Ο Τραμπ ανακοίνωσε το κλείσιμο του εναέριου χώρου πάνω και γύρω από τη Βενεζουέλα

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε το Σάββατο ότι ο εναέριος χώρος πάνω και γύρω από τη Βενεζουέλα θα κλείσει εξ ολοκλήρου.

Η ανάρτηση του Τραμπ για τη Βενεζουέλα

Ο Τραμπ, σε μια ανάρτηση στο Truth Social, δήλωσε: «Προς όλες τις αεροπορικές εταιρείες, τους πιλότους, τους εμπόρους ναρκωτικών και τους εμπλεκόμενους με εμπορία ανθρώπων, παρακαλώ θεωρήστε ότι Ο ΕΝΑΕΡΙΟΣ ΧΩΡΟΣ ΠΑΝΩ ΚΑΙ ΓΥΡΩ ΑΠΟ ΤΗ ΒΕΝΕΖΟΥΕΛΑ ΕΙΝΑΙ ΚΛΕΙΣΤΟΣ ΕΞ ΟΛΟΚΛΗΡΟΥ».

Την περασμένη εβδομάδα, η αμερικανική ρυθμιστική αρχή για την αεροπορία προειδοποίησε τις μεγάλες αεροπορικές εταιρείες για μια «δυνητικά επικίνδυνη κατάσταση» κατά την πτήση πάνω από τη Βενεζουέλα, λόγω της «επιδείνωσης της κατάστασης ασφάλειας και της αυξημένης στρατιωτικής δραστηριότητας εντός ή γύρω από» τη χώρα, όπως υπενθυμίζει το Reuters.

Η Βενεζουέλα ανακάλεσε τα δικαιώματα εκμετάλλευσης έξι μεγάλων διεθνών αεροπορικών εταιρειών που είχαν αναστείλει τις πτήσεις προς τη χώρα μετά από προειδοποίηση της Ομοσπονδιακής Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας των ΗΠΑ.