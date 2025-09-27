newspaper
Βενεζουέλα: Οι ΗΠΑ εξετάζουν σενάρια για πλήγματα στο έδαφός της, μεταδίδει το NBC
Κόσμος 27 Σεπτεμβρίου 2025 | 01:30

Βενεζουέλα: Οι ΗΠΑ εξετάζουν σενάρια για πλήγματα στο έδαφός της, μεταδίδει το NBC

Ο Ντόναλντ Τραμπ δεν έχει εγκρίνει ακόμη κάποια επιχείρηση, ωστόσο το Πεντάγωνο των ΗΠΑ εξετάζει σενάρια για πλήγματα στο έδαφος της Βενεζουέλας, σύμφωνα με πληροφορίες που μεταδίδει το NBC News.

Σύνταξη
Ακρόαση άρθρου
A
A
Vita.gr
Σε ποια πλευρά κοιμάστε; Λέει πολλά για την προσωπικότητά σας, σύμφωνα με έρευνα

Σε ποια πλευρά κοιμάστε; Λέει πολλά για την προσωπικότητά σας, σύμφωνα με έρευνα

Spotlight

Αμερικανοί στρατιωτικοί αξιωματούχοι εξετάζουν σενάρια για πλήγματα στο έδαφος της Βενεζουέλας, εναντίον διακινητών ναρκωτικών, σύμφωνα με πληροφορίες που μεταδίδει το δίκτυο NBC News, επισημαίνοντας πως ενδέχεται να εξαπολυθούν επιθέσεις σε λίγες εβδομάδες (στη φωτογραφία του Reuters/Enea Lebrun, επάνω, αντιτορπιλικό των ΗΠΑ με κατευθυνόμενους πυραύλους σε ναυτική βάση στον Παναμά).

«Ουάσιγκτον και Καράκας έχουν συνομιλίες με τη μεσολάβηση ηγετών από τη Μέση Ανατολή»

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ δεν έχει εγκρίνει ακόμη κάποια επιχείρηση, καθώς Ουάσιγκτον και Καράκας έχουν συνομιλίες με τη μεσολάβηση ηγετών από τη Μέση Ανατολή, μεταδίδει το αμερικανικό δίκτυο NBC.

Στις αρχές του μήνα, και το αμερικανικό τηλεοπτικό δίκτυο CNN είχε μεταδώσει, επικαλούμενο πηγές του ενήμερες για τους σχεδιασμούς της κυβέρνησης, ότι ο Ντόναλντ Τραμπ εξετάζει διάφορες επιλογές, συμπεριλαμβανομένων πληγμάτων στο έδαφος της Βενεζουέλας εναντίον καρτέλ των ναρκωτικών.

Αν εξαπολύονταν όντως στρατιωτικές επιχειρήσεις στο έδαφος της χώρας της Λατινικής Αμερικής, θα επρόκειτο για μείζονα κλιμάκωση των συνεχιζόμενων εντάσεων ανάμεσα στην Ουάσιγκτον και το Καράκας.

Αλλαγή καθεστώτος

Οταν ρωτήθηκε, τότε, ο αμερικανός πρόεδρος για το αν οι ΗΠΑ σχεδιάζουν αλλαγή καθεστώτος στη Βενεζουέλα, είπε σε δημοσιογράφους ότι «δεν μιλάμε γι’ αυτό, αλλά μιλάμε για το γεγονός ότι είχατε εκλογές που ήταν πολύ παράξενες εκλογές, για να το θέσουμε επιεικώς».

Ο ομόλογός του της Βενεζουέλας Νικολάς Μαδούρο από την άλλη αξίωσε η Ουάσιγκτον να σεβαστεί την εθνική κυριαρχία της χώρας του.

«Η κυβέρνηση των ΗΠΑ θα όφειλε να εγκαταλείψει το σχέδιό της για βίαιη αλλαγή καθεστώτος στη Βενεζουέλα ή σε οποιαδήποτε άλλη χώρα στη Λατινική Αμερική και να σεβαστεί την εθνική κυριαρχία, το δικαίωμα στην ειρήνη και την ανεξαρτησία» της, ανέφερε σε διάγγελμά του.

