Βενεζουέλα: Τι θα μπορούσε να προσφέρει ο Μαδούρο στον Τραμπ; Πετρέλαιο
Κόσμος 25 Νοεμβρίου 2025 | 21:50

Βενεζουέλα: Τι θα μπορούσε να προσφέρει ο Μαδούρο στον Τραμπ; Πετρέλαιο

Σύμφωνα με αναλυτές, στην περίπτωση που γίνει το τηλεφώνημα Τραμπ-Μαδούρο, ο δεύτερος έχει ένα διαπραγματευτικό χαρτί. Είναι οι τεράστιες ποσότητες αργού πετρελαίου που διαθέτει η Βενεζουέλα.

Σύνταξη
A
A
Vita.gr
Σχέσεις: Πώς μπλοκάρουμε τη σύνδεση και την οικειότητα;

Σχέσεις: Πώς μπλοκάρουμε τη σύνδεση και την οικειότητα;

Spotlight

Την ώρα που οι ΗΠΑ χαρακτηρίζουν «ξένη τρομοκρατική οργάνωση» καρτέλ ναρκωτικών Cartel de los Soles στη Βενεζουέλα, κατηγορώντας τον Νικολάς Μαδούρο ότι είναι ο επικεφαλής τους, έγινε γνωστό ότι ο Ντόναλντ Τραμπ «είναι ανοικτός» για συζήτηση με τον Βενεζουελάνο πρόεδρο.

Το ερώτημα είναι, τι θα μπορούσε να συζητήσει ο Αμερικανός πρόεδρος με έναν ηγέτη τον οποίο έχει επικηρύξει με 50 εκατομμύρια δολάρια. Σύμφωνα με αναλυτές, το πετρέλαιο. Η Βενεζουέλα, μια χώρα πολύ πλούσια σε πετρέλαιο, επιτρέπει στον Νικολάς Μαδούρο να μπορέσει να διαπραγματευθεί με τον Ντόναλντ με φορτία αργού πετρελαίου, τα οποία σήμερα κατευθύνονται στην Κίνα.

Επίσης, οι ΗΠΑ θα μπορούσαν να ανταποδώσουν με επενδύσεις στην παραγωγή πετρελαίου της Βενεζουέλας, καθώς η χώρα βρίσκεται υπό πίεση λόγω των αμερικανικών κυρώσεων. Αλλά και υπό την απειλή των αμερικανικών όπλων.

Διπλωματικό παζάρι με υδρογονάνθρακες

Η Βενεζουέλα είναι μέλος του ΟΠΕΚ. Η παραγωγή της σε πετρέλαιο έχει σταθεροποιηθεί περίπου στο 1,1 εκατομμύριο βαρέλια την ημέρα μέσα στο 2025. Η ποσότητα αυτή είναι μικρότερη από το τρίτο του ιστορικού υψηλού στα τέλη της δεκαετίας του 1990. Περισσότερο από το 80% των εξαγωγών στάλθηκαν στην Κίνα μεταξύ Ιουνίου και Οκτωβρίου, σύμφωνα με στοιχεία για τις μεταφορές.

Βενεζουέλα, Νικολάς Μαδούρο

Ο πρόεδρος της Βενεζουέλας, Νικολάς Μαδούρο

Οι αναλυτές εκτιμούν ότι αυτά τα φορτία, μαζί με πιθανές άδειες λειτουργίας για αμερικανικές εταιρείες, θα μπορούσαν να αποτελέσουν το καλύτερο μοχλό πίεσης προς τον Νικολάς Μαδούρα, την ώρα που οι ΗΠΑ απειλούν με στρατιωτικές επιχειρήσεις.

Σύμφωνα με τον Τόμας Ο’Ντόνελ, ειδικό σε θέματα ενέργειας που μίλησε στο Reuters, «η αποστολή περισσότερου πετρελαίου στις ΗΠΑ και η προστασία των αμερικανικών επενδύσεων στη Βενεζουέλα είναι κάτι που ο Μαδούρο μπορεί εύκολα να προσφέρει».

Ωστόσο, αυτή η προσφορά «μπορεί να μην είναι αρκετή τώρα». Σύμφωνα με τον αναλυτή, η Ουάσιγκτον «έχει το πάνω χέρι», κυρίως λόγω της στασιμότητας της παραγωγής και των χαμηλών τιμών στην αγορά πετρελαίου.

«Το θέλουν τσάμπα»

Η υπουργός Πετρελαίου της Βενεζουέλας, Ντέλσι Ροντρίγκες, δήλωσε ότι η Βενεζουέλα μπήκε στο στόχαστρο των ΗΠΑ λόγω των τεράστιων αποθεμάτων αργού πετρελαίου της.

«Θέλουν τα αποθέματα πετρελαίου και φυσικού αερίου της Βενεζουέλας. Τσάμπα, χωρίς να πληρώσουν», είπε. Και επισήμανε  ότι τα αμερικανικά διυλιστήρια στον Κόλπο ζητούν τις βαριές ποιότητες αργού πετρελαίου της Βενεζουέλας. Οι ΗΠΑ παράγουν κυρίως ελαφρύ πετρέλαιο. Αλλά οι εξαγωγές πετρελαίου της Βενεζουέλας στις ΗΠΑ μέσω άδειας προς τον συνεργάτη της PDVSA, Chevron, μειώθηκαν στο τρίτο τρίμηνο στο μισό του όγκου του πρώτου τριμήνου.

Τα περισσότερα από τα συμβόλαια προμήθειας της κρατικής πετρελαϊκής εταιρείας της Βενεζουέλας PDVSA ανεστάλησαν όταν οι ΗΠΑ επέβαλαν κυρώσεις στη χώρα το 2019. Έτσι η PDVSA αναγκάστηκε να πουλήσει σχεδόν όλο το πετρέλαιό της στην αγορά spot με μεγάλες εκπτώσεις.

Επειδή η PDVSA δεν δεσμεύεται πλέον σε μακροπρόθεσμες συμφωνίες προμήθειας, θα μπορούσε να εκτρέψει φορτία αργού πετρελαίου που προορίζονται για ανεξάρτητα διυλιστήρια της Κίνας στις ΗΠΑ και την Ευρώπη. Αρκεί να υπάρξει μια νέα πολιτική συμφωνία.

Το λογότυπο της πετρελαϊκής εταιρείας της Βενεζουέλας, PDVSA, στο Καράκας

Το λογότυπο της πετρελαϊκής εταιρείας της Βενεζουέλας, PDVSA, στο Καράκας / REUTERS/Leonardo Fernandez Viloria

Το Υπουργείο Πετρελαίου της Βενεζουέλας, η PDVSA, ο Λευκός Οίκος και το Υπουργείο Εξωτερικών των ΗΠΑ δεν απάντησαν αμέσως σε αιτήματα του Reuters για σχολιασμό.

Η Ουάσιγκτον έχει μπλοκάρει εδώ και χρόνια τις πληρωμές μετρητών προς την PDVSA. Ωστόσο, καθώς η πετρελαϊκή εταιρεία έχει τεράστια εμπειρία με ανταλλαγές πετρελαίου, της επιτρέπεται να ανταλλάσσει το αργό της πετρέλαιο με τις απαραίτητες εισαγωγές καυσίμων.

Οι αποστολές πετρελαίου της Βενεζουέλας προς την Κίνα αυξήθηκαν κατά το δεύτερο εξάμηνο του 2025 σε ποσοστό άνω του 80% των συνολικών εξαγωγών. Κύρια αιτία είναι οι πολιτικές των ΗΠΑ που εμποδίζουν τις εξαγωγές σε άλλους προορισμούς.

Πέρυσι, ολόκληρη τη χρονιά, το αντίστοιχο ποσοστό ήταν 63%, σύμφωνα με στοιχεία κινήσεων δεξαμενόπλοιων LSEG και εσωτερικά έγγραφα της PDVSA που είδε το Reuters. Συνεπώς, υπάρχουν περιθώρια για διαφοροποίηση του προορισμού των εξαγωγών.

Ευέλικτες λύσεις

Σύμφωνα με τους αναλυτές, η κυβέρνηση Μαδούρο θα μπορούσε επίσης να επικεντρωθεί στη διαπραγμάτευση της επανένταξης των αμερικανικών αδειών σε ξένους παραγωγούς πετρελαίου στη χώρα. Η λύση αυτή, που έχει προταθεί από ορισμένους αξιωματούχους της Βενεζουέλας, θα επέτρεπε στις εξαγωγές πετρελαίου προς τις ΗΠΑ και την Ευρώπη να ρέουν πιο ελεύθερα.

Η Βενεζουέλα διαθέτει τα μεγαλύτερα αποθέματα αργού πετρελαίου στον κόσμο. Ωστόσο, η κυβέρνηση Μαδούρο δεν έχει καταφέρει να διαθέσει της μονάδες εξόρυξης πετρελαίου σε έμπειρες ενεργειακές εταιρείες τα τελευταία χρόνια. Βάσει του μοντέλου σύμβασης που πρότεινε, προσέλκυε μόνο μικρούς επενδυτές, που δεν συμβάλλουν σημαντικά στην παραγωγή της χώρας.

Οι περισσότερες δυτικές εταιρείες ενέργειας δεν είναι πρόθυμες να επενδύσουν στη Βενεζουέλα, μετά τις απαλλοτριώσεις ξένων πετρελαϊκών περιουσιακών στοιχείων υπό τον πρώην ηγέτη της χώρας, Ούγκο Τσάβες. Αλλά και εξαιτίας των αμερικανικών κυρώσεων που ακολούθησαν. Έτσι δεν μπορούν να εισφέρουν το τεράστιο κεφάλαιο που απαιτείται για την αναζωογόνηση της γερασμένης ενεργειακής βιομηχανίας της Βενεζουέλας.

Η παραγωγή πετρελαίου είναι ένας από τους τομείς στους οποίους επικεντρώνεται και η αντιπολίτευση στη Βενεζουέλα, η οποία έχει στραφεί στις ΗΠΑ, ζητώντας βοήθεια. Στην περίπτωση που ανέλθει στην εξουσία, η αναζωογόνηση της πετρελαϊκής βιομηχανίας θα είναι πρόκληση για τη νέα κυβέρνηση.

Μέχρι στιγμής, η κυβέρνηση Τραμπ υπήρξε ασυνεπής όσον αφορά τις άδειες, χορηγώντας προσωρινές άδειες αγοράς πετρελαίου από τη Βενεζουέλα σε ορισμένες εταιρείες ενώ παγώνει άλλες.

Πηγή: Reuters

Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Τρίτη 25 Νοεμβρίου 2025
Απόρρητο