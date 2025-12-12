«Επικίνδυνη και τρομακτική αποστολή»: Πώς ένας βετεράνος των ΗΠΑ βοήθησε τη Ματσάδο να φύγει από τη Βενεζουέλα

Η διαφυγή της Μαρία Κόρινα Ματσάδο από τη Βενεζουέλα περιελάμβανε μια μακρά, «τρομακτική» και πολύ «υγρή» πορεία στη θάλασσα, στη μέση της νύχτας χωρίς φώτα, σύμφωνα με τον Αμερικανό άνδρα που λέει ότι ηγείτο της επιχείρησης.

Ο Μπράιαν Στερν, που ηγείται μιας μη κερδοσκοπικής οργάνωσης διάσωσης, περιέγραψε λεπτομερώς την αποστολή σε μια συνέντευξη στο CBS που δημοσιεύθηκε την Πέμπτη, αφότου η ηγέτιδα της αντιπολίτευσης της Βενεζουέλας εμφανίστηκε στη Νορβηγία μετά την τελετή απονομής του Νόμπελ Ειρήνης.

«Ήταν επικίνδυνο. Ήταν τρομακτικό», είπε ο Στέρν, ένας βετεράνος των ειδικών δυνάμεων των ΗΠΑ, περιγράφοντας τις σκοτεινές και ταραγμένες συνθήκες που παρείχαν επίσης βολική κάλυψη για τη διαφυγή.

Θυμήθηκε ότι συνάντησε τη Ματσάδο στη θάλασσα μετά την αναχώρησή της από τη Βενεζουέλα, όπου κρυβόταν από τον Αύγουστο του 2024 φοβούμενη τη δίωξη από τον πρόεδρο Νικολά Μαδούρο.

Επιβιβάστηκε στο σκάφος του για ένα ταξίδι 13-14 ωρών προς έναν άγνωστο προορισμό, προκειμένου να πάρει αεροπλάνο, στο πλαίσιο μιας αποστολής που είχε προγραμματιστεί τέσσερις ημέρες νωρίτερα, σύμφωνα με το CBS.

«Οι συνθήκες στη θάλασσα ήταν ιδανικές για εμάς, αλλά σίγουρα δεν ήταν νερά στα οποία θα ήθελες να βρεθείς… όσο υψηλότερα είναι τα κύματα, τόσο πιο δύσκολο είναι να τα δει το ραντάρ», είπε ο Στέρν σύμφωνα με τον Guardian.

« Ήταν μέσα στη νύχτα – το φεγγάρι ήταν πολύ αμυδρό, υπήρχε λίγη συννεφιά, ήταν πολύ δύσκολο να δούμε, τα σκάφη δεν είχαν φώτα. Όλοι μας ήμασταν αρκετά βρεγμένοι. Η ομάδα μου και εγώ ήμασταν μούσκεμα. Και εκείνη ήταν αρκετά κρυωμένη και βρεγμένη. Είχε ένα πολύ δύσκολο ταξίδι.

#12Dic | Travesía aterradora: director de la operación revela cómo María Corina Machado salió de Venezuela 🇻🇪 por mar La líder opositora abordó una embarcación para una travesía de 13 horas hasta un lugar no revelado, donde finalmente tomó un avión, detalló Bryan Stern, veterano… pic.twitter.com/hSn5Rv8x1Q — El Nacional (@ElNacionalWeb) December 12, 2025

«Ήταν πολύ χαρούμενη. Ήταν πολύ ενθουσιασμένη. Ήταν πολύ κουρασμένη», είπε ο Στέρν, προσθέτοντας ότι περίπου 20 άτομα συμμετείχαν άμεσα στην ομάδα του.

Ένας εκπρόσωπος της Ματσάδο επιβεβαίωσε ότι η εταιρεία του Στερν, Grey Bull Rescue Foundation, ήταν πίσω από την επιχείρηση, η οποία ξεκίνησε την Τρίτη, σύμφωνα με το CBS.

Η αναφορά ακολουθεί την είδηση του Wall Street Journal ότι η Ματσάδο φορούσε περούκα και μεταμφίεση για να διαφύγει από την κρυψώνα της σε προάστιο της πρωτεύουσας της Βενεζουέλας, Καράκας.

Ο Στερν δεν αποκάλυψε λεπτομέρειες σχετικά με την επιχείρηση, επικαλούμενος το μελλοντικό έργο της εταιρείας του στη Βενεζουέλα.

Ποια ήταν η ανάμειξη των ΗΠΑ;

Είπε στο CBS ότι η αποστολή χρηματοδοτήθηκε από «μερικούς γενναιόδωρους δωρητές», κανένας από τους οποίους δεν ήταν αξιωματούχος των ΗΠΑ. «Η κυβέρνηση των ΗΠΑ δεν συνέβαλε ούτε με ένα σεντ σε αυτή την επιχείρηση, τουλάχιστον από όσο γνωρίζω», είπε ο Στέρν.

Είπε, ωστόσο, ότι η ομάδα του «συνεργάστηκε ανεπίσημα» με τον αμερικανικό στρατό σχετικά με τη θέση και τα σχέδια, κυρίως για να αποφύγει να γίνει στόχος αεροπορικών επιδρομών.

Η Ματσάδο δήλωσε την Πέμπτη ότι είχε την υποστήριξη των ΗΠΑ για να φύγει από τη Βενεζουέλα, ωστόσο ανακοινώσει σχέδια να επιστρέψει στην πατρίδα της.

Ο Στερν είπε ότι η ομάδα του δεν θα συμμετάσχει σε αυτή την επιχείρηση, καθώς ασχολείται μόνο με την έξοδο ανθρώπων από χώρες, όχι με την είσοδό τους.

«Αυτό είναι κάτι που πρέπει να αποφασίσει η ίδια. Αλλά νομίζω ότι δεν πρέπει να επιστρέψει. Όμως, αυτή θέλει να το κάνει. Η Μαρία είναι πραγματικά πηγή έμπνευσης», είπε.