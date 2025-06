«Να μην συνηθίσουμε τον πόλεμο» – Ο πάπας Λέων ΙΔ’ ζητά τερματισμό των παγκόσμιων συγκρούσεων

Μιλώντας στην εβδομαδιαία γενική ακρόαση την Τετάρτη, 18 Ιουνίου, ο πάπας Λέων ΙΔ’ είπε:

«Η καρδιά της (Καθολικής) Εκκλησίας σχίζεται από τις κραυγές που αντηχούν από τις περιοχές που βρίσκονται σε πόλεμο, ειδικά από την Ουκρανία, το Ιράν, το Ισραήλ και τη Γάζα. Δεν πρέπει να συνηθίσουμε τον πόλεμο! Αντίθετα, ας τον απορρίψουμε ως πειρασμό στη γοητεία των όπλων».

Εφιστώντας την προσοχή του ποιμνίου του στην αυξανόμενη καταστροφική δύναμη των οπλικών συστημάτων λόγω των τεχνολογικών εξελίξεων, ο πάπας σημείωσε:

«Τα ισχυρά όπλα που χρησιμοποιούνται στους σύγχρονους πολέμους απειλούν να μας οδηγήσουν σε μια βαρβαρότητα μεγαλύτερη από αυτή του παρελθόντος».

Παραθέτοντας τα λόγια του προκατόχου του Φραγκίσκου, ο Λέων πρόσθεσε:

«Ο πόλεμος είναι πάντα μια ήττα!».

During the General Audience on June 18, 2025, Pope Leo XIV urged, «We must never become accustomed to war,» but instead «reject as a temptation the allure of powerful and sophisticated weapons.»#shalomworldnews #General #Audience #Pope #LeoXIV #war pic.twitter.com/qiJpDXNsdA

