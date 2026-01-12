newspaper
Δευτέρα 12 Ιανουαρίου 2026
12.01.2026 | 10:35
Πυροβολισμοί σε ψητοπωλείο στον Άγιο Δημήτριο – Τραυματίστηκαν ο ιδιοκτήτης και ο γιος του
Βατικανό: Ο Πάπας Λέων συναντήθηκε με την ηγέτιδα της αντιπολίτευσης της Βενεζουέλας Μαρία Κορίνα Ματσάδο
Κόσμος 12 Ιανουαρίου 2026 | 14:28

Βατικανό: Ο Πάπας Λέων συναντήθηκε με την ηγέτιδα της αντιπολίτευσης της Βενεζουέλας Μαρία Κορίνα Ματσάδο

Το όνομά της δεν συμπεριλαμβανόταν στις συναντήσεις του Πάπα που είχαν ανακοινωθεί χθες, Κυριακή, από την Αγία Έδρα

Ο Πάπας Λέων συναντήθηκε σήμερα Δευτέρα με την ηγέτιδα της αντιπολίτευσης της Βενεζουέλας και βραβευμένη με Νόμπελ Ειρήνης Μαρία Κορίνα Ματσάδο.

Το παραπάνω ανακοίνωσε το Βατικανό, αλλά δεν έδωσε περισσότερες λεπτομέρειες.

Η συνάντηση, η οποία αναφέρεται στα ραντεβού του Πάπα για τη Δευτέρα σε ημερήσια ανακοίνωση του Βατικανού, δεν είχε συμπεριληφθεί σε προηγούμενη ενημέρωση προς τον Τύπο σχετικά με τις προγραμματισμένες συναντήσεις.

Ο Πάπας καταδίκασε τη χρήση στρατιωτικής βίας στη Βενεζουέλα

Ο Λέων, ο πρώτος Πάπας των ΗΠΑ, ζήτησε η Βενεζουέλα να παραμείνει ανεξάρτητη χώρα μετά τη σύλληψη του προέδρου της Βενεζουέλας Νικολάς Μαδούρο από τις αμερικανικές δυνάμεις κατόπιν εντολής του Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ.

Σε μια σημαντική ομιλία για την εξωτερική πολιτική την Παρασκευή, ο Πάπας καταδίκασε τη χρήση στρατιωτικής βίας ως μέσο επίτευξης διπλωματικών στόχων και ζήτησε την προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στη Βενεζουέλα.

Η Ματσάδο, πρώην μέλος της Εθνοσυνέλευσης, αποκλείστηκε από το να θέσει υποψηφιότητα στις γενικές εκλογές της Βενεζουέλας το 2024 από αρχές που συνδέονται με τον Μαδούρο.

Υποστήριξε έναν αναπληρωματικό υποψήφιο, ο οποίος θεωρούνταν ευρέως ότι είχε κερδίσει τις εκλογές, αν και ο Μαδούρο ισχυρίστηκε τη νίκη. Οι έλεγχοι των ψήφων από ανεξάρτητους παρατηρητές έδειξαν παρατυπίες στα επίσημα αποτελέσματα.

