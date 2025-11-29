newspaper
29.11.2025 | 08:40
Ποιες ώρες σταματούν σήμερα Μετρό, ΗΣΑΠ και Τραμ
Σημαντική είδηση:
29.11.2025 | 08:14
Σοβαρό τροχαίο τα ξημερώματα στη Χαμοστέρνας - Ι.Χ. ανετράπη έπειτα από καραμπόλα
Πάπας Λέων: Επίσκεψη στο Φανάρι – Θα υπογράψει κοινή διακήρυξη με τον Πατριάρχη Βαρθολομαίο
Κόσμος 29 Νοεμβρίου 2025 | 08:52

Πάπας Λέων: Επίσκεψη στο Φανάρι – Θα υπογράψει κοινή διακήρυξη με τον Πατριάρχη Βαρθολομαίο

Ο Πάπας Λέων ΙΔ' βρέθηκε χθες στην τελετή στη Νίκαια μαζί με τον Πατριάρχη Βαρθολομαίο για την επέτειο της πρώτης Οικουμενικής Συνόδου

Σύνταξη
Μετά το κοινό προσκύνημα, την Παρασκευή, του Οικουμενικού Πατριάρχη Βαρθολομαίου με τον Πάπα Λέοντα ΙΔ’ στη Νίκαια για να τιμήσουν την 1.700η επέτειο από την Α’ Οικουμενική Σύνοδο, το ενδιαφέρον στρέφεται στην παρουσία του προκαθήμενου της Ρωμαιοκαθολικής Εκκλησίας στο Φανάρι.

Το μεσημέρι σήμερα Σάββατο 29 Νοεμβρίου, στις 15:30 τοπική ώρα (14:30 ώρα Ελλάδας), ο Πάπας, συνοδευόμενος από την ακολουθία του, θα μεταβεί στο Οικουμενικό Πατριαρχείο, όπου θα τον υποδεχθεί ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος. Οι δύο προκαθήμενοι θα εισέλθουν μαζί στον πατριαρχικό ναό του Αγίου Γεωργίου και στη συνέχεια θα τελεστεί Δοξολογία. Το παρών θα δώσουν ο Πατριάρχης Αλεξανδρείας Θεόδωρος, ιεράρχες των Εκκλησιών της Κωνσταντινούπολης και της Ρώμης, καθώς και εκπρόσωποι των διπλωματικών αρχών.

Στη συνέχεια, προγραμματίζεται να γίνει στην Αίθουσα του Θρόνου του Πατριαρχικού Οίκου η τελετή υπογραφής της Κοινής Δήλωσης. Μετά την υπογραφή της διακήρυξης, θα ακολουθήσει η παρουσίαση των ιεραρχών εκατέρωθεν και των λοιπών μελών της παπικής συνοδείας, προτού οι δύο προκαθήμενοι αποσυρθούν για την κατ’ ιδίαν συνάντηση τους στο πατριαρχικό γραφείο.

Το πρόγραμμα στο Φανάρι

Το πρόγραμμα της πρώτης ημέρας στο Φανάρι θα ολοκληρωθεί με τον Μέγα Εσπερινό, χοροστατούντος του Πατριάρχη Αλεξανδρείας Θεόδωρου.

Το πρωί της ίδια ημέρας, ο Πάπας θα επισκεφθεί αρχικά το ιστορικό τέμενος Σουλταναχμέτ και θα συναντηθεί στη συνέχεια με επικεφαλής τοπικών εκκλησιών και χριστιανικών κοινοτήτων στον ναό Μορ Εφραίμ της Συριακής Ορθόδοξης Εκκλησίας. Στις 17:00 το απόγευμα θα προστεί μαζικής θείας λειτουργίας στον κλειστό χώρο εκδηλώσεων «Volkswagen Arena» της Κωνσταντινούπολης.

Το πρωί της επομένης ημέρας, Κυριακής 30 Νοεμβρίου, ανήμερα της εορτής του Αγίου Ανδρέα του Πρωτόκλητου, ιδρυτού της Εκκλησίας της Κωνσταντινούπολης, θα τελεστεί πατριαρχική και συνοδική θεία λειτουργία, προεξάρχοντος του Οικουμενικού Πατριάρχη κ.κ. Βαρθολομαίου και συλλειτουργούντος του Αλεξανδρείας κ. Θεοδώρου. Στη θεία λειτουργία για την θρονική εορτή του Οικουμενικού Πατριαρχείου θα παραστούν ο Πάπας Ρώμης, εκπρόσωπος της ελληνικής κυβέρνησης, διπλωμάτες και άλλοι επίσημοι.

Στο τέλος της θείας λειτουργίας θα γίνει ανταλλαγή επίσημων λόγων μεταξύ του Οικουμενικού Πατριάρχη και του Πάπα, ενώ αμέσως μετά οι δύο προκαθήμενοι θα ευλογήσουν τους πιστούς από τον εξώστη του Πατριαρχικού Οίκου.

Οι αναφορές στην παγκόσμια συμφιλίωση

Το μεσημέρι της Κυριακής, ο Πάπας Λέον ΙΔ’, αφού προηγουμένως παρακαθίσει σε γεύμα με τον Οικουμενικό Πατριάρχη, θα αναχωρήσει αεροπορικώς από την Κωνσταντινούπολη για την Βηρυτό, όπου θα συνεχίσει την αποστολική του περιοδεία στο δεύτερο σκέλος της.

Χτες, Παρασκευή 28 Νοεμβρίου, οι δύο προκαθήμενοι βρέθηκαν στη Νίκαια της Βιθυνίας για τα 1.700 χρόνια από την Α’ Οικουμενική Ιστορική Σύνοδο και είπαν μαζί το «Πιστεύω», με κοινή διατύπωση «εκ του πατρός εκπορευόμενον», χωρίς το «filioque», όπως είναι η πρωτότυπη μορφή του, την οποία υιοθετεί η Ανατολική Χριστιανοσύνη.

«Επιστρέφουμε σε αυτό το λίκνο της χριστιανικής πίστης» είπε στην ομιλία του ο Οικουμενικός Πατριάρχης, στέλνοντας παράλληλα ένα μήνυμα ενότητας. «Ας ακούσουμε όλες τις φωνές των πιστών για ενότητα» είπε χαρακτηριστικά.

«Παρά τα τόσα που μεσολάβησαν ανά τους αιώνες και όλες τις αναταραχές, τις δυσκολίες και τις διαιρέσεις που έφεραν, προσεγγίζουμε αυτή την ιερή επέτειο με κοινή ευλάβεια και κοινό αίσθημα ελπίδας» είπε ο κ.κ. Βαρθολομαίος.

Ειδική μνεία έκανε ο Πάπας στην ανάγκη παγκόσμιας συμφιλίωσης και αδελφοσύνης και κατήγγειλε τη χρήση της θρησκείας για την αιτιολόγηση του πολέμου, της βίας ή οποιασδήποτε μορφής φονταμενταλισμού ή φανατισμού, τονίζοντας τον ρόλο των θρησκειών ως δυνάμεων ειρήνης, διαλόγου και συνεργασίας. Αναφέρθηκε επίσης στην παγκόσμια ανάγκη για χριστιανική ενότητα.

Πηγή: ΑΠΕ – ΜΠΕ

