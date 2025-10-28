Βενεζουέλα: Οι ΗΠΑ επιχείρησαν να δωροδοκήσουν τον πιλότο του Μαδούρο για να τον παραδώσει στα χέρια τους

Οι ΗΠΑ στην προσπάθειά τους να ανατρέψουν τον Νικολάς Μαδούρο από την προεδρία στη Βενεζουέλα, φέρονται να σχεδίασαν την «απαγωγή» του με τη βοήθεια του πιλότου του.

Σύμφωνα με το Associated Press, που επικαλείται τρεις νυν και πρώην Αμερικανούς αξιωματούχους και έναν πολιτικό αντίπαλο του Νικολάς Μαδούρο, το σχέδιο ήταν ο πιλότος να μεταφέρει τον πρόεδρο της Βενεζουέλας σε κάποιο μέρος, όπου οι αμερικανικές δυνάμεις θα μπορούσαν να τον «συλλάβουν».

Το ρεπορτάζ, που θυμίζει ταινία κατασκοπίας, βασίστηκε σε μαρτυρίες που έγιναν υπό τον όρο της ανωνυμίας –για ευνόητους λόγους. Ωστόσο, δεν έχει διαψευστεί ούτε από τις ΗΠΑ ούτε από τη Βενεζουέλα.

«Θα γίνεις πολύ πλούσιος»

Το σχέδιο ήταν απλό. Ομοσπονδιακός πράκτορας των ΗΠΑ συνάντηση τον πιλότο του Νικολάς Μαδούρο, πτέραρχο Μπίτνερ Βιγέγας, σε ένα υπόστεγο φύλαξης αεροσκαφών. Εκεί του είπε ότι το μόνο που θα έπρεπε να κάνει ήταν να εκτρέψει μια πτήση στην οποία επέβαινε ο πρόεδρος της Βενεζουέλας. Να οδηγήσει δηλαδή τον Νικολάς Μαδούρο σε κάποιο τόπο όπου οι αμερικανικές αρχές θα μπορούσαν να τον συλλάβουν. Το «ραντεβού» θα μπορούσε να είναι της επιλογής του πιλότου: η Δομινικανή Δημοκρατία, το Πουέρτο Ρίκο ή η αμερικανική στρατιωτική βάση στον κόλπο του Γκουαντάναμο στην Κούβα.

Σε αντάλλαγμα, ο πράκτορας είπε στον πιλότο ότι οι ΗΠΑ θα τον έκαναν «πολύ πλούσιο».

Η συνάντηση έγινε στο Πουέρτο Ρίκο, όπου επισκευάζονταν τα δύο προεδρικά αεροσκάφη που διαθέτει η Βενεζουέλα.

Παρά το γεγονός ότι η συζήτηση έγινε σε τεταμένο κλίμα και ο πιλότος έφυγε χωρίς να δεσμευτεί, έδωσε το αριθμό του τηλεφώνου του στον πράκτορα. Ο Έντουιν Λόπεζ –έτσι ονομάζεται ο ομοσπονδιακός πράκτορας- εκτίμησε ότι ο πιλότος μάλλον ενδιαφερόταν να βοηθήσει την κυβέρνηση των ΗΠΑ.

Επί 16 μήνες, και παρά το γεγονός ότι ο Λόπεζ στο μεταξύ συνταξιοδοτήθηκε τον Ιούλιο, συνέχισε να επικοινωνεί με τον πιλότο. Συνομιλούσαν μέσω μιας κρυπτογραφημένης εφαρμογής ανταλλαγής μηνυμάτων.

Στις 7 Αυγούστου, όταν οι ΗΠΑ ανέβασαν το ποσό τις επικήρυξης του Νικολάς Μαδούρο στα 50 εκατομμύρια δολάρια, ο Λόπεζ έγραψε στον πιλότο: «Περιμένω ακόμα την απάντησή σας». Και του επισύναψε τον σύνδεσμο με το δελτίο τύπου του Υπουργείου Δικαιοσύνης που ανακοίνωνε τη νέα αμοιβή.

«Δεν είμαστε προδότες»

Μετά από αυτό το μήνυμα, ο Λόπεζ έστειλε ένα άλλο στον Βιγέγας, λέγοντας ότι «υπήρχε ακόμα χρόνος για να γίνει ο ήρωας της Βενεζουέλας και να βρεθεί στη σωστή πλευρά της ιστορίας». Αλλά δεν έλαβε απάντηση.

Στις 18 Σεπτεμβρίου, ο Λόπεζ παρακολουθούσε τα νέα για την ανάπτυξη των στρατιωτικών δυνάμεων των ΗΠΑ στην Καραϊβική όταν είδε μια ανάρτηση στο X από έναν ανώνυμο παρατηρητή αεροπλάνων. Αυτός παρακολουθούσε στενά τις μετακινήσεις των αεροσκαφών του Νικολάς Μαδούρο. Ο χρήστης δημοσίευσε ένα στιγμιότυπο οθόνης ενός χάρτη παρακολούθησης πτήσης που έδειχνε ένα προεδρικό Airbus να κάνει μια περίεργη κυκλική διαδρομή μετά την απογείωση από το Καράκας.

«Πού πηγαίνεις;» έγραψε ο Λόπεζ στον Βιγέγας, χρησιμοποιώντας έναν νέο αριθμό.

«Ποιος είσαι;» απάντησε ο Βιλέγκας, είτε μη αναγνωρίζοντας τον αριθμό είτε προσποιούμενος την άγνοια.

Όταν ο Λόπεζ του είπε ποιος είναι και προσπάθησε ξανά να τον πείσει να παραδώσει τον Μαδούρο, ο Βιγέγας τον αποκάλεσε «δειλό».

«Εμείς οι Βενεζουελάνοι είμαστε φτιαγμένοι από διαφορετικό ύφασμα», έγραψε ο Βιλέγκας. «Το τελευταίο πράγμα που είμαστε είναι προδότες».

Ο Λόπεζ του έστειλε μια φωτογραφία τους να μιλάνε μεταξύ τους σε έναν κόκκινο δερμάτινο καναπέ στο υπόστεγο αεροπλάνων τον προηγούμενο χρόνο.

«Είσαι τρελός;» απάντησε ο Βιλέγκας.

«Λίγο…», έγραψε ο Λόπεζ.

Δύο ώρες αργότερα, ο Λόπεζ προσπάθησε για τελευταία φορά, αναφέροντας τα τρία παιδιά του Βιλέγκας ονομαστικά. Υποσχέθηκε γι’ αυτά ένα καλύτερο μέλλον που, όπως είπε, τα περίμενε στις ΗΠΑ.

«Το παράθυρο για μια απόφαση κλείνει», έγραψε ο Λόπεζ, λίγο πριν ο Βιλέγας μπλοκάρει τον αριθμό του. «Σύντομα θα είναι πολύ αργά».

Το Associated Press έχει εξετάσει και έχει επιβεβαιώσει τα μηνύνατα μεταξύ του Λόπεζ και του πιλότου. Ωστόσο, δεν έχει καταφέρει να εντοπίσει τον πιλότο του αεροσκάφους του Νικολάς Μαδούρο, πτέραρχουν Μπίτνερ Βιγέγας. Το Υπουργείο Εσωτερικής Ασφάλειας των ΗΠΑ και το Υπουργείο Εξωτερικών δεν σχολίασαν. Η κυβέρνηση της Βενεζουέλας δεν απάντησε σε αίτημα για σχολιασμό.