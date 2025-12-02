newspaper
Τρίτη 02 Δεκεμβρίου 2025
Σημαντική είδηση:
02.12.2025 | 07:49
Χωρίς ταξί σήμερα και αύριο η χώρα - «Η απεργία είναι προειδοποιητική»
Μήνυμα ειρήνης και δικαιοσύνης απηύθυνε ο πάπας Λέων στον Λίβανο – «Ας σταματήσουν οι επιθέσεις»
Κόσμος 02 Δεκεμβρίου 2025 | 15:30

Μήνυμα ειρήνης και δικαιοσύνης απηύθυνε ο πάπας Λέων στον Λίβανο – «Ας σταματήσουν οι επιθέσεις»

Στον Λίβανο βρέθηκε ο πάπας Λέων ΙΔ' στέλνοντας μήνυμα ενότητας προς τον κόσμο

Σύνταξη
Ο πάπας Λέων ΙΔ’ απηύθυνε έκκληση για «νέες προσεγγίσεις» στην Μέση Ανατολή για την αποκήρυξη της βίας και κάλεσε τους χριστιανούς της Ανατολής να επιδείξουν «θάρρος» κατά τη διάρκεια της λειτουργίας της οποίας προέστη σε συγκινητική ατμόσφαιρα στην παραλία της Βηρυτού.

Ο πάπας βρέθηκε μπροστά σε ένα τεράστιο πλήθος 150.000 ανθρώπων, στην κορύφωση της επίσκεψής του στον Λίβανο όπου εκόμισε ένα μήνυμα ειρήνης απέναντι «στη βία και τις πολεμικές συγκρούσεις».

Νωρίτερα, απέτισε σιωπηρά φόρο τιμής στον τόπο της έκρηξης στο λιμάνι της πρωτεύουσας του Λιβάνου το 2020 που κατέστρεψε ολόκληρες περιοχές της Βηρυτού και προκάλεσε τον θάνατο περισσότερων των 220 ανθρώπων.

Ο πάπας μίλησε για τις δυσκολίες του λαού του Λιβάνου

Στην ομιλία του, ο πάπας Λέων μίλησε για το πλήθος των προβλημάτων που αντιμετωπίζει η χώρα,  μία «πολιτική συγκυρία εύθραυστη και συχνά ασταθής», «μία δραματική οικονομική κρίση» και «τη βία και τις συρράξεις που έχουν ξυπνήσει παλιούς φόβους».

Μπροστά στα δεινά αυτά ζήτησε «να αφοπλισθούν οι καρδιές» και «να πέσουν οι πανοπλίες των εθνοτικών και πολιτικών περιορισμών» για έναν «ενωμένο Λίβανο, όπου θα θριαμβεύσει η ειρήνη και η δικαιοσύνη».

Η Μέση Ανατολή έχει ανάγκη από νέες προσεγγίσεις για να αποκηρύξει την νοοτροπία της εκδίκησης και της βίας, για να ξεπεράσει τις πολιτικές, κοινωνικές και θρησκευτικές διαιρέσεις και για να ανοίξει νέα κεφάλαια στο όνομα της συμφιλίωσης και της ειρήνης», είπε ο πάπας Λέων.

Λέγοντας ότι «προσεύχεται ειδικά για τον πολυαγαπημένο Λίβανο», ζήτησε από την διεθνή κοινότητα «να μην φεισθεί προσπαθειών για να προωθήσει τη διαδικασία του διαλόγου και της συμφιλίωσης» στην καθημαγμένη αυτή από τις πολεμικές συγκρούσεις περιοχή.

REUTERS/Mohamed Azakir

Κάλεσε επίσης τους ηγέτες «όλων των χωρών που έχουν σημαδευτεί από τον πόλεμο και τη βία να ακούσουν την κραυγή των λαών που ζητούν την ειρήνη».

Απευθυνόμενος στους «χριστιανούς της Ανατολής, ισότιμους πολίτες αυτής της γης», ο πάπας είπε: «να έχετε θάρρος. Ολόκληρη η Εκκλησία σας κοιτάζει με αγάπη και θαυμασμό».

Αργότερα, από το αεροδρόμιο κατά την ολοκλήρωση της επίσκεψής του, ο πάπας ζήτησε να σταματήσουν οι επιθέσεις κατά του Λιβάνου.

«Ας σταματήσουν οι επιθέσεις και οι εχθροπραξίες! Τα όπλα σκοτώνουν, ενώ η διαπραγμάτευση, η διαμεσολάβηση και ο διάλογος κτίζουν. Ας επιλέξουμε όλοι ως δρόμο την ειρήνη», είπε κατά την τελευταία του ομιλία στον Λίβανο.

Η υποδοχή του πάπα

«Είναι ένα μήνυμα ελπίδας για τον Λίβανο», δήλωνε ο Ελίας Φαντέλ, 22 ετών. Ακόμη και αν παραδέχεται ότι «η ειρήνη θα πάρει χρόνο» λέει ότι η επίσκεψη αυτή «θα μας βοηθήσει να προχωρήσουμε και να συνεχίσουμε την αποκατάσταση της χώρας».

Ηδη από το ξημέρωμα, οι πιστοί, ορισμένοι από τους οποίους έφθασαν από άλλες χώρες της Μέσης Ανατολής ή και μακρινότερες, είχαν αρχίσει να συγκεντρώνονται κρατώντας σημαίες του Βατικανού του Λιβάνου.

REUTERS/Louisa Gouliamaki

Οι πιστοί υποδέχθηκαν με ενθουσιασμό και χαρά τον πάπα Λέοντα που έφθασε με το ειδικά διαμορφωμένο όχημα ραίνοντάς τον με τριαντάφυλλα.

«Ελπίζω ότι η ειρήνη θα κυριαρχήσει στην όμορφη αυτή χώρα που φέρνει μαζί όλα τα δόγματα και τις θρησκείες», είπε η 37χρονη Σάντρα Ναΐμ.

Η προσευχή

Κατά την τρίτη και τελευταία ημέρα της επίσκεψής του στον Λίβανο, ο ποντίφικας άναψε ένα κερί και προσευχήθηκε σιωπηλά στον τόπο της έκρηξης στο λιμάνι της Βηρυτού, όπως αναφέρει το ΑΠΕ-ΜΠΕ.

Ευλόγησε τους συγγενείς των θυμάτων, πολλοί από τους οποίους ήταν συγκινημένοι μέχρι δακρύων και κρατούσαν τα πορτρέτα των αγαπημένων τους, και γονάτισε μπροστά σε ένα παιδί.

«Εχουμε ανάγκη για δικαιοσύνη για τους αδελφούς μας και για όλα τα θύματα αυτής της έκρηξης», δήλωσε η Σεσίλ Ρουκόζ, δικηγόρος που έχασε τον αδελφό της.

Πέντε χρόνια από την καταστροφή, δεν έχει αποδοθεί δικαιοσύνη καθώς πολιτικοί αξιωματούχοι παρεμπόδισαν την έρευνα για την καταστροφή.

Η έκρηξη, μία από τις μεγαλύτερες μη πυρηνικές εκρήξεις στην Ιστορία, προκλήθηκε από πυρκαγιά σε αποθήκη με νιτρικό αμμώνιο, το οποίο είχε αποθηκευτεί χωρίς τα απαραίτητα μέτρα ασφαλείας παρά τις επανειλημμένες προειδοποιήσεις προς τους υπεύθυνους.

Βρυξέλλες: Συνελήφθη για απάτη η πρώην αντιπρόεδρος της Κομισιόν Φεντερίκα Μογκερίνι

Βρυξέλλες: Συνελήφθη για απάτη η πρώην αντιπρόεδρος της Κομισιόν Φεντερίκα Μογκερίνι

ΟΟΣΑ: Ανθεκτική ανάπτυξη 2,2% το 2026 για την Ελλάδα – Τα τρωτά σημεία και οι παγίδες

ΟΟΣΑ: Ανθεκτική ανάπτυξη 2,2% το 2026 για την Ελλάδα – Τα τρωτά σημεία και οι παγίδες

