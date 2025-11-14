Οι ΗΠΑ ανακοίνωσαν την Πέμπτη ότι διεξάγουν την επιχείρηση «Southern Spear», ένα μήνυμα κλιμάκωσης στις επιθέσεις που έχουν ξεκινήσει στη Βενεζουέλα και την Κολομβία.

Ο υπουργός Άμυνας Πιτ Χέγκσεθ επανέλαβε το αφήγημα που χρησιμοποιούν οι ΗΠΑ για να δικαιολογήσουν τις επιθέσεις τους περί «προστασίας της πατρίδας από τα ναρκωτικά», αλλά δεν είναι σαφές εάν η επιχείρηση «Southern Spear» είναι η νέα ονομασία των συνεχιζόμενων επιθέσεων ή αν είναι το έναυσμα για μια νέα διευρυμένη αποστολή.

Τους τελευταίους τρεις μήνες, οι ΗΠΑ έχουν συγκεντρώσει περίπου 15.000 στρατιώτες στην Καραϊβική, μαζί με περισσότερα από δώδεκα πολεμικά πλοία, συμπεριλαμβανομένου του αεροπλανοφόρου USS Gerald R. Ford που περιγράφεται ως η «πιο θανατηφόρα πλατφόρμα μάχης» του αμερικανικού ναυτικού.

Μέχρι στιγμής από τις αμερικανικές επιθέσεις εναντίον σκαφών σε διεθνή ύδατα – που έχουν καταδικαστεί από τον ΟΗΕ – έχουν σκοτωθεί τουλάχιστον 80 άνθρωποι.

Το δυτικό ημισφαίριο είναι γειτονιά των ΗΠΑ

«Το δυτικό ημισφαίριο είναι γειτονιά των ΗΠΑ και θα την προστατεύσουμε» έγραψε ο Χέγκσεθ στο Χ, ενώ ο Τραμπ δεν έχει κρύψει ότι εξετάζει το ενδεχόμενο επιχειρήσεων στην ξηρά.

Ανώτεροι στρατιωτικοί αξιωματούχοι παρουσίασαν την Τετάρτη στον Τραμπ «ενημερωμένες επιλογές» για επίθεση στη Βενεζουέλα, αλλά δεν κατέληξαν σε απόφαση, σύμφωνα με το CBS.

Η επιχείρηση «Southern Spear» θα διευθύνεται εν μέρει από το Southern Command, το οποίο εποπτεύει τις στρατιωτικές ενέργειες σε όλη την Κεντρική και Νότια Αμερική και στα γύρω ύδατα.

Ο επικεφαλής του SOUTHCOM, ναύαρχος Άλβιν Χόσλεϊ, αναμένεται να συνταξιοδοτηθεί στα μέσα Δεκεμβρίου, περίπου ένα χρόνο μετά την ανάληψη των καθηκόντων του και χρόνια νωρίτερα από το προγραμματισμένο.

Ο Χόσλεϊ φέρεται να κινούταν με μεγαλύτερη προσοχή από ό,τι ήθελε ο Χέγκσεθ.

Οι Δημοκρατικοί έχουν θέσει ερωτήματα σχετικά με τη νομιμότητα των επιθέσεων κατά των σκαφών στη Βενεζουέλα και σύμφωνα με αμερικανικά ΜΜΕ οι αρχές αναζητούν ένα νομικό παράθυρο για να μπορούν να δικαιολογήσουν μία επίθεση στη γειτονική χώρα.

Την ίδια στιγμή στη Βενεζουέλα υπάρχει έντονη ανησυχία για πιθανή επίθεση των ΗΠΑ που θα αποσκοπούσε στην απομάκρυνση του Νικολά Μαδούρο από την εξουσία, καθώς ο Τραμπ επαναλαμβάνει ότι θα επιθυμούσε αλλαγή καθεστώτος ενώ αναφέρεται στον πρόεδρο της χώρας ως δικτάτορα.

Το μήνυμα Μαδούρο

Σε συγκέντρωση αφιερωμένη στη νεολαία της Βενεζουέλας ο Νικολά Μαδούρο επέλεξε να απευθυνθεί στον λαό των ΗΠΑ απαντώντας σε ερώτηση δημοσιογράφου του CNN σχετικά με την κλιμακούμενη ένταση.

«Ο λαός των ΗΠΑ πρέπει να ενωθεί με τον λαό της Βενεζουέλας για να υπάρχει ειρήνη στην αμερικανική ήπειρο».

Ο Μαδούρο προέτρεψε τις ΗΠΑ να μην εμπλακούν σε μια άλλη παρατεταμένη σύγκρουση, ζητώντας από τον λαό της γειτονικής χώρας: «Να ενωθούμε για την ειρήνη. Όχι άλλοι ατελείωτοι πόλεμοι. Όχι άλλοι άδικοι πόλεμοι. Όχι άλλη Λιβύη. Όχι άλλο Αφγανιστάν».

Όταν ρωτήθηκε αν είχε κάποιο μήνυμα για τον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, ο Μαδούρο απάντησε στα αγγλικά: «Ναι ειρήνη, ναι ειρήνη».

Δεν απάντησε ευθέως στο ερώτημα αν ανησυχεί για μια πιθανή επίθεση από τις ΗΠΑ. Αντ’ αυτού, δήλωσε ότι επικεντρώνεται στη διακυβέρνηση της χώρας του με ειρήνη.

CNN: What is your message to the people of the United States? Maduro: No more endless wars, no more unjust wars, no more Libya, no more Afghanistan. CNN: Do you have a message for President Trump? Maduro: My message is yes, peace. Yes, peace. pic.twitter.com/GpuRU2hqSG — Acyn (@Acyn) November 14, 2025

Η Βενεζουέλα έχει κινητοποιήσει το στρατιωτικό προσωπικό της καθώς και ομάδες πολιτοφυλακών που πραγματοποιούν στρατιωτικές ασκήσεις σε όλη τη χώρα.

Έχει επίσης εγκαταστήσει μεγάλα αντικείμενα σε έναν κεντρικό αυτοκινητόδρομο, τα οποία χρησιμοποιούνται συνήθως για να εμποδίζουν στρατιωτικά οχήματα όπως άρματα μάχης.

Ο συμβατικός στρατός της Βενεζουέλας, οι Βολιβαριανές Εθνικές Ένοπλες Δυνάμεις, αριθμεί περίπου 123.000 μέλη. Ο εξοπλισμός όμως του στρατού είναι αδύναμος, τα ρωσικά μαχητικά αεροσκάφη απαρχαιωμένα, και ο Μαδούρο έχει απευθύνει αίτημα για στρατιωτική βοήθεια στη Ρωσία και την Κίνα.

Μέχρι στιγμής έχει λάβει μία αόριστη διαβεβαίωση από τη Μόσχα ότι θα ανταποκριθεί στο αίτημά του.

Με πληροφορίες από CNN και Axios