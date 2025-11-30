Πάπας Λέων ΙΔ’: «Μοναδική λύση» στη σύγκρουση Ισραήλ-Παλαιστινίων είναι αυτή των δύο κρατών

Ο Πάπας Λέων ΙΔ’, φεύγοντας από την Τουρκία και εν πτήσει για τον Λίβανο, αναφέρθηκε στη σύγκρουση Ισραήλ-Παλαιστινίων. Ο Πάπας επιβεβαίωσε τη πάγια θέση του Βατικανού για την πολυετή σύγκρουση, λέγοντας ότι η μοναδική λύση είναι αυτή που θα περιλαμβάνει Κράτος της Παλαιστίνης.

«Όλοι γνωρίζουμε ότι αυτήν τη στιγμή το Ισραήλ εξακολουθεί να μην αποδέχεται αυτή τη λύση, αλλά τη βλέπουμε ως τη μόνη λύση», δήλωσε ο Πάπας Λέων στους δημοσιογράφους. «Είμαστε επίσης φίλοι με το Ισραήλ και επιδιώκουμε να είμαστε μια μεσολαβητική φωνή μεταξύ των δύο μερών που θα μπορούσε να τα βοηθήσει να καταλήξουν σε μια λύση με δικαιοσύνη για όλους», πρόσθεσε.

Ο πρωθυπουργός του Ισραήλ, Μπενιαμίν Νετανιάχου, επιβεβαίωσε την αντίθεσή του στη δημιουργία παλαιστινιακού κράτους, ακόμη και όταν οι ΗΠΑ εξέφρασαν την υποστήριξή τους στην παλαιστινιακή ανεξαρτησία.

Ο Πάπας για την Τουρκία

Ο Πάπας Λέων έδωσε μέσα στο αεροπλάνο μια ολιγόλεπτη συνέντευξη Τύπου. Σε αυτήν επικεντρώθηκε στην επίσκεψή του στην Τουρκία, όπου βρέθηκε από την Πέμπτη έως την Κυριακή. Αυτό ήταν το πρώτο του ταξίδι στο εξωτερικό μετά την εκλογή του τον Μάιο στο θώκο του Ποντίφικα. Ο Πάπας Λέων ΙΔ’ είναι ηγέτη των περίπου 1,4 εκατομμυρίων πιστών της Καθολικής Εκκλησίας.

Ο Πάπας Λέων είπε ότι με τον πρόεδρο της Τουρκίας, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν συζήτησαν τόσο τις συγκρούσεις Ισραήλ-Παλαιστινίων όσο και Ουκρανίας-Ρωσίας. Η Τουρκία έχει σημαντικό ρόλο να διαδραματίσει βοηθώντας στον τερματισμό και των δύο πολέμων, είπε ο Πάπας.

Κατά τη διάρκεια της επίσκεψής του στην Τουρκία, ο Πάπας προειδοποίησε ότι το μέλλον της ανθρωπότητας διατρέχει κίνδυνο λόγω του ασυνήθιστα μεγάλου αριθμού αιματηρών συγκρούσεων στον κόσμο και καταδίκασε τη βία στο όνομα της θρησκείας.

Κριτική στον ισραηλινό στρατό

Ο Πάπας Λέων ΙΔ’ συνήθως προτιμά να χρησιμοποιεί προσεκτική, διπλωματική γλώσσα. Ωστόσο έχει ασκήσει κριτική για την εκστρατεία του στρατού του Ισραήλ στη Γάζα.

Η Τουρκία είναι κυρίως μουσουλμανική, αλλά είναι επίσης η πατρίδα του Οικουμενικού Πατριάρχη Βαρθολομαίου, πνευματικού ηγέτη των 260 εκατομμυρίων Ορθόδοξων Χριστιανών του κόσμου.

Ο Πάπας Λέων επαίνεσε την Τουρκία ως παράδειγμα θρησκευτικής συνύπαρξης. «Άνθρωποι διαφορετικών θρησκειών μπορούν να ζήσουν ειρηνικά», είπε στους δημοσιογράφους. «Αυτό είναι ένα παράδειγμα αυτού που νομίζω ότι όλοι θα αναζητούσαμε σε όλο τον κόσμο».

Ο Πάπας Λέων επισκέπτεται τον Λίβανο μέχρι την Τρίτη. Μετά θα επιστρέψει στο Βατικανό, στη Ρώμη.