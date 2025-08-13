newspaper
Πέμπτη 14 Αυγούστου 2025
Amber alert για τους γαλάζιους βουλευτές που εκλέγονται στις πληγείσες περιοχές και όχι μόνο. Άφαντοι οι άριστοι του «άφταιχτου» πρωθυπουργού. Κατάλαβαν ότι θα πέσει το καθεστώς και αναζητούν διάσωση ή το αίσχος δεν δικαιολογείται;

Πάπας Λέων ΙΔ’: Πρέπει να σταματήσει η ανθρωπιστική κρίση στη Γάζα και στην Ουκρανία και να μπει τέλος στη βία
Κόσμος 13 Αυγούστου 2025 | 23:56

Πάπας Λέων ΙΔ’: Πρέπει να σταματήσει η ανθρωπιστική κρίση στη Γάζα και στην Ουκρανία και να μπει τέλος στη βία

Πρέπει να αφεθούν ελεύθεροι οι όμηροι, αλλά και να υπάρξει φροντίδα για τους τόσους ανθρώπους που πεθαίνουν της πείνας, τόνισε ο Πάπας Λέων ΙΔ'

Κατά την άφιξή του στο προάστιο της Ρώμης Καστέλ Γκαντόλφο, για μια σύντομη περίοδο διακοπών, ο Πάπας Λέων ΙΔ’ αναφέρθηκε στην κατάσταση στη Μέση Ανατολή και στην επικείμενη συνάντηση του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ με τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν.

«Πρέπει να λυθεί η ανθρωπιστική κρίση, αυτή η κατάσταση δεν μπορεί να συνεχιστεί. Γνωρίζουμε τη βία της τρομοκρατίας και σεβόμαστε τους τόσους νεκρούς, όπως και τους ομήρους. Πρέπει να αφεθούν ελεύθεροι, αλλά και να υπάρξει φροντίδα για τους τόσους ανθρώπους που πεθαίνουν της πείνας», τόνισε ο ποντίφικας, αναφερόμενος στα όσα συμβαίνουν στη Γάζα.

Σχετικά με την συνάντηση του Αμερικανού προέδρου με τον Βλαντίμιρ Πούτιν, η οποία θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή στην Αλάσκα, ο Πάπας Λέων ΙΔ’ τόνισε πως «απαιτείται κατάπαυση του πυρός. Πρέπει να σταματήσει η βία, η οποία προκάλεσε τόσους νεκρούς. Θα δούμε πώς μπορούν να συμφωνήσουν. Διότι ποιος είναι ο σκοπός του πολέμου, μετά από τόσο καιρό; Πρέπει να επιδιώκουμε πάντα τον διάλογο, τη διπλωματική προσπάθεια και τη μη βίαιη μέθοδο, όχι να επιλέγουμε τα όπλα».

Η συνομιλία του Πάπα με τον Μαχμούντ Αμπάς

Στις 21 Ιουλίου ο Πάπας Λέων ΙΔ’ είχε συνομιλήσει τηλεφωνικά με τον Παλαιστίνιο πρόεδρο Μαχμούντ Αμπάς, τέσσερις ημέρες μετά το φονικό ισραηλινό πλήγμα σε ρωμαιοκαθολικό ναό στη Γάζα.

Στη διάρκεια της τηλεφωνικής συνδιάλεξής τους, της πρώτης που δημοσιοποιείται μετά την εκλογή του Αμερικανού Πάπα στις 8 Μαΐου, ο τελευταίος «επανέλαβε την έκκλησή του για πλήρη σεβασμό του διεθνούς ανθρωπιστικού δικαίου, υπογραμμίζοντας την υποχρέωση προστασίας των αμάχων και των ιερών τόπων και απαγόρευση χρήσης αδιακρίτως της βίας και του μαζικού εκτοπισμού ανθρώπων», σύμφωνα με ανακοίνωση του Βατικανού.

Ο Λέων ΙΔ’ επανέλαβε επίσης «την επιτακτικότητα να παρασχεθεί βοήθεια στους ανθρώπους που είναι πιο εκτεθειμένοι στις συνέπειες της σύγκρουσης και να επιτραπεί η είσοδος ανθρωπιστικής βοήθειας».

Γάζα: Ειδικοί του ΟΗΕ κατηγορούν το Ισραήλ διαπράττει γενοκτονία μέσω επιθέσεων στο υγειονομικό σύστημα
«Medicide» 14.08.25

Γάζα: Ειδικοί του ΟΗΕ κατηγορούν το Ισραήλ διαπράττει γενοκτονία μέσω επιθέσεων στο υγειονομικό σύστημα

Οι ειδικοί και γιατροί που εργάστηκαν στην εμπόλεμη Γάζα, κατηγορούν το Ισραήλ για στοχευμένες επιθέσεις. «Δεν είναι τραγωδία περιστάσεων, αλλά σκόπιμη επίθεση σε όσους σώζουν ζωές», λένε.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Πυρκαγιές στην Ισπανία: Η Μαδρίτη ζήτησε ενεργοποίηση του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Πολιτικής Προστασίας
Πύρινος κλοιός 14.08.25

Πυρκαγιές στην Ισπανία: Η Μαδρίτη ζήτησε ενεργοποίηση του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Πολιτικής Προστασίας

Ζητά δύο πυροσβεστικά αεροσκάφη για να μπορέσει να κατασβέσει τις πυρκαγιές που μαίνονται στη χώρα. Η Ισπανία έχει χάσει τις τελευταίες ημέρες πάνω από 10.000 στρέμματα γης εξαιτίας της φωτιάς.

Σύνταξη
Πολωνία: Απαγγέλθηκαν κατηγορίες σε έξι άτομα για κατασκοπεία υπέρ της Ρωσίας
Δολιοφθορά και όπλα 13.08.25

Πολωνία: Απαγγέλθηκαν κατηγορίες σε έξι άτομα για κατασκοπεία υπέρ της Ρωσίας

Οι κατηγορούμενοι θεωρούνται ύποπτη για κατασκοπεία, δολιοφθορές, λαθρεμπόριο όπλων και άλλα αδικήματα. Το Καζακστάν ανακοίνωσε από την πλευρά του τη σύλληψη στην Πολωνία διπλωματικού υπαλλήλου του.

Σύνταξη
Το Βερολίνο απέρριψε την αξιολόγηση του Στέιτ Ντιπάρτμεντ για επιδείνωση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στην Γερμανία
Κόσμος 13.08.25

Το Βερολίνο απέρριψε την αξιολόγηση του Στέιτ Ντιπάρτμεντ για επιδείνωση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στην Γερμανία

«Η Γερμανία είναι μια σταθερή δημοκρατία με πολύ ευρεία προστασία της ελευθερίας της έκφρασης. Δεν υπάρχει λογοκρισία εδώ», απαντά το Βερολίνο στην έκθεση του αμερικανικού ΥΠΕΞ που κάνει λόγο για «αύξηση του αντισημιτισμού»

Σύνταξη
Πιθανές τοποθεσίες για μια συνάντηση Τραμπ-Πούτιν-Ζελένσκι συζήτησαν Ουκρανία, ΗΠΑ και Ευρωπαίοι ηγέτες
«Καρότο και μαστίγιο» 13.08.25

Πιθανές τοποθεσίες για μια συνάντηση Τραμπ-Πούτιν-Ζελένσκι συζήτησαν Ουκρανία, ΗΠΑ και Ευρωπαίοι ηγέτες

Ο Ντόναλντ Τραμπ προειδοποίησε πως η Ρωσία θα βρεθεί αντιμέτωπη με «πολύ σοβαρές συνέπειες», εάν δεν αποδεχθεί να τερματίσει τον πόλεμο, χωρίς να υπεισέλθει σε λεπτομέρειες

Σύνταξη
Τουρκία: Ο πληθυσμός της πλησιάζει τα 86 εκατομμύρια – Αλλά μειώθηκαν οι γεννήσεις
Λιγότερα παιδιά 13.08.25

Τουρκία: Ο πληθυσμός της πλησιάζει τα 86 εκατομμύρια – Αλλά μειώθηκαν οι γεννήσεις

Τάσεις γήρανσης του πληθυσμού παρουσιάζει η Τουρκία, σύμφωνα τα στοιχεία της στατιστικής της υπηρεσίας. Ο γενικός πληθυσμός αυξήθηκε κατά 159.910 άτομα, αλλά μειώνεται το ποσοστό των νεαρών ατόμων.

Σύνταξη
Τραμπ: Απειλεί τον Πούτιν με συνέπειες, αν δεν υπάρξει συμφωνία στην Αλάσκα
Περιμένει αποτελέσματα 13.08.25

Ο Τραμπ πιέζει για συμφωνία στην Αλάσκα, απειλώντας τη Ρωσία με κυρώσεις

Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι επιθυμεί να πραγματοποιηθεί άμεσα μια συνάντηση του ιδίου με τους προέδρους Ρωσίας και Ουκρανίας. Εκτιμά ότι στην Αλάσκα μπορεί να επιτευχθούν «σημαντικά πράγματα».

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Επιπλέον στρατιωτική βοήθεια στην Ουκρανία, μέσω της νέας γραμμής εφοδιασμού του ΝΑΤΟ
Νέο πακέτο 13.08.25

Επιπλέον στρατιωτική βοήθεια στην Ουκρανία, μέσω της νέας γραμμής εφοδιασμού του ΝΑΤΟ

Η Γερμανία και οι σύμμαχοί της θα στείλουν στρατιωτική βοήθεια έως 500 εκατομμυρίων στην Ουκρανία, σύμφωνα με την κυβέρνηση Μερτς. Η βοήθεια θα σταλεί μέσω της νέας γραμμής εφοδιασμού του ΝΑΤΟ.

Σύνταξη
Λαμπεντούζα: Τουλάχιστον 20 νεκροί μετά από ναυάγιο σκάφους με μετανάστες
Αγωνιώδεις προσπάθειες 13.08.25

Λαμπεντούζα: Τουλάχιστον 20 νεκροί μετά από ναυάγιο σκάφους με μετανάστες

Σύμφωνα με τον ΟΗΕ έχουν διασωθεί από το ναυάγιο στη Λαμπεντούζα 70 έως 80 άνθρωποι, αλλά ενδέχεται να υπάρχουν πολλοί αγνοούμενοι. Σε εξέλιξη οι έρευνες των σωστικών συνεργείων.

Σύνταξη
Ουκρανία: Αποστολή του Τραμπ είναι να φέρει την ειρήνη στην Ευρώπη ξανά, λέει ο αντιπρόεδρος Βανς
Κόσμος 13.08.25

Ουκρανία: Αποστολή του Τραμπ είναι να φέρει την ειρήνη στην Ευρώπη ξανά, λέει ο αντιπρόεδρος Βανς

Ο Τραμπ δήλωσε στους Ευρωπαίους ότι θα επιδιώξει κατάπαυση πυρός στην Ουκρανία και διαβεβαίωσε πως δεν θα κάνει καμία εδαφική παραχώρηση χωρίς την πλήρη συμμετοχή του Κιέβου

Σύνταξη
Αυτές είναι οι πέντε αρχές για την Ουκρανία που παρουσίασαν οι Ευρωπαίοι στον Τραμπ – Τι είπαν για το εδαφικό
Διαπραγματεύσεις 13.08.25

Αυτές είναι οι πέντε αρχές για την Ουκρανία που παρουσίασαν οι Ευρωπαίοι στον Τραμπ – Τι είπαν για το εδαφικό

Ο Φρίντριχ Μερτς δήλωσε ότι οι Ευρωπαίοι ηγέτες είναι αποφασισμένοι να συμβάλουν στην επιτυχία της συνόδου κορυφής της Παρασκευής για την Ουκρανία μεταξύ Τραμπ και Πούτιν στην Αλάσκα

Σύνταξη
Η Μεσόγειος στις φλόγες – Μάχη με τις πυρκαγιές σε όλη τη νότια Ευρώπη
Τεράστιες απώλειες 13.08.25

Η Μεσόγειος στις φλόγες – Μάχη με τις πυρκαγιές σε όλη τη νότια Ευρώπη

Πυρκαγιές καίνε χιλιάδες στρέμματα γης σε όλη τη Μεσόγειο, από την Ιβηρική έως τα Βαλκάνια, το «κοκτέιλ μολότοφ» των υψηλών θερμοκρασιών και των ανέμων, προκαλεί τεράστια καταστροφή στη Μεσόγειο.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
«Σπουδαίοι άνθρωποι» οι Ευρωπαίοι λέει ο Τραμπ πριν τη βιντεοδιάσκεψη για την Ουκρανία – Η θέση μας δεν άλλαξε από το 2024, λέει η Μόσχα
Κόσμος 13.08.25

«Σπουδαίοι άνθρωποι» οι Ευρωπαίοι λέει ο Τραμπ πριν τη βιντεοδιάσκεψη για την Ουκρανία – Η θέση μας δεν άλλαξε από το 2024, λέει η Μόσχα

Στη γερμανική καγκελαρία, παρουσία Ζελένσκι, πραγματοποιείται ήδη τηλεδιάσκεψη προετοιμασίας των Ευρωπαίων ηγετών πριν από την εικονική σύνοδο με τον Τραμπ για την Ουκρανία

Σύνταξη
Τουρκία και Συρία υπέγραψαν μνημόνιο συνεργασίας στην στρατιωτική εκπαίδευση – Θα χτυπήσει τους Κούρδους η Δαμασκός;
Κόσμος 13.08.25

Τουρκία και Συρία υπέγραψαν μνημόνιο συνεργασίας στην στρατιωτική εκπαίδευση – Θα χτυπήσει τους Κούρδους η Δαμασκός;

Τουρκικά δημοσιεύματα αναφέρουν ότι η Συρία ετοιμάζεται για στρατιωτική επιχείρηση κατά των ελεγχόμενων από τους Κούρδους Συριακών Δημοκρατικών Δυνάμεων (SDF), με την υποστήριξη της Τουρκίας

Σύνταξη
Από τον «Λευκό Οίκο» της Σεούλ στο στενό κελί: Πώς η ματαιοδοξία κατέστρεψε την πρώτη κυρία της Νότιας Κορέας
Σκυμμένο κεφάλι 13.08.25

Από τον «Λευκό Οίκο» της Σεούλ στο στενό κελί: Πώς η ματαιοδοξία κατέστρεψε την πρώτη κυρία της Νότιας Κορέας

Χειραγώγηση μετοχών, παράνομες πολιτικές παρεμβάσεις, δωροληψίες και μη δήλωση περιουσιακών στοιχείων είναι το βαρύ κατηγορητήριο για την άλλοτε ισχυρή γυναίκα της Σεούλ

Σύνταξη
