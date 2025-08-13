Πάπας Λέων ΙΔ’: Πρέπει να σταματήσει η ανθρωπιστική κρίση στη Γάζα και στην Ουκρανία και να μπει τέλος στη βία

Κατά την άφιξή του στο προάστιο της Ρώμης Καστέλ Γκαντόλφο, για μια σύντομη περίοδο διακοπών, ο Πάπας Λέων ΙΔ’ αναφέρθηκε στην κατάσταση στη Μέση Ανατολή και στην επικείμενη συνάντηση του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ με τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν.

«Πρέπει να λυθεί η ανθρωπιστική κρίση, αυτή η κατάσταση δεν μπορεί να συνεχιστεί. Γνωρίζουμε τη βία της τρομοκρατίας και σεβόμαστε τους τόσους νεκρούς, όπως και τους ομήρους. Πρέπει να αφεθούν ελεύθεροι, αλλά και να υπάρξει φροντίδα για τους τόσους ανθρώπους που πεθαίνουν της πείνας», τόνισε ο ποντίφικας, αναφερόμενος στα όσα συμβαίνουν στη Γάζα.

Σχετικά με την συνάντηση του Αμερικανού προέδρου με τον Βλαντίμιρ Πούτιν, η οποία θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή στην Αλάσκα, ο Πάπας Λέων ΙΔ’ τόνισε πως «απαιτείται κατάπαυση του πυρός. Πρέπει να σταματήσει η βία, η οποία προκάλεσε τόσους νεκρούς. Θα δούμε πώς μπορούν να συμφωνήσουν. Διότι ποιος είναι ο σκοπός του πολέμου, μετά από τόσο καιρό; Πρέπει να επιδιώκουμε πάντα τον διάλογο, τη διπλωματική προσπάθεια και τη μη βίαιη μέθοδο, όχι να επιλέγουμε τα όπλα».

Η συνομιλία του Πάπα με τον Μαχμούντ Αμπάς

Στις 21 Ιουλίου ο Πάπας Λέων ΙΔ’ είχε συνομιλήσει τηλεφωνικά με τον Παλαιστίνιο πρόεδρο Μαχμούντ Αμπάς, τέσσερις ημέρες μετά το φονικό ισραηλινό πλήγμα σε ρωμαιοκαθολικό ναό στη Γάζα.

Στη διάρκεια της τηλεφωνικής συνδιάλεξής τους, της πρώτης που δημοσιοποιείται μετά την εκλογή του Αμερικανού Πάπα στις 8 Μαΐου, ο τελευταίος «επανέλαβε την έκκλησή του για πλήρη σεβασμό του διεθνούς ανθρωπιστικού δικαίου, υπογραμμίζοντας την υποχρέωση προστασίας των αμάχων και των ιερών τόπων και απαγόρευση χρήσης αδιακρίτως της βίας και του μαζικού εκτοπισμού ανθρώπων», σύμφωνα με ανακοίνωση του Βατικανού.

Ο Λέων ΙΔ’ επανέλαβε επίσης «την επιτακτικότητα να παρασχεθεί βοήθεια στους ανθρώπους που είναι πιο εκτεθειμένοι στις συνέπειες της σύγκρουσης και να επιτραπεί η είσοδος ανθρωπιστικής βοήθειας».