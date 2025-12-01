Ο Τραμπ συγκαλεί σύσκεψη στο Οβάλ Γραφείο για τη Βενεζουέλα – Το «τελεσίγραφο» στον Μαδούρο

Συνάντηση με υψηλόβαθμα στελέχη της κυβέρνησής του θα πραγματοποιήσεις στις 5 το απόγευμα (12 τα μεσάνυχτα ώρα Ελλάδας) ο Ντόναλντ Τραμπ. Σύμφωνα με το δίκτυο CNN, αντικείμενο της σύσκεψης θα είναι τα επόμενα βήματα των ΗΠΑ απέναντι στη Βενεζουέλα.

Η πληροφορία ήρθε λίγες ώρες αφότου ο Αμερικανός πρόεδρος επιβεβαίωσε ότι είχε τηλεφωνική επικοινωνία με τον Νικολάς Μαδούρο. Σύμφωνα με την εφημερίδα Miami Herald, ο Ντόναλντ Τραμπ έδωσε μια «ωμή» διορία στον πρόεδρο της Βενεζουέλας, να εγκαταλείψει την εξουσία.

Κλιμακώνοντας την πίεση

Η σύσκεψη συγκλήθηκε στο Οβάλ Γραφείο καθώς η κυβέρνηση Τραμπ εντείνει την εκστρατεία πίεσης στη Βενεζουέλα. Και κυρίως στον Νικολάς Μαδούρο, τον οποίο ο Αμερικανός πρόεδρος κατηγορεί για ηγέτη του «Καρτέλ ντε Σόλες», ενός ισχυρότατου καρτέλ ναρκωτικών. Χωρίς να έχει παρουσιάσει στοιχεία που να αποδεικνύουν τους ισχυρισμους του, έχει επικηρύξει τον Βενεζουελάνο πρόεδρο για 50 εκατομμύρια δολάρια.

Στη σύσκεψη για τη Βενεζουέλα αναμένεται να παραστούν μέλη του Υπουργικού Συμβουλίου και της ομάδας εθνικής ασφάλειας του Ντόναλν Τραμπ. Δηλαδή ο υπουργός Άμυνας, Πιτ Χέγκσεθ, ο επικεφαλής των ενόπλων δυνάμεων, Στρατηγός Νταν Κέιν, ο υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο, η προσωπάρχης του Λευκού Οίκου Σούζι Γουάιλς και ο αναπληρωτής της, Στίβεν Μίλερ.

Στην Καραϊβική, αυτήν τη στιγμή, έχουν συγκεντρωθεί περισσότερα από δώδεκα πολεμικά πλοία και 15.000 στρατιώτες, στο πλαίσιο αυτού που το Πεντάγωνο έχει ονομάσει «Επιχείρηση Νότιο Δόρυ». Επίσης, ο Ντόναλντ Τραμπ έχει δηλώσει ότι οι ΗΠΑ θα σταματήσουν το εμπόριο ναρκωτικών της Βενεζουέλας από ξηράς, εκτός από τη θάλασσα, «πολύ σύντομα».

«Ένα απλό τηλεφώνημα» και ένα τελεσίγραφο

Ο Ντόναλντ Τραμπ επιβεβαίωσε ότι έχει μιλήσει τηλεφωνικά με τον πρόεδρο της Βενεζουέλας Νικολάς Μαδούρο, αλλά δεν αναφέρθηκε σε όσα συζητήθηκαν. Το «απλό αυτό τηλεφώνημα» φέρεται ότι έγινε με τη διαμεσολάβηση τριών χωρών: της Βραζιλίας, του Κατάρ και της Τουρκίας, σύμφωνα με την εφημερίδα Miami Herald.

Μόλις μία εβδομάδα πριν, η αμερικανική κυβέρνηση χαρακτήρισε επίσημα τον Μαδούρο και τους συμμάχους της κυβέρνησής του ως μέλη μιας ξένης τρομοκρατικής οργάνωσης. Σύμφωνα με ειδικούς, αυτό θα είναι το επιχείρημα για να μπορέσουν να κάνουν οι ΗΠΑ στρατιωτικά πλήγματα μέσα στη Βενεζουέλα.

Η ίδια εφημερίδα ανέφερε ότι ο Ντόναλντ Τραμπ έδωσε τελεσίγραφο στον Νικολάς Μαδούρο να παραιτηθεί.

Ωστόσο, ο πρόεδρος της Βενεζουέλας φέρεται να έχει αρνηθεί και να θέτει όρους για τον ίδιο και τους συμμάχους του. Μεταξύ αυτών, «παγκόσμια αμνηστία».

Ούτε οι ΗΠΑ ούτε η κυβέρνηση της Βενεζουέλας έχουν δώσει περισσότερες λεπτομέρειες για τα θέματα που συζητήθηκαν κατά τη διάρκεια της εξαιρετικά ασυνήθιστης συνομιλίας. Πιστεύεται ότι πραγματοποιήθηκε στις 21 Νοεμβρίου.

«Φύγετε να σωθείτε»

Σύμφωνα με τις πηγές που μίλησαν στη Miami Herald, ο Ντόναλντ Τραμπ είπε στον Νικολάς Μαδούρο: «Μπορείτε να σώσετε τον εαυτό σας και τους πιο κοντινούς σας, αλλά πρέπει να φύγετε από τη χώρα τώρα».

Και πρόσφερε ασφαλή διέλευση στον Μαδούρο, τη σύζυγό του και τον γιο του «μόνο εάν συμφωνήσει να παραιτηθεί αμέσως».

Οι ίδιες πηγές είπαν όμως ότι ο πρόεδρος της Βενεζουέλας αρνήθηκε να παραιτηθεί αμέσως και προέβαλε μια σειρά από αντιαπαιτήσεις. Αυτές ήταν, μεταξύ άλλων η παγκόσμια ασυλία από διώξεις και η δυνατότητα να παραχωρήσει τον πολιτικό έλεγχο, διατηρώντας παράλληλα τον έλεγχο των ενόπλων δυνάμεων.

Η εφημερίδα ανέφερε ότι δεν υπήρξε περαιτέρω άμεση επαφή μεταξύ Τραμπ και Μαδούρο. Επίσης ότι ο Νικολάς Μαδούρο φέρεται να ζήτησε να μιλήσει ξανά με τον Τραμπ το περασμένο Σαββατοκύριακο. Το αίτημα υποβλήθηκε όταν ο Αμερικανός πρόεδρος ανακοίνωσε το κλείσιμο του εναέριου χώρου στη Βενεζουέλα. «Η κυβέρνηση Μαδούρο… δεν έλαβε καμία απάντηση», αναφέρει η Miami Herald.

Αλήθεια ή μπλόφα;

Πολλοί αναλυτές πάντως δεν είναι σίγουροι ότι ο Αμερικανός πρόεδρος θέλει να επιτεθεί στη Βενεζουέλα. Ακόμη και μετά τη διαρροή ότι έχει δώσει τελεσίγραφο στον Μαδούρο, πολλοί παρατηρητές είναι επιφυλακτικοί ως προς το αν ο πρόεδρος των ΗΠΑ σκοπεύει να υποστηρίξει αυτές τις απειλές με μεγάλης κλίμακας στρατιωτική δράση.

Επίσης, και στο Καράκας, αμφιβάλλουν αν ο Τραμπ εννοεί αυτά που λέει. Εκτιμούν ότι μάλλον προσπαθεί να πιέσει για να πετύχει τους στόχους του.

«Ο Μαδούρο και οι περισσότεροι από τους συνεργάτες του θεωρούν τις στρατιωτικές απειλές των ΗΠΑ μπλόφα», δήλωσε στην Wall Street Journal τον Νοέμβριο πηγή με τακτική επαφή με κορυφαίους αξιωματούχους της Βενεζουέλας.