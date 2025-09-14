Πέντε αεροσκάφη F-35 των ΗΠΑ παρατηρήθηκαν να προσγειώνονται στο Πουέρτο Ρίκο το Σάββατο, μετά την εντολή του Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ την περασμένη εβδομάδα να ενταχθούν 10 από τα μαχητικά αεροσκάφη στη στρατιωτική ενίσχυση στην Καραϊβική, με σκοπό την καταπολέμηση των καρτέλ ναρκωτικών εν μέσω των αυξανόμενων εντάσεων με τη Βενεζουέλα.

Τα F-35 παρατηρήθηκαν να προσγειώνονται στην πρώην στρατιωτική βάση Roosevelt Roads στη Ceiba του Πουέρτο Ρίκο από τον Ricky Arduengo, έναν φωτογράφο που συνεργάζεται με το Reuters.

Αμερικανικά ελικόπτερα και αεροσκάφη Osprey, καθώς και άλλα αμερικανικά μεταγωγικά αεροσκάφη και στρατιωτικό προσωπικό έχουν παρατηρηθεί στη βάση τις τελευταίες ημέρες. Οι τελευταίες παρατηρήσεις έρχονται μετά από μια αιφνιδιαστική επίσκεψη στο Πουέρτο Ρίκο αυτή την εβδομάδα από τον Αμερικανό υπουργό Πολέμου Πιτ Χέγκσεθ μαζί με τον ανώτατο Αμερικανό στρατηγό, εν μέσω των αυξανόμενων εντάσεων με τη Βενεζουέλα.

Ο υπουργός μιλώντας στους πεζοναύτες τους ειδοποίησε πως «Αυτή δεν είναι εκπαιδευτική άσκηση».

Ερωτηθείς για τα αεροσκάφη, ένας αξιωματικός τύπου του Πενταγώνου δήλωσε: «Δεν έχουμε να ανακοινώσουμε καμία αλλαγή στη στρατιωτική μας στάση προς το παρόν».

To Reuters έχει αναφέρει από τις 5 Σεπτεμβρίου την επικείμενη μεταφορά των F-35

Πηγές ανέφεραν στο Reuters την περασμένη εβδομάδα ότι η κυβέρνηση Τραμπ διέταξε την αποστολή 10 μαχητικών αεροσκαφών F-35 στο Πουέρτο Ρίκο για τη διεξαγωγή επιχειρήσεων κατά των καρτέλ ναρκωτικών.

Ανακοινώνοντας την περασμένη εβδομάδα το σχέδιο αποστολής περισσότερων αεροσκαφών στην περιοχή, ο Τραμπ δήλωσε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν συζητούν αλλαγή καθεστώτος στη Βενεζουέλα.

Την περασμένη εβδομάδα, ο αμερικανικός στρατός σκότωσε 11 άτομα σε επίθεση εναντίον πλοίου από τη Βενεζουέλα που φέρεται να μετέφερε παράνομα ναρκωτικά, στην πρώτη γνωστή επιχείρηση από την πρόσφατη αποστολή πολεμικών πλοίων της κυβέρνησης Τραμπ στη νότια Καραϊβική.

Η Βενεζουέλα δήλωσε ότι κανένα από τα 11 άτομα που σκοτώθηκαν δεν ήταν έμποροι ναρκωτικών.

Η Βενεζουέλα κατηγορεί τις ΗΠΑ για «ρεσάλτο» σε αλιευτικό εντός της ΑΟΖ της

Η κυβέρνηση της Βενεζουέλας ανακοίνωσε το Σάββατο ότι ένα αμερικανικό αντιτορπιλικό αναχαίτισε, επιβιβάστηκε και κατέλαβε ένα βενεζουελάνικο αλιευτικό σκάφος για οκτώ ώρες στην Αποκλειστική Οικονομική Ζώνη της χώρας της Νότιας Αμερικής την Παρασκευή.

Ανέφερε ότι η επιβίβαση στο σκάφος έγινε με παράνομο και εχθρικό τρόπο, και ότι το πλήρωμα του αποτελούταν από εννέα «ταπεινούς» ψαράδες και ήταν «αβλαβές».

Οι αμερικανικές αρχές δεν απάντησαν αμέσως σε αίτημα για σχόλιο σχετικά με το φερόμενο περιστατικό.

Τα F-35 είναι πολύ προηγμένα μαχητικά αεροσκάφη και θα ήταν αποτελεσματικά σε οποιαδήποτε μάχη εναντίον της πολεμικής αεροπορίας της Βενεζουέλας, η οποία διαθέτει αεροσκάφη F-16.