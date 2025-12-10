Δεν πάει στο Όσλο για το Νόμπελ η Μαρίνα Κορίνα Ματσάδο – Θα παραλάβει το βραβείο η κόρη της

Απούσα από την τελετή απονομής του βραβείου Νόμπελ Ειρήνης στο Όσλο θα είναι σήμερα η επικεφαλής της αντιπολίτευσης στη Βενεζουέλα, Μαρίνα Κορίνα Ματσάδο

Η βραβευθείσα θα αντιπροσωπευθεί από την κόρη της, την Άνα Κορίνα Σόσα Ματσάδο, ανακοίνωσε ο διευθυντής του νορβηγικού Ινστιτούτου Νόμπελ.

«Η κόρη της, η Άνα Κορίνα Ματσάδο, θα παραλάβει το βραβείο εξ ονόματος της μητέρας της», δήλωσε ο Κρίστιαν Μπεργκ Χαρπβίκεν στο νορβηγικό ραδιοσταθμό NRK. Πρόσθεσε πως «θα είναι η κόρη που θα εκφωνήσει την ομιλία που η Μαρία Κορίνα έγραψε η ίδια».

Ποιοι θα δώσουν το παρών

Η 58χρονη Μαρία Κορίνα Ματσάδο επρόκειτο να παραλάβει το βραβείο στην τελετή απονομής που θα πραγματοποιηθεί στις 13:00 (τοπική ώρα, 14:00 ώρα Ελλάδας) στο δημαρχείο του Όσλο παρουσία του βασιλιά Χάραλντ, της βασίλισσας Σόνια και λατινοαμερικανών ηγετών, μεταξύ των οποίων ο πρόεδρος της Αργεντινής Χαβιέρ Μιλέι και ο πρόεδρος του Ισημερινού Ντάνιελ Νομπόα.

Επρόκειτο να παραλάβει η ίδια το βραβείο αψηφώντας τη δεκαετή ταξιδιωτική απαγόρευση που της έχουν επιβάλει οι αρχές στην πατρίδα της και αφού έχει περάσει περισσότερο από έναν χρόνο κρυπτόμενη.

«Δυστυχώς δεν είναι στη Νορβηγία και δεν θα βρίσκεται στις 13:00 στο δημαρχείο του Όσλο, όταν θα αρχίσει η τελετή», δήλωσε στον NRK ο Κρίστιαν Μπεργκ Χαρπβίκεν.

Ερωτηθείς πού βρίσκεται η Μαρία Κορίνα Ματσάδο, ο Μπ. Χαρπβίκεν απάντησε, «δεν γνωρίζω», εξηγώντας ότι λίγοι άνθρωποι γνωρίζουν πού και πώς μετακινείται «εξαιτίας της καταπιεστικής φύσης του καθεστώτος του Νικολάς Μαδούρο».

Το Ινστιτούτο Νόμπελ δεν απάντησε αμέσως σε αίτημα να σχολιάσει.