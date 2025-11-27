Ο Πάπας Λέων ΙΔ’ επισκέπτεται το Οικουμενικό Πατριαρχείο, στο πρώτο ταξίδι του προκαθήμενου της Ρωμαιοκαθολικής Εκκλησίας μετά την εκλογή του, με αφορμή τη θρονική εορτή της Εκκλησίας της Κωνσταντινούπολης στις 30 Νοεμβρίου και τον εορτασμό των 1.700 ετών από την Α΄ Οικουμενική Σύνοδο.

Η επίσκεψη αυτή χαρακτηρίζεται ιστορική και υψηλού συμβολισμού.

Η τελετή για τη σημαντική αυτή επέτειο θα γίνει το μεσημέρι της Παρασκευής, 28 Νοεμβρίου, στις 15:30 τοπική ώρα, στον αρχαιολογικό χώρο όπου βρίσκονται τα ερείπια της βασιλικής του Αγίου Νεοφύτου στη Νίκαια της Βιθυνίας με την παρουσία του Οικουμενικού Πατριάρχη και του Πάπα. Οι από κοινού παρουσία τους επιβεβαιώνει ότι η πίστη της Νικαίας, οι αποφάσεις που ελήφθησαν στη Σύνοδο αυτή, αποτελούν το κοινό έδαφος και την κοινή εμπειρία σχεδόν όλων των Χριστιανών. Ο κ.κ. Βαρθολομαίος είχε προσκαλέσει για τον σκοπό αυτό τον προκάτοχο του Λέοντος ΙΔ’, μακαριστό Πάπα Φραγκίσκο, προκειμένου να τιμήσουν μαζί την επέτειο και επανέλαβε την πρόσκλησή του στον νέο Πάπα κατά την ενθρόνισή του.

Το Σάββατο στο Φανάρι

Το μεσημέρι του Σαββάτου 29 Νοεμβρίου, ο Πάπας Λέων ΙΔ’, συνοδευόμενος από την ακολουθία του, θα πάει στο Φανάρι, όπου θα τον υποδεχθεί ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος. Αμέσως μετά, οι δύο προκαθήμενοι θα μεταβούν στον πατριαρχικό ναό του Αγίου Γεωργίου όπου θα τελεστεί Δοξολογία. Το παρών θα δώσουν ο Πατριάρχης Αλεξανδρείας Θεόδωρος, ιεράρχες των Εκκλησιών Ρώμης και Κωνσταντινούπολης, καθώς και εκπρόσωποι των διπλωματικών αρχών.

Στη συνέχεια, προγραμματίζεται να γίνει στην Αίθουσα του Θρόνου του Πατριαρχικού Οίκου η τελετή υπογραφής της Κοινής Δήλωσης. Μετά την υπογραφή της διακήρυξης, θα ακολουθήσει η παρουσίαση των ιεραρχών εκατέρωθεν και των λοιπών μελών της παπικής συνοδείας και κατ’ ιδίαν συνάντηση του Πάπα με τον Οικουμενικό Πατριάρχη στο πατριαρχικό γραφείο.

Το πρόγραμμα της πρώτης ημέρας θα ολοκληρωθεί με τον Μέγα Εσπερινό της εορτής, χοροστατούντος του Πατριάρχη Αλεξανδρείας Θεόδωρου.

Ποιοι θα παραστούν στη λειτουργία

Το πρωί της επομένης ημέρας, Κυριακής 30 Νοεμβρίου, ανήμερα της εορτής του Αγίου Ανδρέα, θα τελεστεί πατριαρχική και συνοδική θεία λειτουργία, προεξάρχοντος του Οικουμενικού Πατριάρχη κ.κ. Βαρθολομαίου και συλλειτουργούντος του Αλεξανδρείας κ. Θεοδώρου.

Στη θεία λειτουργία θα παραστεί ο Πάπας Ρώμης, εκπρόσωπος της ελληνικής κυβέρνησης, διπλωμάτες και άλλοι επίσημοι.

Στο τέλος της θείας λειτουργίας θα γίνει ανταλλαγή επίσημων λόγων μεταξύ του Οικουμενικού Πατριάρχη και του Πάπα, ενώ αμέσως μετά οι δύο προκαθήμενοι θα ευλογήσουν τους πιστούς από τον εξώστη του Πατριαρχικού Οίκου.

Σημειώνεται ότι για την είσοδο στο Οικουμενικό Πατριαρχείο και τον πατριαρχικό ναό του Αγίου Γεωργίου και τις δύο ημέρες θα απαιτείται η επίδειξη ειδικής πρόσκλησης.

Ο Πάπας Λέων ΙΔ’ φθάνει στην Τουρκία σήμερα, με πρώτο σταθμό την πρωτεύουσα ‘Αγκυρα, όπου στις 14:10 θα επισκεφθεί ως επικεφαλής του κράτους του Βατικανού τον πρόεδρο τη Τουρκίας Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν. Στην τελετή υποδοχής θα παρίσταται κατόπιν προσκλήσεως του Τούρκου προέδρου και ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος.

Μετά την τουρκική πρωτεύουσα, ο προκαθήμενος της Ρωμαιοκαθολικής Εκκλησίας θα μεταβεί στην Κωνσταντινούπολη όπου το πρόγραμμά του περιλαμβάνει συναντήσεις με εκπροσώπους της τοπικής Καθολικής Εκκλησίας στον καθολικό καθεδρικό ναό του Αγίου Πνεύματος, μαζική θεία λειτουργία στο κλειστό γήπεδο «Volkswagen Arena», επαφές με εκπροσώπους των τοπικών εκκλησιών στην Κωνσταντινούπολη, συνοδευόμενες από επισκέψεις στους καθεδρικούς ναούς της Αρμενικής Αποστολικής Εκκλησίας και της Συριακής Ορθόδοξης Εκκλησίας και επισκέψεις στο ιστορικό τέμενος του Σουλταναχμέτ και σε καθολικό οίκο ευγηρίας της Πόλης.

«Μήνυμα ενάντια στην ύβρη της ισχύος»

Το μεσημέρι της Κυριακής, 30 Νοεμβρίου, ο Πάπας Λέον ΙΔ’ θα αναχωρήσει αεροπορικώς από την Κωνσταντινούπολη για την Βηρυτό, όπου ακολουθεί το δεύτερο σκέλος της περιοδείας του.

Μιλώντας στο ΑΠΕ-ΜΠΕ και αναφερόμενος στη σημασία της επίσκεψης του Πάπα Λέοντος ΙΔ’, ο Μητροπολίτης Γέρων Χαλκηδόνος Εμμανουήλ επισημαίνει πως «η παρουσία των δύο Προκαθημένων λειτουργεί διαφορετικά από μια «πολιτική παρέμβαση» κοσμικής έννοιας, καθώς, στερούμενοι μεραρχιών, κομίζουν την υπενθύμιση ότι η ειρήνη είναι η παρουσία του Θεού στις σχέσεις των ανθρώπων. Το μήνυμά τους είναι μια δυνατή φωνή ενάντια στην ύβρη της ισχύος».

«Ζωή μπορεί να βλαστήσει μόνον εάν πεθάνει ο εθνοφυλετισμός και ταφεί η αλαζονεία της ισχύος» τονίζει με νόημα και εξηγεί: «Είναι ίσως παράδοξο για τη λογική του κόσμου, αλλά η υπέρβαση των αντιπαραθέσεων περνάει μέσα από την ταπείνωση, καθώς όσοι επενδύουν στην υπεροχή της δικής τους φυλής ή του δικού τους δίκιου καταλήγουν να υπηρετούν το μίσος. Οι δύο θρησκευτικοί ηγέτες θα υπενθυμίσουν ότι ο Θεός υπερβαίνει τα εθνικά σύμβολα και η μαρτυρία τους είναι πως η μόνη νίκη που αξίζει είναι αυτή εναντίον του θανάτου».

Ο κ. Εμμανουήλ υποστηρίζει επίσης ότι η ευρωπαϊκή και παγκόσμια πραγματικότητα απαιτεί μια κοινή μαρτυρία και «οι εκκλησίες οφείλουν να μιλήσουν με μία γλώσσα για την πίστη στον Χριστό και την Ανάσταση, για τον πόνο του σύγχρονου ανθρώπου, για τη φτώχεια, για την κλιματική κρίση, ώστε να παραμείνουν ζωντανοί οργανισμοί».

Πηγή: ΑΠΕ – ΜΠΕ