόφα του Μαδούρο και μπορεί να δει την εκστρατεία πίεσης ως τακτική για να εξαναγκάσει μια έκρηξη στο Καράκας. «Οι Ηνωμένες Πολιτείες είναι πολύ συνδεδεμένες με αυτό που συμβαίνει στη Βενεζουέλα, τη φλυαρία μεταξύ των ανθρώπων του Μαδούρο και τα υψηλότερα επίπεδα του καθεστώτος του», είπε ένας αξιωματούχος της κυβέρνησης Τραμπ, τονίζοντας πως «ο Μαδούρο είναι πολύ φοβισμένος και θα έπρεπε να φοβάται. Ο πρόεδρος έχει επιλογές στο τραπέζι που είναι πολύ κακές για τον Μαδούρο και το παράνομο καθεστώς του… Θεωρούμε αυτό το καθεστώς ως παράνομο και δεν εξυπηρετεί καλά το Δυτικό Ημισφαίριο».

Θα φέρουν οι κινήσεις Τραμπ το τέλος του Μαδούρο;

Τα στοχευμένα πλήγματα των ΗΠΑ στο έδαφος της Βενεζουέλας, τα οποία πλαισιώνονται ως ενέργειες εξάλειψης υποδομών που σχετίζονται με εγκληματικά δίκτυα ναρκωτικών, μπορεί να δημιουργήσουν ρωγμές στο καθεστώς του Μαδούρο και στον στρατό της Βενεζουέλας, υποστήριξε ο Benigno Alarcón Deza, πολιτικός αναλυτής με έδρα το Καράκας.

«Αυτή η αναταραχή θα μπορούσε κάλλιστα να προκαλέσει ανακατατάξεις εντός του καθεστώτος, καθώς οι ελίτ φατρίες αγωνίζονται για να προστατεύσουν τη δική τους προσωπική ασφάλεια, τον πλούτο και άλλα προνόμιά τους», έγραψε στο Americas Quarterly. «Όταν η πίστη αρκετών βασικών προσωπικοτήτων αρχίσει να αμφιταλαντεύεται, ο Μαδούρο μπορεί να ανακαλύψει ότι ο καλύτερος τρόπος για να διατηρήσει τη ζωή και την ελευθερία του είναι να αναζητήσει μια έξοδο μέσω διαπραγματεύσεων με πολυμερή επαλήθευση και μια σταδιακή διαδικασία μεταβατικής δικαιοσύνης».

Αυτό θα ήταν ένα ονειρικό σενάριο για ορισμένους κορυφαίους αξιωματούχους της κυβέρνησης Τραμπ, που βλέπουν την αποχώρηση του Μαδούρο ως το πρώτο ντόμινο που πέφτει, σε μια σειρά που θα έφερνε επίσης την κατάρρευση στα καθεστώτα στην Κούβα και τη Νικαράγουα. Ορισμένοι αναλυτές αναφέρουν την εισβολή των ΗΠΑ στον Παναμά το 1989, όπου ανέτρεψε τον δικτάτορα Μανουέλ Αντόνιο Νοριέγκα εν μέσω ισχυρισμών ότι είχε επιτρέψει στο έθνος του να αποτελέσει βάση για καρτέλ ναρκωτικών, ως χρήσιμο προηγούμενο.

Ως συνήθως, θα την πληρώσουν οι λαοί

Άλλοι ειδικοί είναι λιγότερο σίγουροι. «Η Βενεζουέλα είναι περισσότερο από 12 φορές μεγαλύτερη και έχει περίπου δέκα φορές περισσότερους ανθρώπους από τον Παναμά το 1989», έγραψαν οι Alexander Downes και Lindsey O’Rourke στο Foreign Affairs. «Σε αντίθεση με τον Παναμά, η Βενεζουέλα δεν είναι ένα μικρό κράτος με επίκεντρο μια πρωτεύουσα, αλλά μια τεράστια, ορεινή χώρα με πολλά αστικά κέντρα, τραχύ έδαφος ζούγκλας και πορώδη σύνορα που οι αντάρτες και οι παράτυπες δυνάμεις θα μπορούσαν να εκμεταλλευτούν».

Το πολιτικό κίνημα του Τραμπ στοιχειώνεται από τις αποτυχίες των πολέμων των ΗΠΑ στο Ιράκ και το Αφγανιστάν και οι δημοσκοπήσεις δείχνουν εκτεταμένο δημόσιο σκεπτικισμό σχετικά με τις δαπανηρές στρατιωτικές εμπλοκές στο εξωτερικό. Για αυτό τον λόγο, μεταξύ πολλών άλλων, μια εισβολή των ΗΠΑ στην Βενεζουέλα είναι απίθανη. Αλλά δεν υπάρχει καμία εγγύηση ότι το σημερινό παιχνίδι θα αναγκάσει τον Μαδούρο να παραιτηθεί αθόρυβα.

Ένα πιο σκοτεινό σενάριο περιλαμβάνει περισσότερο χάος για τους απλούς πολίτες της χώρας και είναι εξίσου πιθανό: «Η εναλλακτική είναι ένας χειρότερος αυταρχισμός, με πρωτοφανή επίπεδα φτώχειας που θα αναβάλει την κατάρρευση [του καθεστώτος], με κόστος μεγαλύτερης καταστολής, περισσότερης μετανάστευσης, θεσμικής διάβρωσης και ανθρωπιστικού κόστους», έγραψε ο Alarcon.