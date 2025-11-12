newspaper
Σημαντική είδηση:
12.11.2025 | 00:00
COP30: Διαδηλωτές οπλισμένοι με ξύλα εισέβαλαν στον χώρο της Συνόδου
Ο Τραμπ κλιμακώνει την ένταση με τη Βενεζουέλα – Τι σηματοδοτεί η άφιξη του αεροπλανοφόρου USS Ford στην περιοχή
Κόσμος 12 Νοεμβρίου 2025 | 06:52

Ο Τραμπ κλιμακώνει την ένταση με τη Βενεζουέλα – Τι σηματοδοτεί η άφιξη του αεροπλανοφόρου USS Ford στην περιοχή

Συνεχίζονται οι κινήσεις Τραμπ να παρέμβει στη Βενεζουέλα, ανατρέποντας τον Μαδούρο, με πρόσχημα τον «πόλεμο κατά των ναρκωτικών»

Σύνταξη
Ακρόαση άρθρου
A
A
Vita.gr
Φαγητό το βράδυ: Τα μυστικά για να σταματήσεις το τσιμπολόγημα

Φαγητό το βράδυ: Τα μυστικά για να σταματήσεις το τσιμπολόγημα

Spotlight

Κλιμακώνουν περαιτέρω οι ΗΠΑ την ένταση με τη Βενεζουέλα, στέλνοντας στην Καραϊβική, το αμερικανικό αεροπλανοφόρο Gerald Ford, με την κυβέρνηση του Νικολάς Μαδούρο να κάνει λόγο για «ιμπεριαλιστική» απειλή.

Από τον Αύγουστο, η Ουάσινγκτον έχει αναπτύξει στην Καραϊβική ισχυρές δυνάμεις, μεταξύ των οποίων και έξι πολεμικά πλοία, επισήμως για να καταπολεμήσουν τη διακίνηση ναρκωτικών προς τις ΗΠΑ. Το Καράκας θεωρεί αυτήν την επιχείρηση πρόσχημα, τονίζοντας ότι πραγματικός στόχος είναι η ανατροπή του Μαδούρο και η υφαρπαγή των πετρελαϊκών αποθεμάτων της χώρας.

Η άφιξη του USS Ford, του μεγαλύτερου αεροπλανοφόρου στον κόσμο, στην Καραϊβική, συνέπεσε με στρατιωτικά γυμνάσια που ανακοινώθηκαν από το Καράκας, ενώ η Ρωσία, σύμμαχος του προέδρου Νικολάς Μαδούρο, καταδίκασε έντονα τα αμερικανικά αεροπορικά εναντίον ταχύπλοων που οι ΗΠΑ ισχυρίζονται ότι ανήκαν σε διακινητές ναρκωτικών.

Το αμερικανικό αεροπλανοφόρο USS Gerald R. Ford/ Reuters, φωτογραφία αρχείου

Η αεροναυτική «δύναμη κρούσης του Gerald R. Ford εισήλθε την 11η Νοεμβρίου στη ζώνη» ευθύνης της SOUTHCOM, του μεικτού διοικητηρίου των αμερικανικών ενόπλων δυνάμεων που είναι αρμόδιο για τη νότια Αμερική, ανέφερε η ίδια με δελτίο Τύπου. Η ανάπτυξή του, που είχε αναγγελθεί από την Ουάσιγκτον την 24η Οκτωβρίου, σκοπό έχει να «υποστηριχτεί η εκτέλεση της διαταγής του προέδρου (Ντόναλντ Τραμπ) να εξαρθρωθούν διεθνείς εγκληματικές οργανώσεις και να αντιμετωπιστεί η ναρκωτρομοκρατία», κατά την ανακοίνωσή της.

ΗΠΑ: Κλιμάκωση της έντασης με τη Βενεζουέλα

Το αεροπλανοφόρο, το πιο προηγμένο του αμερικανικού πολεμικού ναυτικού, μεταφέρει μεταξύ άλλων τέσσερις μοίρες μαχητικών αεροσκαφών και συνοδεύεται από τρία πυραυλοφόρα αντιτορπιλικά.

Ο στρατός της Βενεζουέλας ανακοίνωσε «μαζική» ανάπτυξη δυνάμεών του σε όλη τη χώρα

Ο αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος πρόσφατα επιβεβαίωσε πως ενέκρινε μυστικές επιχειρήσεις της CIA στο έδαφος της Βενεζουέλας, δίνει μάλλον αντιφατικές ενδείξεις για τις προθέσεις του: έχει αναφερθεί σε χερσαία πλήγματα στο κράτος της Λατινικής Αμερικής κι έχει πει πως οι μέρες του Νικολάς Μαδούρο στην εξουσία είναι «μετρημένες», ταυτόχρονα όμως αποκλείει το ενδεχόμενο πολέμου.

«Αν πρέπει ως δημοκρατία, ως λαός, να εμπλακούμε σε ένοπλο αγώνα για να υπερασπιστούμε την ιερή κληρονομιά των απελευθερωτών και των απελευθερωτριών, θα είμαστε έτοιμοι να νικήσουμε», ήταν η αντίδραση του προέδρου της Βενεζουέλας.

Ο ίδιος επικύρωσε νόμο με τον οποίο δημιουργείται νέο σώμα άμυνας που έχει «τη δύναμη» να αντιμετωπίσει τις ΗΠΑ.

«Απαράδεκτα» πλήγματα

Παράλληλα με την ανακοίνωση του Πενταγώνου, ο στρατός της Βενεζουέλας ανακοίνωσε «μαζική» ανάπτυξη δυνάμεών του σε όλη τη χώρα. Ο υπουργός Άμυνας Βλαντίμιρ Παδρίνο είπε πως 200.000 στρατιωτικοί συμμετείχαν σε άσκηση, αν και παρατηρήθηκαν κινήσεις των ενόπλων δυνάμεων σε μεγάλες πόλεις, όπως η πρωτεύουσα Καράκας.

Ο στρατός της Βενεζουέλας ανακοίνωσε «μαζική» ανάπτυξη δυνάμεών του σε όλη τη χώρα

Η κυβέρνηση έχει ανακοινώσει επανειλημμένα γυμνάσια και ελιγμούς του στρατού στη χώρα, υπενθυμίζει το ΑΠΕ. Οι κινήσεις αυτές έχουν άφθονη προβολή στα προσκείμενα στην κυβέρνησης μέσα ενημέρωσης, ωστόσο δεν είναι πάντα ορατές στο πεδίο.

Ο κ. Παδρίνο, τονίζοντας πως η χώρα βρίσκεται σε επιφυλακή και είναι «φυλασσόμενη, προστατευμένη, αμυνόμενη», χαρακτήρισε τους αμερικανούς στρατιωτικούς «μισθοφόρους» οι οποίοι «δολοφονούν ανυπεράσπιστους ανθρώπους, είτε είναι διακινητές ναρκωτικών είτε όχι».

Από τις αρχές του Σεπτεμβρίου, οι ένοπλες δυνάμεις των ΗΠΑ έχουν εξαπολύσει κάπου είκοσι αεροπορικά πλήγματα στην Καραϊβική και στον Ειρηνικό, ερίζοντας – χωρίς να έχουν παρουσιάσει ποτέ αποδείξεις – πως μετέφεραν ναρκωτικά, σκοτώνοντας 76 ανθρώπους.

Ειδικοί αμφισβητούν κατά πόσον είναι νόμιμες οι επιχειρήσεις αυτές.

Ο Ύπατος Αρμοστής των Ηνωμένων Εθνών για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα Φόλκερ Τουρκ κάλεσε προχθές Δευτέρα την Ουάσιγκτον να εξετάσει τη νομιμότητα των πληγμάτων, κάνοντας λόγο για «ισχυρές ενδείξεις» πως αποτελούν εξωδικαστικές εκτελέσεις.

Ανησυχία

Χθες ο ρώσος υπουργός Εξωτερικών Σεργκέι Λαβρόφ χαρακτήρισε τις επιχειρήσεις αυτές «απαράδεκτες». «Κατ’ αυτόν τον τρόπο, γενικά, δρουν χώρες (…) που θεωρούν ότι βρίσκονται υπεράνω των νόμων», τόνισε ο επικεφαλής της ρωσικής διπλωματίας κάνοντας δηλώσεις σε ρώσους δημοσιογράφους που αναμεταδόθηκαν απευθείας από κρατικά τηλεοπτικά δίκτυα.

Ο Νικολάς Μαδούρο, πιστός σύμμαχος του Βλαντίμιρ Πούτιν, ανακοίνωνε τον Μάιο νέα σύσφιγξη των σχέσεων του Καράκας με τη Μόσχα, με την υπογραφή συμφωνίας διμερούς συνεργασίας.

Η ανάπτυξη ολοένα περισσότερων στρατιωτικών μέσων των ΗΠΑ στην Καραϊβική προκαλεί έντονη ανησυχία στη Βραζιλία του Λούλα, όπως και στην Κολομβία του Γουστάβο Πέτρο — ο σοσιαλδημοκράτης πρόεδρος ανακοίνωσε χθες μέσω X πως έδωσε εντολή να ανασταλεί η ανταλλαγή πληροφοριών της Μπογοτά με την Ουάσιγκτον «όσο συνεχίζονται οι πυραυλικές επιθέσεις εναντίον πλεούμενων».

Ενώ ακόμη κι η Βρετανία, παρότι συγκαταλέγεται στους στενότερους συμμάχους των ΗΠΑ, αναγκάστηκε πριν από έναν μήνα και πλέον να αναστείλει την ανταλλαγή πληροφοριών με την Ουάσιγκτον όσον αφορά τη θέση πλεούμενων που πιστεύεται ότι μεταφέρουν ναρκωτικά στην Καραϊβική, διότι δεν θέλει να θεωρηθεί συνένοχη στα αμερικανικά αεροπορικά πλήγματα, ανέφερε χθες το CNN, επικαλούμενο πηγές του ενήμερες σχετικά.

Όταν επικοινώνησε μαζί της το Γαλλικό Πρακτορείο η Ντάουνινγκ Στριτ περιορίστηκε να αναφέρει πως δεν επιθυμεί να σχολιάσει ζητήματα ασφαλείας και πληροφοριών.

