Βενεζουέλα: Ο Τραμπ συνομίλησε με τον Μαδούρο, γράφουν οι New York Times
Οι New York Times γράφουν ότι ο Ντόναλντ Τραμπ συνομίλησε με τον Νικολάς Μαδούρο, σε μια περίοδο που η ένταση κλιμακώνεται ανάμεσα στην Ουάσιγκτον και το Καράκας.
Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ μίλησε τηλεφωνικά με τον βενεζουελάνο ομόλογό του Νικολάς Μαδούρο την περασμένη εβδομάδα, σύμφωνα με δημοσίευμα των New York Times που αναφέρει ότι οι δύο ηγέτες συζήτησαν μεταξύ άλλων το ενδεχόμενο συνάντησής τους σε αμερικανικό έδαφος (εικόνα από το BBC, επάνω, με τον Μαδούρο, αριστερά, και τον Τραμπ, υπό την απειλή των αμερικανικών στρατιωτικών δυνάμεων).
Τραμπ και Μαδούρο συζήτησαν και το ενδεχόμενο συνάντησής τους σε αμερικανικό έδαφος, λένε οι NYT
Ολα αυτά σε μια περίοδο κατά την οποία οι σχέσεις των δύο χωρών χαρακτηρίζονται από μεγάλη ένταση, καθώς η Ουάσιγκτον ασκεί σημαντική πίεση στο Καράκας, έχοντας αναπτύξει από τον Σεπτέμβριο ισχυρή στρατιωτική δύναμη στην Καραϊβική.
Παρότι ο Λευκός Οίκος διαμηνύει ότι απώτερος σκοπός είναι η καταπολέμηση των καρτέλ, η κυβέρνηση Μαδούρο κατηγορεί την Ουάσιγκτον πως χρησιμοποιεί την πάταξη της διακίνησης ναρκωτικών ως πρόσχημα «για να επιβάλει αλλαγή καθεστώτος» στη Βενεζουέλα και να αρπάξει τα τεράστια πετρελαϊκά αποθέματα της χώρας.
«Εξωδικαστικές εκτελέσεις»
Από τις αρχές Σεπτεμβρίου, αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις έχουν εξαπολύσει αεροπορικές επιθέσεις σε Καραϊβική και Ειρηνικό εναντίον σκαφών που φέρονται να διακινούσαν ναρκωτικά.
Μέχρι σήμερα έχουν καταστραφεί περισσότερα από 20 σκάφη, με απολογισμό τουλάχιστον 83 νεκρούς. Επρόκειτο για «εξωδικαστικές εκτελέσεις», σύμφωνα με τον ΟΗΕ.
Την Πέμπτη, ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε πως αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις θα διεξάγουν πολύ σύντομα χερσαίες επιχειρήσεις εναντίον «βενεζουελάνων διακινητών ναρκωτικών».
Πηγή: ΑΠΕ
