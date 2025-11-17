Βενεζουέλα: Ο Τραμπ δηλώνει πως «θα μπορούσαμε να έχουμε συνομιλίες» με την κυβέρνηση Μαδούρο
«Θα μπορούσαμε να έχουμε συνομιλίες με τον Μαδούρο και θα δούμε πώς θα πάει αυτό», δηλώνει ο Ντόναλντ Τραμπ, ενώ οι ΗΠΑ συγκεντρώνουν μεγάλη δύναμη πυρός στην Καραϊβική.
Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ αναφέρθηκε χθες Κυριακή στην πιθανότητα συνομιλιών με την κυβέρνηση της Βενεζουέλας, της οποίας ηγείται ο Νικολάς Μαδούρο (στις φωτογραφίες αρχείου του Reuters, επάνω, Μαδούρο, αριστερά, και Τραμπ).
«Θα μπορούσαμε να έχουμε συνομιλίες με τον Μαδούρο και θα δούμε πώς θα πάει αυτό»
Η αναφορά του αμερικανού προέδρου γίνεται τη στιγμή που το Στέιτ Ντιπάρτμεντ ανακοινώνει πως θα χαρακτηρίσει την 24η Νοεμβρίου «τρομοκρατική» οργάνωση υποτιθέμενο καρτέλ του οποίου κατά την Ουάσιγκτον ηγείται ο πρόεδρος της Βενεζουέλας Νικολάς Μαδούρο κι ενώ κατέφθασε στην Καραϊβική αεροπλανοφόρο με την ομάδα κρούσης του.
«Θα μπορούσαμε να έχουμε συνομιλίες με τον Μαδούρο και θα δούμε πώς θα πάει αυτό», πέταξε ο ρεπουμπλικάνος πρόεδρος στον Τύπο στο διεθνές αεροδρόμιο του Παλμ Μπιτς, στη Φλόριντα (νοτιοανατολικά), προσθέτοντας χωρίς λεπτομέρειες πως «θα ήθελαν να συζητήσουμε».
Trump: «We may having some conversations with Maduro, and we’ll see how that turns out. They would like to talk.» pic.twitter.com/MlobWZuK8T
— Aaron Rupar (@atrupar) November 16, 2025
Ο πρόεδρος Μαδούρο και η κυβέρνησή του είναι σαφές πως βρίσκονται στο στόχαστρο της Ουάσιγκτον, που δεν σταματά να ενισχύει τη δύναμη πυρός των αμερικανικών ενόπλων δυνάμεων στην Καραϊβική, όπως μεταδίδει το ΑΠΕ.
Σαμποτάζ
Η Corpoelec, η κρατική εταιρεία ηλεκτρικής ενέργειας στη Βενεζουέλα, ανέφερε προχθές ένα νέο σαμποτάζ στο Εθνικό Ηλεκτρικό Σύστημα της Βενεζουέλας, μετά την ανατροπή τριών πύργων μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας στο Χουάν Αντόνιο Σοτίγιο.
Η εταιρεία ενεργοποίησε πρωτόκολλα έκτακτης ανάγκης και δεσμεύτηκε για τη σταδιακή αποκατάσταση της παροχής ηλεκτρικού ρεύματος.
Περιέγραψε το περιστατικό ως μέρος ενός μη συμβατικού πολέμου και «πράξεις εγκληματικού σαμποτάζ» που στοχεύουν τον λαό της Βενεζουέλας, προσθέτοντας πως ο Νικολάς Μαδούρο έχει αναλάβει την υπόθεση… προσωπικά (περισσότερα εδώ).
