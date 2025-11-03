Ο Ντόναλντ Τραμπ απάντησε «έτσι νομίζω» στην ερώτηση αν οι μέρες του Νικολάς Μαδούρο στην προεδρία της Βενεζουέλας «είναι μετρημένες», μοιάζοντας την ίδια στιγμή να υποβαθμίζει το ενδεχόμενο πολέμου με το κράτος της Λατινικής Αμερικής κατά τη διάρκεια συνέντευξής του στην εκπομπή 60 Minutes του CBS που μεταδόθηκε χθες Κυριακή (στη φωτογραφία, επάνω, από βίντεο στο Χ, κάτω, ο Τραμπ στη διάρκεια της συνέντευξής του).

Ερωτηθείς ο Τραμπ αν οι ΗΠΑ θα εμπλακούν σε πόλεμο με τη Βενεζουέλα, απάντησε «αμφιβάλλω, δεν νομίζω»

«Θα έλεγα πως ναι, έτσι νομίζω», απάντησε ο αμερικανός πρόεδρος στην ερώτηση αν οι μέρες του προέδρου Μαδούρο στην εξουσία «είναι μετρημένες».

Νωρίτερα, ερωτηθείς αν οι ΗΠΑ θα εμπλακούν σε πόλεμο με τη Βενεζουέλα, ο ρεπουμπλικάνος απάντησε «αμφιβάλλω, δεν νομίζω».

🚨 CBS: Are Maduro’s days as Venezuela president numbered? PRESIDENT TRUMP: I would say yeah. CBS: And are you doing land strikes on Venezuela? TRUMP: I don’t tell you that. I’m not saying it’s true, or untrue. I don’t talk to a reporter about if I’m gonna strike! 🔥🔥🔥 pic.twitter.com/IzO4dyMQ9W — Eric Daugherty (@EricLDaugh) November 3, 2025

Εκστρατεία αμερικανικών αεροπορικών πληγμάτων από τις αρχές Σεπτεμβρίου εναντίον ταχύπλοων φερόμενων ως διακινητών ναρκωτικών, κυρίως στην Καραϊβική, που παρουσιάζεται από την Ουάσιγκτον ως μέρος του αγώνα κατά της διακίνησης ναρκωτικών, αύξησε κατακόρυφα τις εντάσεις με κράτη της περιοχής, ιδίως με τη Βενεζουέλα.

Τα δεκαέξι πλήγματα που έχουν ανακοινωθεί μέχρι τώρα έχουν στοιχίσει τη ζωή σε τουλάχιστον 65 ανθρώπους. Παράλληλα, οι αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις συγκεντρώνουν ολοένα μεγαλύτερη ισχύ πυρός στην περιοχή, όπως μεταδίδει το ΑΠΕ.

Με αεροπλανοφόρο κατά των… ναρκωτικών

Είναι ήδη γνωστό ότι και το αεροπλανοφόρο USS Gerald R Ford μετακινείται προς την Καραϊβική Θάλασσα, συνοδεία τριών αντιτορπιλικών.

Το αεροπλανοφόρο – που σαφώς δεν είναι το κατάλληλο για να κυνηγά βάρκες με ναρκωτικά όπως θέλει το αμερικανικό αφήγημα – φέρει μία πλήρη γκάμα βομβών και πυραύλων και σχεδόν 5.000 μέλη πληρώματος όπως και πληθώρα μαχητικών αεροσκαφών F/A-18 και F-35.