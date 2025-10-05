Ο Πάπας Λέων ΙΔ’ ελπίζει το σχέδιο για τη Γάζα να φέρει τα επιθυμητά αποτελέσματα

Ο Πάπας Λέων ΙΔ’ ελπίζει ότι το σχέδιο για τον τερματισμό του πολέμου στη Γάζα θα φέρει σύντομα τα «επιθυμητά αποτελέσματα», δήλωσε την Κυριακή, αφού αναγνώρισε τα σημαντικά βήματα που έχουν γίνει στις διαπραγματεύσεις για τον τερματισμό της σύγκρουσης μεταξύ Ισραήλ και Χαμάς.

Μιλώντας κατά τη διάρκεια της εβδομαδιαίας προσευχής του Angelus, ο ποντίφικας ζήτησε από όλα τα εμπλεκόμενα μέρη να δεσμευτούν στην ειρηνευτική διαδικασία, τονίζοντας την επείγουσα ανάγκη να τερματιστεί η σύγκρουση και να επιτευχθεί μια «δίκαιη και διαρκής ειρήνη».

Έκκληση για ειρήνη στη Γάζα έκανε ο Πάπας Λέων

«Τις τελευταίες ώρες, εν μέσω της δραματικής κατάστασης στη Μέση Ανατολή, έχουν γίνει σημαντικά βήματα προόδου στις ειρηνευτικές διαπραγματεύσεις, τα οποία ελπίζω ότι θα επιτύχουν σύντομα τα επιθυμητά αποτελέσματα», δήλωσε ο πάπας στους πιστούς που είχαν συγκεντρωθεί στην πλατεία του Αγίου Πέτρου, σύμφωνα με το Reuters.

Επανέλαβε επίσης τις εκκλήσεις για μόνιμη κατάπαυση του πυρός στη σύγκρουση που διαρκεί σχεδόν δύο χρόνια και για την απελευθέρωση των ομήρων που κρατούνται στη Γάζα.

Ο Πάπας Λέων, ο πρώτος πάπας από τις Ηνωμένες Πολιτείες, εξελέγη από τους καρδινάλιους του κόσμου τον Μάιο για να αντικαταστήσει τον Πάπα Φραγκίσκο και έχει δείξει μεγαλύτερη προσοχή στο να εκφράσει την αντίθεσή του στη σύγκρουση στη Γάζα σε σύγκριση με τον προκάτοχό του.

Ωστόσο, ο ρόλος του στην προώθηση της ειρήνης στη Γάζα έχει γίνει πιο έντονος από τότε που το Ισραήλ επιτέθηκε στην μοναδική καθολική εκκλησία της περιοχής τον Ιούλιο. Την Τρίτη, ο ποντίφικας εξήρε το σχέδιο 20 σημείων του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ για τη Γάζα και εξέφρασε την ελπίδα ότι η παλαιστινιακή μαχητική οργάνωση Χαμάς θα το υποστηρίξει.