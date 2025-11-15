Ο στρατός των ΗΠΑ επιβεβαίωσε ότι σκότωσε ακόμα τέσσερις ανθρώπους σε επίθεση εναντίον σκάφους σε διεθνή ύδατα στην Καραϊβική καθώς αξιωματούχοι της κυβέρνησης Τραμπ είχαν απανωτές συναντήσεις αυτή την εβδομάδα σχετικά με πιθανή στρατιωτική επιχείρηση στη Βενεζουέλα.

Σε μια ανάρτηση στο X την Παρασκευή, η Νότια Διοίκηση των ΗΠΑ δήλωσε ότι η επίθεση που έγινε την περασμένη Δευτέρα είχε εγκριθεί από τον υπουργό Άμυνας των ΗΠΑ Πιτ Χέγκσεθ και ότι το εν λόγω σκάφος «διακινούσε ναρκωτικά», χωρίς να παράσχει αποδεικτικά στοιχεία.

Ειδικοί στο διεθνές δίκαιο και τα ανθρώπινα δικαιώματα έχουν επανειλημμένα δηλώσει ότι τέτοιες επιθέσεις ισοδυναμούν με εξωδικαστικές εκτελέσεις, ακόμη και αν οι στόχοι είναι ύποπτοι για διακίνηση ναρκωτικών.

Η κυβέρνηση Τραμπ έχει διατάξει τουλάχιστον 20 στρατιωτικές επιθέσεις τους τελευταίους μήνες εναντίον σκαφών στην Καραϊβική και στα ανοικτά των ακτών του Ειρηνικού της Λατινικής Αμερικής, σκοτώνοντας περίπου 80 άτομα.

Η μεγάλη συγκέντρωση δυνάμεων του αμερικανικού στρατού στην περιοχή και η πολεμική ρητορική του Τραμπ αυξάνουν την ανησυχία ότι η Βενεζουέλα θα δεχτεί επίθεση.

Οι Δημοκρατικοί αντιδρούν σε ένα τέτοιο ενδεχόμενο αλλά εστιάζουν την προσοχή τους στον τρόπο που θα ληφθεί μία τέτοια απόφαση και ζητούν να διασφαλιστεί ότι ο Τραμπ δεν θα δράσει χωρίς την άδεια του Κογκρέσου.

Διαφωνεί η πλειοψηφία των Αμερικανών

Την ίδια στιγμή η πλειοψηφία των Αμερικανών διαφωνεί με το ενδεχόμενο επίθεσης στη Βενεζουέλα αλλά και με τις εξωδικαστικές εκτελέσεις, σύμφωνα με δημοσκόπηση των Reuters/Ipsos.

Ειδικότερα τo 51% δήλωσε ότι διαφωνεί με τις εξωδικαστικές εκτελέσεις έναντι του 29% που είπε ότι συμφωνεί. Ανάμεσα στους Ρεπουμπλικανούς το 58% δήλωσε ότι συμφωνεί ενώ μόνο 8% των Δημοκρατικών εμφανίστηκε θετικό στην πρακτική που ακολουθεί η αμερικανική κυβέρνηση με τις επιθέσεις σε σκάφη σε διεθνή ύδατα.

Αναφορικά δε με το ενδεχόμενο επέμβασης μόνο ένα 21% δήλωσε ότι θα υποστήριζε την απομάκρυνση του Μαδούρο μέσω στρατιωτικής βίας.

Με τα δημοσιεύματα που μιλούν για επικείμενη χερσαία επέμβαση να πυκνώνουν, ο Νικολά Μαδούρο απευθύνθηκε την Πέμπτη μέσω του CNN στους αμερικανούς πολίτες λέγοντας ότι οι δύο λαοί πρέπει να «ενωθούν για την ειρήνη» και ότι δεν χρειαζόμαστε έναν ακόμα «ατελείωτο πόλεμο, έναν άδικο πόλεμο».

Όταν του ζητήθηκε να στείλει ένα μήνυμα στον Τραμπ ο Μαδούρο είπε στα αγγλικά «ειρήνη».

Το πρακτορείο ειδήσεων Reuters ανέφερε το Σάββατο ότι ανώτεροι αξιωματούχοι της κυβέρνησης Τραμπ πραγματοποίησαν τρεις συναντήσεις στον Λευκό Οίκο αυτή την εβδομάδα για να συζητήσουν επιλογές για πιθανή στρατιωτική δράση κατά της Βενεζουέλας.

Συγκέντρωση ισχυρών δυνάμεων

Το Πεντάγωνο ανακοίνωσε ότι η Ομάδα Κρούσης Αεροπλανοφόρων Gerald R Ford, η οποία περιλαμβάνει το μεγαλύτερο αεροπλανοφόρο στον κόσμο, έφτασε στην Καραϊβική με τουλάχιστον 4.000 ναύτες και δεκάδες «τακτικά αεροσκάφη» επί του σκάφους.

Συνολικά, υπάρχουν τώρα περίπου 12.000 Αμερικανοί ναύτες και πεζοναύτες στην περιοχή, σε αυτό που ο Χέγκσεθ ονόμασε επίσημα την Πέμπτη «Επιχείρηση Νότιο Δόρυ». Ειδικοί σημειώνουν ότι από τη στιγμή που έφτασε το αεροπλανοφόρο στην Καραϊβική οι ΗΠΑ θα πρέπει να αποφασίσουν σύντομα εάν θα επιτεθούν ή όχι.

«Το να ανατινάζουμε βάρκες γεμάτες ναρκωτικά, σκοτώνοντας τα πληρώματά τους, μπορεί να ενθουσιάσει ορισμένους από τους ηγέτες μας, αλλά δεν θα αποσταθεροποιήσει τον Μαδούρο», έγραψε ο πρώην σύμβουλος εθνικής ασφάλειας Τζον Μπόλτον σε άρθρο γνώμης στην Washington Post αυτή την εβδομάδα.

«Όλα αυτά τα αποφασιστικά χτυπήματα έγιναν εναντίον των ναρκοτρομοκρατών που φέρνουν θανατηφόρο δηλητήριο στις ακτές μας και ο πρόεδρος θα συνεχίσει να χρησιμοποιεί κάθε μέσο της αμερικανικής ισχύος για να σταματήσει τα ναρκωτικά από το να κατακλύσουν τη χώρα μας και να οδηγήσει τους υπεύθυνους στη δικαιοσύνη», δήλωσε η εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου Άννα Κέλι.

Η ώρα της απόφασης για τις ΗΠΑ φαίνεται πως πλησιάζει με πολλούς ηγέτες της Λατινικής Αμερικής να ανησυχούν για το τι μπορεί να σημαίνει μία επίθεση στη Βενεζουέλα, την οποία βλέπουν σαν απειλή και για τις χώρες τους.