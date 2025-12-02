Τραμπ: Σύντομα θα χτυπήσουμε και το εσωτερικό της Βενεζουέλας

Ο Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ άφησε να εννοηθεί ότι το Πεντάγωνο θα αρχίσει σύντομα να στοχεύει καρτέλ ναρκωτικών με επιθέσεις στην ξηρά στη Βενεζουέλα και πέρα ​​από αυτήν, μετά από μια εκστρατεία που επικεντρώθηκε κυρίως σε φερόμενα σκάφη διακίνησης ναρκωτικών στην Καραϊβική και τον ανατολικό Ειρηνικό Ωκεανό.

«Θα αρχίσουμε να κάνουμε αυτές τις επιθέσεις στην ξηρά, ξέρετε, η ξηρά είναι πολύ πιο εύκολη, είναι πολύ πιο εύκολη και γνωρίζουμε τις διαδρομές που ακολουθούν», δήλωσε ο Τραμπ την Τρίτη στον Λευκό Οίκο, προσθέτοντας ότι οι ΗΠΑ θα ξεκινήσουν επιθέσεις στην ξηρά «πολύ σύντομα».

Στις δηλώσεις του, ο Τραμπ δήλωσε ότι οι ΗΠΑ θα μπορούσαν να στοχοποιήσουν οποιαδήποτε χώρα διακινεί παράνομα ναρκωτικά στις ΗΠΑ, αναφέροντας τόσο την Κολομβία όσο και τη Βενεζουέλα.

«Όχι μόνο η Βενεζουέλα»

«Όποιος το κάνει αυτό και το πουλάει στη χώρα μας υπόκειται σε επίθεση», είπε ο Τραμπ. «Όχι μόνο η Βενεζουέλα. Η Βενεζουέλα ήταν πολύ κακή. Η Βενεζουέλα ήταν πραγματικά κακή σε κάτι άλλο, πιθανώς χειρότερο από τους περισσότερους. Αλλά και πολλοί άλλοι άνθρωποι το κάνουν».

Ο Τραμπ έχει δηλώσει στο παρελθόν ότι θέλει να διευρύνει τις στρατιωτικές επιθέσεις των ΗΠΑ εναντίον καρτέλ ναρκωτικών που έχουν τροφοδοτήσει μια θανατηφόρα εγχώρια κρίση οπιοειδών. Τα επανειλημμένα σχόλιά του σχετικά με την επέκταση των στρατιωτικών επιχειρήσεων σε συνδυασμό με μια ευρύτερη εκστρατεία πίεσης κατά του Προέδρου Νικολάς Μαδούρο έχουν προκαλέσει ανησυχία ότι οι ΗΠΑ θα μπορούσαν να εμπλακούν σε μια στρατιωτική σύγκρουση με τη Βενεζουέλα.

Ο Τραμπ έχει θέσει επανειλημμένα την ιδέα των χερσαίων επιθέσεων τους τελευταίους μήνες. Τον Οκτώβριο, είπε ότι «η γη θα είναι η επόμενη (σ.σ. επίθεση)», ενώ στα μέσα Νοεμβρίου ο πρόεδρος δήλωσε ότι θα ήταν «περήφανος» να επεκτείνει την τρέχουσα στρατιωτική επιχείρηση σε στόχους καρτέλ σε χερσαία περιοχή στη Βενεζουέλα, την Κολομβία και το Μεξικό.

Η επικοινωνία με τον Μαδούρο

Προχθές, Κυριακή, ο Αμερικανός πρόεδρος επιβεβαίωσε πως μίλησε τις τελευταίες ημέρες τηλεφωνικά με τον Βενεζουελανό ομόλογό του, Νικολάς Μαδούρο, ο οποίος τον κατηγορεί ότι επιδιώκει να τον ανατρέψει ώστε οι ΗΠΑ να αποκτήσουν πρόσβαση στα αποθέματα πετρελαίου της Βενεζουέλας. Η Βενεζουέλα διαθέτει τεράστια αποθέματα πετρελαίου, ύψους 303 δισεκατομμυρίων βαρελιών, περίπου το ένα πέμπτο των παγκόσμιων αποθεμάτων, σύμφωνα με την Αμερικανική Υπηρεσία Ενέργειας.

Χθεσινό δημοσίευμά της Miami Herald, ανέφερε ότι κατά τη διάρκεια της τηλεφωνικής επικοινωνίας των δύο ηγετών η οποία πιθανώς έλαβε χώρα στις 21 Νοεμβρίου, ο Ντόναλντ Τραμπ φέρεται να έδωσε στον Νικολάς Μαδούρο ένα τελεσίγραφο, ζητώντας του να παραιτηθεί αμέσως από την εξουσία. Σύμφωνα με το ίδιο δημοσίευμα, ο ηγέτης της Βενεζουέλας αρνήθηκε, ενώ απαίτησε «αμνηστία» για τον ίδιο και τους συμμάχους του.

«Μπορείς να σώσεις τον εαυτό σου και τους πιο κοντινούς σου ανθρώπους, αλλά πρέπει να φύγεις από τη χώρα τώρα», φέρεται να είπε ο Τραμπ, προσφέροντας ασφαλή έξοδο στον Μαδούρο, στη σύζυγό του και στον γιο του, όμως «μόνο αν συμφωνήσει να παραιτηθεί αμέσως».