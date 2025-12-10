newspaper
Τετάρτη 10 Δεκεμβρίου 2025
weather-icon 21o
Stream

in
newspaper

# ΚΑΙΡΟΣ
# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# ΑΓΡΟΤΕΣ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΤΕΜΠΗ
# ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΗ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΓΑΖΑ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
Δεν πάει στο Όσλο για το Νόμπελ η Μαρίνα Κορίνα Ματσάδο – Θα παραλάβει το βραβείο η κόρη της
Κόσμος 10 Δεκεμβρίου 2025 | 10:02

Δεν πάει στο Όσλο για το Νόμπελ η Μαρίνα Κορίνα Ματσάδο – Θα παραλάβει το βραβείο η κόρη της

Η βραβευθείσα θα αντιπροσωπευθεί από την κόρη της, την Άνα Κορίνα Σόσα Ματσάδο, ανακοίνωσε ο διευθυντής του νορβηγικού Ινστιτούτου Νόμπελ

Σύνταξη
Ακρόαση άρθρου
A
A
Vita.gr
Γκρίζα μαλλιά: Σημάδι ότι το σώμα προσπαθεί να αποφύγει έναν θανατηφόρο καρκίνο;

Γκρίζα μαλλιά: Σημάδι ότι το σώμα προσπαθεί να αποφύγει έναν θανατηφόρο καρκίνο;

Spotlight

Απούσα από την τελετή απονομής του βραβείου Νόμπελ Ειρήνης στο Όσλο θα είναι σήμερα η επικεφαλής της αντιπολίτευσης στη Βενεζουέλα, Μαρίνα Κορίνα Ματσάδο

Η βραβευθείσα θα αντιπροσωπευθεί από την κόρη της, την Άνα Κορίνα Σόσα Ματσάδο, ανακοίνωσε ο διευθυντής του νορβηγικού Ινστιτούτου Νόμπελ.

«Η κόρη της, η Άνα Κορίνα Ματσάδο, θα παραλάβει το βραβείο εξ ονόματος της μητέρας της», δήλωσε ο Κρίστιαν Μπεργκ Χαρπβίκεν στο νορβηγικό ραδιοσταθμό NRK. Πρόσθεσε πως «θα είναι η κόρη που θα εκφωνήσει την ομιλία που η Μαρία Κορίνα έγραψε η ίδια».

Ποιοι θα δώσουν το παρών

Η 58χρονη Μαρία Κορίνα Ματσάδο επρόκειτο να παραλάβει το βραβείο στην τελετή απονομής που θα πραγματοποιηθεί στις 13:00 (τοπική ώρα, 14:00 ώρα Ελλάδας) στο δημαρχείο του Όσλο παρουσία του βασιλιά Χάραλντ, της βασίλισσας Σόνια και λατινοαμερικανών ηγετών, μεταξύ των οποίων ο πρόεδρος της Αργεντινής Χαβιέρ Μιλέι και ο πρόεδρος του Ισημερινού Ντάνιελ Νομπόα.

Επρόκειτο να παραλάβει η ίδια το βραβείο αψηφώντας τη δεκαετή ταξιδιωτική απαγόρευση που της έχουν επιβάλει οι αρχές στην πατρίδα της και αφού έχει περάσει περισσότερο από έναν χρόνο κρυπτόμενη.

«Δυστυχώς δεν είναι στη Νορβηγία και δεν θα βρίσκεται στις 13:00 στο δημαρχείο του Όσλο, όταν θα αρχίσει η τελετή», δήλωσε στον NRK ο Κρίστιαν Μπεργκ Χαρπβίκεν.

Ερωτηθείς πού βρίσκεται η Μαρία Κορίνα Ματσάδο, ο Μπ. Χαρπβίκεν απάντησε, «δεν γνωρίζω», εξηγώντας ότι λίγοι άνθρωποι γνωρίζουν πού και πώς μετακινείται «εξαιτίας της καταπιεστικής φύσης του καθεστώτος του Νικολάς Μαδούρο».

Το Ινστιτούτο Νόμπελ δεν απάντησε αμέσως σε αίτημα να σχολιάσει.

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Ταμείο Ανάκαμψης
Ταμείο Ανάκαμψης: Η λίστα με τα 135 έργα που απεντάσσονται ή αναθεωρούνται

Ταμείο Ανάκαμψης: Η λίστα με τα 135 έργα που απεντάσσονται ή αναθεωρούνται

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Γκρίζα μαλλιά: Σημάδι ότι το σώμα προσπαθεί να αποφύγει έναν θανατηφόρο καρκίνο;

Γκρίζα μαλλιά: Σημάδι ότι το σώμα προσπαθεί να αποφύγει έναν θανατηφόρο καρκίνο;

Economy
Bloomberg: Η υποψηφιότητα Πιερρακάκη για το Eurogroup και οι υψηλοί συμβολισμοί

Bloomberg: Η υποψηφιότητα Πιερρακάκη για το Eurogroup και οι υψηλοί συμβολισμοί

inWellness
inTown
sp_banner_Desk
Stream newspaper
Ελλάδα στον ΟΗΕ: Να εγκαταλείψει η Ρωσία τις μαξιμαλιστικές αξιώσεις στον πόλεμο στην Ουκρανία
Συμβούλιο Ασφαλείας 10.12.25

Ελλάδα στον ΟΗΕ: Να εγκαταλείψει η Ρωσία τις μαξιμαλιστικές αξιώσεις στον πόλεμο στην Ουκρανία

Η μόνιμη αντιπρόσωπος της Ελλάδας, πρέσβης Αγλαΐα Μπάλτα, της εξέφρασε έντονη ανησυχία για την κλιμάκωση της ρωσικής επιθετικότητας «εν μέσω κατακόρυφης πτώσης της θερμοκρασίας».

Σύνταξη
Αλλαγή σκυτάλης στο Μαϊάμι μετά από 28 χρόνια – Νίκησαν οι Δημοκρατικοί στο προπύργιο των Ρεπουμπλικάνων
ΗΠΑ 10.12.25

Αλλαγή σκυτάλης στο Μαϊάμι μετά από 28 χρόνια – Νίκησαν οι Δημοκρατικοί στο προπύργιο των Ρεπουμπλικάνων

Η Αϊλίν Χίγκινς επικράτησε με το εντυπωσιακό 60% των ψήφων τις δημοτικές εκλογές στις οποίες αντιμετώπιζε τον Εμίλιο Τ. Γκονσάλες, που υποστήριζε ο πρόεδρος Τραμπ

Σύνταξη
Το μέλλον των πόλεων περιλαμβάνει ρομπότ-ταξί – Οδική ουτοπία ή κόλαση;
Υπέρ και κατά 10.12.25

Το μέλλον των πόλεων περιλαμβάνει ρομπότ-ταξί – Οδική ουτοπία ή κόλαση;

Έρχεται μια άνθηση των ρομπότ-ταξί. Οι οπαδοί της νέας τεχνολογίας βλέπουν στα αυτο-οδηγούμενα οχήματα ένα σχεδόν ιδανικό μέλλον για τις πόλεις –και πολλές οικονομικές ευκαιρίες.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Υπάρχει τελικά κάποιο πρόβλημα με την Gen Z;
Κόσμος 10.12.25

Υπάρχει τελικά κάποιο πρόβλημα με την Gen Z;

Η Gen Z συχνά κατηγορείται για ατομικισμό, υπερβολική ευαισθησία και έλλειψη κοινωνικών δεξιοτήτων, αλλά πίσω από τα στερεότυπα κρύβονται βαθύτερες αλλαγές στις αξίες και στις προτεραιότητες των νέων

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
ΗΠΑ: Η κυβέρνηση Τραμπ επιβεβαιώνει «έρευνα» για πιθανούς θανάτους οφειλόμενους στα εμβόλια κατά της COVID
Υγεία 10.12.25

ΗΠΑ: Η κυβέρνηση Τραμπ επιβεβαιώνει «έρευνα» για πιθανούς θανάτους οφειλόμενους στα εμβόλια κατά της COVID

Η έρευνα επιβεβαιώνεται τη στιγμή που όλο και περισσότεροι καταγγέλλουν τις αλλαγές στην εμβολιαστική πολιτική των ΗΠΑ - Ο αρμόδιος υπουργός, είχε διασπείρει στο παρελθόν fake news για τα εμβόλια

Σύνταξη
Μεταξύ πραξικοπημάτων, ξένων πατρώνων και τζιχαντιστών – Το Σαχέλ ως νέο παγκόσμιο επίκεντρο της τρομοκρατίας
Χοάνη κρίσεων 10.12.25

Μεταξύ πραξικοπημάτων, ξένων πατρώνων και τζιχαντιστών – Το Σαχέλ ως νέο παγκόσμιο επίκεντρο της τρομοκρατίας

Το γεωπολιτικής σημασίας Σαχέλ στην υποσαχάρια Αφρική παγιώνεται ως «ζώνη πραξικοπημάτων», εν μέσω διεθνούς ανταγωνισμού, ανεξέλεγκτης δράσης τζιχαντιστών και μεταναστευτικών ροών προς την Ευρώπη

Μαργαρίτα Βεργολιά
Μαργαρίτα Βεργολιά
Γερμανία: Γιατί ο κολοσσιαίος επανεξοπλισμός της τρομάζει γεωπολιτικούς αναλυτές
Οι φόβοι 10.12.25

Γιατί ο κολοσσιαίος επανεξοπλισμός της Γερμανίας τρομάζει γεωπολιτικούς αναλυτές

Αν η Γερμανία δεν εντάξει πλήρως τη νέα της ισχύ σε έναν αυστηρό ευρωπαϊκό αμυντικό μηχανισμό, αλλά επιλέξει τον δρόμο της εθνικής αυτονομίας, οι εφιάλτες του παρελθόντος ενδέχεται να επανέλθουν.

Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Το Μπανγκλαντές υπέγραψε επιστολή προθέσεων για την απόκτηση Eurofighter από την Ιταλία
Επιστολή προθέσεων 10.12.25

Το Μπανγκλαντές θα αγοράσει Eurofighter από την Ιταλία

Το Μπανγκλαντές υπέγραψε επιστολή προθέσεων για την αγορά από την Ιταλία μαχητικών αεροσκαφών Eurofighter Typhoon, ένα από τα πιο προηγμένα στρατιωτικά αεροσκάφη πολλαπλών ρόλων στον κόσμο.

Σύνταξη
Εκτέλεση θανατοποινίτη στη Φλόριντα – Είχε κριθεί ένοχος για τον φόνο μητέρας
ΗΠΑ 10.12.25

Νέα εκτέλεση, η 18η, θανατοποινίτη στη Φλόριντα

Ο Μαρκ Τζέραλντς, 58 ετών, εκτελέστηκε στη Φλόριντα καθώς είχε κριθεί ένοχος για τον φόνο μητέρας, η οποία βρέθηκε από τον γιο της, οκτώ ετών, ξυλοκοπημένη και μαχαιρωμένη μέχρι θανάτου.

Σύνταξη
Τενερίφη: Ακόμα 4 τουρίστες νεκροί στην Ισπανία εξαιτίας γιγάντιων κυμάτων
Τενερίφη 10.12.25

Ακόμα 4 τουρίστες νεκροί στην Ισπανία εξαιτίας γιγάντιων κυμάτων

Δυστυχώς, οι τουρίστες στην Ισπανία δεν δείχνουν τον απαιτούμενο σεβασμό στα κύματα του Ατλαντικού που μαστιγώνουν τις ακτές, παρά τις προειδοποιήσεις με αποτέλεσμα να υπάρχουν ακόμα 4 νεκροί.

Σύνταξη
Σουδάν: Συνετρίβη μεταγωγικό αεροσκάφος – Δεν υπάρχουν επιζώντες
«Τεχνική βλάβη» 10.12.25

Δεν υπάρχουν επιζώντες στη συντριβή μεταγωγικού αεροσκάφους στο Σουδάν

Δεν υπάρχουν επιζώντες από τη συντριβή μεταγωγικού αεροσκάφους των ενόπλων δυνάμεων του Σουδάν, ενώ προσπαθούσε να προσγειωθεί σε στρατιωτική βάση στην πόλη Πορτ Σουδάν, στην Ερυθρά θάλασσα.

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
Ελεγκτικό Συνέδριο: Στο μικροσκόπιο του δημόσια έργα… μιας χρήσης – Το μωσαϊκό των αστοχιών
Οικονομικές Ειδήσεις 10.12.25

Στο μικροσκόπιο του Ελεγκτικού Συνεδρίου δημόσια έργα... μιας χρήσης - Το μωσαϊκο των αστοχιών

Χείμαρροι που «αγνοήθηκαν», γυμναστήρια που πλημμυρίζουν, ΧΥΤΑ που καταρρέουν - Το Ελεγκτικό Συνέδριο δείχνει πώς ο ελλιπής σχεδιασμός μετατρέπεται σε δημόσιο κόστος

Μάχη Τράτσα
Μάχη Τράτσα
Τίνος είσαι εσύ; Η Φραντσέσκα Σκορσέζε δεν ντρέπεται να πει ότι βρήκε δουλειά χάρη στο διάσημο επίθετό της
Ειλικρίνεια 10.12.25

Τίνος είσαι εσύ; Η Φραντσέσκα Σκορσέζε δεν ντρέπεται να πει ότι βρήκε δουλειά χάρη στο διάσημο επίθετό της

Η 26χρονη ηθοποιός, σκηνοθέτης και TikToker Φραντσέσκα Σκορσέζε όχι μόνο παραδέχεται ότι βρήκε δουλειά χάρη στον διάσημο πατέρα της Μάρτιν Σκορτσέζε, αλλά το θεωρεί και τιμή της.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
«Οι πραγματικοί αγρότες έχουν μείνει απλήρωτοι»: Σφοδρά πυρά κατά της κυβέρνησης στο φόντο των κινητοποιήσεων
Πολιτική Γραμματεία 10.12.25

«Οι πραγματικοί αγρότες έχουν μείνει απλήρωτοι»: Σφοδρά πυρά κατά της κυβέρνησης στο φόντο των κινητοποιήσεων

Τα κόμματα της αντιπολίτευσης κάνουν λόγο για έλλειψη στρατηγικού σχεδίου από την κυβέρνηση για το πώς θα κινηθεί ο πρωτογενής τομέας -

Σύνταξη
Ταμείο Ανάκαμψης: Ψαλίδι σε 135 έργα του «Ελλάδα 2.0» – Ολόκληρη η λίστα
Καταγγελία ΠΑΣΟΚ 10.12.25

Ταμείο Ανάκαμψης: Ψαλίδι σε 135 έργα του «Ελλάδα 2.0» – Ολόκληρη η λίστα

Πρόκειται για 135 από συνολικά 180 έργα του Ταμείου Ανάκαμψης για τα οποία όπως καταγγέλλει ο βουλευτής του ΠΑΣΟΚ Παύλος Γερουλάνος η κυβέρνηση καλείται να εξηγήσει για τους λόγους τροποποίησης ή και απένταξης τους

Χρήστος Κολώνας
Χρήστος Κολώνας
Με τρακτέρ και καΐκια στο λιμάνι του Βόλου αγρότες και αλιείς – Ισχυρή παρουσία των ΜΑΤ
Φωτογραφίες - Βίντεο 10.12.25 Upd: 10:19

Με τρακτέρ και καΐκια στο λιμάνι του Βόλου αγρότες και αλιείς – Ισχυρή παρουσία των ΜΑΤ

Αγρότες και κτηνοτρόφοι ετοιμάζονται έκαναν απόβαση στο αστυνομοκρατούμενο λιμάνι του Βόλου αποκλείοντάς το από τη στεριά, με τους ψαράδες της Μαγνησίας να το αποκλείουν από τη θάλασσα

Σύνταξη
Κοζάνη: Πανικός από βροχή πυροτεχνημάτων μέσα στον κόσμο κατά το άναμμα του χριστουγεννιάτικου δέντρου
Στην Κοζάνη 10.12.25

Πανικός από βροχή πυροτεχνημάτων μέσα στον κόσμο κατά το άναμμα του χριστουγεννιάτικου δέντρου

Πλήθος κόσμου που είχε συγκεντρωθεί στην πλατεία για το άναμμα του δέντρου στην Κοζάνη κατέληξε να φεύγει άρον άρον - Γονείς με παιδιά έτρεχαν έντρομοι - Σημειώθηκαν μικροτραυματισμοί

Σύνταξη
Μπαρτσελόνα: Στο Ισραήλ με άδεια ο Αραούχο για να αντιμετωπίσει τα ψυχολογικά προβλήματα
Ποδόσφαιρο 10.12.25

Μπαρτσελόνα: Στο Ισραήλ με άδεια ο Αραούχο για να αντιμετωπίσει τα ψυχολογικά προβλήματα

Μια δύσκολη προσωπική περίοδο περνά ο Ρόναλντ Αραούχο της Μπαρτσελόνα, ο οποίος πήρε άδεια από τον καταλανικό σύλλογο για να ταξιδέψει στο Ισραήλ και να αποκαταστήσει την ψυχική του υγεία.

Σύνταξη
Οι γερμανικές εξαγωγές «κολλάνε»
Εξασθενεί το “anticipation effect" 10.12.25

Οι γερμανικές εξαγωγές «κολλάνε»

Πώς τα στοιχεία Οκτωβρίου, οι γεωπολιτικές αναταράξεις και οι τεχνικοί δείκτες δείχνουν ότι η γερμανική οικονομία εισέρχεται σε μια νέα, πιο αδύναμη εποχή - τι σημαίνει αυτό για την Ευρωπαϊκή Ένωση

Γεώργιος Μαζιάς
Συντάξεις: Έρχεται αύξηση και στις επικουρικές συντάξεις το 2026
Οικονομικές Ειδήσεις 10.12.25

Συντάξεις: Έρχεται αύξηση και στις επικουρικές συντάξεις το 2026

Η ύπαρξη πλεονάσματος στο επικουρικό του ΕΦΚΑ «αφοπλίζει» την ρήτρα μηδενικού ελλείμματος και «ανοίγει» το δρόμο για αναπροσαρμογή στις συντάξεις - Κοντά στο 3% η αναπροσαρμογή των επικουρικών

Κώστας Παπαδής
Κώστας Παπαδής
Αυτή είναι η νέα «Πρώτη Κυρία» της F1 – Μοντέλο, ηθοποιός, influencer αλλά καθόλου WAG η σύντροφος του Λάντο Νόρις
Power couple 10.12.25

Αυτή είναι η νέα «Πρώτη Κυρία» της F1 – Μοντέλο, ηθοποιός, influencer αλλά καθόλου WAG η σύντροφος του Λάντο Νόρις

Το μεσημέρι της Κυριακής η κατάκτηση του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος της Formula 1 ήταν το μεγάλο γεγονός στον μηχανοκίνητο αθλητισμό. Ωστόσο, αυτή που τράβηξε τα φώτα της δημοσιότητας πάνω της, ήταν η Μαργκαρίντα Κορσέιρο - η σύντροφος του 26χρονου πιλότου.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
Αλύγιστοι οι αγρότες ετοιμάζονται για μετωπική με την κυβέρνηση – Συνεχίζουν με αποκλεισμό του λιμανιού του Βόλου
Agro-in 10.12.25 Upd: 09:26

Αλύγιστοι οι αγρότες ετοιμάζονται για μετωπική με την κυβέρνηση – Συνεχίζουν με αποκλεισμό του λιμανιού του Βόλου

Μήνυμα ότι δεν εκφοβίζονται, ούτε από τις απειλές για δικαστικές διώξεις, στέλνουν στην κυβέρνηση οι αγρότες που κλιμακώνουν και συντονίζουν τις κινητοποιήσεις τους - Όλα τα βλέμματα στρέφονται σήμερα στον Βόλο, όπου αγρότες και αλιείς θα αποκλείσουν το λιμάνι από στεριά και θάλασσα

Παρασκευή Τσιβόλα
Παρασκευή Τσιβόλα
Χανιά: Ξεκινάει η δίκη του 45χρονου που οδηγούσε μεθυσμένος και σκότωσε τον 22χρονο Παναγιώτη
Στα Χανιά 10.12.25

Ξεκινάει η δίκη του 45χρονου που οδηγούσε μεθυσμένος και σκότωσε τον 22χρονο Παναγιώτη

Η οικογένεια του 22χρονου σε ανακοίνωσή της αφηγείται το τι προηγήθηκε και το τι ακολούθησε εκείνο το μοιραίο βράδυ, όταν ο οδηγός της Πόρσε στέρησε τη ζωή από το παιδί τους

Σύνταξη
Ελλάδα στον ΟΗΕ: Να εγκαταλείψει η Ρωσία τις μαξιμαλιστικές αξιώσεις στον πόλεμο στην Ουκρανία
Συμβούλιο Ασφαλείας 10.12.25

Ελλάδα στον ΟΗΕ: Να εγκαταλείψει η Ρωσία τις μαξιμαλιστικές αξιώσεις στον πόλεμο στην Ουκρανία

Η μόνιμη αντιπρόσωπος της Ελλάδας, πρέσβης Αγλαΐα Μπάλτα, της εξέφρασε έντονη ανησυχία για την κλιμάκωση της ρωσικής επιθετικότητας «εν μέσω κατακόρυφης πτώσης της θερμοκρασίας».

Σύνταξη
Must Read
Βροχή τα πακέτα στο ΧΑ, μετοχικές αλλαγές σε ΕΥΑΘ και Cenergy, τράπεζες, έργα και… γεωτρήσεις στο Capital Link, το μήνυμα Εξάρχου

Βροχή τα πακέτα στο ΧΑ, μετοχικές αλλαγές σε ΕΥΑΘ και Cenergy, τράπεζες, έργα και… γεωτρήσεις στο Capital Link, το μήνυμα Εξάρχου

Προσωπικός Αριθμός: Τι πρέπει να ξέρετε πριν εκδώσετε τη νέα αστυνομική ταυτότητα

Προσωπικός Αριθμός: Τι πρέπει να ξέρετε πριν εκδώσετε τη νέα αστυνομική ταυτότητα

Η λειψυδρία απειλεί το Ιράν – Σενάρια ακόμη και για εκκένωση της Τεχεράνης

Η λειψυδρία απειλεί το Ιράν – Σενάρια ακόμη και για εκκένωση της Τεχεράνης

Κτηματολόγιο – Δασικοί Χάρτες: Ποιες είναι οι νέες ρυθμίσεις για τη διάσωση ιδιοκτησιών σε κίνδυνο

Κτηματολόγιο – Δασικοί Χάρτες: Ποιες είναι οι νέες ρυθμίσεις για τη διάσωση ιδιοκτησιών σε κίνδυνο

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Γυναικείον Καφενείον: Στην Καλλιθέα υπάρχει ένα μέρος που καμία δεν χρειάζεται να είναι μόνη

Γυναικείον Καφενείον: Στην Καλλιθέα υπάρχει ένα μέρος που καμία δεν χρειάζεται να είναι μόνη

Ο εγκέφαλος κυριολεκτικά πονάει από τις αρνητικές σκέψεις και την κακή διάθεση

Ο εγκέφαλος κυριολεκτικά πονάει από τις αρνητικές σκέψεις και την κακή διάθεση

Η συνέπεια είναι η μεγαλύτερη απόδειξη αγάπης για το παιδί

Η συνέπεια είναι η μεγαλύτερη απόδειξη αγάπης για το παιδί

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Τετάρτη 10 Δεκεμβρίου 2025
Απόρρητο