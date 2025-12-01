Ο Τραμπ παραδέχεται συνομιλία με τον Μαδούρο – Υποβαθμίζει το κλείσιμο του εναέριου χώρου στη Βενεζουέλα

Ο προέδρος των ΗΠΑ επιβεβαίωσε εν πτήσει από τη Φλόριντα ότι είχε τηλεφωνική συνομιλία με τον Νικολάς Μαδούρο, τον οποίο κατηγορεί ότι είναι επικεφαλής ναρκοσυμμορίας στη Βενεζουέλα. Ο Ντόναλντ Τραμπ ρωτήθηκε αν αληθεύει το δημοσίευμα των New York Times.

«Δεν θα έλεγα ότι πήγε καλά ή άσχημα»

«Δεν θέλω να το σχολιάσω αυτό. Η απάντηση είναι ναι», παραδέχτηκε ο Τραμπ, επιστρέφοντας με αεροπλάνο από το Mar-a-Lago, το θέρετρό του στη Φλόριντα, στην Ουάσιγκτον.

Το δημοσίευμα ανέφερε επίσης ότι Τραμπ και Μαδούρο συζήτησαν μεταξύ άλλων το ενδεχόμενο συνάντησής τους σε αμερικανικό έδαφος. Ο Ντόναλντ Τραμπ όταν ρωτήθηκε αν ήταν ένα εποικοδομητικό τηλεφώνημα, απάντησε: «Δεν θα έλεγα ότι πήγε καλά ή άσχημα. Ήταν ένα τηλεφώνημα».

Το τηλεφώνημα έγινε σε μια περίοδο που οι σχέσεις των ΗΠΑ με τη Βενεζουέλα βρίσκονται ίσως στο χειρότερο σημείο της ιστορίας τους. Ο Ντόναλντ Τραμπ έχει κατηγορήσει τον Νικολάς Μαδούρο ότι είναι ο ηγέτης του καρτέλ ναρκωτικών «Cartel del Soles» και η κυβέρνησή του τον έχει επικηρύξει για 50 εκατομμύρια δολάρια. Οι αμερικανικές αρχές δεν έχουν παράσχει αποδεικτικά στοιχεία για τις κατηγορίες που αποδίδει στον πρόεδρο της Βενεζουέλας.

Επίσης, έχει απειλήσει πολλές φορές με ένοπλη δράση στο έδαφος της Βενεζουέλας.

Διπλωματικό άνοιγμα;

Το τηλεφώνημα Τραμπ-Μαδούρο θα μπορούσε να ανοίξει μια διπλωματική οδό στη μακροχρόνια σύγκρουση. Ωστόσο, οι ΗΠΑ έχουν συγκεντρώσει ισχυρές στρατιωτικές δυνάμεις στην Καραϊβική και έχουν ήδη ανακοινώσει ότι έχουν αποκλείσει αεροπορικά τον εναέριο χώρο γύρω από τη Βενεζουέλα. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα το Καράκας να μιλάει για απειλή πολέμου και για προετοιμασία των Αμερικανών για στρατιωτικές επιχειρήσεις.

Ο Ντόναλντ Τραμπ, με ανάρτησή του, στην πλατφόρμα Truth Social, δήλωσε την προηγούμενη εβδομάδα: «Προς όλες τις αεροπορικές εταιρείες, τους πιλότους, τους εμπόρους ναρκωτικών και τους εμπλεκόμενους με εμπορία ανθρώπων, παρακαλώ θεωρήστε ότι Ο ΕΝΑΕΡΙΟΣ ΧΩΡΟΣ ΠΑΝΩ ΚΑΙ ΓΥΡΩ ΑΠΟ ΤΗ ΒΕΝΕΖΟΥΕΛΑ ΕΙΝΑΙ ΚΛΕΙΣΤΟΣ ΕΞ ΟΛΟΚΛΗΡΟΥ».

Στη διάρκεια της πτήσης, όταν ρωτήθηκε αν αυτό είναι προάγγελος στρατιωτικής επιχείρησης, απάντησε: «Μην το κάνετε μεγάλο θέμα».

Και στη συνέχεια διευκρίνισε ότι αυτό το σχόλιο για τον εναέριο χώρο της Βενεζουέλας δεν υπονοεί μια επικείμενη στρατιωτική επίθεση των ΗΠΑ στο έθνος της Καραϊβικής. «Μην διαβάζετε πίσω από τις γραμμές», επισήμανε.

Αμερικανικές απειλές

Ωστόσο, ο Αμερικανός πρόεδρος επιμένει για πολύ καιρό τις απειλές εναντίον της Βενεζουέλας, ήδη από την πρώτη θητεία του.

Την περασμένη Πέμπτη, επ’ ευκαιρία της ομιλίας του για την Ημέρα των Ευχαριστιών, προειδοποίησε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θα ξεκινήσουν «πολύ σύντομα» τη σύλληψη «εμπόρων ναρκωτικών» της Βενεζουέλας. «Είναι πιο εύκολο από ξηράς», είπε. «Τους έχουμε προειδοποιήσει: Σταματήστε να στέλνετε δηλητήριο στη χώρα μας», πρόσθεσε.

Η ανάπτυξη των αμερικανικών δυνάμεων στην Καραϊβική είναι η μεγαλύτερη στην περιοχή εδώ και δεκαετίες. Υπάρχουν χιλιάδες στρατιώτες που έχουν αναπτυχθεί δίπλα στη Βενεζουέλα, με αεροπορική και ναυτική υποστήριξη. Πριν από λίγες εβδομάδες, το μεγαλύτερο και πιο προηγμένο αεροπλανοφόρο του Πολεμικού Ναυτικού των ΗΠΑ, το USS Gerald R. Ford, συμμετείχε στην αποστολή, μαζί με άλλα πολεμικά πλοία.