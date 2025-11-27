newspaper
Πέμπτη 27 Νοεμβρίου 2025
Σημαντική είδηση:
26.11.2025 | 23:16
Μέλη της εθνοφρουράς πυροβολήθηκαν κοντά στον Λευκό Οίκο
Βενεζουέλα: Το διεθνές δίκαιο απειλείται με εξαφάνιση λόγω των στρατιωτικών επιχειρήσεων των ΗΠΑ
Κόσμος 27 Νοεμβρίου 2025 | 02:30

Βενεζουέλα: Το διεθνές δίκαιο απειλείται με εξαφάνιση λόγω των στρατιωτικών επιχειρήσεων των ΗΠΑ

Οι ΗΠΑ έχουν εξαπολύσει αεροπορικές επιθέσεις σε Καραϊβική και Ειρηνικό, με απολογισμό τουλάχιστον 83 νεκρούς, «καίγοντας» το διεθνές δίκαιο, σύμφωνα με τον γενικό εισαγγελέα της Βενεζουέλας.

Σύνταξη
A
A
Vita.gr
Ο γενικός εισαγγελέας της Βενεζουέλας, Τάρεκ Ουίλιαμ Σάαμπ, δήλωσε χθες Τετάρτη ότι το διεθνές δίκαιο απειλείται με εξαφάνιση λόγω των επιθέσεων των αμερικανικών ενόπλων δυνάμεων εναντίον σκαφών που φέρονται να διακινούσαν ναρκωτικά σε Καραϊβική και Ειρηνικό (στη φωτογραφία αρχείου του Reuters/Manaure Quintero, επάνω, ο Τάρεκ Ουίλιαμ Σάαμπ).

Οι ΗΠΑ έχουν αναπτύξει στην περιοχή ισχυρή στρατιωτική δύναμη – με τη συμμετοχή του μεγαλύτερου και πιο προηγμένου αεροπλανοφόρου στον κόσμο (USS Gerald R. Ford), πολεμικών πλοίων και μαχητικών αεροσκαφών – στο πλαίσιο επιχειρήσεων με δεδηλωμένο στόχο την καταπολέμηση των καρτέλ διακίνησης ναρκωτικών, οι οποίες έχουν κλιμακώσει την ένταση μεταξύ Ουάσιγκτον και Καράκας.

Οι ΗΠΑ «καίνε την Οικουμενική Διακήρυξη για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα (…) όλα τα Συντάγματα του κόσμου»

Από τις αρχές Σεπτεμβρίου, αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις έχουν εξαπολύσει αεροπορικές επιθέσεις σε Καραϊβική και Ειρηνικό εναντίον σκαφών που φέρονται να διακινούσαν ναρκωτικά. Μέχρι σήμερα έχουν καταστραφεί περισσότερα από 20 σκάφη, με απολογισμό τουλάχιστον 83 νεκρούς.

«Βρισκόμαστε στα πρόθυρα της πλήρους εξαφάνισης του διεθνούς δικαίου λόγω αυτών των παράνομων ενεργειών, ενώ εξαρχής ο ΟΗΕ, το Συμβούλιο Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών, θα έπρεπε να είχε αποτρέψει τη συνέχισή τους», δήλωσε ο γενικός εισαγγελέας της Βενεζουέλας στο περιθώριο εκδήλωσης.

«Υπάρχει σημαντική κλιμάκωση (…) και παρότι επισήμως αναφέρουν 80 θανάτους, σίγουρα είναι περισσότεροι», συμπλήρωσε.

Η νομιμότητα των αμερικανικών επιχειρήσεων αμφισβητείται από ειδικούς, καθώς διεξάγονται σε ξένα ή διεθνή χωρικά ύδατα και οι ύποπτοι ούτε συλλαμβάνονται ούτε ανακρίνονται.

Αυτά τα πλήγματα είναι «πυρά στην οποία καίνε την Οικουμενική Διακήρυξη για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα που υπεγράφη στις 10 Δεκεμβρίου 1948, τη Διακήρυξη των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και του Πολίτη που απορρέει από τη Γαλλική Επανάσταση πριν αιώνες… όλα τα Συντάγματα του κόσμου», δήλωσε ο Σάαμπ.

Το… «Καρτέλ των Ηλιων»

Ερωτηθείς σχετικά με την ύπαρξη του αποκαλούμενου «Καρτέλ των Ηλιων» – το οποίο οι ΗΠΑ συμπεριέλαβαν στη λίστα των τρομοκρατικών οργανώσεων και κατηγορούν τον βενεζουελάνο πρόεδρο Νικολάς Μαδούρο ως ηγετικό στέλεχός του – ο Τάρεκ Ουίλιαμ Σάαμπ υποστήριξε πως πρόκειται για «εφεύρημα της CIA και της DEA (σ.σ. της Υπηρεσίας Δίωξης Ναρκωτικών στις ΗΠΑ)».

Ο γενικός εισαγγελέας της Βενεζουέλας παρέθεσε επίσης στοιχεία που, σύμφωνα με τον ίδιο, αποδεικνύουν ότι το Καράκας καταπολεμά αποτελεσματικά τη διακίνηση ναρκωτικών, όπως άλλωστε έχει τονίσει και ο πρόεδρος Μαδούρο.

Το Cártel de los Soles μένει να αποδειχτεί πως υπάρχει, λένε ειδικοί, οι οποίοι θεωρούν πως πρόκειται μάλλον για κύκλωμα διαφθοράς και ανοχής παράνομων δραστηριοτήτων στη Βενεζουέλα.

Εν τω μεταξύ, ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ στέλνει αντιφατικά μηνύματα σχετικά με το ενδεχόμενο πληγμάτων στο έδαφος της Βενεζουέλας.

Ενέκρινε μυστικές επιχειρήσεις της CIA στη Βενεζουέλα, δεν αποκλείει το σενάριο στρατιωτικής επέμβασης, αλλά διαβεβαιώνει πως προτίθεται να συνομιλήσει απευθείας με τον βενεζουελάνο ομόλογό του Νικολάς Μαδούρο.

Πηγή: ΑΠΕ

Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Πέμπτη 27 Νοεμβρίου 2025
