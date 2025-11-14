newspaper
Βενεζουέλα: Τι σηματοδοτεί η επιχείρηση «Southern Spear» των ΗΠΑ – Το μήνυμα Μαδούρο στον Τραμπ
Κόσμος 14 Νοεμβρίου 2025 | 08:23

Βενεζουέλα: Τι σηματοδοτεί η επιχείρηση «Southern Spear» των ΗΠΑ – Το μήνυμα Μαδούρο στον Τραμπ

Οι ΗΠΑ κήρυξαν την επιχείρηση «Southern Spear» στη Λατινική Αμερική - Πώς απαντά η Βενεζουέλα

Φύλλια Πολίτη
ΕπιμέλειαΦύλλια Πολίτη
Ακρόαση άρθρου
A
A
Vita.gr
Νευρικό σύστημα: Από τις «πληγές» στη σοφία

Νευρικό σύστημα: Από τις «πληγές» στη σοφία

Spotlight

Οι ΗΠΑ ανακοίνωσαν την Πέμπτη ότι διεξάγουν την επιχείρηση «Southern Spear», ένα μήνυμα κλιμάκωσης στις επιθέσεις που έχουν ξεκινήσει στη Βενεζουέλα και την Κολομβία.

Ο υπουργός Άμυνας Πιτ Χέγκσεθ επανέλαβε το αφήγημα που χρησιμοποιούν οι ΗΠΑ για να δικαιολογήσουν τις επιθέσεις τους περί «προστασίας της πατρίδας από τα ναρκωτικά», αλλά δεν είναι σαφές εάν η επιχείρηση  «Southern Spear» είναι η νέα ονομασία των συνεχιζόμενων επιθέσεων ή αν είναι το έναυσμα για μια νέα διευρυμένη αποστολή.

Τους τελευταίους τρεις μήνες, οι ΗΠΑ έχουν συγκεντρώσει περίπου 15.000 στρατιώτες στην Καραϊβική, μαζί με περισσότερα από δώδεκα πολεμικά πλοία, συμπεριλαμβανομένου του αεροπλανοφόρου USS Gerald R. Ford που περιγράφεται ως η «πιο θανατηφόρα πλατφόρμα μάχης» του αμερικανικού ναυτικού.

Μέχρι στιγμής από τις αμερικανικές επιθέσεις εναντίον σκαφών σε διεθνή ύδατα – που έχουν καταδικαστεί από τον ΟΗΕ – έχουν σκοτωθεί τουλάχιστον 80 άνθρωποι.

Το δυτικό ημισφαίριο είναι γειτονιά των ΗΠΑ

«Το δυτικό ημισφαίριο είναι γειτονιά των ΗΠΑ και θα την προστατεύσουμε» έγραψε ο Χέγκσεθ στο Χ, ενώ ο Τραμπ δεν έχει κρύψει ότι εξετάζει το ενδεχόμενο επιχειρήσεων στην ξηρά.

Ανώτεροι στρατιωτικοί αξιωματούχοι παρουσίασαν την Τετάρτη στον Τραμπ «ενημερωμένες επιλογές» για επίθεση στη Βενεζουέλα, αλλά δεν κατέληξαν σε απόφαση, σύμφωνα με το CBS.

Η επιχείρηση «Southern Spear» θα διευθύνεται εν μέρει από το Southern Command, το οποίο εποπτεύει τις στρατιωτικές ενέργειες σε όλη την Κεντρική και Νότια Αμερική και στα γύρω ύδατα.

Ο επικεφαλής του SOUTHCOM, ναύαρχος Άλβιν Χόσλεϊ, αναμένεται να συνταξιοδοτηθεί στα μέσα Δεκεμβρίου, περίπου ένα χρόνο μετά την ανάληψη των καθηκόντων του και χρόνια νωρίτερα από το προγραμματισμένο.

Ο Χόσλεϊ φέρεται να κινούταν με μεγαλύτερη προσοχή από ό,τι ήθελε ο Χέγκσεθ.

Οι Δημοκρατικοί έχουν θέσει ερωτήματα σχετικά με τη νομιμότητα των επιθέσεων κατά των σκαφών στη Βενεζουέλα και σύμφωνα με αμερικανικά ΜΜΕ οι αρχές αναζητούν ένα νομικό παράθυρο για να μπορούν να δικαιολογήσουν μία επίθεση στη γειτονική χώρα.

Την ίδια στιγμή στη Βενεζουέλα υπάρχει έντονη ανησυχία για πιθανή επίθεση των ΗΠΑ που θα αποσκοπούσε στην απομάκρυνση του Νικολά Μαδούρο από την εξουσία, καθώς ο Τραμπ επαναλαμβάνει ότι θα επιθυμούσε αλλαγή καθεστώτος ενώ αναφέρεται στον πρόεδρο της χώρας ως δικτάτορα.

Το μήνυμα Μαδούρο

Σε συγκέντρωση αφιερωμένη στη νεολαία της Βενεζουέλας ο Νικολά Μαδούρο επέλεξε να απευθυνθεί στον λαό των ΗΠΑ απαντώντας σε ερώτηση δημοσιογράφου του CNN σχετικά με την κλιμακούμενη ένταση.

«Ο λαός των ΗΠΑ πρέπει να ενωθεί με τον λαό της Βενεζουέλας για να υπάρχει ειρήνη στην αμερικανική ήπειρο».

Ο Μαδούρο προέτρεψε τις ΗΠΑ να μην εμπλακούν σε μια άλλη παρατεταμένη σύγκρουση, ζητώντας από τον λαό της γειτονικής χώρας: «Να ενωθούμε για την ειρήνη. Όχι άλλοι ατελείωτοι πόλεμοι. Όχι άλλοι άδικοι πόλεμοι. Όχι άλλη Λιβύη. Όχι άλλο Αφγανιστάν».

Όταν ρωτήθηκε αν είχε κάποιο μήνυμα για τον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, ο Μαδούρο απάντησε στα αγγλικά: «Ναι ειρήνη, ναι ειρήνη».

Δεν απάντησε ευθέως στο ερώτημα αν ανησυχεί για μια πιθανή επίθεση από τις ΗΠΑ. Αντ’ αυτού, δήλωσε ότι επικεντρώνεται στη διακυβέρνηση της χώρας του με ειρήνη.

Η Βενεζουέλα έχει κινητοποιήσει το στρατιωτικό προσωπικό της καθώς και ομάδες πολιτοφυλακών που πραγματοποιούν στρατιωτικές ασκήσεις σε όλη τη χώρα.

Έχει επίσης εγκαταστήσει μεγάλα αντικείμενα σε έναν κεντρικό αυτοκινητόδρομο, τα οποία χρησιμοποιούνται συνήθως για να εμποδίζουν στρατιωτικά οχήματα όπως άρματα μάχης.

Ο συμβατικός στρατός της Βενεζουέλας, οι Βολιβαριανές Εθνικές Ένοπλες Δυνάμεις, αριθμεί περίπου 123.000 μέλη. Ο εξοπλισμός όμως του στρατού είναι αδύναμος, τα ρωσικά μαχητικά αεροσκάφη απαρχαιωμένα, και ο Μαδούρο έχει απευθύνει αίτημα για στρατιωτική βοήθεια στη Ρωσία και την Κίνα.

Μέχρι στιγμής έχει λάβει μία αόριστη διαβεβαίωση από τη Μόσχα ότι θα ανταποκριθεί στο αίτημά του.

Με πληροφορίες από CNN και Axios

Business
Euronext: Η επόμενη ημέρα της δημόσιας πρότασης – Που στρέφονται τώρα τα βλέμματα 

Euronext: Η επόμενη ημέρα της δημόσιας πρότασης – Που στρέφονται τώρα τα βλέμματα 

OT FORUM
Economy
inWellness
inTown
Πίτερ Χάσεκαμπ: «Οι ευρωπαϊκές χώρες έχουν μάλλον εφησυχάσει»
Κόσμος 14.11.25

Πίτερ Χάσεκαμπ: «Οι ευρωπαϊκές χώρες έχουν μάλλον εφησυχάσει»

«Το πιο σημαντικό πρόβλημα είναι η έλλειψη προθυμίας για εφαρμογή μεταρρυθμίσεων σε ορισμένες χώρες», λέει στα «ΝΕΑ» ο νέος πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Δημοσιονομικού Συμβουλίου (ΕΔΣ)

Μαρία Βασιλείου
Κυρώσεις, μειωμένα έσοδα, φόβοι ύφεσης – Για τη Ρωσία, το κόστος του πολέμου γίνεται όλο και πιο δυσβάσταχτο
Πληγωμένη «αρκούδα» 14.11.25

Κυρώσεις, μειωμένα έσοδα, φόβοι ύφεσης – Για τη Ρωσία, το κόστος του πολέμου γίνεται όλο και πιο δυσβάσταχτο

Με τον πόλεμο στην Ουκρανία να οδεύει στον τέταρτο χειμώνα, στη Ρωσία ηχούν «καμπανάκια» για ύφεση, ενώ τα πετρελαϊκά έσοδα λιγοστεύουν στο πολεμικό σεντούκι του Κρεμλίνου

Μαργαρίτα Βεργολιά
Μαργαρίτα Βεργολιά
Γάζα: Η Ρωσία προτείνει δικό της, εναλλακτικό σχέδιο απόφασης στο ΣΑ του ΟΗΕ
«Ενιαία προσέγγιση» 14.11.25

«Αντιπρόταση» της Ρωσίας στο ΣΑ του ΟΗΕ για τη Γάζα

Οι ΗΠΑ ασκούν πιέσεις για να υιοθετηθεί το δικό τους σχέδιο απόφασης για τη Γάζα στο ΣΑ του ΟΗΕ, ενώ η Ρωσία κατέθεσε «αντιπρόταση», εμπνευσμένη όπως ισχυρίζεται από το αμερικανικό.

Σύνταξη
Ρωσία: Ζημιές από ουκρανική επίθεση με drones σε ρωσικό λιμάνι στη Μαύρη Θάλασσα
Νοβοροσίσκ 14.11.25

Ζημιές από ουκρανική επίθεση σε ρωσικό λιμάνι στη Μαύρη Θάλασσα

Στο Νοβοροσίσκ, ρωσικό λιμάνι στη Μαύρη Θάλασσα, επιτέθηκαν με drones οι ουκρανικές δυνάμεις, προκαλώντας ζημιές σε πολυκατοικίες, εγκατάσταση αποθήκευσης καυσίμων και λιμενικές υποδομές.

Σύνταξη
Γάζα: Πιέσεις ασκούν οι ΗΠΑ για να υιοθετηθεί το σχέδιο Τραμπ από το ΣΑ του ΟΗΕ
Σχέδιο Τραμπ 14.11.25

Πιέσεις των ΗΠΑ στο ΣΑ του ΟΗΕ για τη Γάζα

«Η κατάπαυση του πυρός είναι εύθραυστη» στη Γάζα, ισχυρίζονται οι ΗΠΑ και παροτρύνουν το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ «να ενωθεί και να προχωρήσει για να εγγυηθεί την απελπιστικά αναγκαία ειρήνη».

Σύνταξη
Κίνα: Ναός μοναστικού συγκροτήματος 1.500 ετών έγινε στάχτη από κακή χρήση θυμιατών και κεριών [βίντεο]
Κάηκε ρέπλικα! 14.11.25

Κίνα: Ναός μοναστικού συγκροτήματος 1.500 ετών έγινε στάχτη από κακή χρήση θυμιατών και κεριών

Σύμφωνα με τα κινεζικά ΜΜΕ, ο ναός δεν ήταν 1.500 ετών, αλλά σύγχρονος. Οι πρώτες πληροφορίες από την έρευνα υποδεικνύουν ότι η πυρκαγιά προκλήθηκε από θυμιάματα και κεριά

Σύνταξη
Μήνυμα Μερτς στον Ζελένσκι να σταματήσουν οι ροές νεαρών Ουκρανών στη Γερμανία
Προσφυγικό 13.11.25

Μήνυμα Μερτς στον Ζελένσκι να σταματήσουν οι ροές νεαρών Ουκρανών στη Γερμανία

Ο Φρίντριχ Μερτς απηύθυνε αυστηρό μήνυμα στον Βολοντίμιρ Ζελένσκι για τους νεαρής ηλικίας Ουκρανούς πρόσφυγες που καταφθάνουν στη χώρα του καθώς και για την διαφθορά στην

Σύνταξη
Αρμάνι Μιλάνο – Ολυμπιακός: Στην Ιταλία για την τέταρτη σερί νίκη οι «ερυθρόλευκοι»
Euroleague 14.11.25

Αρμάνι Μιλάνο – Ολυμπιακός: Στην Ιταλία για την τέταρτη σερί νίκη οι «ερυθρόλευκοι»

Μετά το σοκ του τραυματισμού του Κίναν Έβανς ο Ολυμπιακός θέλει να ανασυνταχθεί ψυχολογικά και να πάρει την τέταρτη συνεχόμενη νίκη του στην Ευρωλίγκα, αντιμετωπίζοντας την Αρμάνι Μιλάνο εκτός έδρας.

Σύνταξη
Valisia Odell και Dramachine: Οι δύο όψεις του ελληνικού dark synth ήχου
Σκοτεινός ήχος 14.11.25

Valisia Odell και Dramachine: Οι δύο όψεις του ελληνικού dark synth ήχου

Πριν την κοινή τους εμφάνιση στο Gagarin, Valisia Odell και Dramachine μιλούν στο in για το μέλλον του DIY, τη μεγάλη ομπρέλα του post-punk και τις ανατολίτικες καταβολές του σκοτεινού ήχου.

Γιάννης-Ορέστης Παπαδημητρίου
Γιάννης-Ορέστης Παπαδημητρίου
Μίλησα με τους «Γάλλους του Τσίπρα»
Editorial 14.11.25

Μίλησα με τους «Γάλλους του Τσίπρα»

Και άλλες ιστορίες, σοφιστείες και απλά παραμύθια... περί rebranding Τσίπρα αλά γαλλικά και άλλων δαιμονίων

Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
Γράφει ο Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
«Να χαμογελάσεις εσύ!»: Η Μίλι Μπόμπι Μπράουν έβαλε φωτογράφο στη θέση του σε πρεμιέρα του Stranger Things
«Χαμογέλα!» 14.11.25

«Να χαμογελάσεις εσύ!»: Η Μίλι Μπόμπι Μπράουν έβαλε φωτογράφο στη θέση του σε πρεμιέρα του Stranger Things

Στην πρεμιέρα της 5ης σεζόν του Stranger Things στο Λονδίνο, η Μίλι Μπόμπι Μπράουν αντέδρασε σε φωτογράφο που της φώναξε «Χαμογέλα!», πριν αποχωρήσει εμφανώς ενοχλημένη από το κόκκινο χαλί

Σύνταξη
«Οι ιστορικοί θα παρακάμψουν τη γενιά μας»: Γιατί η Gen Z επιλέγει ενεργά την γελοιότητα
Οι ασόβαροι 14.11.25

«Οι ιστορικοί θα παρακάμψουν τη γενιά μας»: Γιατί η Gen Z επιλέγει ενεργά την γελοιότητα

Σε έναν κόσμο που μοιάζει να καταρρέει κάτω από το βάρος της αβεβαιότητας, η Gen Z επιλέγει να αντιδρά με ειρωνεία, γέλιο και δημιουργική τρέλα.

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Μέσα στο ναρκοπέδιο, μου είπαν πως θα μάθω να χορεύω: Η σιωπή του βιασμού «σπάει» πάνω στο σανίδι
inTickets 14.11.25

Μέσα στο ναρκοπέδιο, μου είπαν πως θα μάθω να χορεύω: Η σιωπή του βιασμού «σπάει» πάνω στο σανίδι

Το έργο - μονόλογος Μέσα στο ναρκοπέδιο, μου είπαν πως θα μάθω να χορεύω σε κείμενο Μαρίας Λούκα, σκηνοθεσία Παυλίνας Μάρβιν και τον Ιώκο Ιωάννη Κοτίδη στον πρωταγωνιστικό ρόλο, έρχεται από τις 24 Νοεμβρίου στο Κέντρο ελέγχου τηλεοράσεων.

Σύνταξη
Μάχη για τη ζωή του δίνει ο 22χρονος που κατάπιε ολόκληρο μπέργκερ – Τι λέει φίλος του
Σε κρίσιμη κατάσταση 14.11.25

Μάχη για τη ζωή του δίνει ο 22χρονος που κατάπιε ολόκληρο μπέργκερ - «Κοπανούσε την πλάτη του σε κολόνα»

Ο 22χρονος έμεινε για 3 λεπτά χωρίς οξυγόνο με αποτέλεσμα να έχουν υποστεί βλάβη ζωτικά του όργανα, η οποία ίσως και να είναι μη αναστρέψιμη.

Σύνταξη
Άγιος Δημήτριος: Άφαντοι οι διαρρήκτες που εμβόλισαν και τραυμάτισαν αστυνομικούς
Άγιος Δημήτριος 14.11.25

Άφαντοι οι διαρρήκτες που εμβόλισαν και τραυμάτισαν αστυνομικούς - «Ακούσαμε σειρήνες και μετά πυροβολισμούς»

«Καθόμασταν εδώ στην καφετέρια, ακούσαμε σειρήνες και μετά πέντε πυροβολισμούς. Μετά βγήκα από την καφετέρια και είδα τις δύο μηχανές κάτω» δήλωσε ένας νεαρός, ο οποίος βρισκόταν στο σημείο όπου έγινε η παράσυρση των μηχανών της ΔΙ.ΑΣ στον Άγιο Δημήτριο

Σύνταξη
Ο Ανδρουλάκης περιμένει τον Μητσοτάκη στη… γωνία για την ακρίβεια και το ιδιωτικό χρέος – Σήμερα η σύγκρουση στη Βουλή
Πολιτική Γραμματεία 14.11.25

Ο Ανδρουλάκης περιμένει τον Μητσοτάκη στη… γωνία για την ακρίβεια και το ιδιωτικό χρέος – Σήμερα η σύγκρουση στη Βουλή

Στην επίκαιρη ερώτηση του Νίκου Ανδρουλάκη για την ακρίβεια και το ιδιωτικό χρέος αναμένεται να απαντήσει ο Κυριάκος Μητσοτάκης στην «ώρα του πρωθυπουργού»

Ιάσονας Σχινάς - Παπαδόπουλος
Ιάσονας Σχινάς - Παπαδόπουλος
Πίτερ Χάσεκαμπ: «Οι ευρωπαϊκές χώρες έχουν μάλλον εφησυχάσει»
Κόσμος 14.11.25

Πίτερ Χάσεκαμπ: «Οι ευρωπαϊκές χώρες έχουν μάλλον εφησυχάσει»

«Το πιο σημαντικό πρόβλημα είναι η έλλειψη προθυμίας για εφαρμογή μεταρρυθμίσεων σε ορισμένες χώρες», λέει στα «ΝΕΑ» ο νέος πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Δημοσιονομικού Συμβουλίου (ΕΔΣ)

Μαρία Βασιλείου
Πάνω από 600.000 δολάρια για τρεις πίνακες του Μπομπ Ρος σε δημοπρασία για τη δημόσια τηλεόραση των ΗΠΑ
Culture Live 14.11.25

Πάνω από 600.000 δολάρια για τρεις πίνακες του Μπομπ Ρος σε δημοπρασία για τη δημόσια τηλεόραση των ΗΠΑ

Τρεις πίνακες του Μπομπ Ρος δημοπρατήθηκαν στο Λος Άντζελες για πάνω από 600.000 δολάρια, με τα έσοδα να στηρίζουν δημόσιους τηλεοπτικούς σταθμούς που πλήττονται από περικοπές χρηματοδότησης στις ΗΠΑ.

Σύνταξη
Πανηγύρια Μητσοτάκη στη Ροδόπη, στο… περίμενε οι ακρίτες για το ενεργειακό κόστος και ο ΑΔΜΗΕ για την ΑΜΚ, τα νοσοκομεία του ΑΒΑΞ, ανεβάζει (κατασκευαστικούς) ρυθμούς η LAMDA, τα υψηλά 8μήνου της Τιτάν, η «μεταγραφή» στην Intralot

Πανηγύρια Μητσοτάκη στη Ροδόπη, στο… περίμενε οι ακρίτες για το ενεργειακό κόστος και ο ΑΔΜΗΕ για την ΑΜΚ, τα νοσοκομεία του ΑΒΑΞ, ανεβάζει (κατασκευαστικούς) ρυθμούς η LAMDA, τα υψηλά 8μήνου της Τιτάν, η «μεταγραφή» στην Intralot

Ερντογάν: Λάβαμε θετικά μηνύματα από τις ΗΠΑ στο θέμα των F-35

Ερντογάν: Λάβαμε θετικά μηνύματα από τις ΗΠΑ στο θέμα των F-35

Νέο μισθολόγιο σε Ένοπλες δυνάμεις και Σώματα Ασφαλείας

Νέο μισθολόγιο σε Ένοπλες δυνάμεις και Σώματα Ασφαλείας

Το DOTS Festival μας έδωσε 36 τρόπους να δούμε την αλήθεια

Το DOTS Festival μας έδωσε 36 τρόπους να δούμε την αλήθεια

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Imane Khelif: H εντυπωσιακή εμφάνιση της 26χρονης πυγμάχου στη front row του οίκου Chanel

Imane Khelif: H εντυπωσιακή εμφάνιση της 26χρονης πυγμάχου στη front row του οίκου Chanel

Δοκίμασε το δροσιστικό «combo» που αυξάνει το προσδόκιμο ζωής

Δοκίμασε το δροσιστικό «combo» που αυξάνει το προσδόκιμο ζωής

Άγχος αποχωρισμού: Πώς να το αντιμετωπίσετε με αγάπη και υπομονή

Άγχος αποχωρισμού: Πώς να το αντιμετωπίσετε με αγάπη και υπομονή

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

