Κυριακή 30 Νοεμβρίου 2025
Σημαντική είδηση:
30.11.2025 | 08:54
Σε νέα πανελλαδική απεργία στις 2 και 3 Δεκεμβρίου προχωρούν οι οδηγοί ταξί - Τα αιτήματα
Πάπας Λέων: Στο Φανάρι για τη θρονική εορτή της Εκκλησίας της Κωνσταντινούπολης
Κόσμος 30 Νοεμβρίου 2025 | 10:46

Πάπας Λέων: Στο Φανάρι για τη θρονική εορτή της Εκκλησίας της Κωνσταντινούπολης

Το μεσημέρι της Κυριακής, ο Πάπας Λέων θα αναχωρήσει αεροπορικώς από την Κωνσταντινούπολη για την Βηρυτό

Σύνταξη
Τη θρονική εορτή του τιμά σήμερα το Οικουμενικό Πατριαρχείο, ανήμερα της εορτής του Αγίου Ανδρέα του Πρωτόκλητου, ιδρυτού της Εκκλησίας της Κωνσταντινούπολης, παρουσία του Πάπα.

Η πατριαρχική και συνοδική θεία λειτουργία τελείται προεξάρχοντος του Οικουμενικού Πατριάρχη κ.κ. Βαρθολομαίου και συλλειτουργούντος του Αλεξανδρείας κ. Θεοδώρου.

Ο προκαθήμενος της Ρωμαιοκαθολικής Εκκλησίας έφθασε στο Φανάρι περίπου στις 10:30 τοπική ώρα (9:30 ώρα Ελλάδας). Παρόντες στον πατριαρχικό ναό του Αγίου Γεωργίου είναι επίσης ιεράρχες των δύο εκκλησιών, εκπρόσωποι άλλων χριστιανικών ομολογιών, διπλωμάτες, άλλοι επίσημοι και πιστοί.

Την ελληνική κυβέρνηση εκπροσωπεί ο υφυπουργός Εξωτερικών, Γιάννης Λοβέρδος.

Στο πατριαρχείο της Αρμενικής Αποστολικής Εκκλησίας ο Πάπας Λέων

Στο τέλος της θείας λειτουργίας οι δύο προκαθήμενοι θα ευλογήσουν τους πιστούς από τον εξώστη του Πατριαρχικού Οίκου.

Το μεσημέρι της Κυριακής, ο Πάπας Λέων ΙΔ’, αφού προηγουμένως παρακαθίσει σε γεύμα με τον Οικουμενικό Πατριάρχη, θα αναχωρήσει αεροπορικώς από την Κωνσταντινούπολη για την Βηρυτό, όπου θα συνεχίσει την αποστολική του περιοδεία στο δεύτερο σκέλος της.

Νωρίτερα σήμερα το πρωί, ο Πάπας επισκέφθηκε το πατριαρχείο της Αρμενικής Αποστολικής Εκκλησίας στην Κωνσταντινούπολη.

«Αυτή η επίσκεψη μου δίνει την ευκαιρία να ευχαριστήσω τον Θεό για τη θαρραλέα χριστιανική μαρτυρία του αρμενικού λαού σε όλη την ιστορία, συχνά εν μέσω τραγικών περιστάσεων» ανέφερε στη σύντομη ομιλία του ο Πάπας.

Τόνισε ακόμη ότι «σε αυτή την 1.700ή επέτειο της Α΄ Οικουμενικής Συνόδου, η επίσκεψή μου προσφέρει την ευκαιρία να τιμήσουμε το Σύμβολο της Πίστεως της Νικαίας. Πρέπει να αντλήσουμε από αυτή την κοινή αποστολική πίστη προκειμένου να ανακτήσουμε την ενότητα που υπήρχε στους πρώτους αιώνες μεταξύ της Εκκλησίας της Ρώμης και των αρχαίων Ανατολικών Εκκλησιών».

Από την πλευρά του ο Πατριάρχης των Αρμενίων, Σαχάγκ Μασαλιάν, είπε στη δική του ομιλία ότι «ο αρμενικός λαός δεν ξεχνά τους Πάπες που ύψωσαν τη φωνή τους στις δύσκολες στιγμές μας, που στάθηκαν στο πλευρό των χριστιανικών κοινοτήτων που βρίσκονταν σε κίνδυνο και που υπερασπίστηκαν την αλήθεια όταν ο κόσμος δίσταζε».

Συμπλήρωσε δε ότι σήμερα, οι χριστιανοί σε όλη τη Μέση Ανατολή και πέραν αυτής αντιμετωπίζουν δυσκολίες, μετανάστευση και μείωση του πληθυσμού τους.

«Σε τέτοιες εποχές, η ενότητα γίνεται απαραίτητη. Εδώ στην Τουρκία, οι χριστιανικές κοινότητές μας ζουν ως ένα μικρό ποίμνιο, το οποίο όμως είναι πιο δεμένο με αμοιβαίο σεβασμό. Η Αρμενική Αποστολική Εκκλησία πιστεύει ακράδαντα ότι η χριστιανική διαίρεση πληγώνει το Σώμα του Χριστού, αλλά εμπιστευόμαστε ότι το Άγιο Πνεύμα θεραπεύει αυτές τις πληγές και φέρνει τις Εκκλησίες πιο κοντά, βήμα βήμα» είπε ο Πατριάρχης των Αρμενίων.

Αλλαγή δεδομένων 30.11.25

«Κερδίστε χρήματα, μην κάνετε πόλεμο» – Το πραγματικό σχέδιο του Τραμπ για την ειρήνη στην Ουκρανία
Business 30.11.25

«Κερδίστε χρήματα, μην κάνετε πόλεμο» – Το πραγματικό σχέδιο του Τραμπ για την ειρήνη στην Ουκρανία

Το Κρεμλίνο πρότεινε στον Λευκό Οίκο την ειρήνη στην Ουκρανία μέσω των επιχειρήσεων. Προς απογοήτευση της Ευρώπης, ο πρόεδρος και ο απεσταλμένος του συμφωνούν

Νατάσα Ρουγγέρη
Νατάσα Ρουγγέρη
Βενεζουέλα: Πώς απαντά στον Τραμπ για το κλείσιμο του εναέριου χώρου – «Αποικιοκρατική απειλή»
Μαίνεται η ένταση 30.11.25

«Αποικιοκρατική απειλή»: Πώς απαντά η Βενεζουέλα στον Τραμπ για το κλείσιμο του εναέριου χώρου της

 Οι ΗΠΑ έχουν αναπτύξει το μεγαλύτερο αεροπλανοφόρο στον κόσμο, το USS Gerald Ford, και περίπου 15.000 στρατιώτες σε απόσταση βολής από τη Βενεζουέλα - Στρατιωτικά γυμνάσια από το Καράκας

Νεκτάριος Δαργάκης
Νεκτάριος Δαργάκης
Φαμπρίς Ποτιέ: Η Ουκρανία πρέπει να γίνει μέλος του ΝΑΤΟ
Τι θα απαιτηθεί 30.11.25

«Η Ουκρανία πρέπει να γίνει μέλος του ΝΑΤΟ» - Τι εκτιμά ο Φαμπρίς Ποτιέ για τον πόλεμο

Ο πρώην διευθυντής σχεδιασμού πολιτικής στο ΝΑΤΟ εξηγεί στα «ΝΕΑ Σαββατοκύριακο» ποιος είναι ένας από τους καλύτερους τρόπους για να τελειώσει ο πόλεμος στην Ουκρανία

Μαρία Βασιλείου
Ο Ζελένσκι θέλει συγκεκριμένα βήματα «για να φέρουμε τον πόλεμο σε ένα αξιοπρεπές τέλος» [βίντεο]
Κόσμος 30.11.25

Ο Ζελένσκι θέλει συγκεκριμένα βήματα «για να φέρουμε τον πόλεμο σε ένα αξιοπρεπές τέλος»

Ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι με δηλώσεις του ζήτησε συγκεκριμένες προτάσεις για το τέλος του πολέμου, αναφέροντας πως η Ουκρανία έχει σαφείς προτεραιότητες

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Οδεύει προς δικαστική μεταρρύθμιση η Μεγάλη Βρετανία – Προειδοποιήσεις του Δικηγορικού Συλλόγου
Παγκόσμιο πρόβλημα 30.11.25

Οδεύει προς δικαστική μεταρρύθμιση η Μεγάλη Βρετανία – Προειδοποιήσεις του Δικηγορικού Συλλόγου

Η κυβέρνηση Στάρμερ θέλει να προωθήσει με μεγάλη δικαστική μεταρρύθμιση με σκοπό να συντομεύσει ο χρόνος απόδοσης δικαιοσύνης. Ο Δικηγορικός Σύλλογος Βρετανίας και Ουαλίας διαφωνεί σε βασικά ζητήματα

Σύνταξη
Βόρεια Κορέα: Ο Κιμ συγχαίρει την αεροπορία για την πυρηνική αποτροπή απέναντι στους εχθρούς του
Πυρηνική οικογένεια 2.0 30.11.25

Βόρεια Κορέα: Ο Κιμ συγχαίρει την αεροπορία για την πυρηνική αποτροπή απέναντι στους εχθρούς του

Την ώρα που η Νότια Κορέα συμφώνησε για να κατασκευάσει πυρηνικό υποβρύχιο με τις ΗΠΑ, ο Κιμ Γιονγκ Ουν από τη Βόρεια Κορέα επικροτεί τον ρόλο της αεροπορίας στην πυρηνική αποτροπή

Σύνταξη
Ονδούρα: Η υποψήφια της αριστεράς Ρίξι Μονκάδα καταδικάζει την «παρέμβαση» του Ντόναλντ Τραμπ
Κόσμος 30.11.25

Ονδούρα: Η υποψήφια της αριστεράς Ρίξι Μονκάδα καταδικάζει την «παρέμβαση» του Ντόναλντ Τραμπ

Η υποψήφια της αριστεράς στις προεδρικές εκλογές της Ονδούρας, Ρίξι Μονκάδα, καταδίκασε χθες Σάββατο την παρέμβαση του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ υπέρ του κυριότερου αντιπάλου της

Σύνταξη
Η Τουρκία καταδικάζει την επίθεση εναντίον τάνκερ της Ρωσίας από την Ουκρανία [βίντεο]
Κόσμος 30.11.25

Η Τουρκία καταδικάζει την επίθεση εναντίον τάνκερ της Ρωσίας από την Ουκρανία

Την ώρα που έχει καταγραφεί σε βίντεο το ηχητικό από την στιγμή της επίθεσης στο πλοίο Virat και η Ουκρανία ανέλαβε την ευθύνη για το χτύπημα, η Τουρκία εξέδωσε ανακοίνωση σχετικά με την επίθεση

Σύνταξη
Μετά την επίθεση σε κοίτασμα φυσικού αερίου στο Ιρακινό Κουρδιστάν χτυπήθηκαν βυτιοφόρα με καύσιμα
Επίθεση σε κοίτασμα 30.11.25

Μετά την επίθεση σε κοίτασμα φυσικού αερίου στο Ιρακινό Κουρδιστάν χτυπήθηκαν βυτιοφόρα με καύσιμα

Το Ιρακινό Κουρδιστάν δέχτηκε επιθέσεις πρώτα στο κοίτασμα φυσικού αερίου Χορ Μορ την Τετάρτη και το Σάββατο βυτιοφόρα που προσπαθούσαν να καλύψουν το κενό δέχθηκαν επίθεση

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
Στο διάστημα δύο ελληνικοί μικροδορυφόροι ραντάρ που παρέχουν στοιχεία για την Άμυνα και την Ασφάλεια
Ελλάδα 30.11.25

Στο διάστημα δύο ελληνικοί μικροδορυφόροι ραντάρ που παρέχουν στοιχεία για την Άμυνα και την Ασφάλεια

Πρόκειται για την υλοποίηση του «Εθνικού Προγράμματος Μικροδορυφόρων» από το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης, σε συνεργασία με το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας σε εφαρμογές του προγράμματος, κάνοντας πράξη τη μετάβαση των Ενόπλων Δυνάμεων στη νέα εποχή

Σύνταξη
Η IFAB κηρύσσει πόλεμο στις «βουτιές»
Ποδόσφαιρο 30.11.25

Η IFAB κηρύσσει πόλεμο στις «βουτιές»

Δυο λεπτά εκτός αγώνα για όσους ζητούν ιατρική βοήθεια: Νέος κανόνας σε δοκιμαστική εφαρμογή σε Premier League, MLS και Κύπελλο Αραβικών Χωρών από την IFAB.

Γεώργιος Μαζιάς
Ανδρουλάκης: Πυρά στην κυβέρνηση για το αγροτικό – Κορυφαίο ζήτημα η περιφερειακή ανάπτυξη
Από την Πάτρα 30.11.25

Ανδρουλάκης: Πυρά στην κυβέρνηση για το αγροτικό – Κορυφαίο ζήτημα η περιφερειακή ανάπτυξη

«Η έλλειψη σχεδίου περιφερειακής ανάπτυξης πλήττει την ύπαιθρο κι αυτό φαίνεται στον πρωτογενή τομέα», τόνισε σε δηλώσεις του από την Πάτρα, ο Νίκος Ανδρουλάκης

Σύνταξη
«Να τα πούμε;» – Ρομπότ σε χριστουγεννιάτικους ρυθμούς, κάνουν πρόβες για τα κάλαντα
Στη Θεσσαλονίκη 30.11.25

«Να τα πούμε;» - Ρομπότ σε χριστουγεννιάτικους ρυθμούς, κάνουν πρόβες για τα κάλαντα

Όταν φτάσει η ημέρα για τα κάλαντα τα ρομπότ θα κάνουν το γιορτινό ντεμπούτο τους στη Θεσσαλονίκη - Στόχος της ομάδας που τα προγραμμάτισε είναι να ενισχυθεί η μαγεία των Χριστουγέννων

Σύνταξη
«Η κυβέρνηση κάνει περιορισμένη επιδοματική πολιτική» – Τι λέει η αντιπολίτευση για το επίδομα ενοικίου
Πολιτική 30.11.25

«Η κυβέρνηση κάνει περιορισμένη επιδοματική πολιτική» – Τι λέει η αντιπολίτευση για το επίδομα ενοικίου

«Μεταρρυθμίσεις είναι να αντιμετωπίσεις το ζήτημα της στέγασης σοβαρά. Η κυβέρνηση κάνει μία περιορισμένη επιδοματική πολιτική, κι αυτή έχει προβλήματα» τονίζει ο Θεόδωρος Μαργαρίτης, μέλος του Πολιτικού Συμβουλίου του ΠΑΣΟΚ

Σύνταξη
Για το 2/2 στην Πορτογαλία η Ελλάδα – Με Παπανικολάου και Κώστα Αντετοκούνμπο η 12αδα
Μπάσκετ 30.11.25

Για το 2/2 στην Πορτογαλία η Ελλάδα – Με Παπανικολάου και Κώστα Αντετοκούνμπο η 12αδα

Η Ελλάδα θα αντιμετωπίσει εκτός έδρας την Πορτογαλία (19:00, ERT2 Sports) και θέλει να ντουμπλάρει τις νίκες της στα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου μετά την επικράτησή της κόντρα στη Ρουμανία

Σύνταξη
e-ΕΦΚΑ: Πάνω από 200.000 ασφαλισμένοι στο «dashboard του πολίτη» – Τι προσφέρει η ενιαία πλατφόρμα
e-ΕΦΚΑ 30.11.25

Πάνω από 200.000 ασφαλισμένοι στο «dashboard του πολίτη» - Πώς λειτουργεί η πλατφόρμα για τον εργασιακό βίο

Ο e-ΕΦΚΑ συγκεντρώνει όλο τον ασφαλιστικό βίο του πολίτη σε ένα σημείο για άμεση ενημέρωση χωρίς γραφειοκρατία - Πλήρης εικόνα με λίγα κλικ - Διατίθεται και σε mobile εφαρμογή

Σύνταξη
Θρυλικό επίτευγμα του Αντετοκούνμπο: Σε κλαμπ με Τζόρνταν, Κόμπι και ΛεΜπρόν (pic, vid)
Μπάσκετ 30.11.25

Θρυλικό επίτευγμα του Αντετοκούνμπο: Σε κλαμπ με Τζόρνταν, Κόμπι και ΛεΜπρόν (pic, vid)

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο επέστρεψε μετά τον τραυματισμό του, έβαλε τέλος στο σερί επτά ηττών των Μιλγουόκι Μπακς και έγραψε ακόμη μία «χρυσή» σελίδα στην καριέρα του στο ΝΒΑ.

Σύνταξη
Iris: Από τη Δευτέρα 1η Δεκεμβρίου γίνεται υποχρεωτικό για τις επιχειρήσεις – Τι αλλάζει
Οικονομικές Ειδήσεις 30.11.25

Iris: Από τη Δευτέρα 1η Δεκεμβρίου γίνεται υποχρεωτικό για τις επιχειρήσεις – Τι αλλάζει

Από την 1η Δεκεμβρίου, κατά την πληρωμή σε ένα ταμείο, εκτός από τη χρήση κάρτας ή μετρητών, θα υπάρχει και η επιλογή της άμεσης πληρωμής από το κινητό τηλέφωνο μέσω IRIS.

Σύνταξη
Στις κάλπες σήμερα και αύριο οι δικηγόροι της χώρας – 8 οι υποψήφιοι για τον ΔΣΑ
Ελλάδα 30.11.25

Στις κάλπες σήμερα και αύριο οι δικηγόροι της χώρας – 8 οι υποψήφιοι για τον ΔΣΑ

46.876 δικηγόροι καλούνται να ψηφίσουν για την ανάδειξη νέων διοικήσεων με ορίζοντα τετραετίας - Επαναληπτικές εκλογές θα γίνουν την ερχόμενη Κυριακή 7 Δεκεμβρίου και τη Δευτέρα 8 Δεκεμβρίου

Μίνα Μουστάκα
Μίνα Μουστάκα
«Θα αφήσουμε τους ποιοτικούς ελέγχους στο ελαιόλαδο για να μετράμε αιγοπρόβατα;»
Υποστελέχωση ΟΠΕΚΕΠΕ 30.11.25

«Θα αφήσουμε τους ποιοτικούς ελέγχους στο ελαιόλαδο για να μετράμε αιγοπρόβατα;»

Αντιδρούν οι εργαζόμενοι του ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ με τη συμμετοχή στους ελέγχους του ΟΠΕΚΕΠΕ- «Η συμμετοχή είναι οικειοθελής και ήδη θέλουν να συμμετάσχουν αρκετοί» απαντά ο αντιπρόεδρος του ΕΛΓΟ

Δήμητρα Τριανταφύλλου
Δήμητρα Τριανταφύλλου
Σε νέα πανελλαδική απεργία στις 2 και 3 Δεκεμβρίου προχωρούν οι οδηγοί ταξί
Ανακοίνωση Π.Ο.Ε.Ι.Α.Τ.Α. 30.11.25

Σε νέα πανελλαδική απεργία στις 2 και 3 Δεκεμβρίου προχωρούν οι οδηγοί ταξί - Τα αιτήματα

Την 48ωρη απεργία για την ερχόμενη Τρίτη και Τετάρτη κήρυξε η Πανελλήνια Ομοσπονδία Ταξί - «Στα όριά τους» οι αυτοκινητιστές - «Άλυτα εδώ και αρκετό καιρό ζητήματα βιωσιμότητας και καθημερινότητας»

Σύνταξη
