27.11.2025 | 09:26
Ανατράπηκε φορτηγό στη Λεωφόρο Σχιστού - Νεκρή μία γυναίκα
Βενεζουέλα: Ανακλήθηκαν οι άδειες έξι αεροπορικών εταιριών εν μέσω κλιμακούμενων εντάσεων με τις ΗΠΑ
Κόσμος 27 Νοεμβρίου 2025 | 15:45

Βενεζουέλα: Ανακλήθηκαν οι άδειες έξι αεροπορικών εταιριών εν μέσω κλιμακούμενων εντάσεων με τις ΗΠΑ

Η αρχή πολιτικής αεροπορίας στη Βενεζουέλα ανακάλεσε τις άδειες για την Iberia, την TAP, την Avianca, τη Latam Colombia, την Turkish Airlines και την Gol

Η Βενεζουέλα ανακάλεσε τις άδειες λειτουργίας έξι μεγάλων διεθνών αεροπορικών εταιριών που ανέστειλαν τις πτήσεις στη χώρα έπειτα από προειδοποίηση της υπηρεσίας πολιτικής αεροπορίας των ΗΠΑ.

Το Καράκας δήλωσε πως η πολιτική αεροπορία των ΗΠΑ δεν έχει αρμοδιότητα για τον εναέριο χώρο της

Η αρχή πολιτικής αεροπορίας ανακάλεσε τις άδειες για την Iberia, την TAP, την Avianca, τη Latam Colombia, την Turkish Airlines και την Gol, μειώνοντας περαιτέρω τη συνδεσιμότητα με τη χώρα της Καραϊβικής και υλοποιώντας τις απειλές που είχε εξακοντίσει αυτήν την εβδομάδα.

Σε μια ανακοίνωση, το Καράκας ανέφερε πως οι αεροπορικές εταιρίες «προσχώρησαν σε ενέργειες» κρατικής τρομοκρατίας που προωθούνται από τις Ηνωμένες Πολιτείες σταματώντας «μονομερώς» εμπορικές πτήσεις.

Δείτε σχετική ανάρτηση:

Η Βενεζουέλα είχε προειδοποιήσει τις εταιρείες από την περασμένη εβδομάδα

Όπως αναφέρει το ΑΠΕ-ΜΠΕ, την περασμένη εβδομάδα, η αμερικανική υπηρεσία πολιτικής αεροπορίας προειδοποίησε μεγάλες αεροπορικές εταιρίες για μια «δυνητικά επικίνδυνη κατάσταση» όταν πετούν πάνω από τη Βενεζουέλα, λόγω «επιδεινούμενης κατάστασης ασφαλείας και αυξημένης στρατιωτικής δραστηριότητας μέσα στη ή γύρω από τη» χώρα.

Το Καράκας δήλωσε πως η πολιτική αεροπορία των ΗΠΑ δεν έχει αρμοδιότητα για τον εναέριο χώρο της.

Όπως αναφέρει Ο στρατός των ΗΠΑ αναπτύσσει τους τελευταίους μήνες δυνάμεις στην Καραϊβική εν μέσω επιδείνωσης των σχέσεων με τη Βενεζουέλα, προκειμένου να πολεμήσει τον ρόλο όπως τον αποκαλεί του προέδρου Νικολάς Μαδούρο στην προμήθεια παράνομων ναρκωτικών που έχουν σκοτώσει Αμερικανούς.

Ο Μαδούρο αρνείται τις κατηγορίες και λέει ότι ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ επιδιώκει την απομάκρυνσή του.

Σε ανακοίνωση που εξέδωσε τη Δευτέρα, 24 Νοεμβρίου η Διεθνής Ένωση Αεροπορικών Μεταφορών (IATA) ανέφερε πως οι αρχές της Βενεζουέλας είχαν δώσει προθεσμία 48 ωρών σε διεθνείς αεροπορικές εταιρίες προκειμένου να επαναλάβουν τις πτήσεις, αλλιώς κινδύνευαν να χάσουν τις άδειές τους να πετούν στη χώρα.

Αρκετές διεθνείς αεροπορικές εταιρίες έχουν ακυρώσει πτήσεις προς τη Βενεζουέλα τις τελευταίες ημέρες, παραβλέποντας τη 48ωρη προθεσμία του Καράκας.

Τι δήλωσαν οι εταιρείες

Η Iberia δήλωσε ότι επιθυμεί να ξεκινήσει και πάλι τις πτήσεις προς τη Βενεζουέλα μόλις εκπληρωθούν πλήρως οι όροι ασφάλειας.

Η Air Europa και η Plus Ultra ανέστειλαν πτήσεις, όμως οι άδειες λειτουργίας τους δεν έχουν ανακληθεί.

Οι διεθνείς αεροπορικές εταιρίες Copa και Wingo εξακολουθούν να λειτουργούν στη Βενεζουέλα, όπως και εγχώριες αεροπορικές εταιρίες που πετούν στην Κολομβία, στον Παναμά και στο Κουρασάο.

Economy
Δημόσιο Χρέος: Η…άλλη πλευρά του – Ποιοι είναι οι κίνδυνοι

Δημόσιο Χρέος: Η…άλλη πλευρά του – Ποιοι είναι οι κίνδυνοι

Ρωσία: «Καμία εξωτερική δύναμη δεν θα μπορούσε ποτέ να περιορίσει τις στρατιωτικές δαπάνες μας»
Η απάντηση 27.11.25

Ρωσία σε Κάλας: «Καμία εξωτερική δύναμη δεν θα μπορούσε ποτέ να περιορίσει τις στρατιωτικές δαπάνες μας»

Η Ρωσία απάντησε στην Κάγια Κάλας - Η Μαρία Ζαχάροβα τονίζει ότι η είσοδος της Ουκρανίας στο ΝΑΤΟ και δυτικά στρατεύματα στα εδάφη της δεν είναι αποδεκτοί όροι

Σύνταξη
EE: Κορυφαία Ευρωπαία αξιωματούχος κατηγορεί τις ΗΠΑ για «εκβιασμό» στις συνομιλίες για το εμπόριο
Αμερικάνικη πίεση 27.11.25

«Εκβιασμός»: Κορυφαία Ευρωπαία αξιωματούχος κατηγορεί τις ΗΠΑ σχετικά με τις διαπραγματεύσεις για το εμπόριο

Οι ΗΠΑ απαιτούν από την ΕΕ να χαλαρώσει τους ψηφιακούς κανόνες της για να προχωρήσουν οι διαπραγματεύσεις για το εμπόριο - Τι δήλωσαν οι Ευρωπαίες αξιωματούχοι Τερέζα Ριμπέρα και Χένα Βίρκουνεν

Νεκτάριος Δαργάκης
Νεκτάριος Δαργάκης
Τουρκία: Το υπουργείο Άμυνας ανακοίνωσε ότι αρχίζει η ναυπήγηση αντιτορπιλικού αντιαεροπορικής άμυνας
«Χαλύβδινος Θόλος» 27.11.25

Το τουρκικό υπουργείο Άμυνας ανακοίνωσε ότι αρχίζει η ναυπήγηση αντιτορπιλικού αντιαεροπορικής άμυνας

Η Προεδρία Αμυντικών Βιομηχανιών, η ανώτατη αρχή αμυντικής βιομηχανίας στην Τουρκία, δήλωσε πως οι τουρκικές εταιρίες του αμυντικού τομέα υπέγραψαν συμβόλαια ύψους 6,5 δισεκατομμυρίων δολαρίων

Σύνταξη
Τραμπ: Σε διαμάχη με τον αρχιτέκτονά του για το μέγεθος της αίθουσας χορού στον Λευκό Οίκο – Πόσο θα στοιχίσει;
Στον Λευκό Οίκο 27.11.25

Ο Τραμπ σε διαμάχη με τον αρχιτέκτονά του για το μέγεθος της αίθουσας χορού - Πόσο θα στοιχίσει;

Ο Ντόναλντ Τραμπ ήρθε σε σύγκρουση με τον αρχιτέκτονα που επέλεξε για να σχεδιάσει την αίθουσα χορού του Λευκού Οίκου σχετικά με το μέγεθος του έργου

Σύνταξη
Ρωσία: Οκτώ άνθρωποι καταδικάστηκαν σε ισόβια κάθειρξη για την έκρηξη στη γέφυρα της Κριμαίας το 2022
Δήλωναν αθώοι 27.11.25

Οκτώ άνθρωποι καταδικάστηκαν σε ισόβια κάθειρξη στη Ρωσία για την έκρηξη στη γέφυρα της Κριμαίας το 2022

Οι οκτώ άνδρες, οι οποίοι είχαν δηλώσει αθώοι για την έκρηξη στη γέφυρα της Κριμαίας, δικάζονταν κεκλεισμένων των θυρών από τον Φεβρουάριο στο Ροστόφ στη νότια Ρωσία

Σύνταξη
Γάζα: «Είναι εφιάλτης, όχι εκεχειρία» – Στον αέρα η δεύτερη φάση της συμφωνίας
Αδιέξοδο 27.11.25

«Είναι εφιάλτης, όχι εκεχειρία» - Στον αέρα η δεύτερη φάση της συμφωνίας - Τι ζητούν οι άραβες μεσολαβητές από τον Τραμπ

Οι ΗΠΑ πρέπει να πιέσουν το Ισραήλ να αποσυρθεί από τη Γάζα για να αφοπλιστεί η Χαμάς διαμηνύουν οι άραβες μεσολαβητές στον Τραμπ ενώ οι συνομιλίες για την επόμενη φάση έχουν βαλτώσει

Φύλλια Πολίτη
Φύλλια Πολίτη
Ιαπωνία: Ο μεγαλύτερος πυρηνικός σταθμός στον κόσμο είναι πιθανό να επαναλειτουργήσει ήδη από τον Ιανουάριο
Στην Ιαπωνία 27.11.25

Ο μεγαλύτερος πυρηνικός σταθμός στον κόσμο είναι πιθανό να επαναλειτουργήσει ήδη από τον Ιανουάριο

Ο Κασιουαζάκι-Καρίουα στην Ιαπωνία είναι ο μεγαλύτερος πυρηνικός σταθμός στη Γη - Ποια είναι η διαδικασία που θα ακολουθηθεί - Ορόσημο μετά το δυστύχημα στη Φουκουσίμα

Σύνταξη
Γαλλία: Ανακοινώνει στρατιωτική θητεία σε εθελοντική βάση με φόντο τον πόλεμο στην Ουκρανία
Διάρκειας 10 μηνών 27.11.25

Ο Μακρόν ανακοινώνει στρατιωτική θητεία σε εθελοντική βάση με φόντο τον πόλεμο στην Ουκρανία

Η Γαλλία πρωτοστατεί στην εκστρατεία αύξησης των εξοπλιστικών δαπανών στην ΕΕ ενώ η δημοφιλία του Εμανουέλ Μακρόν καταποντίζεται στο εσωτερικό

Φύλλια Πολίτη
Φύλλια Πολίτη
Ουκρανία: Ρωσικό «κατενάτσιο» για το σχέδιο Τραμπ – Το «κεφάλι» του Γουίτκοφ ζητούν Αμερικανοί βουλευτές
Για την Ουκρανία 27.11.25

Ρωσικό «κατενάτσιο» για το σχέδιο Τραμπ - Το «κεφάλι» του Γουίτκοφ ζητούν Αμερικανοί βουλευτές

Ο Ντμίτρι Πεσκόφ «γείωσε» τις προσδοκίες σχετικά με την πρόοδο που έχει σημειωθεί στις διαπραγματεύσεις για την Ουκρανία - Οι διαρροές από τις επικοινωνίες Γουίτκοφ έχουν «ανάψει φωτιές»

Νεκτάριος Δαργάκης
Νεκτάριος Δαργάκης
Χονγκ Κονγκ: Στους 55 οι νεκροί από τους φλεγόμενους πύργους – Οι μπαμπού σκαλωσιές στο «μικροσκόπιο»
Κόλαση 27.11.25 Upd: 10:13

Στους 55 οι νεκροί από τους φλεγόμενους πύργους στο Χονγκ Κονγκ - Οι μπαμπού σκαλωσιές στο «μικροσκόπιο»

Εκατοντάδες οι αγνοούμενοι και οι εγκλωβισμένοι στο Wang Fuk Court του Χονγκ Κονγκ - Οι Αρχές ερευνούν αν οι σκαλωσιές αποτέλεσαν καθοριστικό παράγοντα για την αστραπιαία «κάθετη» εξάπλωση της φωτιάς

Σύνταξη
Πάπας Λέων: Ιστορική επίσκεψη στο Οικουμενικό Πατριαρχείο – Συνάντηση με Βαρθολομαίο και Ερντογάν
Το πρόγραμμα 27.11.25

Ιστορική επίσκεψη του Πάπα στο Οικουμενικό Πατριαρχείο - Συνάντηση με Βαρθολομαίο και Ερντογάν

Ο Πάπας Λέων ΙΔ' φτάνει σήμερα στην Τουρκία όπου θα τον υποδεχτεί ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν - Στην τελετή υποδοχής και ο Πατριάρχης Βαρθολομαίος - Το πρόγραμμα των επόμενων ημερών

Σύνταξη
ΗΠΑ: Ο δράστης της επίθεσης στην Εθνοφρουρά είχε εργαστεί για τη CIA και τον αμερικανικό στρατό στο Αφγανιστάν
ΗΠΑ 27.11.25

Ο δράστης της επίθεσης στην εθνοφρουρά είχε εργαστεί για τον αμερικανικό στρατό και τη CIA - Βίντεο από τη σύλληψή του

Το κίνητρο δράστη της επίθεσης ενάντια στην εθνοφρουρά, παραμένει προς το παρόν άγνωστο - Ο Τραμπ πάντως προεξόφλησε ότι είναι τρομοκρατική ενέργεια και στοχοποίησε τους μετανάστες

Σύνταξη
Πραξικόπημα στη Γουϊνέα-Μπισάου: Αξιωματικοί του στρατού κατέλαβαν την εξουσία, συνελήφθη ο πρόεδρος
Κρίσιμες ώρες 27.11.25

Πραξικόπημα στη Γουϊνέα-Μπισάου - Αξιωματικοί του στρατού κατέλαβαν την εξουσία, συνελήφθη ο πρόεδρος

Οι πραξικοπηματίες στη Γουϊνέα-Μπισάου αποκαλούν τους εαυτούς τους «Ανώτατη Στρατιωτική Διοίκηση για την Αποκατάσταση της Τάξης»

Νεκτάριος Δαργάκης
Νεκτάριος Δαργάκης
inStream - Ροή Ειδήσεων
Ο Κυρανάκης γνώριζε τις ακατάλληλες συνθήκες στον χώρο του εργατικού δυστυχήματος – Να παραιτηθεί ο διευθυντής της ΣΤΑΣΥ
Καταγγελία ΣΥΡΙΖΑ 27.11.25

«Ο Κυρανάκης γνώριζε τις ακατάλληλες συνθήκες στον χώρο του εργατικού δυστυχήματος - Να παραιτηθεί ο CEO της ΣΤΑΣΥ»

Ο CEO της ΣΤΑΣΥ ήταν αναπληρωτής διευθυντής του ΟΣΕ και μέλος της επιτροπής που απεφάνθη για τη μετάταξη του μοιραίου σταθμάρχη των Τεμπών - Ο ΣΥΡΙΖΑ ζητά την παραίτησή του μετά το εργατικό δυστύχημα

Σύνταξη
Άθλια Μις Υφήλιος: Ένταλμα σύλληψης και ομοσπονδιακή έρευνα για διακίνηση ναρκωτικών, όπλων και καυσίμων – Απειλές θανάτου, Τραμπ και Πούτιν
Άσχημη ομορφιά 27.11.25

Άθλια Μις Υφήλιος: Ένταλμα σύλληψης και ομοσπονδιακή έρευνα για διακίνηση ναρκωτικών, όπλων και καυσίμων – Απειλές θανάτου, Τραμπ και Πούτιν

Η αίγλη του στέμματος της Μις Υφήλιος ξεθωριάζει μπροστά στις βαριές κατηγορίες με τους ιδιοκτήτες του θεσμού να φέρονται ότι εμπλέκονται σε εγκληματικές ενέργειες

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Κικίλιας: Διπλασιάζουμε το επίδομα ανεργίας των ναυτικών και διευρύνουμε τους δικαιούχους
Πολιτική 27.11.25

Κικίλιας: Διπλασιάζουμε το επίδομα ανεργίας των ναυτικών και διευρύνουμε τους δικαιούχους

Το μέτρο που ανακοίνωσε ο Βασίλης Κικίλιας αφορά εκατοντάδες ναυτικούς, που τα προηγούμενα χρόνια λάμβαναν χαμηλότερη στήριξη σε σχέση με το γενικό καθεστώς επιδομάτων ανεργίας.

Σύνταξη
Χαλκιδική: «Eίδα τον Γιάννη διαλυμένο» – Τι κατέθεσε ο αδελφός του 19χρονου που σκοτώθηκε στο λούνα παρκ
Σε εξέλιξη η δίκη 27.11.25

«Από τύχη ζω, είδα τον Γιάννη διαλυμένο» - Τι κατέθεσε ο αδελφός του 19χρονου που σκοτώθηκε στο λούνα παρκ

Tα τελευταία δευτερόλεπτα πριν από τον θάνατο του 19χρονου στο μοιραίο λούνα παρκ στη Χαλκιδική περιέγραψε ο αδελφός του - «Κάτι έσπασε και ξαφνικά σκοτάδι» κατέθεσε νωρίτερα η τραγική μητέρα

Σύνταξη
Ανδρουλάκης: Ο Μητσοτάκης είναι πίσω από όλα τα σκάνδαλα – Και έχει και θράσος
Βουλή 27.11.25

Ανδρουλάκης: Ο Μητσοτάκης είναι πίσω από όλα τα σκάνδαλα – Και έχει και θράσος

Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης εξαπέλυσε σφοδρή επίθεση κατά του πρωθυπουργού, αναφορικά τόσο με το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, όσο και με βασικά ζητήματα της επικαιρότητας που απασχολούν τους πολίτες

Σύνταξη
Εξεταστική ΟΠΕΚΕΠΕ: Καρφιά Ντογκούλη σε Neuropublic, o ρόλος των ΚΥΔ και οι αναφορές στον «γκάνγκστερ» Μπαμπασίδη
Πολιτική Γραμματεία 27.11.25

Εξεταστική ΟΠΕΚΕΠΕ: Καρφιά Ντογκούλη σε Neuropublic, o ρόλος των ΚΥΔ και οι αναφορές στον «γκάνγκστερ» Μπαμπασίδη

Στη κατάθεσή του κ. Ντογκούλης βρέθηκε στην εξαιρετικά δυσάρεστη θέση λόγω της θέσεως του μέσα στη ΝΔ να μη μπορεί να κατηγορήσει την εκάστοτε πολιτική ηγεσία για το πάρτι στον ΟΠΕΚΠΕ ούτε τις διοικήσεις του Οργανισμού και πολύ περισσότερο τα Κέντρα Υποβολής Δηλώσεων.

Παναγιώτης Τζαννετάτος
Παναγιώτης Τζαννετάτος
Η Betsson Μεγάλη Χορηγός του Super Cup
Τα Νέα της Αγοράς 27.11.25

Η Betsson Μεγάλη Χορηγός του Super Cup

Η Betsson επιβεβαιώνει ξανά τη δέσμευσή της να στηρίζει ουσιαστικά τον ελληνικό αθλητισμό, δημιουργώντας εμπειρίες που προσφέρουν χαρά, ψυχαγωγία και αξέχαστες στιγμές για όλους.

Σύνταξη
Προκόπιος Παυλόπουλος: πώς το Ρωμαϊκό Δίκαιο βοηθά να κατανοήσουμε την κρίση των σύγχρονων δημοκρατιών
Res Publica 27.11.25

Προκόπιος Παυλόπουλος: πώς το Ρωμαϊκό Δίκαιο βοηθά να κατανοήσουμε την κρίση των σύγχρονων δημοκρατιών

Η νέα μελέτη που συνέγραψε ο πρώην ΠτΔ και Ακαδημαϊκός κ. Προκόπιος Παυλοπούλος για την ιστορική πορεία του Ρωμαϊκού Δικαίου και για την σημασία του στην κατανόηση της σύγχρονης κρίσης της Αντιπροσωπευτικής Δημοκρατίας

Σύνταξη
Επιβραδύνεται η χρήση AI στις επιχειρήσεις – Το τρίπτυχο που ενισχύει το σενάριο φούσκας
Θα σκάσει; 27.11.25

Επιβραδύνεται η χρήση AI στις επιχειρήσεις - Το τρίπτυχο που ενισχύει το σενάριο φούσκας

Τα στοιχεία πρόσφατης έρευνας της αμερικανικής στατιστικής υπηρεσίας για την AI αναδεικνύουν ένα επικίνδυνο κενό μεταξύ προσδοκιών και πραγματικής ζήτησης - μοτίβο που ιστορικά οδηγεί σε φούσκες

Ιωάννα Κουμπαρέλη
Ιωάννα Κουμπαρέλη
Κακοκαιρία Adel: Σοβαρά προβλήματα στη Μεσσηνία – Ανεμοστρόβιλος χτύπησε τη Φοινικούντα
Μεγάλες καταστροφές 27.11.25

Σοβαρά προβλήματα στη Μεσσηνία από την κακοκαιρία Adel - Ανεμοστρόβιλος χτύπησε τη Φοινικούντα

Ισχυροί άνεμοι προκάλεσαν ζημιές σε σπίτια και επιχειρήσεις στη Μεσσηνία - Εκτεταμένες φθορές σε υποδομές και διακοπές ρεύματος από την κακοκαιρία - Προσπάθεια προσωρινής καταγραφής των ζημιών

Σύνταξη
Τουρκία: Δεκάδες νέα ευρήματα ήρθαν στο φως στους αρχαιότερους οικισμούς του κόσμου
Τουρκία 27.11.25

Δεκάδες νέα ευρήματα ήρθαν στο φως στους αρχαιότερους οικισμούς του κόσμου

Οι οικισμοί του του Γκεμπεκλί Τεπέ και του Καραχάν Τεπέ στην Τουρκία, ηλικίας σχεδόν 12.000 ετών, προσφέρουν μια εικόνα για τη μετάβαση από τη νομαδική ζωή στις μόνιμες κατοικίες.

Σύνταξη
