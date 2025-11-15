newspaper
15.11.2025 | 10:07
Λεωφορείο έπεσε στις μπάρες στην εθνική οδό - Έξι τραυματίες
Βενεζουέλα: Τι πιστεύουν οι Αμερικανοί για τις επιθέσεις και το ενδεχόμενο πολέμου
Κόσμος 15 Νοεμβρίου 2025 | 10:08

Βενεζουέλα: Τι πιστεύουν οι Αμερικανοί για τις επιθέσεις και το ενδεχόμενο πολέμου

Οι ΗΠΑ επιβεβαίωσαν ότι πραγματοποίησαν την 20η επίθεσή τους στην Καραϊβική σκοτώνοντας ακόμα 4 ανθρώπους - Τι δείχνει δημοσκόπηση για τις κινήσεις Τραμπ στη Βενεζουέλα

Ο στρατός των ΗΠΑ επιβεβαίωσε ότι σκότωσε ακόμα τέσσερις ανθρώπους σε επίθεση εναντίον σκάφους σε διεθνή ύδατα στην Καραϊβική καθώς αξιωματούχοι της κυβέρνησης Τραμπ είχαν απανωτές συναντήσεις αυτή την εβδομάδα σχετικά με πιθανή στρατιωτική επιχείρηση στη Βενεζουέλα.

Σε μια ανάρτηση στο X την Παρασκευή, η Νότια Διοίκηση των ΗΠΑ δήλωσε ότι η επίθεση που έγινε την περασμένη Δευτέρα είχε εγκριθεί από τον υπουργό Άμυνας των ΗΠΑ Πιτ Χέγκσεθ και ότι το εν λόγω σκάφος «διακινούσε ναρκωτικά», χωρίς να παράσχει αποδεικτικά στοιχεία.

Ειδικοί στο διεθνές δίκαιο και τα ανθρώπινα δικαιώματα έχουν επανειλημμένα δηλώσει ότι τέτοιες επιθέσεις ισοδυναμούν με εξωδικαστικές εκτελέσεις, ακόμη και αν οι στόχοι είναι ύποπτοι για διακίνηση ναρκωτικών.

Η κυβέρνηση Τραμπ έχει διατάξει τουλάχιστον 20 στρατιωτικές επιθέσεις τους τελευταίους μήνες εναντίον σκαφών στην Καραϊβική και στα ανοικτά των ακτών του Ειρηνικού της Λατινικής Αμερικής, σκοτώνοντας περίπου 80 άτομα.

Η μεγάλη συγκέντρωση δυνάμεων του αμερικανικού στρατού στην περιοχή και η πολεμική ρητορική του Τραμπ αυξάνουν την ανησυχία ότι η Βενεζουέλα θα δεχτεί επίθεση.

Οι Δημοκρατικοί αντιδρούν σε ένα τέτοιο ενδεχόμενο αλλά εστιάζουν την προσοχή τους στον τρόπο που θα ληφθεί μία τέτοια απόφαση και ζητούν να διασφαλιστεί ότι ο Τραμπ δεν θα δράσει χωρίς την άδεια του Κογκρέσου.

Διαφωνεί η πλειοψηφία των Αμερικανών

Την ίδια στιγμή η πλειοψηφία των Αμερικανών διαφωνεί με το ενδεχόμενο επίθεσης στη Βενεζουέλα αλλά και με τις εξωδικαστικές εκτελέσεις, σύμφωνα με δημοσκόπηση των Reuters/Ipsos.

Ειδικότερα τo 51% δήλωσε ότι διαφωνεί με τις εξωδικαστικές εκτελέσεις έναντι του 29% που είπε ότι συμφωνεί. Ανάμεσα στους Ρεπουμπλικανούς το 58% δήλωσε ότι συμφωνεί ενώ μόνο 8% των Δημοκρατικών εμφανίστηκε θετικό στην πρακτική που ακολουθεί η αμερικανική κυβέρνηση με τις επιθέσεις σε σκάφη σε διεθνή ύδατα.

Αναφορικά δε με το ενδεχόμενο επέμβασης μόνο ένα 21% δήλωσε ότι θα υποστήριζε την απομάκρυνση του Μαδούρο μέσω στρατιωτικής βίας.

Με τα δημοσιεύματα που μιλούν για επικείμενη χερσαία επέμβαση να πυκνώνουν, ο Νικολά Μαδούρο απευθύνθηκε την Πέμπτη μέσω του CNN στους αμερικανούς πολίτες λέγοντας ότι οι δύο λαοί πρέπει να «ενωθούν για την ειρήνη» και ότι δεν χρειαζόμαστε έναν ακόμα «ατελείωτο πόλεμο, έναν άδικο πόλεμο».

Όταν του ζητήθηκε να στείλει ένα μήνυμα στον Τραμπ ο Μαδούρο είπε στα αγγλικά «ειρήνη».

Το πρακτορείο ειδήσεων Reuters ανέφερε το Σάββατο ότι ανώτεροι αξιωματούχοι της κυβέρνησης Τραμπ πραγματοποίησαν τρεις συναντήσεις στον Λευκό Οίκο αυτή την εβδομάδα για να συζητήσουν επιλογές για πιθανή στρατιωτική δράση κατά της Βενεζουέλας.

Συγκέντρωση ισχυρών δυνάμεων

Το Πεντάγωνο ανακοίνωσε ότι η Ομάδα Κρούσης Αεροπλανοφόρων Gerald R Ford, η οποία περιλαμβάνει το μεγαλύτερο αεροπλανοφόρο στον κόσμο, έφτασε στην Καραϊβική με τουλάχιστον 4.000 ναύτες και δεκάδες «τακτικά αεροσκάφη» επί του σκάφους.

Συνολικά, υπάρχουν τώρα περίπου 12.000 Αμερικανοί ναύτες και πεζοναύτες στην περιοχή, σε αυτό που ο  Χέγκσεθ ονόμασε επίσημα την Πέμπτη «Επιχείρηση Νότιο Δόρυ». Ειδικοί σημειώνουν ότι από τη στιγμή που έφτασε το αεροπλανοφόρο στην Καραϊβική οι ΗΠΑ θα πρέπει να αποφασίσουν σύντομα εάν θα επιτεθούν ή όχι.

«Το να ανατινάζουμε βάρκες γεμάτες ναρκωτικά, σκοτώνοντας τα πληρώματά τους, μπορεί να ενθουσιάσει ορισμένους από τους ηγέτες μας, αλλά δεν θα αποσταθεροποιήσει τον Μαδούρο», έγραψε ο πρώην σύμβουλος εθνικής ασφάλειας Τζον Μπόλτον σε άρθρο γνώμης στην Washington Post αυτή την εβδομάδα.

«Όλα αυτά τα αποφασιστικά χτυπήματα έγιναν εναντίον των ναρκοτρομοκρατών που φέρνουν θανατηφόρο δηλητήριο στις ακτές μας και ο πρόεδρος θα συνεχίσει να χρησιμοποιεί κάθε μέσο της αμερικανικής ισχύος για να σταματήσει τα ναρκωτικά από το να κατακλύσουν τη χώρα μας και να οδηγήσει τους υπεύθυνους στη δικαιοσύνη», δήλωσε η εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου Άννα Κέλι.

Η ώρα της απόφασης για τις ΗΠΑ φαίνεται πως πλησιάζει με πολλούς ηγέτες της Λατινικής Αμερικής να ανησυχούν για το τι μπορεί να σημαίνει μία επίθεση στη Βενεζουέλα, την οποία βλέπουν σαν απειλή και για τις χώρες τους.

Stream newspaper
Η ΕΕ ετοιμάζει φόρο για τα ανθυγιεινά τρόφιμα και τα αλκοολούχα ποτά – Σχέδιο για την υγεία της καρδιάς
Στόχος η υγεία 15.11.25

Η ΕΕ ετοιμάζει φόρο για τα ανθυγιεινά τρόφιμα και τα αλκοολούχα ποτά – Σχέδιο για την υγεία της καρδιάς

Ο φόρος αναμένεται να τεθεί σε ισχύει τους επόμενους μήνες και εκτός από τα ανθυγιεινά τρόφιμα θα περιλαμβάνει τον καπνό. Θα ενισχύει τον έλεγχο και τα μέτρα πρόληψης με βοήθεια από την ΑΙ.

Σύνταξη
Το ΕΛΚ έσπασε τη «γραμμή αποκλεισμού» της ακροδεξιάς στην Ευρωβουλή – Απρόβλεπτες οι συνέπειες
Ευκαιριακές συμμαχίες; 15.11.25

Το ΕΛΚ έσπασε τη «γραμμή αποκλεισμού» της ακροδεξιάς στην Ευρωβουλή – Απρόβλεπτες οι συνέπειες

Το ΕΛΚ έχει επιλέξει τη συμμαχία με την Ακροδεξιά όταν δεν μπορεί να συνεργαστεί με το Κέντρο. Και βρίσκεται αντιμέτωπο με κριτική ότι μπροστά σε μικρές νίκες θέτει σε κίνδυνο την ίδια τη δημοκρατία

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
ΠΟΥ: Για πρώτη φορά οδηγίες διαχείρισης του διαβήτη στις εγκύους
Κατευθυντήριες οδηγίες 15.11.25

ΠΟΥ: Για πρώτη φορά οδηγίες διαχείρισης του διαβήτη στις εγκύους

27 συστάσεις για διαχείριση του διαβήτη τύπου Ι, ΙΙ ή κύησης στις εγκύους με συμβουλές για τους θεραπευτικούς στόχους και την συνολική αγωγή πέραν των φαρμάκων

Άννα Παπαδομαρκάκη
Άννα Παπαδομαρκάκη
Ο Τραμπ αποκήρυξε την πιστή του, αλλά «παραστρατημένη», βουλευτή Μάρτζορι Τέιλορ Γκριν
Είχε «παραστρατήσει» 15.11.25

Ο Τραμπ αποκηρύσσει δημόσια την «τρελή» Μάγκι

«Το μόνο που βλέπω να κάνει η “τρελή” Μάγκι είναι ΠΑΡΑΠΟΝΑ, ΠΑΡΑΠΟΝΑ, ΠΑΡΑΠΟΝΑ», έγραψε ο Ντόναλντ Τραμπ, αποκηρύσσοντας δημόσια την άλλοτε πιστή του βουλευτή Μάρτζορι Τέιλορ Γκριν.

Σύνταξη
Γερμανία: Δεν θα απελαθούν όσοι υφίστανται θρησκευτικές η πολιτικές διώξεις, διαβεβαιώνει ο Μερτς
Πρόσφυγες 15.11.25

Δεν θα απελαθούν όσοι διώκονται στην πατρίδα τους, διαβεβαιώνει ο Μερτς

Οσοι διώκονται για πολιτικούς ή θρησκευτικούς λόγους «δεν θα απελαθούν», δηλώνει ο Μερτς, προσθέτοντας ωστόσο ότι οι πρόσφυγες θα πρέπει να επιστρέψουν εκεί όπου τελείωσαν οι συγκρούσεις.

Σύνταξη
Παρέμβαση Τραμπ σε Ταϊλάνδη και Καμπότζη μετά την αναζωπύρωση των εχθροπραξιών
Εχθροπραξίες 15.11.25

Νέα μεσολάβηση Τραμπ σε Ταϊλάνδη και Καμπότζη

Ο Ντόναλντ Τραμπ, «προκειμένου να συμβάλει στον τερματισμό της βίας», παρενέβη εκ νέου σε Ταϊλάνδη και Καμπότζη μετά την αναζωπύρωση των εχθροπραξιών στα σύνορά τους.

Σύνταξη
Ο Τραμπ δηλώνει ότι θα κινηθεί νομικά εναντίον του BBC και θα ζητήσει 1 έως 5 δισ. δολάρια αποζημίωση
Δήλωση 15.11.25

Ο Τραμπ θα μηνύσει το BBC για 1 έως 5 δισ. δολάρια

Ο Ντόναλντ Τραμπ θα κινηθεί νομικά εναντίον του BBC, ζητώντας από 1 έως 5 δισ. δολάρια αποζημίωση, όπως δήλωσε ο ίδιος σε δημοσιογράφους εν πτήσει στο προεδρικό αεροσκάφος.

Σύνταξη
Σουηδία: Τρεις νεκροί και τρεις τραυματίες – Παρασύρθηκαν από το λεωφορείο που προσέκρουσε σε στάση
Στη Στοκχόλμη 14.11.25

Τρεις νεκροί και τρεις τραυματίες στη Σουηδία - Παρασύρθηκαν από το λεωφορείο που προσέκρουσε σε στάση

Μέσα ενημέρωσης στη Σουηδία κάνουν λόγο για τροχαίο δυστύχημα - Συνελήφθη ο οδηγός του λεωφορείου - Ο πρωθυπουργός Ουλφ Κρίστερσον εξέφρασε τα συλλυπητήριά του στους συγγενείς των θυμάτων

Σύνταξη
Η Σοφία Κόπολα αστειεύεται ότι «κατέστρεψε τον Νονό»
Κλισέ; 15.11.25

Η Σοφία Κόπολα αστειεύεται ότι «κατέστρεψε τον Νονό»

«Οι περισσότεροι άνθρωποι δεν θεωρούσαν ότι είχα κάτι σημαντικό να πω, αλλά βρήκα μερικούς που πίστεψαν σε εμένα», ανέφερε σε πρόσφατη ομιλία της η Σοφία Κόπολα, η οποία συμμετείχε και στις τρεις ταινίες «Ο Νονός».

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
«Το Πολυτεχνείο δεν έχει ιδιοκτήτες, έχει τους νεκρούς», λέει «η φωνή του Πολυτεχνείου», Δημήτρης Παπαχρήστος
52 χρόνια μετά 15.11.25

«Το Πολυτεχνείο δεν έχει ιδιοκτήτες, έχει τους νεκρούς», λέει «η φωνή του Πολυτεχνείου», Δημήτρης Παπαχρήστος

Ο συγγραφέας και ραδιοφωνικός παραγωγός, που μετέδιδε το πνεύμα του αγώνα στο Πολυτεχνείο υπογραμμίζει πως «φοβισμένα παιδιά», μοιράστηκαν τον φόβο τους, τον ξεπέρασαν και «ξέπλυναν τη ντροπή των γονιών τους

Σύνταξη
Έξι μήνες σκοτάδι: Η Φλόρενς Πιου εξηγεί γιατί το Midsommar την «βύθισε» στη θλίψη
«Με διέλυσε» 15.11.25

Έξι μήνες σκοτάδι: Η Φλόρενς Πιου εξηγεί γιατί το Midsommar την «βύθισε» στη θλίψη

Η Φλόρενς Πιου αποκάλυψε ότι η απόλυτη συναισθηματική βύθιση στον ρόλο της στο Midsommar είχε σοβαρό αντίκτυπο στην ψυχική της υγεία, οδηγώντας τη σε μια περίοδο έξι μηνών βαθιάς θλίψης

Σύνταξη
Μεσσηνία: Θρίλερ με την εξαφάνιση μητέρας πέντε παιδιών – Τα ρούχα που βρέθηκαν σε περίεργα σημεία και οι μαρτυρίες
Στη Μεσσηνία 15.11.25

Θρίλερ με την εξαφάνιση μητέρας πέντε παιδιών - Τα ρούχα που βρέθηκαν σε περίεργα σημεία και οι μαρτυρίες

Μια νέα υπόθεση εξαφάνισης ήρθε στο προσκήνιο το βράδυ της Παρασκευής στην εκπομπή Φως στο Τούνελ. Η Αμαλία Νικολοπούλου χάθηκε ένα πρωινό του Οκτωβρίου του 2021 στη Ρευματιά Μεσσηνίας.

Σύνταξη
Άγιος Δημήτριος: Άφαντοι οι δράστες του εμβολισμού των μηχανών της ΔΙΑΣ – Κοντά στην ταυτοποίησή τους η ΕΛ.ΑΣ.
Στον Άγιο Δημήτριο 15.11.25

Άφαντοι οι διαρρήκτες που εμβόλισαν μηχανές αστυνομικών - Κοντά στην ταυτοποίησή τους η ΕΛ.ΑΣ.

Τρεις αστυνομικοί της ομάδας ΔΙΑΣ έχουν τραυματιστεί ελαφρά - Η ιδιοκτήτρια του οχήματος ταυτοποιήθηκε, ωστόσο δεν φέρεται να γνώριζε ποιος οδηγούσε το όχημα εκείνη την ώρα

Σύνταξη
Γρίπη: Ανησυχία για τη φετινή δραστηριότητα – Καμπανάκι για υψηλή μεταδοτικότητα και βαρύτερη νόσηση
Ελλάδα 15.11.25

Ανησυχία για τη φετινή δραστηριότητα της γρίπης - Καμπανάκι για υψηλή μεταδοτικότητα και βαρύτερη νόσηση

Τα δεδομένα από το Δίκτυο Παρατηρητών Νοσηρότητας στην Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας, υποδεικνύουν έναρξη της εποχικής δραστηριότητας μεταξύ 10 Νοεμβρίου και 10 Δεκεμβρίου

Σύνταξη
Η «ανακάλυψη» του Μεσίνα: Ποιος είναι ο Κουίν Έλις που «πλήγωσε» τον Ολυμπιακό (vids)
Euroleague 15.11.25

Η «ανακάλυψη» του Μεσίνα: Ποιος είναι ο Κουίν Έλις που «πλήγωσε» τον Ολυμπιακό (vids)

Ο Κουίν Έλις έβγαλε… μάτια στη Unipol Arena, πραγματοποίησε σπουδαία εμφάνιση και ήταν ο μεγάλος πρωταγωνιστής στη νίκη επί του Ολυμπιακού – Ποιος είναι ο Άγγλος γκαρντ που θα κάνει… θραύση στη Euroleague.

Γιώργος Πανταζόγλου
Γιώργος Πανταζόγλου
Είδος προς… εξαφάνιση τα ακίνητα – Χτίζεται ένα ανά 1.000 κατοίκους [γραφήματα]
Έρευνα 15.11.25

Είδος προς… εξαφάνιση τα ακίνητα – Χτίζεται ένα ανά 1.000 κατοίκους [γραφήματα]

Πάνω από 700.000 κατοικίες παραμένουν κενές ή αδρανείς, χωρίς να αξιοποιούνται. Η έλλειψη προσιτής στέγης πλήττει κυρίως τους νέους και τα χαμηλά εισοδήματα, αλλά σταδιακά πιέζει και τη μεσαία τάξη

Ανδρομάχη Παύλου
Ανδρομάχη Παύλου
Εξωδικαστικός: 4+1 βήματα για την ένταξη στον μηχανισμό – Τι έχει αλλάξει στη διαδικασία
Αναβάθμιση 15.11.25

4+1 βήματα για την ένταξη στον εξωδικαστικό μηχανισμό - Τι έχει αλλάξει στη διαδικασία

Πιο προσιτός και εύκολος γίνεται ο εξωδικαστικός μηχανισμός - Ένας στους δύο που χρωστούν σε χρηματοπιστωτικούς φορείς πέτυχε διαγραφή χρέους άνω του 30% - Προς το δημόσιο το μέσο «κούρεμα» ήταν 17%

Σύνταξη
Πως ο Λανουά μπερδεύει τους διαιτητές
On Field 15.11.25

Πως ο Λανουά μπερδεύει τους διαιτητές

Ο Γάλλος μπορεί να επικοινωνεί συχνά με τους ρέφερι, να ασχολείται πολύ, όμως κάπου στράβωσε η εκπαίδευση που περισσότερο μπερδεύει παρά εκπαιδεύει και σα να μην έφτανε αυτό είναι και κρύο πιάτο

Βάιος Μπαλάφας
