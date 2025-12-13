newspaper
12.12.2025 | 16:56
Ανακαλεί τα Oreo Cheesecakes ο ΕΦΕΤ – Ο λόγος
Βενεζουέλα: «Ο Μαδούρο να καταλάβει ότι πρέπει να φύγει», λέει η Ματσάδο
Κόσμος 13 Δεκεμβρίου 2025 | 02:45

Βενεζουέλα: «Ο Μαδούρο να καταλάβει ότι πρέπει να φύγει», λέει η Ματσάδο

Η Ματσάδο χαιρετίζει την αυξανόμενη πίεση στον πρόεδρο της Βενεζουέλας «ώστε ο Μαδούρο να καταλάβει ότι πρέπει να φύγει, ότι ήρθε η ώρα του», σε συνέντευξή της από το Οσλο.

Η ηγέτιδα της βενεζουελάνικης αντιπολίτευσης Μαρία Κορίνα Ματσάδο, βραβευμένη με Νόμπελ Ειρήνης φέτος, δήλωσε ότι υποστηρίζει την αυξανόμενη πίεση στον Νικολάς Μαδούρο με στόχο να αναγκαστεί να εγκαταλείψει την εξουσία, υποσχόμενη να επιστρέψει στην πατρίδα της «το συντομότερο δυνατό», σύμφωνα με αποσπάσματα συνέντευξης που παραχώρησε στο αμερικανικό δίκτυo CBS τα οποία δόθηκαν χθες Παρασκευή στη δημοσιότητα (στη φωτογραφία του Reuters/Leonhard Foeger, επάνω, η Μαρία Ματσάδο).

Η Ματσάδο χαιρετίζει την αυξανόμενη πίεση στον πρόεδρο της Βενεζουέλας «ώστε ο Μαδούρο να καταλάβει ότι πρέπει να φύγει, ότι ήρθε η ώρα του», στη συνέντευξη που παραχώρησε από το Οσλο της Νορβηγίας και έχει προγραμματιστεί να μεταδοθεί την Κυριακή.

«Δεν πρόκειται να δώσω περισσότερες πληροφορίες για το ταξίδι μου στη Νορβηγία»

Μεταξύ άλλων ρωτήθηκε εάν θα υποστήριζε ενδεχόμενη στρατιωτική επέμβαση των ΗΠΑ για την ανατροπή του καθεστώτος, καθώς ο αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ απειλεί τη Βενεζουέλα με χερσαίες επιχειρήσεις.

Ισχυριζόμενη ότι δεν γνωρίζει τα σχέδια της Ουάσιγκτον, η ηγέτιδα της αντιπολίτευσης υπογράμμισε πως δεν πρόκειται για «συμβατική αλλαγή καθεστώτος» δεδομένου ότι είχαν προηγηθεί εκλογές στη Βενεζουέλα.

Ο σοσιαλιστής ηγέτης Νικολάς Μαδούρο ξεκίνησε μια τρίτη εξαετή θητεία στην προεδρία της Βενεζουέλας μετά τις εκλογές πέρυσι, τις οποίες η αντιπολίτευση ισχυρίζεται πως κέρδισε.

Η 58χρονη Ματσάδο, η οποία ζούσε κρυμμένη στη Βενεζουέλα από τον Αύγουστο του 2024, εγκατέλειψε την πατρίδα της υπό άκρα μυστικότητα και ταξίδεψε στη Νορβηγία, όπου έφθασε καθυστερημένα και δεν μπόρεσε να παραστεί στην τελετή απονομής του Νόμπελ Ειρήνης.

«Εγκληματική δομή»

«Δεν πρόκειται να δώσω περισσότερες πληροφορίες για το ταξίδι μου στη Νορβηγία», είπε στο CBS, επισημαίνοντας πόσο σημαντική είναι «για τον λαό της Βενεζουέλας» η απονομή του Νόμπελ Ειρήνης.

«Είναι μια αναγνώριση για ένα έθνος που έχει αγωνιστεί ακούραστα και θαρραλέα εναντίον μιας εγκληματικής και ναρκοτρομοκρατικής δομής», δήλωσε.

«Ηρθα για να παραλάβω αυτό το βραβείο εξ ονόματος του βενεζουελάνικου λαού και θα το πάω πίσω στη Βενεζουέλα το συντομότερο δυνατό», είπε η Μαρία Κορίνα Ματσάδο.

Πηγή: ΑΠΕ

Lloyd’s List: Μαρινάκης και Αγγελικούση στην κορυφή – 17 Έλληνες στο top 100 της παγκόσμιας ναυτιλίας

Lloyd’s List: Μαρινάκης και Αγγελικούση στην κορυφή – 17 Έλληνες στο top 100 της παγκόσμιας ναυτιλίας

Τραμπ: Το σχέδιο για ένα νέο μπλοκ ισχύος με 5 μέλη

Τραμπ: Το σχέδιο για ένα νέο μπλοκ ισχύος με 5 μέλη

Ουκρανία: O Τραμπ ζήτησε από τις Ε3 να πιέσουν τον Ζελένσκι να συμφωνήσει με τη Ρωσία
13.12.25 Upd: 03:21

Ουκρανία: O Τραμπ ζήτησε από τις Ε3 να πιέσουν τον Ζελένσκι να συμφωνήσει με τη Ρωσία

Οι Ευρωπαίοι ηγέτες επιδιώκουν συνομιλίες αυτό το Σαββατοκύριακο με τον πρόεδρο των ΗΠΑ, ο οποίος επιθυμεί να ασκηθεί μεγαλύτερη πίεση στον Ζελένσκι, οι ΗΠΑ «μπορεί να στείλουν έναν εκπρόσωπο»

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Ιράν: Οι Φρουροί της Επανάστασης κατέσχεσαν δεξαμενόπλοιο με «λαθραίο ντίζελ» [βίντεο]
Κόσμος 12.12.25

Ιράν: Οι Φρουροί της Επανάστασης κατέσχεσαν δεξαμενόπλοιο με «λαθραίο ντίζελ»

Το Ιράν κατέσχεσε ένα δεξαμενόπλοιο με άγνωστο νηολόγιο και χωρίς να γνωστοποιήσει το όνομά του στον κόλπο του Ομάν, αναφέροντας στα κρατικά ΜΜΕ πως μετέφερε λαθραία καύσιμα.

Σύνταξη
Ουκρανία: Να σταματήσουν οι επιθέσεις σε πλοία και ενεργειακές υποδομές, ζητά η Τουρκία – Τι μετέφερε το πλοίο
Κόσμος 12.12.25

Ουκρανία: Να σταματήσουν οι επιθέσεις σε πλοία και ενεργειακές υποδομές, ζητά η Τουρκία – Τι μετέφερε το πλοίο

Η Τουρκία καταδίκασε την επίθεση στο πλοίο CENK RORO τουρκικής ιδιοκτησίας, το οποίο φέρεται να μετέφερε γεννήτριες, κάτι που κάνει το χτύπημα να παρουσιάζεται ως «στοχευμένο»

Σύνταξη
Καρίμ Χαν: Καταγγέλλει ότι τον απείλησε υψηλόβαθμος Βρετανός αξιωματούχος για την έρευνα σχετικά με το Ισραήλ
12.12.25

Ο Καρίμ Χαν καταγγέλλει ότι τον απείλησε υψηλόβαθμος Βρετανός αξιωματούχος για την έρευνα σχετικά με το Ισραήλ

Το Middle East Eye εκτιμά ότι ο αξιωματούχος στον οποίο αναφέρεται ο Καρίμ Χαν ήταν ο τότε υπουργός Εξωτερικών και πρώην πρωθυπουργός, Ντέιβιντ Κάμερον

Νεκτάριος Δαργάκης
Νεκτάριος Δαργάκης
Μυστικές συναντήσεις μεταξύ του FBI και του κορυφαίου διαπραγματευτή της Ουκρανίας
Κόσμος 12.12.25

Μυστικές συναντήσεις μεταξύ του FBI και του κορυφαίου διαπραγματευτή της Ουκρανίας

Ο διευθυντής του FBI Κας Πατέλ και ο αναπληρωτής του, Νταν Μποντζίνο, συναντήθηκαν με τον Ρούστεμ Ούμεροφ, εν μέσω εκστρατείας πίεσης των ΗΠΑ για αποδοχή των όρων από την Ουκρανία

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Ουκρανία: O Τραμπ ζήτησε από τις Ε3 να πιέσουν τον Ζελένσκι να συμφωνήσει με τη Ρωσία
13.12.25 Upd: 03:21

Ουκρανία: O Τραμπ ζήτησε από τις Ε3 να πιέσουν τον Ζελένσκι να συμφωνήσει με τη Ρωσία

Οι Ευρωπαίοι ηγέτες επιδιώκουν συνομιλίες αυτό το Σαββατοκύριακο με τον πρόεδρο των ΗΠΑ, ο οποίος επιθυμεί να ασκηθεί μεγαλύτερη πίεση στον Ζελένσκι, οι ΗΠΑ «μπορεί να στείλουν έναν εκπρόσωπο»

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Βίρτους Μπολόνια – Χάποελ Τελ Αβίβ 74-79: Σπουδαίο διπλό για την ομάδα του Ιτούδη και κορυφή στη Euroleague
Euroleague 12.12.25

Βίρτους Μπολόνια – Χάποελ Τελ Αβίβ 74-79: Σπουδαίο διπλό για την ομάδα του Ιτούδη και κορυφή στη Euroleague

Η Χάποελ Τελ Αβίβ συνεχίζει ακάθεκτη στη φετινή Euroleague, καθώς «καθάρισε» και τη Βίρτους στην Μπολόνια με 79-74 και είναι μόνη πρώτη στην κορυφή της βαθμολογίας.

Σύνταξη
Ο ράπερ The Game «ζητά συγγνώμη» που αποκάλυψε ότι έχει κοιμηθεί με την Κιμ Καρντάσιαν
Fizz 12.12.25

Ο ράπερ The Game «ζητά συγγνώμη» που αποκάλυψε ότι έχει κοιμηθεί με την Κιμ Καρντάσιαν

O Τhe Game παραδέχτηκε ότι «δεν υπάρχει δικαιολογία» για τη συμπεριφορά του απέναντι στην Κιμ Καρντάσιαν και ομολόγησε ότι «μερικές φορές, φίλε, ξυπνάς και επιλέγεις λίγη βία».

Σύνταξη
Μπαρτσελόνα – Ολυμπιακός 98-85: Κλάιμπερν και Πάντερ «καθάρισαν» στη Βαρκελώνη
Euroleague 12.12.25

Μπαρτσελόνα – Ολυμπιακός 98-85: Κλάιμπερν και Πάντερ «καθάρισαν» στη Βαρκελώνη

Ο Ολυμπιακός δέχθηκε 56 πόντους στο δεύτερο ημίχρονο και ηττήθηκε από την Μπαρτσελόνα με 98-85 για την 15η αγωνιστική της Euroleague - 28 πόντους είχε ο Κλάιμπερν, ενώ άλλους 24 πρόσθεσε ο Κέβιν Πάντερ.

Σύνταξη
Ιράν: Οι Φρουροί της Επανάστασης κατέσχεσαν δεξαμενόπλοιο με «λαθραίο ντίζελ» [βίντεο]
Κόσμος 12.12.25

Ιράν: Οι Φρουροί της Επανάστασης κατέσχεσαν δεξαμενόπλοιο με «λαθραίο ντίζελ»

Το Ιράν κατέσχεσε ένα δεξαμενόπλοιο με άγνωστο νηολόγιο και χωρίς να γνωστοποιήσει το όνομά του στον κόλπο του Ομάν, αναφέροντας στα κρατικά ΜΜΕ πως μετέφερε λαθραία καύσιμα.

Σύνταξη
Ο Λίαμ Νίσον συμμετέχει σε ντοκιμαντέρ για τη διαφθορά στη φαρμακοβιομηχανία και τον βαφτίζουν «αντιεμβολιαστή»
Fizz 12.12.25

Ο Λίαμ Νίσον συμμετέχει σε ντοκιμαντέρ για τη διαφθορά στη φαρμακοβιομηχανία και τον βαφτίζουν «αντιεμβολιαστή»

«Όλοι αναγνωρίζουμε ότι η μπορεί να υπάρχει διαφθορά στη φαρμακευτική βιομηχανία, αλλά αυτό δεν πρέπει ποτέ να συγχέεται με την αντίθεση στα εμβόλια», δήλωσε ο εκπρόσωπος του ηθοποιού Λίαμ Νίσον.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Μπλόκα: Ημέρα αποφάσεων για τους αγρότες με ανοιχτή την πόρτα το Μαξίμου και… μπάλες σανό
12.12.25

Ημέρα αποφάσεων για τους αγρότες με ανοιχτές πόρτες και… μπάλες σανό

To «άνοιγμα» σε διάλογο της κυβέρνησης, τα μπλόκα διαρκείας και το «δεν τρώμε σανό, δεν κάνουμε βήμα πίσω» των αγροτών. Λίγες ώρες μας χωρίζουν από την κρίσιμη σύσκεψη στη Νίκαια της Λάρισας.

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
Τα credits των οίκων στην Πειραιώς, τι ετοιμάζει ο Μαζαράκης στην Εθνική Ασφαλιστική, «γράφει» νέα deals η Βρεττού, συνεχίζονται τα «παιχνίδια» με το καλώδιο

Τα credits των οίκων στην Πειραιώς, τι ετοιμάζει ο Μαζαράκης στην Εθνική Ασφαλιστική, «γράφει» νέα deals η Βρεττού, συνεχίζονται τα «παιχνίδια» με το καλώδιο

Κοινωνική κατοικία 2026: Ποιοι θα πάρουν διαμερίσματα, ποιοι επιδότηση και πώς θα αλλάξει η αγορά στέγης

Κοινωνική κατοικία 2026: Ποιοι θα πάρουν διαμερίσματα, ποιοι επιδότηση και πώς θα αλλάξει η αγορά στέγης

Η επανάσταση της Gen Z: Η νεολαία που «έβαλε φωτιά» στον πλανήτη το 2025

Η επανάσταση της Gen Z: Η νεολαία που «έβαλε φωτιά» στον πλανήτη το 2025

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Γυναικείον Καφενείον: Στην Καλλιθέα υπάρχει ένα μέρος που καμία δεν χρειάζεται να είναι μόνη

Γυναικείον Καφενείον: Στην Καλλιθέα υπάρχει ένα μέρος που καμία δεν χρειάζεται να είναι μόνη

Γκρίζα μαλλιά: Σημάδι ότι το σώμα προσπαθεί να αποφύγει έναν θανατηφόρο καρκίνο;

Γκρίζα μαλλιά: Σημάδι ότι το σώμα προσπαθεί να αποφύγει έναν θανατηφόρο καρκίνο;

Πώς η τεχνολογία διαμορφώνει την ανάπτυξη των παιδιών;

Πώς η τεχνολογία διαμορφώνει την ανάπτυξη των παιδιών;

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

