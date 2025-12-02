Χιλιάδες υποστηρικτές της κυβέρνησης Μαδούρο διαδήλωσαν χθες Δευτέρα στους δρόμους του Καράκας, απορρίπτοντας τις απειλές της Ουάσιγκτον ενόψει της σύγκλησης του Συμβουλίου Εθνικής Ασφαλείας των ΗΠΑ από τον πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ σχετικά με τη Βενεζουέλα (στη φωτογραφία από Prensa Presidencial/ultimasnoticias.com.ve, επάνω, ο Μαδούρο χαιρετάει τους διαδηλωτές).

Με δεδηλωμένο στόχο την καταπολέμηση των καρτέλ διακίνησης ναρκωτικών, οι ΗΠΑ έχουν αναπτύξει εδώ και μήνες στην Καραϊβική ισχυρή στρατιωτική δύναμη, συμπεριλαμβανομένου του μεγαλύτερου και πιο προηγμένου αεροπλανοφόρου στον κόσμο (USS Gerald R. Ford).

«Είμαστε ελεύθερη χώρα, δεν θέλουμε πόλεμο, θέλουμε ειρήνη!», λένε διαδηλωτές

🚨🇻🇪 Mass mobilizations continue across Venezuela. pic.twitter.com/YXbRBcNqZb — ADAM (@AdameMedia) December 1, 2025

Χθες Κυριακή, ο Ντόναλντ Τραμπ επιβεβαίωσε ότι μίλησε τηλεφωνικά την προηγούμενη εβδομάδα με τον βενεζουελάνο πρόεδρο Νικολάς Μαδούρο – ο οποίος θεωρεί πως η Ουάσιγκτον χρησιμοποιεί την πάταξη της διακίνησης ναρκωτικών ως πρόσχημα «για να επιβάλει αλλαγή καθεστώτος» στη Βενεζουέλα και να αρπάξει τα τεράστια πετρελαϊκά αποθέματα της χώρας.

«Είμαστε ελεύθερη χώρα, δεν θέλουμε πόλεμο, θέλουμε ειρήνη!», δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων (AFP) o 68χρονος Ναρσίσο Τορεάλμπα.

«Είμαστε έτοιμοι για διάλογο με όποιον χρειαστεί να μιλήσουμε, αλλά ποτέ δεν θα απαρνηθούμε την εθνική μας κυριαρχία, ποτέ δεν θα ξεπουλήσουμε την πατρίδα μας», είπε ο 54χρονος Σιρίλο Κασόρλα.

Presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, subrayó que el Gobierno revolucionario, junto al Poder Popular, continuará en las calles para defender la paz del país ante las amenazas de Estados Unidos. pic.twitter.com/6pTLU59ZNk — Raymiris (@raymiris2804) December 1, 2025

Από τις αρχές Σεπτεμβρίου, αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις έχουν εξαπολύσει αεροπορικές επιθέσεις σε Καραϊβική και Ειρηνικό εναντίον σκαφών που φέρονται να διακινούσαν ναρκωτικά.

Μέχρι σήμερα έχουν καταστραφεί περισσότερα από 20 σκάφη, με απολογισμό τουλάχιστον 83 νεκρούς. Επρόκειτο για «εξωδικαστικές εκτελέσεις», σύμφωνα με τον ΟΗΕ.

«Θα συνεχίσουμε στους δρόμους»

Το Σάββατο, ο Τραμπ δήλωσε πως θεωρεί «κλειστό» τον εναέριο χώρο της Βενεζουέλας, μήνυμα που οδήγησε σε ακυρώσεις πτήσεων από τουλάχιστον έξι αεροπορικές εταιρείες. Εν είδει αντιποίνων, ο Μαδούρο ανακάλεσε τις άδειες λειτουργίας αυτών των αεροπορικών εταιρειών στη χώρα.

Venezuela: Massive crowds demonstrate in support of Maduro’s government and affirm their readiness to defend the country. pic.twitter.com/yrcXmx2I5n — Global Insight Journal (@GlobalIJournal) December 1, 2025

Αγωνιζόμαστε για «την υπεράσπιση της χώρας μας, την υπεράσπιση της εθνική μας κυριαρχίας, την υπεράσπιση των πόρων μας», δήλωσε η αντιπρόεδρος της Βενεζουέλας Ντέλσι Ροντρίγκες στην κρατική τηλεόραση κατά τη διάρκεια της διαδήλωσης.

Παρά «τις απειλές, τις ηλίθιες στρατηγικές ψυχολογικού πολέμου (…) τα ψεύδη και τις συκοφαντίες τους, θα συνεχίσουμε (τον αγώνα) στους δρόμους» για την υπεράσπιση της πατρίδας, δήλωσε ο πρόεδρος της Βουλής Χόρχε Ροντρίγκες.

Πηγή: ΑΠΕ