Σημαντική είδηση:
14.09.2025 | 21:55
Μεταβολή του καιρού τις επόμενες ώρες - Ανατροπή με τις βροχές
Βενεζουέλα: Οι ΗΠΑ «τριπλασίασαν» τις κατασκοπευτικές πτήσεις τους – «Πρόθεση να προκαλέσουν πόλεμο»
Κόσμος 15 Σεπτεμβρίου 2025 | 04:30

Βενεζουέλα: Οι ΗΠΑ «τριπλασίασαν» τις κατασκοπευτικές πτήσεις τους – «Πρόθεση να προκαλέσουν πόλεμο»

Συνεχίζονται «οι επιχειρήσεις κατασκοπείας από αεροσκάφη του στρατού των ΗΠΑ», δηλώνει ο υπουργός Αμυνας της Βενεζουέλας, τονίζοντας ότι «Ξέρουμε τι κάνουν (...) με πρόθεση να προκαλέσουν πόλεμο».

Σύνταξη
Spotlight

Ο υπουργός Αμυνας της Βενεζουέλας δήλωσε χθες Κυριακή ότι οι ΗΠΑ τριπλασίασαν τον περασμένο μήνα τις πτήσεις κατασκοπευτικών αεροσκαφών τους πάνω από τη Βενεζουέλα, καθώς η Ουάσιγκτον έχει επίσης αναπτύξει πολεμικά πλοία στην Καραϊβική, κίνηση την οποία χαρακτηρίζει «απειλή» για τη χώρα του ο πρόεδρος Νικολάς Μαδούρο (στη φωτογραφία αρχείου του Reuters/Manaure Quintero, επάνω, ο υπουργός Αμυνας της Βενεζουέλας, Παδρίνο Λόπες).

Συνεχίζονται «οι επιχειρήσεις κατασκοπείας από αεροσκάφη του στρατού των ΗΠΑ» τα οποία παρατηρήθηκε πως δεν διεξάγουν επιχειρήσεις μόνο κατά τη διάρκεια της ημέρας, αλλά και «νυχτερινές»: πλέον «τριπλασίασαν τον Αύγουστο τις κατασκοπευτικές πτήσεις εναντίον» της Βενεζουέλας, τόνισε ο υπουργός Αμυνας Βλαντίμιρ Παδρίνο Λόπες στη δημόσια τηλεόραση.

«Δεν θέλουμε κανένα επεισόδιο, κάτι το οποίο επιδιώκουν να προκαλέσουν εκείνοι (…) δεν θα πέσουμε στην παγίδα που μας στήνουν με προκλήσεις»

«Ξέρουμε τι κάνουν, ξέρουμε την ανάπτυξη που έχει γίνει στην Καραϊβική Θάλασσα με πρόθεση να προκαλέσουν πόλεμο (…) τον οποίο δεν θέλουμε ούτε εμείς, ούτε οι λαοί της Καραϊβικής», συνέχισε ο υπουργός.

«Δεν θέλουμε κανένα επεισόδιο, κάτι το οποίο επιδιώκουν να προκαλέσουν εκείνοι. Δεν θέλουμε κανένα επεισόδιο στα χωρικά μας ύδατα — δεν θα πέσουμε στην παγίδα που μας στήνουν με προκλήσεις», συμπλήρωσε.

Ο υπουργός Εξωτερικών Ιβάν Χιλ κατήγγειλε προχθές Σάββατο την οκτάωρη νηοψία αλιευτικού από τη Βενεζουέλα στην αποκλειστική οικονομική ζώνη (ΑΟΖ) της χώρας της Λατινικής Αμερικής, απαιτώντας «οι ΗΠΑ να σταματήσουν αμέσως τις ενέργειες οι οποίες θέτουν σε κίνδυνο την ασφάλεια και την ειρήνη στην Καραϊβική».

Η κυβέρνηση του αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ έστειλε αρμάδα πολεμικών πλοίων, συμπεριλαμβανομένων πυραυλοφόρων αντιτορπιλικών, αποβατικών και πυρηνοκίνητου υποβρυχίου, καθώς και μαχητικά αεροσκάφη χαμηλής παρατηρησιμότητας F-35 στην Καραϊβική, στο όνομα της καταπολέμησης των καρτέλ των ναρκωτικών, κλιμακώνοντας περαιτέρω τις ήδη οξυμένες εντάσεις με τη Βενεζουέλα.

Την προπερασμένη εβδομάδα, ο Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωνε πως οι αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις έπληξαν ταχύπλοο που «μετέφερε ναρκωτικά», σκοτώνοντας 11 «ναρκωτρομοκράτες».

Τους παρουσίασε ως μέλη της Tren de Aragua, συμμορίας ιδρυθείσας στη Βενεζουέλα παρούσας σε διάφορες χώρες, που εγγράφτηκε νωρίτερα φέτος στη μαύρη λίστα των «τρομοκρατικών» οργανώσεων με απόφαση του αμερικανού προέδρου. Η άλλη πλευρά κατήγγειλε «εξωδικαστικές δολοφονίες».

Επικήρυξη Μαδούρο

Η Ουάσιγκτον κατηγορεί τον πρόεδρο της Βενεζουέλας Νικολάς Μαδούρο ότι είναι επικεφαλής κυκλώματος διακίνησης ναρκωτικών και το καλοκαίρι διπλασίασε την αμοιβή για πληροφορίες που θα οδηγούσαν στη σύλληψή του στα 50 εκατομμύρια δολάρια.

Ο Νικολάς Μαδούρο, που διαψεύδει πάντα πως έχει οποιαδήποτε σχέση με τη διακίνηση ναρκωτικών, αν και δυο ανιψιοί της συζύγου του έχουν καταδικαστεί στη Νέα Υόρκη για διακίνηση κοκαΐνης, καταγγέλλει την ενίσχυση της αμερικανικής στρατιωτικής παρουσίας, μιλά περί «απειλής» για τη χώρα.

Θυμίζει ότι η Ουάσιγκτον, που δεν αναγνώρισε την επανεκλογή του το 2024, όταν η αντιπολίτευση κατήγγειλε απάτη, προσπαθεί επί χρόνια να τον εκδιώξει από την εξουσία.

Παρότρυνε τις τελευταίες εβδομάδες τον πληθυσμό να καταταγεί στην εθνοφυλακή, πολιτικοποιημένο σώμα που συγκρότησε ο προκάτοχός του Ούγο Τσάβες (1999-2013), ενώ ανακοίνωσε την ανάπτυξη 25.000 μελών των ενόπλων δυνάμεων στα σύνορα και την ενεργοποίηση αμυντικού σχεδίου.

Σύμφωνα με εκδόσεις οίκων εξειδικευμένων σε αμυντικά ζητήματα, όπως το διεθνές ινστιτούτο στρατηγικών μελετών (IISS), η εθνοφυλακή της Βενεζουέλας υπολογίζεται πως είχε ως πρότινος 212.000 μέλη, που προστίθενται στα περίπου 123.000 μέλη των άλλων κλάδων των ενόπλων δυνάμεων.

Πηγή: ΑΠΕ

googlenews

Δευτέρα 15 Σεπτεμβρίου 2025
