Ο Τραμπ ανακοίνωσε το κλείσιμο του εναέριου χώρου πάνω και γύρω από τη Βενεζουέλα
Ο Ντόναλντ Τραμπ σε ανάρτησή του ανακοίνωσε ότι κλειστός θα παραμείνει ο εναέριος χώρος της Βενεζουέλας
- Δείπνο σε αμερικανούς πεζοναύτες παρέθεσε η Γκίλφοϊλ για την Ημέρα των Ευχαριστιών
- Ανθεί οικονομικά η Ισπανία του Σάντσεθ – Ποια τα τρία μυστικά της Μαδρίτης
- Οι δύο στρατηγικές για τα ξενοδοχεία στην Ελλάδα – Κατασκευή από το μηδέν ή εξαγορά έτοιμων μονάδων;
- Ο «χάρτης» πληρωμών από e-ΕΦΚΑ, ΔΥΠΑ από 1 έως 5 Δεκεμβρίου
Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε το Σάββατο ότι ο εναέριος χώρος πάνω και γύρω από τη Βενεζουέλα θα κλείσει εξ ολοκλήρου.
Η ανάρτηση του Τραμπ για τη Βενεζουέλα
Ο Τραμπ, σε μια ανάρτηση στο Truth Social, δήλωσε: «Προς όλες τις αεροπορικές εταιρείες, τους πιλότους, τους εμπόρους ναρκωτικών και τους εμπλεκόμενους με εμπορία ανθρώπων, παρακαλώ θεωρήστε ότι Ο ΕΝΑΕΡΙΟΣ ΧΩΡΟΣ ΠΑΝΩ ΚΑΙ ΓΥΡΩ ΑΠΟ ΤΗ ΒΕΝΕΖΟΥΕΛΑ ΕΙΝΑΙ ΚΛΕΙΣΤΟΣ ΕΞ ΟΛΟΚΛΗΡΟΥ».
Την περασμένη εβδομάδα, η αμερικανική ρυθμιστική αρχή για την αεροπορία προειδοποίησε τις μεγάλες αεροπορικές εταιρείες για μια «δυνητικά επικίνδυνη κατάσταση» κατά την πτήση πάνω από τη Βενεζουέλα, λόγω της «επιδείνωσης της κατάστασης ασφάλειας και της αυξημένης στρατιωτικής δραστηριότητας εντός ή γύρω από» τη χώρα, όπως υπενθυμίζει το Reuters.
Η Βενεζουέλα ανακάλεσε τα δικαιώματα εκμετάλλευσης έξι μεγάλων διεθνών αεροπορικών εταιρειών που είχαν αναστείλει τις πτήσεις προς τη χώρα μετά από προειδοποίηση της Ομοσπονδιακής Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας των ΗΠΑ.
- LIVE: Μπαρτσελόνα – Αλαβές
- Γιατί η κλιματική κρίση αλλάζει τον τουρισμό παγκοσμίως – Πώς ανατρέπονται τα δεδομένα για την Ελλάδα
- Στην Κρήτη ο Κουτσούμπας – «Ο λαός να ακουμπήσει τις προσδοκίες του στο ΚΚΕ, που έχει επιμονή στη σοσιαλιστική προοπτική»
- Για αρπαγή και δολοφονία του γιου της μιλά η μητέρα του Βασίλη Καλογήρου
- Επίθεση σε δεξαμενόπλοια: Η στιγμή που drone χτυπά ρωσικό τάνκερ στη Μαύρη Θάλασσα
- Συνελήφθη γνωστός επιχειρηματίας για υπερβολική ταχύτητα – Έτρεχε με 216 χλμ στη λεωφόρο Βουλιαγμένης
- LIVE: Μάντσεστερ Σίτι – Λιντς
- LIVE: Σάντερλαντ – Μπόρνμουθ
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις